Пляшкотримач за ціною смартфона і полиця за 40 тис. грн: Укрзалізниця переплатила у три з половиною рази під час закупівлі меблів для СВ вагону за 1,7 млн. грн, - експерт "Ліги Антитрасту" Даценко. ФОТО
Якби Укрзалізниця була зацікавлена в конкуренції на своїх торгах, то пасажири могли б отримати в 3-4 рази більше відремонтованих вагонів.
Про це написав у фейсбуці експерт "Ліги Антитрасту", екскерівник проєкту "Zалізниця без корупції" Володимир Даценко, передає Цензор.НЕТ.
"Продовжуючи тему неймовірно завищених цін, за якими купує Укрзалізниця. На цей раз мова піде про СВ вагон. В січні було придбано комплект меблів для одного СВ вагону за 1,7 млн. грн. І ось які там ціни:
Полиця нижня - 37 336 грн з ПДВ.
Крісло провідника - 40 590 грн.
Пляшкотримач - 13 200 грн.
Стіл купе пасажира - 6 960 - 6 504 грн.
Стіл провідника - 8 902 грн.
Спинка - 5 508 грн.
Підголовник - 4 728 грн.
Вішалка для одягу - 1 680 грн.
Тримач дрібних речей - 1 440 грн.
Матрац - 4 740 грн...
Загалом комплект меблів для одного купе коштує близько 200 тис. грн", - розповів він.
"І тут головне питання - а скільки ж переплатили? Якщо подивтись в специфікацію, то там ми також побачимо сейфи MySafe MS.17.E CREAM габаритами 170*240*160. Вони відкрито продаються на ринку. Укрзалізниця купує їх по 11 316 грн./шт. з ПДВ. На сайті "Епіцентру" вони коштують 3 187,50 грн. У виробника мабуть іще дешевше. Тобто Укрзалізниця переплатила в 3,5 рази порівняно з ринковою ціною за сейфи, які можна купити в найближчому будівельному магазині. Якщо поглянути на інші позиції, то можна з впевненістю сказати, що на інших позиціях приблизно така ж маржа, а можливо і більше. Якби Укрзалізниця була зацікавлена в конкуренції на своїх торгах, то пасажири могли б отримати в 3-4 рази більше відремонтованих вагонів. А так - все як є. Олександр Кубраков, на скільки доцільно інвестувати мільярди в компанію, яка так витрачає кошти? Можливо, таки уже варто навести лад в закупівлях?" - резюмував Даценко.
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Вся система влади останні 20 років розбудовувалася лише в одному напрямку і з однією метою - грабунок і дерибан. Як почалося це ще за Кучми так при Зеленському і продовжується. І як бачимо війна, війна на виживання нації і збереження країни, для всіх тих виродків не перешкода. А чому? Бо система. Цей механізм запущений він і надалі буде працювати. Знаєте самі що реальних спроб зупинити це ******** не було, і як видно не буде і при Янелохові. Пригадайте як і надалі влада робить усе щоб не запрацювали антикорупційні інституції.
Отже. Допоки народ сам не візьметься наводити порядок самоорганізувавшсь під час війни і не почне відстрілювати цих виродків і пройдисвітів толку не буде. Так це поганий спосіб але іншого у нас нема.
А шо ви хотіли?
Ремонт у квартирці робити треба, "борги" альоні притулі віддавати треба?
Антикорупціонери вони такі.
Китайский опыт, говорите, вам нравится?