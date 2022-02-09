Термін дії "COVID-тисячі" продовжили до 9 місяців, за "бустерну" дозу громадяни отримають додаткові 500 грн
Уряд продовжив строк використання "COVID-тисячі" з 4 до 9 місяців, а також ухвалив рішення про надання додаткових 500 грн за отримання бустерної дози.
Про це у Telegram повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.
Так, Кабмін передбачив:
- надання додаткової допомоги у розмірі 500 грн у разі отримання бустерної дози вакцинації;
- надання особам віком від 60 років та особам з інвалідністю І та ІІ групи, що перебувають на обліку в централізованому банку даних з проблем інвалідності, допомоги у розмірі 1 тисячі гривень для придбання лікарських засобів та оплати вартості житлово-комунальних послуг;
- збільшення строку дії рахунку для отримання допомоги, а також строку використання допомоги з чотирьох до дев'яти місяців з дня зарахування коштів на рахунок.
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Уже почти все в Мире поняли что эти вакцины не от болезни - а для болезни !!! А эти дауны еще нет..
Доктор Жоан-Рамон Лапорте Роселло, один из выдающихся испанских экспертов в области фармаконадзора, выступил 7 февраля в Испанском конгрессе: «Так называемые мРНК-вакцины Pfizer и Moderna не являются настоящими вакцинами. Это препараты, основанные на технологии, и которая до сих пор никогда не использовалась в терапии. Эта массовая вакцинация - глобальный эксперимент, не имеющий прецедента в истории человечества».