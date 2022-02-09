УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7429 відвідувачів онлайн
Новини
372 3

Відвідає Київ та Донбас. Глава ОБСЄ Рау цього тижня прилетить до України

Відвідає Київ та Донбас. Глава ОБСЄ Рау цього тижня прилетить до України

Чинний голова ОБСЄ та міністр закордонних справ Польщі Збігнев Рау цього тижня відвідає Україну для зустрічей з високопосадовцями.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це повідомила пресслужба організації.

Рау зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та віцепрем’єр-міністром і міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Іриною Верещук.

Переговори будуть зосереджені на поточних подіях в Україні, кроках щодо сприяння деескалації та вирішенню кризи в країні і навколо неї, а також співпраці між ОБСЄ та Україною.

Рау також проведе переговори зі спеціальним представником чинного голови в Україні та в Тристоронній контактній групі, головою Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні та Координатором проєктів ОБСЄ в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ОБСЄ ініціювали Оновлений діалог щодо європейської безпеки: США і Євросоюз підтримали, Росія відмовилася

11 лютого він відвідає схід України для ознайомлення з безпековою та гуманітарною ситуаціями в постраждалих від конфлікту районах.

Як відомо, Польща цьогоріч головує в ОБСЄ. На початку року глава МЗС Збігнев Рау, який є чинним главою організації, заявив, що європейський регіон перебуває ближче до війни, ніж будь-коли за останні 30 років.

візит (1623) ОБСЄ (3516) Рау Збіґнев (105)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Що вони всі пхнуться сюди? Не дають буратіні покататись на санках в Буковелі.
показати весь коментар
09.02.2022 12:57 Відповісти
Надеюсь, собака поводырь ОБСЕшника не пострадает на Донбассе.
показати весь коментар
09.02.2022 13:12 Відповісти
Шось вже перестали зустрічатись з популярним Єрмаком. Схоже, його розкрили, і незабаром тихенько відведуть в ліс. Бурбі ж не задарма дали говорити? Крисятник хвилюється і пакує валізи.
показати весь коментар
09.02.2022 13:14 Відповісти
 
 