Зеленський відповів на петицію про відкриття офісів YouTube, Facebook і Google в Україні: Кабміну запропоновано активізувати роботу в цьому напрямку
Президент Володимир Зеленський відповів на петицію про відкриття офісів YouTube, Facebook та Google в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Авторка петиції зазначила, що український сегмент YouTube, Facebook, Google має модеруватися не з Росії та закликала президента звернутися до цих компаній для відкриття офісів в Україні.
У своїй відповіді Зеленський заявив, що забезпечення модерування сегментів Google, YouTube, Facebook та Instagram із території України є важливим напрямом посилення національної безпеки в інформаційній сфері та протидії гібридним загрозам з боку Російської Федерації.
"Згадане питання неодноразово порушувалось мною та Урядом України на міжнародному рівні. Так, під час мого робочого візиту до Сполучених Штатів Америки у період з 30 серпня по 3 вересня 2021 року відбулась низка важливих зустрічей та перемовин членів української делегації, зокрема з керівниками міжнародних компаній "Google" та "Apple". Під час цих заходів були висловлені пропозиції щодо розширення присутності згаданих компаній в Україні, зазначено про необхідність реалізації спільних проектів на підтримку просування україномовного контенту у вказаному інформаційному сегменті та наголошено на необхідності налагодження ефективної протидії дезінформації", - йдеться у відповіді президента.
Зеленський повідомив, що у зв’язку з тим, що з жовтня 2021 року Facebook та Instagram належать новоствореній компанії "Meta Platforms", планується офіційно поновити згадані звернення.
"Ураховуючи рівень впливу порушеної в петиції проблематики на суспільне життя і національну безпеку держави, значну увагу громадськості до неї, а також зважаючи, що врегулювання цього питання законодавством України покладено на Кабінет Міністрів України, я звернувся до Прем’єр-міністра України Д.Шмигаля з пропозицією активізувати роботу, спрямовану на відкриття на території України представництв компаній "Google" (YouTube) та "Meta Platforms" (Facebook, Instagram), і невідкладно поновити висловлені вказаним міжнародним компаніям звернення та запрошення", - підсумував президент.
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Позачищають, перебанять всіх критиків зеленого режиму.
понавыбирали наполеонов, блин..(
Да и к тому же, есть люди, которые сбивают за рулем других людей насмерть, и в их глазах написано не сожаление, а "как ***** выкрутиться"