В "Дії" для довідки про несудимість вимагають вказувати ПІБ російською мовою: Це пояснили накопиченням відомостей ще за часів СРСР
Міністерство цифрової трансформації презентувало нову послуги - замовлення довідки про несудимість в застосунку "Дія". Однак щоб її отримати, потрібно вказувати прізвище, ім'я та по батькові мовою країни-агресора.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
В "Дії" пояснили, що це здійснюється через особливості обліку цих відомостей.
"Накопичення відомостей у персонально-довідковому обліку розпочалося ще за радянських часів, коли процесуальні документи складалися переважно російською мовою, та відповідно установчі дані особи, зокрема, прізвище, ім’я, по батькові обліковувалися російською мовою.
Облік відомостей про особу в персонально-довідковому обліку російською мовою здійснювався також на виконання положень окремих міжнародних договорів, зокрема Угоди про обмін інформацією у сфері боротьби зі злочинністю (підписана 22 травня 2009 року в місті Астані), затвердженої із застереженням постановою Кабінету Міністрів України від 03 серпня 2011 року № 823", - зазначили в "Дії".
Там додали, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04 лютого 2015 року № 44 "Про вихід з Угоди про обмін інформацією у сфері боротьби зі злочинністю" вищезазначена Угода припинила дію для України з 24 лютого 2015 року, проте, ураховуючи викладені вище обставини, значний масив відомостей про особу в персонально-довідковому обліку зберігається російською мовою.
"Крім того, переважна частина громадян України користується паспортами громадянина України у формі паспортної книжечки зразка 1994 року, в яких прізвище, ім’я, по батькові вказані як українською, так і російською мовами. Таким чином, зазначення в запиті на отримання довідки обов’язкових реквізитів – прізвища, імені, по батькові заявника російською мовою є необхідним для більш точної ідентифікації фізичної особи в персонально-довідковому обліку, що, своєю чергою, дозволяє запобігати поширенню неточної чи неправдивої інформації", - підсумували в "Дії".
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Це ж черговий міжнародний скандал від зеленських діджиталізаторів.
https://pbs.twimg.com/media/FLE7_Z3X0AcGis5?format=jpg&name=large
https://www.facebook.com/diia.gov.ua/?__cft__[0]=AZXSHofG6Xe5yqhjAkyVJIycBWUpqnqd9aEmHZ0gkZexTn34ZiliFtsd45b7nWkcx3bkZZHl0gYbje8jhTbOxpPUyyNPNy45_Cv-zUjLZ93wOugUi0k-fnBmYswz3RTzzsPpUkR7XyQH5XAB3Yb4hSB8&__tn__=kK-R Дія , вам там нормально? Ви звідки базу даних узяли, що у вас окупована частина Грузії = окрема країна?
Вимагаю негайно виправити помилку та вказати людину, що відповідальна за наповнення або інтеграцію бази даних.
Для охочих перевірити: Дія > Послуги > Довідки > Довідка про несудимість > Дійти до вказання місця народження, громадянства та реєстрації проживання.
UPD. У мене в застосунку зараз у всіх трьох пунктах можна обрати лише Україну. Чекаю на офіційну реакцію https://www.facebook.com/diia.gov.ua/?__cft__[0]=AZXSHofG6Xe5yqhjAkyVJIycBWUpqnqd9aEmHZ0gkZexTn34ZiliFtsd45b7nWkcx3bkZZHl0gYbje8jhTbOxpPUyyNPNy45_Cv-zUjLZ93wOugUi0k-fnBmYswz3RTzzsPpUkR7XyQH5XAB3Yb4hSB8&__tn__=kK-R Дія та https://www.facebook.com/mintsyfra?__cft__[0]=AZXSHofG6Xe5yqhjAkyVJIycBWUpqnqd9aEmHZ0gkZexTn34ZiliFtsd45b7nWkcx3bkZZHl0gYbje8jhTbOxpPUyyNPNy45_Cv-zUjLZ93wOugUi0k-fnBmYswz3RTzzsPpUkR7XyQH5XAB3Yb4hSB8&__tn__=-]K-R Міністерство цифрової трансформації України .
https://www.facebook.com/i.corbee/posts/1003246543599214
Ну, про відомості за 1941 - 1944 роки?
Заметил что вместе с ваксоботами , совсем пропали зебуины, первым видать бабло не выделили, вторые из за волны зашкваров пропали
я к чему это написал. а не кажется ли вам,сограждане,что благими намерениями(я имею в виду ДИЮ),вас ведут в рабство,которое пострашнее рабства при СССР?
ЗЛН-ПНХ!
Это чтобы там лишний раз не напрягались.
у власти клоуны, это "прислуги" олигархов и мошенников, и национальный позор Украины..