За добу від COVID-19 у Києві померли 22 особи, виявили 3 684 нових випадки, - Кличко

У Києві виявили за минулу добу 3684 хворих на коронавірус. 22 людини померли.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Всього за період пандемії в Києві 8628 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні - 390 081.

Захворіли минулої доби: 2047 жінок віком від 18 до 93 років та 1240 чоловіків віком від 18 до 88 років. А також 202 дівчинки від 2 місяців до 17 років і 195 хлопчиків від 2 місяців до 17 років.

Серед тих, хто померли: 10 жінок від 50 до 84 років та 12 чоловіків від 28 до 87 років.

До лікарень столиці госпіталізували 130 хворих на коронавірус та 231 особу з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 1300 людей. Загалом коронавірус подолали 343 418 мешканців столиці.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі - 732, у Дарницькому - 583 та в Оболонському районі - 392 випадки.

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