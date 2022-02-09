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У МЗС РФ закликали США не "робити дурниць" і не "заводити ситуацію в глухий кут" поставками систем THAAD в Україну

У МЗС РФ закликали США не

Росія закликає США не робити "дурниць та не відправляти протиракетні комплекси THAAD" в Україну.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Панкін на майданчику клубу "Валдай", передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Ми і зараз закликаємо наших американських колег, з якими ми перебуваємо в діалозі на різних рівнях, включаючи найвищий рівень, не робити дурниць, поводитися обачливо і не користуватися ситуацією для того, щоб заводити її далі і далі в глухий кут, з якого важко буде знайти вихід", - наголосив дипломат.

Він зазначив, що Москва продовжить використати дипломатичні способи вирішення проблеми.

Раніше прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що розміщення під Харковом американських протиракетних комплексів THAAD (Terminal High Altitude Area Defense, Таад) стало б ще одним кроком до дестабілізації обстановки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україні не варто розраховувати на протиракетні комплекси від партнерів: треба робити свою ракетну програму, - Міноборони

МЗС рф (972) ПРО (70) США (23607)


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Топ коментарі
+161
Протиракетні комплекси продаються в кожному макдональдсі.
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09.02.2022 11:55 Відповісти
+99
Значит надо брать...)
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09.02.2022 11:56 Відповісти
+95
Да ладно, Макдональдсе... Я вон видел Javelin по скидке в "Копеечке" продавались. Там вроде как к 14 февраля вообще акция, берешь 2, так третий в подарок.
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09.02.2022 12:01 Відповісти
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СВоя земля і ми маємо право її захищати Лицеміри фашисти путіна не хочуть ,щоб ми захищались ,то придумують різні байки.
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09.02.2022 14:34 Відповісти
Московня проти техніки, якою можна від них оборонятися?
Значить обов'язково треба.
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09.02.2022 14:39 Відповісти
так этаж тошо надо против всратых калибров и искандеров, интересненько
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09.02.2022 14:42 Відповісти
Кацапське емзеес нехай іде собі на йух.
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09.02.2022 14:47 Відповісти
ну да.. заводить дальше в тупик это прерогатива вонючих кацапов .. а тут американцы.. а может этом таракана подать в Басманный или как там его басурманый суд...
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09.02.2022 14:50 Відповісти
а то що? із озброєнням для захисту Україна нападе на лаптєстан та захопить його?
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09.02.2022 15:02 Відповісти
Треба відеовлювати ядерний статус. Забирати назад крим і донбас... А тоді підписати з росіянами мир... Правда росіяни ще мають заплатити за вбивства і окупацію...
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09.02.2022 15:03 Відповісти
Andreas Lipschitz


@lipschz

·
https://twitter.com/lipschz/status/1491385270482407435 57 мин



В то время как Россия разместила в 17 км от Украины 203-мм артустановку "Малка", способную добивать до Харькова, Москва назвала "шантажом и провокацией" возможное размещение под Харьковом противоракетных комплексов THAAD.
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09.02.2022 15:14 Відповісти
Они призывают американских коллег - а вас, мразей, сколько призывают отстать от Украины, вернуть награбленное? Сколько жизней наших ребят отняли и искалечили. Теперь вам это всё зачтется. Господь всё видит...
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09.02.2022 15:15 Відповісти
Путін розуміє тільки силу! Все правильно робиться.
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09.02.2022 15:18 Відповісти
Резников: "Мы получили согласие Соединенных Штатов на поставку очень интересных вещей странами Балтии - нашими соседями. В ближайшее время у меня будет надежда похвастаться перед вами, что мы получили то, о чем давно мечтали", - рассказал чиновник.
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09.02.2022 15:20 Відповісти
Типа його заслуга. Це тварь
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09.02.2022 16:02 Відповісти
Судя по всему, это продвинутые комплексы ПВО, ждем-с.
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09.02.2022 17:32 Відповісти
Жирик сдыхает,лежит в больнице,поражение легких!
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09.02.2022 15:35 Відповісти
Земля гвоздями
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09.02.2022 16:03 Відповісти
Там таких жириков пруд пруди. И столько же путенов
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09.02.2022 16:09 Відповісти
Кацапи й їх думка можуть сміливо йти на хутлера чи просто кацапи-ПНХ !
Українці чекають на такі системи, Америка час діяти !
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09.02.2022 15:42 Відповісти
Беріть і мої 25 соток за Фастовом під ті комплекси
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09.02.2022 15:42 Відповісти
это оборонительное вооружение... будет ещё шавка пугающая покусать огрызаться, что видители намордники завезли)))
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09.02.2022 15:44 Відповісти
Нічого не знаю. Ми знайшли ці комплекси в шахті у Львівській області
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09.02.2022 15:45 Відповісти











не зрозумiло...цi три кондоми солiдарнi з паРашею?

вони також вважають, що Укра не потрiбнi такi системи, щоб мати змогу оборонятися вiд

азiопського мордору-паРашi?
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09.02.2022 16:23 Відповісти
Это не ситуацию загнали в глухий кут, а вас ,твари оккупантские. А затем с помощью западного оружия и давления на вас, мразей-захватчиков, можно будет мирным путем заставить вас убраться на куй с нашего Крыма и Донбасса. С полной компенсацией потерь нанесенных Украине.
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09.02.2022 16:29 Відповісти
орда могла б нас про це прохати коли б між нами були дружні відносини. А після 8 років війни Мордор може лише мовчки піти лісом зі своїми забаганками.
І взагалі, те що ці паскуди звертаються не напряму до нас є не лише образою, а і просуванням оринського наративу про те що вони воюють з США . А нас типу захищають бо мише адінарот.
От кляті пси!
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09.02.2022 16:37 Відповісти
"Не треба заводити ситуацію в глухий кут", а то кремлівський пацюк здохне від страху
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09.02.2022 16:39 Відповісти
БРАТИ і якумого більше.
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09.02.2022 16:40 Відповісти
Насрать по всему Миру , а потом возмущаться и шото требовать
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09.02.2022 16:52 Відповісти
Все правильно - заводимо ситуацію в глухий кут ДЛЯ рАШКИ !
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09.02.2022 17:07 Відповісти
Хороші рогатки. - Треба брати!
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09.02.2022 17:12 Відповісти
А я от думаю собі - а звідки узялася сама ідея про ці комплекси THAAD? Самі придумали, та самі ж перелякалися та загнали себе до глухого кута...

Справді, крім рашкованських джерел - більше ніде нема. Є тільки про те, що Румунія зробила такий запит до США.
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09.02.2022 17:18 Відповісти
Каким боком Защитное вооружение дестабилизирует московитов))
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09.02.2022 17:50 Відповісти
Ссут кацапские шлендры. От ракет небо закрыть и смогут нас только за хрен укусить .
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09.02.2022 21:02 Відповісти
Никто нам ничего не поставляет, эти противоракетные системы можно купить в любом военторге за каждым углом
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09.02.2022 22:50 Відповісти
очко заиграло оккупантье
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09.02.2022 22:51 Відповісти
Українська народна приказка: "Якщо сам не можеш зарізати кацапа, то влаштуйся точильником ножів".
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09.02.2022 23:38 Відповісти
Значит скоро по ленд лизу купят
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10.02.2022 10:18 Відповісти
Глухий кут для кацапів, а для України вікно можливостей! 👍
Боже бережи Королеву!!!
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10.02.2022 12:18 Відповісти
та америку!
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10.02.2022 12:24 Відповісти
Мир то выстоит,а у вас даже шишок погрызть и тех не будет.
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10.02.2022 12:33 Відповісти
на мнение раши - НАС РАТЬ!!!!!!!!
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10.02.2022 15:01 Відповісти
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