У МЗС РФ закликали США не "робити дурниць" і не "заводити ситуацію в глухий кут" поставками систем THAAD в Україну
Росія закликає США не робити "дурниць та не відправляти протиракетні комплекси THAAD" в Україну.
Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Панкін на майданчику клубу "Валдай", передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
"Ми і зараз закликаємо наших американських колег, з якими ми перебуваємо в діалозі на різних рівнях, включаючи найвищий рівень, не робити дурниць, поводитися обачливо і не користуватися ситуацією для того, щоб заводити її далі і далі в глухий кут, з якого важко буде знайти вихід", - наголосив дипломат.
Він зазначив, що Москва продовжить використати дипломатичні способи вирішення проблеми.
Раніше прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що розміщення під Харковом американських протиракетних комплексів THAAD (Terminal High Altitude Area Defense, Таад) стало б ще одним кроком до дестабілізації обстановки.
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@lipschz
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В то время как Россия разместила в 17 км от Украины 203-мм артустановку "Малка", способную добивать до Харькова, Москва назвала "шантажом и провокацией" возможное размещение под Харьковом противоракетных комплексов THAAD.
Українці чекають на такі системи, Америка час діяти !
не зрозумiло...цi три кондоми солiдарнi з паРашею?
вони також вважають, що Укра не потрiбнi такi системи, щоб мати змогу оборонятися вiд
азiопського мордору-паРашi?
І взагалі, те що ці паскуди звертаються не напряму до нас є не лише образою, а і просуванням оринського наративу про те що вони воюють з США . А нас типу захищають бо мише адінарот.
От кляті пси!
Справді, крім рашкованських джерел - більше ніде нема. Є тільки про те, що Румунія зробила такий запит до США.
Боже бережи Королеву!!!