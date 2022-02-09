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Новини
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Сьогодні Кабмін визначить трьох кандидатів до складу комісії з обрання директора НАБУ, - Шмигаль

Сьогодні Кабмін визначить трьох кандидатів до складу комісії з обрання директора НАБУ, - Шмигаль

Сьогодні під час засідання уряду Кабмін з урахуванням пропозицій МВС, Мінекономіки, Мін'юсту визначить трьох кандидатів до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора НАБУ.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сьогодні під час засідання Уряду, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні з урахуванням пропозицій МВС, Мінекономіки, Мін'юсту визначимо трьох кандидатів до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора НАБУ. Далі з урахуванням цього рішення та пропозицій міжнародних організацій буде внесено відповідний проєкт рішення уряду для його розгляду на засіданні Кабінету міністрів", - зазначив Шмигаль. 

Читайте також: ОП готує знесення конкурсу на директора НАБУ: в сьогоднішньому порядку денному засідання Кабміна немає призначення членів комісії, - Шабунін

Автор: 

НАБУ (5114) Кабмін (14181) Шмигаль Денис (4672)


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Та вже ж вибрали, чи ні ?
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09.02.2022 13:21 Відповісти
Потрнов, татаров і ...
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09.02.2022 13:24 Відповісти
Та мутят ,хотят ручного назначить. Доверия нет к этой власти. Наглые дилетанты!
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09.02.2022 13:28 Відповісти
зеленорогий урод!!!
вже півтора року все готово.
була і є комісія в повному складі
давно є людина яка виграла конкурс і пройшла всі перевірки.
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09.02.2022 13:29 Відповісти
Ну истерика у вас давно готова, а статью прочесть не пробывали?
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09.02.2022 13:37 Відповісти
Шоу тривае!
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09.02.2022 13:31 Відповісти
 
 