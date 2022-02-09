"Війна - це божевілля": Папа Римський Франциск закликав подолати напруженість між Україною та Росією за допомогою діалогу

Папа Римський Франциск заявив, що війна в Україні буде "божевіллям", і сподівається, що напруженість між Україною та Росією можна буде подолати шляхом діалогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Давайте й надалі молити Бога за мир, щоб напруженість і загрози війни можна було подолати шляхом серйозного діалогу і щоб переговори в Нормандському форматі могли сприяти цій меті", - сказав він.

"І не забуваймо. Війна - це божевілля", - додав Папа Римський.

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