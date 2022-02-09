Естонія може забезпечити проживанням до 2 тис. біженців з України, - міністр Рійсало

У разі потреби, якщо Росія повномасштабно вторгнеться в Україну, Естонія готова розмістити в себе 2000 біженців.

Як передає Цензор.НЕТ , про це повідомляє ERR з посиланням на міністра соціального захисту країни Сігне Рійсало.

"Ми не знаємо, як поведуть себе українці, якщо почнеться (повномасштабна. – Ред.) війна, і чи є Естонія тим місцем, куди вони хотіли б потрапити у першу чергу. Але, звичайно, ми маємо бути готові, і сьогодні ми досить добре підготовлені. У звичайний час Естонія готова прийняти в рамках міжнародного захисту до 100 осіб, але у разі надзвичайної ситуації ми маємо можливість забезпечити проживанням до 2000 осіб", - сказала Рійсало.

У те, що в Естонію можуть приїхати близько 20 тисяч громадян України, Рійсало не вірить.

"20 000 прохачів притулку - це малоймовірно. Але якщо вони будуть, ми, звичайно, шукатимемо для них додаткове житло. І ми активно над цим працюємо", - сказала міністр.

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До 100 осіб Естонія готова розмістити у Вяо та Вягева, а ось місця проживання для ще 1900 потенційних військових мігрантів влада не розкриває.

"Я думаю, ви чудово розумієте, що прибуття додаткових людей, військових біженців, у будь-якому випадку є тягарем для естонського суспільства. І щоб полегшити цей тягар, розумно інформувати людей про реальні ситуації та потреби, а не сіяти страх, говорячи, що завтра до нам приїдуть маси людей, які потребуватимуть житла і стануть жити у вас по сусідству... Знову ж таки, ми не знаємо, які шанси на ескалацію в Україні, і, так само, ми не знаємо наступного кроку, куди б у такому разі попрямували українці", - пояснила Рійсало.

Як повідомлялося раніше, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявляв, що у разі можливої ​​війни Росії проти України, Польща має бути готова до хвилі "навіть у мільйон" біженців з України, при цьому для українців "двері в Польщу будуть відчинені". Водночас Моравецький наголосив, що він вірить у те, що вдасться запобігти вторгненню РФ в Україну.