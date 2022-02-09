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В "Дії" для довідки про несудимість вимагають вказувати ПІБ російською мовою: Це пояснили накопиченням відомостей ще за часів СРСР

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Міністерство цифрової трансформації презентувало нову послуги - замовлення довідки про несудимість в застосунку "Дія". Однак щоб її отримати, потрібно вказувати прізвище, ім'я та по батькові мовою країни-агресора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

В "Дії" пояснили, що це здійснюється через особливості обліку цих відомостей.

В Дії для довідки про несудимість вимагають вказувати ПІБ російською мовою: Це пояснили накопиченням відомостей ще за часів СРСР 01

"Накопичення відомостей у персонально-довідковому обліку розпочалося ще за радянських часів, коли процесуальні документи складалися переважно російською мовою, та відповідно установчі дані особи, зокрема, прізвище, ім’я, по батькові обліковувалися російською мовою. 

Облік відомостей про особу в персонально-довідковому обліку російською мовою здійснювався також на виконання положень окремих міжнародних договорів, зокрема Угоди про обмін інформацією у сфері боротьби зі злочинністю (підписана 22 травня 2009 року в місті Астані), затвердженої із застереженням постановою Кабінету Міністрів України від 03 серпня 2011 року № 823", - зазначили в "Дії".

Там додали, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04 лютого 2015 року № 44 "Про вихід з Угоди про обмін інформацією у сфері боротьби зі злочинністю" вищезазначена Угода припинила дію для України з 24 лютого 2015 року, проте, ураховуючи викладені вище обставини, значний масив відомостей про особу в персонально-довідковому обліку зберігається російською мовою.

"Крім того, переважна частина громадян України користується паспортами громадянина України у формі паспортної книжечки зразка 1994 року, в яких прізвище, ім’я, по батькові вказані як українською, так і російською мовами. Таким чином, зазначення в запиті на отримання довідки обов’язкових реквізитів – прізвища, імені, по батькові заявника російською мовою є необхідним для більш точної ідентифікації фізичної особи в персонально-довідковому обліку, що, своєю чергою, дозволяє запобігати поширенню неточної чи неправдивої інформації", - підсумували в "Дії".

Також читайте: Довідку про несудимість можна буде згенерувати в "Дії"

В Дії для довідки про несудимість вимагають вказувати ПІБ російською мовою: Це пояснили накопиченням відомостей ще за часів СРСР 02

Автор: 

судимість (28) російська мова (316) Дія (1149)


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Топ коментарі
+14
А німецькою не треба?
Ну, про відомості за 1941 - 1944 роки?
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09.02.2022 12:05 Відповісти
+7
А грузинську Осетію, окуповану паРашею, показувати окремою державою хто наказав "українській" Дії, ФСБ ?
Це ж черговий міжнародний скандал від зеленських діджиталізаторів.

https://pbs.twimg.com/media/FLE7_Z3X0AcGis5?format=jpg&name=large
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09.02.2022 11:57 Відповісти
+7
https://www.facebook.com/i.corbee?__cft__[0]=AZXSHofG6Xe5yqhjAkyVJIycBWUpqnqd9aEmHZ0gkZexTn34ZiliFtsd45b7nWkcx3bkZZHl0gYbje8jhTbOxpPUyyNPNy45_Cv-zUjLZ93wOugUi0k-fnBmYswz3RTzzsPpUkR7XyQH5XAB3Yb4hSB8&__tn__=-UC%2CP-R Ілля Пишняк



https://www.facebook.com/diia.gov.ua/?__cft__[0]=AZXSHofG6Xe5yqhjAkyVJIycBWUpqnqd9aEmHZ0gkZexTn34ZiliFtsd45b7nWkcx3bkZZHl0gYbje8jhTbOxpPUyyNPNy45_Cv-zUjLZ93wOugUi0k-fnBmYswz3RTzzsPpUkR7XyQH5XAB3Yb4hSB8&__tn__=kK-R Дія , вам там нормально? Ви звідки базу даних узяли, що у вас окупована частина Грузії = окрема країна?

Вимагаю негайно виправити помилку та вказати людину, що відповідальна за наповнення або інтеграцію бази даних.

Для охочих перевірити: Дія > Послуги > Довідки > Довідка про несудимість > Дійти до вказання місця народження, громадянства та реєстрації проживання.

UPD. У мене в застосунку зараз у всіх трьох пунктах можна обрати лише Україну. Чекаю на офіційну реакцію https://www.facebook.com/diia.gov.ua/?__cft__[0]=AZXSHofG6Xe5yqhjAkyVJIycBWUpqnqd9aEmHZ0gkZexTn34ZiliFtsd45b7nWkcx3bkZZHl0gYbje8jhTbOxpPUyyNPNy45_Cv-zUjLZ93wOugUi0k-fnBmYswz3RTzzsPpUkR7XyQH5XAB3Yb4hSB8&__tn__=kK-R Дія та https://www.facebook.com/mintsyfra?__cft__[0]=AZXSHofG6Xe5yqhjAkyVJIycBWUpqnqd9aEmHZ0gkZexTn34ZiliFtsd45b7nWkcx3bkZZHl0gYbje8jhTbOxpPUyyNPNy45_Cv-zUjLZ93wOugUi0k-fnBmYswz3RTzzsPpUkR7XyQH5XAB3Yb4hSB8&__tn__=-]K-R Міністерство цифрової трансформації України .

https://www.facebook.com/i.corbee/posts/1003246543599214
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09.02.2022 11:59 Відповісти
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а що ж...притісняють
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09.02.2022 11:53 Відповісти
А грузинську Осетію, окуповану паРашею, показувати окремою державою хто наказав "українській" Дії, ФСБ ?
Це ж черговий міжнародний скандал від зеленських діджиталізаторів.

https://pbs.twimg.com/media/FLE7_Z3X0AcGis5?format=jpg&name=large
показати весь коментар
09.02.2022 11:57 Відповісти
https://www.facebook.com/i.corbee?__cft__[0]=AZXSHofG6Xe5yqhjAkyVJIycBWUpqnqd9aEmHZ0gkZexTn34ZiliFtsd45b7nWkcx3bkZZHl0gYbje8jhTbOxpPUyyNPNy45_Cv-zUjLZ93wOugUi0k-fnBmYswz3RTzzsPpUkR7XyQH5XAB3Yb4hSB8&__tn__=-UC%2CP-R Ілля Пишняк



https://www.facebook.com/diia.gov.ua/?__cft__[0]=AZXSHofG6Xe5yqhjAkyVJIycBWUpqnqd9aEmHZ0gkZexTn34ZiliFtsd45b7nWkcx3bkZZHl0gYbje8jhTbOxpPUyyNPNy45_Cv-zUjLZ93wOugUi0k-fnBmYswz3RTzzsPpUkR7XyQH5XAB3Yb4hSB8&__tn__=kK-R Дія , вам там нормально? Ви звідки базу даних узяли, що у вас окупована частина Грузії = окрема країна?

Вимагаю негайно виправити помилку та вказати людину, що відповідальна за наповнення або інтеграцію бази даних.

Для охочих перевірити: Дія > Послуги > Довідки > Довідка про несудимість > Дійти до вказання місця народження, громадянства та реєстрації проживання.

UPD. У мене в застосунку зараз у всіх трьох пунктах можна обрати лише Україну. Чекаю на офіційну реакцію https://www.facebook.com/diia.gov.ua/?__cft__[0]=AZXSHofG6Xe5yqhjAkyVJIycBWUpqnqd9aEmHZ0gkZexTn34ZiliFtsd45b7nWkcx3bkZZHl0gYbje8jhTbOxpPUyyNPNy45_Cv-zUjLZ93wOugUi0k-fnBmYswz3RTzzsPpUkR7XyQH5XAB3Yb4hSB8&__tn__=kK-R Дія та https://www.facebook.com/mintsyfra?__cft__[0]=AZXSHofG6Xe5yqhjAkyVJIycBWUpqnqd9aEmHZ0gkZexTn34ZiliFtsd45b7nWkcx3bkZZHl0gYbje8jhTbOxpPUyyNPNy45_Cv-zUjLZ93wOugUi0k-fnBmYswz3RTzzsPpUkR7XyQH5XAB3Yb4hSB8&__tn__=-]K-R Міністерство цифрової трансформації України .

https://www.facebook.com/i.corbee/posts/1003246543599214
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09.02.2022 11:59 Відповісти
В паспортах громадян України, які народилися в Абхазькій автономії Грузинської РСР проставлене місце народження "Абхазія" без зазначення Грузії.
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09.02.2022 12:17 Відповісти
В тих, хто народився після розвалу совка в Осетії, що буде проставляти Дія?
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09.02.2022 12:23 Відповісти
Я не знаю.
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22.02.2022 17:28 Відповісти
"Тип та мету запиту" - Что указывать? А если мне просто так, интереса ради?
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09.02.2022 11:57 Відповісти
Для участия в тендере. Выдумай кем проводится или посмотри на прозоро
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09.02.2022 12:19 Відповісти
Тобто, ще з радянських часів всі бази були оцифрованими?! Блін! ну не можна ж так нагло брехати!
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09.02.2022 11:58 Відповісти
А німецькою не треба?
Ну, про відомості за 1941 - 1944 роки?
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09.02.2022 12:05 Відповісти
Дойлянд! Дойчлянд! Убєраллє!!!
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09.02.2022 12:45 Відповісти
это что б все совпадало с базой ФСБ ? Обоги, такая уже ослиная моча льется, прям поток, а как же закон Украины где четко указанно что ВСЯ (особенно гос.,включая электронную,исключения только в деловых биз. договорах вроде) документация идет исключительно на ДЕРЖАВНІЙ МОВІ?
Заметил что вместе с ваксоботами , совсем пропали зебуины, первым видать бабло не выделили, вторые из за волны зашкваров пропали
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09.02.2022 12:09 Відповісти
фас, пэтики
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09.02.2022 12:14 Відповісти
"фас, пэтики" - брись звідси Зепадаль!
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09.02.2022 12:47 Відповісти
та скажіть вже правду ,що інформація по громадянам відправлялася до москви на обробку є цікаві міждержавні договори про "співпрацю" які денонсували не так давно..
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09.02.2022 12:18 Відповісти
Патамушта Дія кацапська розробка. Хто її встановив, той Лошара.
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09.02.2022 12:20 Відповісти
Полная Хрень и чушь! Любой программист средней руки напишет прогу, где хоть на китайском пиши (предложит варианты ответов на выбор)!
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09.02.2022 12:21 Відповісти
как то давно,когда моя дочь училась в последнем классе,надо было получать паспорт. но так как школа и прочее,то отложили этот процесс до окончания школы. а когда пришли в паспортный стол чтоб получить паспорт,то ей заявили что надо ехать где то на Под.ол в Киеве и взять справку о несудимости. дома мне рассказали и я пошёл выяснить,что это за хрень. прихожу в паспортный стол,говорю что мол за хрень? мне паспортистка говорит,что мол таков закон. я говорю,хорошо,мы принесём вам справку,но сначала покажите мне закон,где это написано. в общем минут 20 она юлила,а потом отправила меня к начальнику. я к нему с тем же вопросом,на каком мол основании,ребёнок должен доказывать свою несудимость? рядом стоял ещё некий ч(м)удак в штатском и начал наезжать,что мол а вы докажите,что она не судима! я ему резко и с угрозой в голосе говорю-тебе надо,ты и доказывай,а презумпцию невиновности ещё никто не отменял. в общем начальник постарался меня успокоить и ...в общем на следующий день паспорт выдали без всякой справки.
я к чему это написал. а не кажется ли вам,сограждане,что благими намерениями(я имею в виду ДИЮ),вас ведут в рабство,которое пострашнее рабства при СССР?
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09.02.2022 12:49 Відповісти
До голосування все буде норм?
ЗЛН-ПНХ!
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09.02.2022 12:55 Відповісти
а если человек не знает рассейской мовы - переводить с нотариусом?
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09.02.2022 13:00 Відповісти
Сторонники "дии" скоро должны будут указывать данные своего куратора из ФСБ.
Это чтобы там лишний раз не напрягались.
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09.02.2022 13:11 Відповісти
то есть реестры они ещё элементарно не сопоставили... а уже строят какую-то мифическую цифровую страну
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09.02.2022 13:14 Відповісти
это приложение - сбор персональных данных.. приложение не защищено, любой взломщик потом может изменить данные и переоформить имущество людей..
у власти клоуны, это "прислуги" олигархов и мошенников, и национальный позор Украины..
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09.02.2022 13:30 Відповісти
В этих документах и без Дії нужно было на российском указывать даные
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09.02.2022 17:37 Відповісти
Врахування інформації за радянський період мало би правову основу якби Україна була б правонаступницею срср... А якщо гнидній владі на це наплювати, то не помішало б заднім числом, при нагоді, повернути таку ж кримінальну відповідальність, яка діяла в срср, за спекуляцію, за приватно-підприємницьку діяльність, за валютні операції (привіт власникам банків) та за самогоноваріння (привіт власникам горілчаних компаній)...
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09.02.2022 19:09 Відповісти
Это вражеское недоприложение как и его автор Федоров! Мало вам взлома этого приложения? За границей за такое приложение УБЛЮДОК Федоров сидел бы в тюрьме пожизненно.
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10.02.2022 20:29 Відповісти
 
 