УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7382 відвідувача онлайн
Новини Війна
1 668 32

"Війна - це божевілля": Папа Римський Франциск закликав подолати напруженість між Україною та Росією за допомогою діалогу

Папа Римський Франциск заявив, що війна в Україні буде "божевіллям", і сподівається, що напруженість між Україною та Росією можна буде подолати шляхом діалогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Давайте й надалі молити Бога за мир, щоб напруженість і загрози війни можна було подолати шляхом серйозного діалогу і щоб переговори в Нормандському форматі могли сприяти цій меті", - сказав він.

"І не забуваймо. Війна - це божевілля", - додав Папа Римський.

Читайте: Папа Римський Франциск закликав знайти рішення для досягнення миру в Україні

Автор: 

Папа Римський (336) росія (66461)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+8
показати весь коментар
09.02.2022 12:38 Відповісти
+3
Дякую. Але, долати тут потрібно лише "напруженість" Мордора...
показати весь коментар
09.02.2022 12:37 Відповісти
+3
Коли це війна була припинена завдяки діалогу?
показати весь коментар
09.02.2022 12:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дякую. Але, долати тут потрібно лише "напруженість" Мордора...
показати весь коментар
09.02.2022 12:37 Відповісти
Коли це війна була припинена завдяки діалогу?
показати весь коментар
09.02.2022 12:37 Відповісти
показати весь коментар
09.02.2022 12:38 Відповісти
Есть и все это позволяет? Тогда это плохие новости точно не для них!
показати весь коментар
09.02.2022 13:57 Відповісти
Какой может быть диалог с маньяком?
показати весь коментар
09.02.2022 12:38 Відповісти
Допит являється формою діалогу.)
показати весь коментар
09.02.2022 12:43 Відповісти
скажешь где тела зарыл, получишь камеру с телевизором.
показати весь коментар
09.02.2022 12:44 Відповісти
сподівається, що напруженість між Україною та Росією можна буде подолати шляхом діалогу" а ясніше сказати неможливо?та назвати слово росія щоб не погрожувала нам та повернула вкрадений Крим,
,а то "напруженість між" ніби Україна також вина а не жертва
показати весь коментар
09.02.2022 12:39 Відповісти
Так як московія застрягла в позаминулому сторіччі потрібно, що б Папа відправив туди інквізицію для боротьби з еретичною греховністю.
показати весь коментар
09.02.2022 12:39 Відповісти
там инквизиция доморощенная денно и нощно сует черенки в организмы неугодных
показати весь коментар
09.02.2022 12:45 Відповісти

московское православие лишь по недомыслию относят к христианству.

москальский сатанат РПЦ-КГБ- это не христианская церковь, а тоталитарная секта на

службе у преступного государства азиопской рассеи.
показати весь коментар
09.02.2022 16:19 Відповісти
показати весь коментар
09.02.2022 12:41 Відповісти
Вроде как мы в 2014 с диалога и начинали. Где в результате крым и дамбас? Разве с преступником который лезет к вам в дом вы начинаете диалог? Как минимум ему чем то тяжелым по башке, и спеленать. А потом уже и поговорить можно
показати весь коментар
09.02.2022 12:42 Відповісти
ну типу того,обійняти ворого свого,підставити другу щоку,віддати останнє,Україна вже триста років робить таке...
показати весь коментар
09.02.2022 12:48 Відповісти
помнится, пу ездил пару лет назад (после 2014 года) в ватикан
вышел оттуда грустный
злые языки говорят, что очень большая часть кубышки пу в банках ватикана
показати весь коментар
09.02.2022 12:44 Відповісти
Как духовенство должно бороться с дьяволом?с чертями есть диалог? думаю диалогом тут не изгонишь .тут нужны обереги в виде современного оборонительного вооружения и и окроплять этих чертей до полного изгнания?проводить спиритические операции со слов изгнания из Будапештского меморандума
показати весь коментар
09.02.2022 12:53 Відповісти
ДЛЯ ТИХ, ХТО ПИТАЄ: "ЧОМУ УКРАЇНА?"



Рейтинг Україна в світі:



1-е місце в Європі за доведеними запасами уранових руд;

2-е місце в Європі та 10-е місце у світі за запасами титанової руди;



2-е місце у світі за розвіданими запасами марганцевих руд (2,3 млрд т, або 12% світових запасів);



2-е місце у світі за запасами залізняку (30 млрд тонн);



2-е місце у Європі за запасами ртутної руди;



3-е місце в Європі (13-е місце у світі) із запасів сланцевого газу (22 трлн куб. м)



4 місце у світі за загальною вартістю природних ресурсів;

7 місце у світі за запасами вугілля (33,9 млрд тонн)



Україна - аграрна країна:



1-е місце у Європі за площею орних земель;

третє місце у світі за площею чорноземів (25% світового обсягу);

1-е місце у світі з експорту соняшнику та олії;

2-е місце у світі з виробництва ячменю та 4-е місце з експорту ячменю;

3-й за величиною виробник та 4-й за величиною експортер кукурудзи у світі;

4-й за величиною виробник картоплі у світі;

5-й за величиною виробник жита у світі;

5 місце у світі з виробництва бджіл (75 000 тонн);

8 місце у світі з експорту пшениці;

9 місце у світі з виробництва курячих яєць;

16 місце у світі з експорту сиру.



Україна може задовольнити потреби у ПРОДОВОЛЬСТВІ 600 мільйонів людей.



Україна є промислово розвиненою країною:



1 місце у Європі з виробництва аміаку;

2-е місце в Європі та 4-е місце у світі за величиною газопровідної системи (142,5 млрд куб. м пропускної спроможності газу в ЄС);

3-е місце у Європі та 8-е місце у світі за встановленою потужністю атомних електростанцій;

3-е місце у Європі та 11-е місце у світі за протяжністю залізничної мережі (21 700 км);

3-е місце у світі (після США та Франції) з виробництва локаторів та локаційного обладнання;

3-й за величиною експортер заліза у світі

4 місце у світі з експорту турбін для АЕС;

4-й у світі виробник ракетних установок;

4 місце у світі з експорту глини

4 місце у світі з експорту титану

8 місце у світі з експорту руд та концентратів;

9 місце у світі з експорту продукції ВПК;

10-те місце у світі з виробництва сталі (32,4 млн. тонн).
показати весь коментар
09.02.2022 12:55 Відповісти
просто пытаюсь представить реакцию собеседника на фразу : "Папа Римский призывает не допустить войны между Россией и Украиной " годков так 35 назад..
показати весь коментар
09.02.2022 12:56 Відповісти
показати весь коментар
09.02.2022 13:04 Відповісти
А не папа ли римский лично в 2015-мо году после анексии Крыма и вторжении ,,заблудившихся,, в своей резиденции вручал ***** орден миротворца?Лицемер хренов.
показати весь коментар
09.02.2022 13:06 Відповісти
Папа, единственное, что ты можешь для этого сделать- бабло }{уйловское в банке Ватикана окончательно заблокировать. Но ты этого не сделаешь, т.к. Новичка боишься.
А всё потому, что после него в }{уйловский рай не пускают.
показати весь коментар
09.02.2022 13:09 Відповісти
Папа забыл наверно какие помогающие диалоги вели его предшественники во времена фашистской Германии
показати весь коментар
09.02.2022 13:34 Відповісти
Тогда пусть уйдет в отставку и отрекется от своей церкви, столько "священных" войн развязали Римские "папы"?
Война - это крайняя меря достижения ПОЛИТИЧЕСКИХ целей (це факт, нравится это или нет, неважно, суть не изменится)!
показати весь коментар
09.02.2022 13:45 Відповісти
Диалог только в Гааге
показати весь коментар
09.02.2022 14:00 Відповісти
"Призвал" = КОГО!?!? Конкретно!?!? Фамилии!?!? Или он - как наш гундосый: боится пуйло и мокшанию по имени назвать!?!? Вышлите ему памперсов!
показати весь коментар
09.02.2022 14:01 Відповісти
У нас были Будапештский меморандум, у нас был Большой договор с РФ, была продлена аренда базы в Севастополе, была дана автономия Крыму.Мы ни на кого не нападали. В НАТО нас не принимали ( и близко), мы были по сути нейтральным государством ( хотя при наличии базы ВМС РФ, нейтралитет странный) Ну и что , это нас разве защитило. То что народ Украины свергает надоевшую ему власть ( Януковича) это наше полное право и РФ к этому не имеет ни какого отношения. Преследования "русскоговорящих" в стране где 50% говорит на русском ( в домашнем кругу и вне камер все руководство страны не зависимо от каденции) вызывает лишь усмешку. Угроз преследований и этнических чисток нет и не будет тем более есть живой пример освобожденных районов Донбасса или скажем Одессы, Харькова. Поэтому все вопросы к Путину, Кремлю, Раше. Они не видят Украину независимым ( даже нейтральным) государством ( в полном понимании этого слова). Все остальное это пропаганда и лицемерие.
показати весь коментар
09.02.2022 14:28 Відповісти
100 %. все так.
показати весь коментар
09.02.2022 16:15 Відповісти
 
 