"Огидне видовище": глава МЗС Словаччини Корчок вибачився за спаплюження українського прапора

Міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок вибачився за обурливий інцидент у парламенті, де вчора депутати спаплюжили прапор України.

Реакція словацького міністра з’явилася у Facebook, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

Корчок зазначив, що проросійські депутати публічно облили водою прапор України у день, коли сам він перебував у Києві на переговорах. Він назвав це "огидним видовищем". Очільник МЗС заявив, що Словаччина просить вибачення дипломатичними каналами.

"Мені шкода і ще більше соромно", – написав дипломат.

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На думку Корчка, причиною такого вчинку стали "істерія та залякування народу" через оборонну угоду зі США, які "перетворилися на протистояння в парламенті".

"Символи нашого сусіда, який потрапив у скрутну ситуацію, перестали бути недоторканними", – написав Корчок.

Міністр пообіцяв, що разом із міністром оборони країни проведе у парламенті дебати з опозицією.

Нагадаємо, депутат у парламенті Словаччини вилив воду на прапор України.