"Огидне видовище": глава МЗС Словаччини Корчок вибачився за спаплюження українського прапора
Міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок вибачився за обурливий інцидент у парламенті, де вчора депутати спаплюжили прапор України.
Реакція словацького міністра з’явилася у Facebook, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
Корчок зазначив, що проросійські депутати публічно облили водою прапор України у день, коли сам він перебував у Києві на переговорах. Він назвав це "огидним видовищем". Очільник МЗС заявив, що Словаччина просить вибачення дипломатичними каналами.
"Мені шкода і ще більше соромно", – написав дипломат.
На думку Корчка, причиною такого вчинку стали "істерія та залякування народу" через оборонну угоду зі США, які "перетворилися на протистояння в парламенті".
"Символи нашого сусіда, який потрапив у скрутну ситуацію, перестали бути недоторканними", – написав Корчок.
Міністр пообіцяв, що разом із міністром оборони країни проведе у парламенті дебати з опозицією.
Нагадаємо, депутат у парламенті Словаччини вилив воду на прапор України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Таким чином, Росія намагається утворити центрально-європейський плацдарм всередині НАТО та ЄС у складі Орбаностану, Словаччини та Австрії. Канцлери останньої вже давно дали фору Шредеру. Їх вже двоє на службі у російських держкомпаній. Сюди ж потрібно додати і колишню міністерку закордонних справ Австрії, яка робила кніксени Путіну, та й нинішні міністр та канцлер, здається, вже заявили себе на конкурс "пошукачів посад" в Мордорі, судячи з їхніх заяв щодо якнайскорішого запуску "Північного потоку-2".
Для нас це означає розширення недружнього західного тилу, якщо словацькі путіноїди заблокують угоду зі США. З Орбаностаном усе зрозуміло, з Австрією також. А от за Словаччину необхідно боротись, щоб вона не перетворилась ще в один центрально-європейський орбаностан. - М. Гончар https://gazeta.ua/blog/56540/slovachchina-opinilasya-pid-udarom-kremlya
====================
Петер Крупа - брат Павола Крупы, словацкого бывшего почти миллиардера.
А бывшего потому, что в 2006-2008гг почти весь свой капитал направил в Украину и здесь обанкротился нахрен.
А обанкротился не потому, что его там кидали или взятки требовали. Потому что сам - дебил.
Скупал землю вокруг Киева (с сервитутами, отягощениями, без коммуникаций). Думал, что за взятки порешает. Не проконало.
Купил контрольный пакет черниговского завода "Чезара". На первом же собрании заявил, что цеха снесет, всех уволит (5000 человек), и построит торговые центры.
Сразу был послан накуй и через проходную словаков больше не пускали.
Ну и еще несколько феерических по своей дури кейсов.
Теперь Крупа ненавидит Украину. Ну и братец его в словацком парламенте такой же.