Термін дії "COVID-тисячі" продовжили до 9 місяців, за "бустерну" дозу громадяни отримають додаткові 500 грн

Уряд продовжив строк використання "COVID-тисячі" з 4 до 9 місяців, а також ухвалив рішення про надання додаткових 500 грн за отримання бустерної дози.

Про це у Telegram повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.

Так, Кабмін передбачив:



- надання додаткової допомоги у розмірі 500 грн у разі отримання бустерної дози вакцинації;



- надання особам віком від 60 років та особам з інвалідністю І та ІІ групи, що перебувають на обліку в централізованому банку даних з проблем інвалідності, допомоги у розмірі 1 тисячі гривень для придбання лікарських засобів та оплати вартості житлово-комунальних послуг;



- збільшення строку дії рахунку для отримання допомоги, а також строку використання допомоги з чотирьох до дев'яти місяців з дня зарахування коштів на рахунок.

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