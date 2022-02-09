Сьогодні Кабмін визначить трьох кандидатів до складу комісії з обрання директора НАБУ, - Шмигаль

Сьогодні під час засідання уряду Кабмін з урахуванням пропозицій МВС, Мінекономіки, Мін'юсту визначить трьох кандидатів до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора НАБУ.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сьогодні під час засідання Уряду, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні з урахуванням пропозицій МВС, Мінекономіки, Мін'юсту визначимо трьох кандидатів до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора НАБУ. Далі з урахуванням цього рішення та пропозицій міжнародних організацій буде внесено відповідний проєкт рішення уряду для його розгляду на засіданні Кабінету міністрів", - зазначив Шмигаль.

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