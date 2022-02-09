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Пляшкотримач за ціною смартфона і полиця за 40 тис. грн: Укрзалізниця переплатила у три з половиною рази під час закупівлі меблів для СВ вагону за 1,7 млн. грн, - експерт "Ліги Антитрасту" Даценко. ФОТО

Пляшкотримач за ціною смартфона і полиця за 40 тис. грн: Укрзалізниця переплатила у три з половиною рази під час закупівлі меблів для СВ вагону за 1,7 млн. грн, - експерт

Якби Укрзалізниця була зацікавлена в конкуренції на своїх торгах, то пасажири могли б отримати в 3-4 рази більше відремонтованих вагонів.

Про це написав у фейсбуці експерт "Ліги Антитрасту", екскерівник проєкту "Zалізниця без корупції" Володимир Даценко, передає Цензор.НЕТ.

"Продовжуючи тему неймовірно завищених цін, за якими купує Укрзалізниця. На цей раз мова піде про СВ вагон. В січні було придбано комплект меблів для одного СВ вагону за 1,7 млн. грн. І ось які там ціни:

Полиця нижня - 37 336 грн з ПДВ.

Крісло провідника - 40 590 грн.

Пляшкотримач - 13 200 грн.

Стіл купе пасажира - 6 960 - 6 504 грн.

Стіл провідника - 8 902 грн.

Спинка - 5 508 грн.

Підголовник - 4 728 грн.

Вішалка для одягу - 1 680 грн.

Тримач дрібних речей - 1 440 грн.

Матрац - 4 740 грн...

Загалом комплект меблів для одного купе коштує близько 200 тис. грн", - розповів він.

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"І тут головне питання - а скільки ж переплатили? Якщо подивтись в специфікацію, то там ми також побачимо сейфи MySafe MS.17.E CREAM габаритами 170*240*160. Вони відкрито продаються на ринку. Укрзалізниця купує їх по 11 316 грн./шт. з ПДВ. На сайті "Епіцентру" вони коштують 3 187,50 грн. У виробника мабуть іще дешевше. Тобто Укрзалізниця переплатила в 3,5 рази порівняно з ринковою ціною за сейфи, які можна купити в найближчому будівельному магазині. Якщо поглянути на інші позиції, то можна з впевненістю сказати, що на інших позиціях приблизно така ж маржа, а можливо і більше. Якби Укрзалізниця була зацікавлена в конкуренції на своїх торгах, то пасажири могли б отримати в 3-4 рази більше відремонтованих вагонів. А так - все як є. Олександр Кубраков, на скільки доцільно інвестувати мільярди в компанію, яка так витрачає кошти? Можливо, таки уже варто навести лад в закупівлях?" - резюмував Даценко.

Пляшкотримач за ціною смартфона і полиця за 40 тис. грн: Укрзалізниця переплатила у три з половиною рази під час закупівлі меблів для СВ вагону за 1,7 млн. грн, - експерт Ліги Антитрасту Даценко 01
Пляшкотримач за ціною смартфона і полиця за 40 тис. грн: Укрзалізниця переплатила у три з половиною рази під час закупівлі меблів для СВ вагону за 1,7 млн. грн, - експерт Ліги Антитрасту Даценко 02

Автор: 

Укрзалізниця (6928) закупівлі (3463)


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Топ коментарі
+46
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09.02.2022 12:46 Відповісти
+34
Спасибо Вам, ЗЕбилы!!!

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09.02.2022 12:49 Відповісти
+27
Там чесний та позитивний блогер контролює все! За скромну зарплатню! І тому там не може бути ніякої корупції! І взагалі, це Порох закупив отой пляшкотримач! Бо він же бухає, і брата вбив!
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09.02.2022 12:50 Відповісти
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Лещенко!!! Лещенко!!! Лещенко!!!
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09.02.2022 12:45 Відповісти
Наглість просто не має меж.
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09.02.2022 13:34 Відповісти
А про які межі говорити?!???
Вся система влади останні 20 років розбудовувалася лише в одному напрямку і з однією метою - грабунок і дерибан. Як почалося це ще за Кучми так при Зеленському і продовжується. І як бачимо війна, війна на виживання нації і збереження країни, для всіх тих виродків не перешкода. А чому? Бо система. Цей механізм запущений він і надалі буде працювати. Знаєте самі що реальних спроб зупинити це ******** не було, і як видно не буде і при Янелохові. Пригадайте як і надалі влада робить усе щоб не запрацювали антикорупційні інституції.
Отже. Допоки народ сам не візьметься наводити порядок самоорганізувавшсь під час війни і не почне відстрілювати цих виродків і пройдисвітів толку не буде. Так це поганий спосіб але іншого у нас нема.
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14.07.2022 12:38 Відповісти
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09.02.2022 12:46 Відповісти
Наглядає!
А шо ви хотіли?
Ремонт у квартирці робити треба, "борги" альоні притулі віддавати треба?
Антикорупціонери вони такі.
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09.02.2022 13:02 Відповісти
Смотрящий за ЖД.😁
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09.02.2022 13:30 Відповісти
Ось клоун і закупить смартфони по ціні пляшкотримача.
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09.02.2022 12:48 Відповісти
Ображаєте. Якщо пляшкотримач по ціні смарфона, то смартфон по ціні автомобіля. І всі задоволені.
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09.02.2022 13:28 Відповісти
Я це і мав на увазі.
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09.02.2022 21:43 Відповісти
Власне кужучи, щось я не чув "експертної думки" головного фахівця УЗ. а саме пана-шлюхи Лещенка...
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09.02.2022 12:49 Відповісти
Йому нема коли, він бореться з корупцією.
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09.02.2022 13:09 Відповісти
"Сввинарчуки, бариги аааа...." і всілякі Бігуси - де ви зараз?
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09.02.2022 12:49 Відповісти
Спасибо Вам, ЗЕбилы!!!

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09.02.2022 12:49 Відповісти
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09.02.2022 13:09 Відповісти
Ничего! Скоро выберем зеленского и тогда заживем.
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09.02.2022 12:49 Відповісти
Там чесний та позитивний блогер контролює все! За скромну зарплатню! І тому там не може бути ніякої корупції! І взагалі, це Порох закупив отой пляшкотримач! Бо він же бухає, і брата вбив!
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09.02.2022 12:50 Відповісти
кожен з вас пре..... кхе-кхе
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09.02.2022 12:52 Відповісти
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09.02.2022 12:57 Відповісти
Чого ви причепилися,Укрзалізниця це державна компанія-на всіх державних відбувається таке.Не хочете такого бачити?Тоді потрібно відмовитися від державної власності в любому бізнесі і тоді за гроші платників податку не будуть збагачуватися посадовці.
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09.02.2022 12:59 Відповісти
Чомусь настільки збитковою вона стала під наглядом лєщєнка.
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09.02.2022 13:19 Відповісти
тоді потрібно вирішувати із ними як у Китаї - "і тоді за гроші платників податку не будуть збагачуватися посадовці"
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09.02.2022 13:20 Відповісти
Тому і збиткова, що Серлещенки хочкуть смачно їсти...
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09.02.2022 12:59 Відповісти
и так во всех отраслях, партизанский отряд с предателем, и москаля не надо
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09.02.2022 12:59 Відповісти
Сергій, дякує всім зе-довбням, за щиру підтримку!!!!!
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09.02.2022 12:59 Відповісти
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09.02.2022 13:02 Відповісти
Так і з смартфонами для пенсіонерів буде. Ціна 1,5 тис грн, а куплять по 15 тис.
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09.02.2022 13:02 Відповісти
Страшено другое- такой новостью нас приучают- что чиновникам определенной политсилы - ВОРОВАТЬ МОЖНО и НОРМАЛЬНО . соответственно и дальше будут ВОРОВАТЬ НАШИ НАЛОГИ
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09.02.2022 13:02 Відповісти
Евреям воровать не только можно, єто им необходимо для жизни, они по другому не умеют.
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09.02.2022 13:11 Відповісти
Кончіта Вурст знайшла золоту жилу!
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09.02.2022 13:07 Відповісти
Недавно ехал в таком купе, редкое дерьмо...
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09.02.2022 13:11 Відповісти
І пощастило ж таки провідникам - будуть сидіти в такому ж кріслі як і на яхті Абрамовича. Крісла такі ж тільки по ціні.
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09.02.2022 13:18 Відповісти
Каждый год говорят о коррупции в этой организации и никак не могут разобраться.
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09.02.2022 13:20 Відповісти
ну не з великого ж крадівництва Сірожку оплачувать!
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09.02.2022 13:24 Відповісти
кому что, ну, а 73% лохам - новые "улучшенные" тарифы на проезд в железнодорожном транспорте!
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09.02.2022 13:24 Відповісти
Крісло провідника - 40 590 грн. непогане таке крісло.
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09.02.2022 13:26 Відповісти
масажне))
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09.02.2022 13:27 Відповісти
Пляшкотримач - 13 200 грн. Напевне зі срібла, а ви кажете що Україна бідна.
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09.02.2022 13:27 Відповісти
Пляшкотримач коштує 200-300 грн.
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09.02.2022 13:30 Відповісти
А головне наглості хватає і нічого не бояться.
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09.02.2022 13:28 Відповісти
Это не наглость, это понимание своей абсолютной безнаказанности....
Китайский опыт, говорите, вам нравится?
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09.02.2022 14:27 Відповісти
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09.02.2022 13:34 Відповісти
Гуляти, так гуляти.
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09.02.2022 13:35 Відповісти
Как вам такое, ЗЕбилоиды?
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09.02.2022 13:53 Відповісти
Все-то вам Дорого! Все-то вам ценами не угодишь! Подумаешь, бутылкодержатель за 13.000, а зато у нас СКУМБРИЯ по 8!!! Да хоть у зе-лушпайки спросите!
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09.02.2022 14:07 Відповісти
У меня в Тесле дешевле, наверное...
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09.02.2022 14:29 Відповісти
Вешалка для одежды - 1 680..., боже, она, наверняка, золотая...
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09.02.2022 14:39 Відповісти
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09.02.2022 14:49 Відповісти
Откровенно говоря, у руководства УЗ всегда был лютый корупционный треш и угар жадности. Помню в свое время поменяли массово крючки для одежды с железных на пластиковые, (купленные в три дорога понятное дело), чтоб железные якобы списать, а по факту сдать на метал.
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09.02.2022 14:53 Відповісти
,,Крутым ,, бизнесом раньше было продавать б/у электродвигатели после косметического ремонта - ну очень щедро ЖД платила , за скромные 50% отката. Железка в наглую тридцать лет занимается открытым бандитизмом при всех президентах - не посадили ни одного человека за украденные миллиарды.
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09.02.2022 15:30 Відповісти
Згадалася лавка в метро Харкова. Коштувала в 2011р. 64000 грн. Встановлював "кернес". Тоді навіть такий патентований злодій, як "боря_колєсніков", був здивований. Але "кернесові" за це нічого не було (окрім вкрадених грошей, звісно). А харків'яни, громадяни цього наукового та індустріяльного мегаполіса, обрали "кереса" ще двічі. Причому останній раз у вигляді трупа. Пропаща країна...
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09.02.2022 15:31 Відповісти
Директору зарплата в 1 300 000 грн/мес. показалась мизерной, решил подзаработать на откатах!
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09.02.2022 17:00 Відповісти
 
 