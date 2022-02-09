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Новини Боротьба з коронавірусом
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Термін дії "COVID-тисячі" продовжили до 9 місяців, за "бустерну" дозу громадяни отримають додаткові 500 грн

Термін дії

Уряд продовжив строк використання "COVID-тисячі" з 4 до 9 місяців, а також ухвалив рішення про надання додаткових 500 грн за отримання бустерної дози.

Про це у Telegram повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.

Так, Кабмін передбачив:

- надання додаткової допомоги у розмірі 500 грн у разі отримання бустерної дози вакцинації;

- надання особам віком від 60 років та особам з інвалідністю І та ІІ групи, що перебувають на обліку в централізованому банку даних з проблем інвалідності, допомоги у розмірі 1 тисячі гривень для придбання лікарських засобів та оплати вартості житлово-комунальних послуг;

- збільшення строку дії рахунку для отримання допомоги, а також строку використання допомоги з чотирьох до дев'яти місяців з дня зарахування коштів на рахунок.

Читайте: Вакцинація проти COVID-19 залишатиметься безкоштовною, - Ляшко

Автор: 

вакцина (4419) виплати (1080) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
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09.02.2022 13:39 Відповісти
+5
Уже и Форбс об этом пишет... "Исследователи предупреждают, что некоторые вакцины против Covid-19 могут увеличить риск заражения ВИЧ." .. а наши не лохи покупают Вичюху за 500-1000 гр.
Уже почти все в Мире поняли что эти вакцины не от болезни - а для болезни !!! А эти дауны еще нет..
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09.02.2022 13:51 Відповісти
+4
Покажи вот ему свой диплом, или ты ему не веришь !?.. а я верю больше чем тебе ЗеАйболитам !!!

Доктор Жоан-Рамон Лапорте Роселло, один из выдающихся испанских экспертов в области фармаконадзора, выступил 7 февраля в Испанском конгрессе: «Так называемые мРНК-вакцины Pfizer и Moderna не являются настоящими вакцинами. Это препараты, основанные на технологии, и которая до сих пор никогда не использовалась в терапии. Эта массовая вакцинация - глобальный эксперимент, не имеющий прецедента в истории человечества».
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09.02.2022 14:00 Відповісти
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09.02.2022 13:38 Відповісти
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09.02.2022 13:39 Відповісти
Заберіть мою тисячу і віддайте онкохворим дітям.
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09.02.2022 13:43 Відповісти
Хворієш?
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09.02.2022 13:52 Відповісти
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09.02.2022 13:50 Відповісти
Уже и Форбс об этом пишет... "Исследователи предупреждают, что некоторые вакцины против Covid-19 могут увеличить риск заражения ВИЧ." .. а наши не лохи покупают Вичюху за 500-1000 гр.
Уже почти все в Мире поняли что эти вакцины не от болезни - а для болезни !!! А эти дауны еще нет..
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09.02.2022 13:51 Відповісти
Вася, у тебе є медична освіта?)
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09.02.2022 13:53 Відповісти
А у тебя?
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09.02.2022 13:54 Відповісти
Ясно - експерт-самоучка.))))
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09.02.2022 13:57 Відповісти
Покажи вот ему свой диплом, или ты ему не веришь !?.. а я верю больше чем тебе ЗеАйболитам !!!

Доктор Жоан-Рамон Лапорте Роселло, один из выдающихся испанских экспертов в области фармаконадзора, выступил 7 февраля в Испанском конгрессе: «Так называемые мРНК-вакцины Pfizer и Moderna не являются настоящими вакцинами. Это препараты, основанные на технологии, и которая до сих пор никогда не использовалась в терапии. Эта массовая вакцинация - глобальный эксперимент, не имеющий прецедента в истории человечества».
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09.02.2022 14:00 Відповісти
Побочка від Pfizer: чоловічий дітородний орган збільшується на 2 см, в діаметрі. Це не афішується, бо на всіх вакцини не вистачить. ЗІ Я теж хочу нести маразм, чому це тільки вам можна.)
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09.02.2022 14:07 Відповісти
я думал, риск заражения ВИЧ увеличивается, если в очко долбиться и шприц колоть, а на самом деле вот оно как...
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09.02.2022 14:04 Відповісти
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09.02.2022 14:13 Відповісти
В бюджете нет денег на 500 грн за бустер. Но сми продолжают тиражировать сцанину банковой для лошар73%.
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09.02.2022 14:10 Відповісти
А можно мои 1.5 тыс отдать нашим солдатам? Где такая возможность? А, Зе? Я не хочу в кино и кинотеатры, и бум. книги давно не читаю....
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09.02.2022 14:28 Відповісти
 
 