У МЗС РФ закликали США не "робити дурниць" і не "заводити ситуацію в глухий кут" поставками систем THAAD в Україну

Росія закликає США не робити "дурниць та не відправляти протиракетні комплекси THAAD" в Україну.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Панкін на майданчику клубу "Валдай", передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Ми і зараз закликаємо наших американських колег, з якими ми перебуваємо в діалозі на різних рівнях, включаючи найвищий рівень, не робити дурниць, поводитися обачливо і не користуватися ситуацією для того, щоб заводити її далі і далі в глухий кут, з якого важко буде знайти вихід", - наголосив дипломат.

Він зазначив, що Москва продовжить використати дипломатичні способи вирішення проблеми.

Раніше прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що розміщення під Харковом американських протиракетних комплексів THAAD (Terminal High Altitude Area Defense, Таад) стало б ще одним кроком до дестабілізації обстановки.

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