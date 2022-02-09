"Війна - це божевілля": Папа Римський Франциск закликав подолати напруженість між Україною та Росією за допомогою діалогу
Папа Римський Франциск заявив, що війна в Україні буде "божевіллям", і сподівається, що напруженість між Україною та Росією можна буде подолати шляхом діалогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"Давайте й надалі молити Бога за мир, щоб напруженість і загрози війни можна було подолати шляхом серйозного діалогу і щоб переговори в Нормандському форматі могли сприяти цій меті", - сказав він.
"І не забуваймо. Війна - це божевілля", - додав Папа Римський.
Топ коментарі
+8 Oljik
показати весь коментар09.02.2022 12:38 Відповісти Посилання
+3 Сергей Трофимов #428890
показати весь коментар09.02.2022 12:37 Відповісти Посилання
+3 5 копійок
показати весь коментар09.02.2022 12:37 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
,а то "напруженість між" ніби Україна також вина а не жертва
московское православие лишь по недомыслию относят к христианству.
москальский сатанат РПЦ-КГБ- это не христианская церковь, а тоталитарная секта на
службе у преступного государства азиопской рассеи.
вышел оттуда грустный
злые языки говорят, что очень большая часть кубышки пу в банках ватикана
Рейтинг Україна в світі:
1-е місце в Європі за доведеними запасами уранових руд;
2-е місце в Європі та 10-е місце у світі за запасами титанової руди;
2-е місце у світі за розвіданими запасами марганцевих руд (2,3 млрд т, або 12% світових запасів);
2-е місце у світі за запасами залізняку (30 млрд тонн);
2-е місце у Європі за запасами ртутної руди;
3-е місце в Європі (13-е місце у світі) із запасів сланцевого газу (22 трлн куб. м)
4 місце у світі за загальною вартістю природних ресурсів;
7 місце у світі за запасами вугілля (33,9 млрд тонн)
Україна - аграрна країна:
1-е місце у Європі за площею орних земель;
третє місце у світі за площею чорноземів (25% світового обсягу);
1-е місце у світі з експорту соняшнику та олії;
2-е місце у світі з виробництва ячменю та 4-е місце з експорту ячменю;
3-й за величиною виробник та 4-й за величиною експортер кукурудзи у світі;
4-й за величиною виробник картоплі у світі;
5-й за величиною виробник жита у світі;
5 місце у світі з виробництва бджіл (75 000 тонн);
8 місце у світі з експорту пшениці;
9 місце у світі з виробництва курячих яєць;
16 місце у світі з експорту сиру.
Україна може задовольнити потреби у ПРОДОВОЛЬСТВІ 600 мільйонів людей.
Україна є промислово розвиненою країною:
1 місце у Європі з виробництва аміаку;
2-е місце в Європі та 4-е місце у світі за величиною газопровідної системи (142,5 млрд куб. м пропускної спроможності газу в ЄС);
3-е місце у Європі та 8-е місце у світі за встановленою потужністю атомних електростанцій;
3-е місце у Європі та 11-е місце у світі за протяжністю залізничної мережі (21 700 км);
3-е місце у світі (після США та Франції) з виробництва локаторів та локаційного обладнання;
3-й за величиною експортер заліза у світі
4 місце у світі з експорту турбін для АЕС;
4-й у світі виробник ракетних установок;
4 місце у світі з експорту глини
4 місце у світі з експорту титану
8 місце у світі з експорту руд та концентратів;
9 місце у світі з експорту продукції ВПК;
10-те місце у світі з виробництва сталі (32,4 млн. тонн).
А всё потому, что после него в }{уйловский рай не пускают.
Война - это крайняя меря достижения ПОЛИТИЧЕСКИХ целей (це факт, нравится это или нет, неважно, суть не изменится)!