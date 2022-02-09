Пляшкотримач за ціною смартфона і полиця за 40 тис. грн: Укрзалізниця переплатила у три з половиною рази під час закупівлі меблів для СВ вагону за 1,7 млн. грн, - експерт "Ліги Антитрасту" Даценко. ФОТО

Якби Укрзалізниця була зацікавлена в конкуренції на своїх торгах, то пасажири могли б отримати в 3-4 рази більше відремонтованих вагонів.

Про це написав у фейсбуці експерт "Ліги Антитрасту", екскерівник проєкту "Zалізниця без корупції" Володимир Даценко, передає Цензор.НЕТ.

"Продовжуючи тему неймовірно завищених цін, за якими купує Укрзалізниця. На цей раз мова піде про СВ вагон. В січні було придбано комплект меблів для одного СВ вагону за 1,7 млн. грн. І ось які там ціни:

Полиця нижня - 37 336 грн з ПДВ.

Крісло провідника - 40 590 грн.

Пляшкотримач - 13 200 грн.

Стіл купе пасажира - 6 960 - 6 504 грн.

Стіл провідника - 8 902 грн.

Спинка - 5 508 грн.

Підголовник - 4 728 грн.

Вішалка для одягу - 1 680 грн.

Тримач дрібних речей - 1 440 грн.

Матрац - 4 740 грн...

Загалом комплект меблів для одного купе коштує близько 200 тис. грн", - розповів він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Бужанський - члену наглядової ради УЗ Лещенко: "З якою метою держава платить вам 300 тис. грн на місяць і скільки це ще триватиме?"

"І тут головне питання - а скільки ж переплатили? Якщо подивтись в специфікацію, то там ми також побачимо сейфи MySafe MS.17.E CREAM габаритами 170*240*160. Вони відкрито продаються на ринку. Укрзалізниця купує їх по 11 316 грн./шт. з ПДВ. На сайті "Епіцентру" вони коштують 3 187,50 грн. У виробника мабуть іще дешевше. Тобто Укрзалізниця переплатила в 3,5 рази порівняно з ринковою ціною за сейфи, які можна купити в найближчому будівельному магазині. Якщо поглянути на інші позиції, то можна з впевненістю сказати, що на інших позиціях приблизно така ж маржа, а можливо і більше. Якби Укрзалізниця була зацікавлена в конкуренції на своїх торгах, то пасажири могли б отримати в 3-4 рази більше відремонтованих вагонів. А так - все як є. Олександр Кубраков, на скільки доцільно інвестувати мільярди в компанію, яка так витрачає кошти? Можливо, таки уже варто навести лад в закупівлях?" - резюмував Даценко.



