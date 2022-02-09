Пєсков про заяви Зеленського після зустрічі з Макроном: Не почули жодних слів, що Київ готовий швидко зайнятися виконанням мінських угод

У підсумках візиту президента Франції Емманюеля Макрона в Україну є позитивні сигнали, наприклад, щодо мінських угод.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням росЗМІ, про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Щодо того, що було сказано на прес-конференції, - там були позитивні сигнали про те, що рішення в Україні може бути виключно на базі реалізації мінських угод, що є вірним. І це плюс", - сказав Пєсков журналістам, коментуючи підсумки візиту Макрона у Київ.

"Але з іншого боку, ми не почули жодних слів від президента Зеленського про те, що вони готові швидко зайнятися тим, щоб виконати те, що давним-давно мало бути виконано з боку Києва. Тому є і позитивні сигнали, є і менш позитивні", - зазначив речник глави російської держави.

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Напередодні, 8 лютого, Макрон прибув до України, де зустрівся із президентом країни Володимиром Зеленським.