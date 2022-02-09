УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7429 відвідувачів онлайн
Новини
2 444 23

Зеленський відповів на петицію про відкриття офісів YouTube, Facebook і Google в Україні: Кабміну запропоновано активізувати роботу в цьому напрямку

Зеленський відповів на петицію про відкриття офісів YouTube, Facebook і Google в Україні: Кабміну запропоновано активізувати роботу в цьому напрямку

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію про відкриття офісів YouTube, Facebook та Google в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Авторка петиції зазначила, що український сегмент YouTube, Facebook, Google має модеруватися не з Росії та закликала президента звернутися до цих компаній для відкриття офісів в Україні.

У своїй відповіді Зеленський заявив, що забезпечення модерування сегментів Google, YouTube, Facebook та Instagram із території України є важливим напрямом посилення національної безпеки в інформаційній сфері та протидії гібридним загрозам з боку Російської Федерації.

Читайте також: Петиція про санкції щодо каналу "НАШ" зібрала 25 тис. голосів

"Згадане питання неодноразово порушувалось мною та Урядом України на міжнародному рівні. Так, під час мого робочого візиту до Сполучених Штатів Америки у період з 30 серпня по 3 вересня 2021 року відбулась низка важливих зустрічей та перемовин членів української делегації, зокрема з керівниками міжнародних компаній "Google" та "Apple". Під час цих заходів були висловлені пропозиції щодо розширення присутності згаданих компаній в Україні, зазначено про необхідність реалізації спільних проектів на підтримку просування україномовного контенту у вказаному інформаційному сегменті та наголошено на необхідності налагодження ефективної протидії дезінформації", - йдеться у відповіді президента.

Зеленський повідомив, що  у зв’язку з тим, що з жовтня 2021 року Facebook та Instagram належать новоствореній компанії "Meta Platforms", планується офіційно поновити згадані звернення.

"Ураховуючи рівень впливу порушеної в петиції проблематики на суспільне життя і національну безпеку держави, значну увагу громадськості до неї, а також зважаючи, що врегулювання цього питання законодавством України покладено на Кабінет Міністрів України, я звернувся до Прем’єр-міністра України Д.Шмигаля з пропозицією активізувати роботу, спрямовану на відкриття на території України представництв компаній "Google" (YouTube) та "Meta Platforms" (Facebook, Instagram), і невідкладно поновити висловлені вказаним міжнародним компаніям звернення та запрошення", - підсумував президент.

Також читайте: Зеленський відповів на петицію про військовий облік жінок: Список професій буде суттєво скорочений

Автор: 

Facebook (727) Google (710) YouTube (239) Зеленський Володимир (24576) петиція (321)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+9
показати весь коментар
09.02.2022 13:10 Відповісти
+6
показати весь коментар
09.02.2022 13:02 Відповісти
+5
Джигіталізатор хренов.
показати весь коментар
09.02.2022 12:51 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Джигіталізатор хренов.
показати весь коментар
09.02.2022 12:51 Відповісти
А смысл?
показати весь коментар
09.02.2022 12:53 Відповісти
Сенс в тому, що весь контент і коментарі українців модерують кацапи
показати весь коментар
09.02.2022 13:23 Відповісти
Помнишь историю с этой девочкой вернее фотографией и как рашисты её банили?
показати весь коментар
09.02.2022 14:00 Відповісти
зе-команда любое хороше начинание превращает в говно. Обложат их налогами и все
показати весь коментар
09.02.2022 14:08 Відповісти
Ну это уже будет на их совести, а вот само решение о открытии офисов этих компаний в Украине не менее важно закрытия пророcсийских помоек.
показати весь коментар
09.02.2022 14:19 Відповісти
І главу цього офісу призначать за рекомендацією самого зєлємойського?
Позачищають, перебанять всіх критиків зеленого режиму.
показати весь коментар
09.02.2022 12:56 Відповісти
Офисы мета и гугла просто жизненно необходимы в Украине. Сейчас все русскоязычное комьюнити фильтруется кацапами. Именно их монополия позволяет всякому дерьму заполонять ютуб, одновременно блокируя неугодный кацапским свиньям контент.
показати весь коментар
09.02.2022 13:00 Відповісти
показати весь коментар
09.02.2022 13:02 Відповісти
классная идея - ясно, что ампаратор Зеля желает конкретно-самолично модерировать весь интернет-контент, прямо не выходя из бассейна с дермаками..
понавыбирали наполеонов, блин..(
показати весь коментар
09.02.2022 13:05 Відповісти
показати весь коментар
09.02.2022 13:10 Відповісти
Это смотря с какой стороны у неё табу.
показати весь коментар
09.02.2022 13:21 Відповісти
показати весь коментар
09.02.2022 13:29 Відповісти
Що воно там ( в паперах) шукає ?
показати весь коментар
09.02.2022 13:13 Відповісти
Країна в кишені а не в смартфон!
показати весь коментар
09.02.2022 13:15 Відповісти
Ну ютуб согласен, но фейсбук это вообще помойка. Я вообще не знаю кто там сидит
показати весь коментар
09.02.2022 13:19 Відповісти
А петицію про закритя телеканулу "Їхній" непрочитав зєнарко?
показати весь коментар
09.02.2022 13:33 Відповісти
От мені цікаво... Чи знайдеться в оточенні блазня хоч хтось, хто дозволить блазню прочитати коменти на Цензорі?! Так, звичайно, у присутності лікаря, шоб воно не здохло від здивування...
показати весь коментар
09.02.2022 13:49 Відповісти
Это бессмысленно. Он не воспримет. Вообще никак. Психология придумает миллион ограничителей. Ну разве что еще больше обозлится и устроит пресс конференцию чтоб обьяснить дибилам шо и как.

Да и к тому же, есть люди, которые сбивают за рулем других людей насмерть, и в их глазах написано не сожаление, а "как ***** выкрутиться"
показати весь коментар
09.02.2022 14:57 Відповісти
Это конечно правильно - нужно от кацапов забирать цензуру этих соцсетей, а можно я еще добавлю в петицию - а офис Зе перенести наоборот - в мАцкву !!!
показати весь коментар
09.02.2022 13:55 Відповісти
Вот сижу я смотрю на этот заголовок и думаю: а может и хорошо, что он себе там "занимается" вот этим всем, а не обороной страны. Бо ну его нафиг..
показати весь коментар
09.02.2022 14:59 Відповісти
Мысль правильная, но писать ЗЕ это все равно что писать письма Сралину или брежневу
показати весь коментар
09.02.2022 17:53 Відповісти
 
 