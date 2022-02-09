В "Дії" для довідки про несудимість вимагають вказувати ПІБ російською мовою: Це пояснили накопиченням відомостей ще за часів СРСР

Міністерство цифрової трансформації презентувало нову послуги - замовлення довідки про несудимість в застосунку "Дія". Однак щоб її отримати, потрібно вказувати прізвище, ім'я та по батькові мовою країни-агресора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

В "Дії" пояснили, що це здійснюється через особливості обліку цих відомостей.

"Накопичення відомостей у персонально-довідковому обліку розпочалося ще за радянських часів, коли процесуальні документи складалися переважно російською мовою, та відповідно установчі дані особи, зокрема, прізвище, ім’я, по батькові обліковувалися російською мовою.

Облік відомостей про особу в персонально-довідковому обліку російською мовою здійснювався також на виконання положень окремих міжнародних договорів, зокрема Угоди про обмін інформацією у сфері боротьби зі злочинністю (підписана 22 травня 2009 року в місті Астані), затвердженої із застереженням постановою Кабінету Міністрів України від 03 серпня 2011 року № 823", - зазначили в "Дії".

Там додали, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04 лютого 2015 року № 44 "Про вихід з Угоди про обмін інформацією у сфері боротьби зі злочинністю" вищезазначена Угода припинила дію для України з 24 лютого 2015 року, проте, ураховуючи викладені вище обставини, значний масив відомостей про особу в персонально-довідковому обліку зберігається російською мовою.

"Крім того, переважна частина громадян України користується паспортами громадянина України у формі паспортної книжечки зразка 1994 року, в яких прізвище, ім’я, по батькові вказані як українською, так і російською мовами. Таким чином, зазначення в запиті на отримання довідки обов’язкових реквізитів – прізвища, імені, по батькові заявника російською мовою є необхідним для більш точної ідентифікації фізичної особи в персонально-довідковому обліку, що, своєю чергою, дозволяє запобігати поширенню неточної чи неправдивої інформації", - підсумували в "Дії".

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