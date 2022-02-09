Завершено розслідування стосовно екскерівництва МВС у справі незаконного ввезення гранат із РФ під час Революції Гідності, - ДБР

За результатами здійснення спеціального досудового розслідування, слідчі ДБР повідомили про зміну раніше оголошеної підозри колишнім міністру внутрішніх справ України Віталію Захарченку, його заступнику Віктору Ратушняку та начальнику Департаменту матеріального забезпечення МВС України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Зазначається, що у січні 2014 року експосадовці незаконно постачали з території Російської Федерації до України ручні газові гранати "Дрейф-2"; світло-шумові гранати "Заря-2", "Факел-С", "Пламя-М"; ручні димові гранати.

"Вказані спецзасоби не пройшли експертизи щодо можливості та порядку їх застосування до людей, однак були застосовані підрозділами МОП "Беркут" МВС України проти учасників акцій протесту в центрі Києва. Також посадовці розтратили 1 млн грн бюджетних коштів під час розмитнення зазначених спецзасобів", - зауважили в ДБР.

Екскерівництво МВС підозрюється у перевищенні влади за попередньою змовою групою осіб та розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах (ч. 2, 3 статті 28, ч. 3 ст. 365 ( в редакції Закону № 3207-VI від 07.04.2011), ч. ч. 3, 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України).

Окрім цього, начальник Департаменту матеріального забезпечення МВС України також підозрюється у пособництві незаконному перешкоджанню проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій під час Революції Гідності ( ч. 5 статті 27, ч. 2 ст. 28, ст. 340 КК України).

"Це виразилось у застосуванні правоохоронцями вказаних спецзасобів до учасників акцій протесту та перевищенні при цьому службових повноважень. Внаслідок цього потерпілі отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості", - йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що за клопотанням слідчих ДБР, погоджених прокурором, підозрюваним заочно обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Сторону захисту повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до його матеріалів для ознайомлення. Після завершення ознайомлення - обвинувальний акт буде направлено до суду.