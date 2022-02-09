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Новини
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ДБР розглядає три версії стрілянини на "Південмаші": нестатутні відносини, психічне захворювання, робота на дестабілізацію в країні

ДБР розглядає три версії стрілянини на

Військовослужбовець Нацгвардії Артемій Рябчук, який учинив стрілянину на "Південмаші", відмовився від свідчень, наданих ним раніше, слідство розглядає три версії скоєння злочину підозрюваним: нестатутні відносини, психічне захворювання, виконання доручення інших осіб.

Про це повідомив директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов у середу, виступаючи на засіданні парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності, інформує Цензор.НЕТ із посилання на "Інтерфакс-Україна".

"3 лютого 2022 року підозрюваний змінив захисника та подав заяву про відмову від усіх свідчень, наданих під час досудового розслідування раніше", - сказав директор ДБР.

Сухачов повідомив, що станом на сьогодні слідство висунуло три версії.

"Перша основна – це скоєння підозрюваним злочину через нестатутні відносини. Друга – скоєння підозрюваним злочину через те, що він страждає на психічне захворювання, перебував у стані афекту. Третя – скоєння підозрюваним злочину за дорученням інших осіб, недержавних організацій для дискредитації системи правоохоронних органів в Україні, дестабілізації правопорядку в країні", - наголосив він.

Сухачов також зазначив, що підозрюваний у своїх свідченнях раніше повідомив, що скоїв злочин на ґрунті нестатутних відносин, що виражалося у систематичному зневажливому ставленні та цькуванні.

"Підозрюваний пояснив, що безпосередньо під час скоєння злочину він перебував у такому емоційному стані, як затемнення свідомості, злість, що обмежувало його свідомість та усвідомлення тих дій, які він вчиняв. Зазначені обставини перевірятимуть під час проведення психолого-психіатричної експертизи", - сказав директор ДБР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стрілянина на "Південмаші": ДБР надасть правову оцінку діям керівництва військової частини

За його словами, підозрюваний спростував застосування до нього фізичного насильства з боку інших військовослужбовців і командирів.

Сухачов повідомив, що під час проведення обстеження підозрюваного встановлено, що тілесних ушкоджень у нього немає, у стані алкогольного сп'яніння він також не був.

Заступник генерального прокурора Максим Якубовський, відповідаючи на запитання парламентаріїв про те, у який спосіб потрапило в інтернет відео зі скоєнням злочину, повідомив, що це перевіряють у межах кримінального провадження, відкритого за фактом розголошення даних досудового розслідування (ст. 387 КК України). Також, за його словами, окремо відбувається розслідування щодо дій поліцейських – допиту Рябчука відразу після його затримання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стрілянина на "Південмаші": комісія МВС виявила факти позастатутних відносин та порушення доступу до зброї

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 27 січня близько 3:40 у Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць застрелив чотирьох військовослужбовців та одну цивільну жінку, ще п'ятеро людей дістали поранення. Стрілок з автоматичною зброєю втік з місця злочину. Близько 9.30 його затримали в м.Підгороднє.

У військовослужбовців стріляв нацгвардієць Артемій Рябчук з Одещини, 2001 року народження. Наразі слідчі Державного бюро розслідувань повідомили йому про підозру у вбивстві, дезертирстві та викраденні зброї. На суді із обрання запобіжного заходу він визнав свою провину. Суд відправив Рябчука до СІЗО.

Автор: 

Дніпро (3320) стрілянина (1798) Національна гвардія (1590) Рябчук (33) ДБР (3589) Сухачов Олексій (61)


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Топ коментарі
+9
прочитал заголовок, думал, что это диагноз бубочки зачитали.
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09.02.2022 13:50 Відповісти
+9
В юності багато читав, аж очі посадив. Дитина, яка читає виростає думаючою людиною (с). А хто виростає з дитини, яка не читає, а дивиться телевізор?
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09.02.2022 13:56 Відповісти
+7
У тому то причина, що ви забагато дивитесь ТВ.
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09.02.2022 13:42 Відповісти
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Головна версія це гнила система МВС, а це вже наслідки. Що ви нам впарюєте, чи ми не дивимось ТВ і не слідкуємо за стуацією в країні?
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09.02.2022 13:38 Відповісти
У тому то причина, що ви забагато дивитесь ТВ.
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09.02.2022 13:42 Відповісти
То ви читаєте книжки, через Дію купували?
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09.02.2022 13:43 Відповісти
В юності багато читав, аж очі посадив. Дитина, яка читає виростає думаючою людиною (с). А хто виростає з дитини, яка не читає, а дивиться телевізор?
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09.02.2022 13:56 Відповісти
Зелене чмо, однозначно
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09.02.2022 13:59 Відповісти
Саме телевізор зробив з людей зебілів.
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09.02.2022 14:15 Відповісти
Не знаю какого оно цвета- но ты точно чмошник!
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09.02.2022 17:36 Відповісти
Нажаль, це не завжди так: Ленін, Сталін, Гітлер телевізора не дивилися, а читали багато.
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09.02.2022 16:22 Відповісти
нацгвардія - це бувші "совецкі внутрішні війська" - задля стримання волевявлення народу - беркут-2. .. і беркут-2 спалився. . . - вони вертухаї на наших вулицях. . . і Авакова немає - щоб прокоментувати трагедію - як високопосадовець. А монастирський - взагалі не зрозумів що сталося.
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09.02.2022 15:57 Відповісти
Якщо не зрозумів, чи немає розуму, щоб щось зрозуміти - іди тихенько в ліс і не повертайся
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09.02.2022 16:02 Відповісти
У нього голова була травмована ще далеко до служби, видно довгий слід від травми.
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09.02.2022 13:47 Відповісти
прочитал заголовок, думал, что это диагноз бубочки зачитали.
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09.02.2022 13:50 Відповісти
согласен 100% )))))))))
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09.02.2022 13:55 Відповісти
При задержании менты должны были зачитать его права, а не проводить допрос без адвоката, а потом еще и в инет вылаживать. Сразу скажу. что не оправдываю пацана, сделал пусть отвечает. Просто в правовом госсударстве закон всех касается и в первую очередь ментов.
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09.02.2022 13:53 Відповісти
Если б менты не слили видосы - из этого откормленого лося уже б хЕроя лепили (что сейчас и делают). Оно мычит меня, там, несправедливость, достали ... КТО,ГДЕ ,КОГДА,КАК ??????? Из убитых и раненых половинас ним либо не пересекались, либо видят первый/второй раз в жизни. Адвокаты тупо топят на невменяшку и варик спрыгнуть с пыжика. 15-20 лет, это все таки вариант.
Кстати ,незадумались откуда у него ДВА адвоката??? Не всякий смертный себе может позволить на такой долгий срок ОДНОГО, а у лосяры их два.
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09.02.2022 16:08 Відповісти
Права зачитать?в правовом государстве его завалили бы уже на выходе с проходной!это животное 10!!!!!!!человек расстреляло а тебе менты виноваты?и не может и не должен закон быть одинаковым для убийц и для людей которые рискуют шкурой чтобы этих тварей ловить!
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09.02.2022 22:15 Відповісти
---для дискредитации системы Украине, дестабилизации правопорядка в стране", - подчеркнул он.

О..ительная версия. Вот ещё;
1. чтобы МВФ не дал денег
2. чтобы США не дали вооружение
3. чтобы у Путина был предлог войти и бороться с неуставными взаимоотношениями на Южмаше.
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09.02.2022 13:58 Відповісти
Чучело,ты читало показания этого придурка?оно видите ли обиделись что нужно делать уборку в караулке и расстреляло 10 человек!Так что закройся там на счёт дедовщины!тем более что это чмо само заявило что физически его пальцем никто не трогал!понабежало защитников сраных,глаза протри за кого ты жопу рвешь и сиди тихо там достали уже бараны сердобольные !
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09.02.2022 22:08 Відповісти
Глупенький, что это у тебя вся речь пламенная к жопе свелась? Кипучий ты наш. Ты голубой, что ли?
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09.02.2022 22:23 Відповісти
Чучело по имени ЧТОБЫ,ты по теме отвечай или жопа твоя любимая тема?тупой ******!
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09.02.2022 23:46 Відповісти
В ДБР работают одни утырки, малограмотные и непрофессиональные люди, которых выгнали из других ведомств, что заботятся о своей репутации
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09.02.2022 13:59 Відповісти
А шо там його *батюшку* з секти, вже допитали? Чи він вже до ордла злиняв?!
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09.02.2022 13:59 Відповісти
Головна версія---терористичний акт підготовлений ворожою країною. А намагання звинуватити,що хтось злив в мережу подію,як порушення таємницю слідства--це просто юридичний маразм Що хтось підписував про нерозголошення якоїсь таємниці слідства?Також і розмова поліції--вони що його під протокол допитували--була просто розмова,що ти накоїв. ДБР,чи зовсім непрофесійне, чи в дурочку граються. А свідчення родички,яка говорила що за місяць до цього поступка він став замкнутий і подавлений. Просто--сів на чийсь гачок і вже не знав як поступити. А версія неуставні стосунки--це для малюків,а не для аналізу. Холоднокровний вбивця--і повинна бути така кара.
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09.02.2022 14:02 Відповісти
в ДБР "працюють" не правоохоронці а "люди від влади ЗЕ".
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09.02.2022 16:02 Відповісти
Нелюдимый тихоня-придурок. Такие самые опасные. Чёрное нутро может вызревать долго и совершенно незаметно для окружающих.
О какой неуставщине речь, если чудовище стреляло в людей, с которыми даже не было знакомо, включая двух женщин.
Такие мрачные индивидуумы всю свою жизнь представляют потенциальную опасность. Особенно познавшие «вкус крови». Только пожизненная изоляция от общества! С лечением или без- это дело третье.
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09.02.2022 14:06 Відповісти
Человек рождается только с набором рефлексов. У него нет знаний хорошо-плохо. А уже то чем он становится диктует социум (люди) и это записывается в мозг и формируется личность. Не может человек родится насильником или убийцей, это уже доказано научно, есть склонности, но чтобы они развились, то нужны внешние условия, социум должен помочь прорости такому. Ребенок не знает матюков, он это получает от взрослых, от взрослых через чужих детей и т.д. Если человек видит насилие до 7 лет примерно, то дальше он это воспринимает нормой. Я в армии увидел что такое воровать, обманывать, унижать, маты в три этажа, не уважение к людям, пахать за спасибо и т.д. Человек пришел с обычного мира в армию и увидел всю ту не честность и бардак, так в обычном мире можно уйти, уволится и т.д., а в армии как в тюрьме, права все забрали и работай за еду как раб. Он думал, что армия это устав, но оказалось иначе, накопилось и сорвало крышу. Кто был в армии, тот прекрасно это знает. Не все части плохие, но большинство проблемные. И если по закону, то виноват начальник не меньше этого стрелка, что у него такого случилось. Благо дело получило огласку и много живодеров в армии успокоятся и будут боятся. Это растет будущее поколение, которое не будет терпеть, как при совке, они будут действовать так или иначе и это хорошо. Вот тут даже в комментах такое понапишут, что половину к врачу сразу нужно, отрезать, сжечь, подзорвать, отрезать причинное место и прочий бред, и это пишут люди и это не люди а насильники со стажем и страшно. А дальше если это слышат дети, то это становится для детей нормой и потом не жалуйтесь на то, что сами и вырастили в злости и ненависти.
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09.02.2022 16:13 Відповісти
Бред. Он только 2 месяца служил, что там могло накопиться?
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09.02.2022 18:11 Відповісти
Очень даже легко, когда в семье человек живет нормально и честно, а потом попадает в бардак, где унижение, воровство, поборы, дедовщина, не честность. Он доложил о бардаке, а начальство проигнорило. Где его прямой начальник? Почему не обратил внимание на своего подчиненного? Если человек подавлен, то это видно, я управляю людьми и человека за 2 месяца уже легко понимать и в каком он состоянии. Как говорил наш старлей "на это все выложили большой и толстый" еще и вломили морально и в наряд отправили походу штрафной. В итоге у него снесло крышу, нормальная реакция сильного СВОБОДНОГО человека - он не хочет угождать такой гнилой системе и увы он не нашел другого выхода, жаль парня. Я не выгораживаю его и он сядет, но в итоге шухер навели хороший, и теперь проверки пойдут по частям и многие извращенцы притихнут. А армия равна тюрьме, когда забирают все права и заставляют делать многое не по уставу, армия очень сильно подавляет волю человека. Сейчас многие молодые не будут работать за идею, совка уже нет, а долг непонятный есть, хотя всё нужно покупать за свои и учебу и жилье и работу, ничего уже не дадут, и молодежь это видит, а если будут видеть обман со стороны начальства, то будут уходить и не будут терпеть. Он так и сказал, НЕ ЧЕСТНО.
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09.02.2022 20:44 Відповісти
Это реакция психически больного человека, как минимум
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10.02.2022 07:20 Відповісти
Нервный срыв, это нормальная реакция обычного человека. Простой пример из жизни. Мне в свое время нужно было снимать и платить за квартиру. Работодатель это понимал, что мне деваться некуда и что без денег меня хозяйка выгонит на улицу и начали на меня грузить больше работы, заставляли делать все и пугали, что уволят, а деваться мне было некуда. В итоге я нашел альтернативу и после очередного пугания начальства наступил крайний край и пошел нервны срыв, я наорал на директора и на генерального директора, что они обал...дели в край и видал я их работу и их всех вместе взятых и мне было на тот момент плевать, и сразу написал заявление и что было я помню смутно, т.к. был обычный нервны срыв. Хотя я терпел более года, т.к. деваться не было куда, а они понимали и давили без конца, а в жизни я очень спокойный человек. И много примеров в жизни, когда люди увольняются и с криками и даже с побоями и этому есть простое объяснение. Когда в семьях обида или проблемы копятся годами и люди срываются с побоями и с милицией и т.д. Просто у каждого есть свой предел и если его переступить, то у каждого будет свой уровень срыва. Любого человека можно довести до нервного срыва, любого, главное жать на правильные точки и систематически.
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10.02.2022 17:17 Відповісти
Есть огромное кол-во примеров, когда в крайне неблагополучном социуме вырастали личности, оставившие огромный позитивный вклад в истории человечества. И наоборот, вполне благополучная социальная среда продуцировала откровенных моральных уродов. Поэтому утверждение, что личность формируется исключительно социумом не имеет под собой оснований. Очевидно, что при рождении человек сразу получает некую базовую платформу (фундамент личности), на которой с годами выстраивается и сама надстройка. Порой фундамент оказывается с изъяном, соответственно и надстройка потом получается кривой. Какой бы социум её не выстраивал.
Я тоже служил. При чём в части, где причудливым образом сплелись уставщина и дедовщина. Я через это достойно прошел и демобилизовался в должности зам.ком.взвода. Но были случаи когда «молодые» резали вены, бежали из части и просто срывались на истерику. Наверняка у кого-то возникало желание пристрелить обидчика. Но на реализацию подобных психических импульсов адекватная личность никогда не решится. И уж тем более не пойдёт на массовое убийство ни к чему не причастных людей. Это абсолютно явный признак бракованного фундамента. И исправить такую патологию к сожалению не возможно. А самое плохое, что её не возможно заблаговременно выявить.
Надеюсь не переборщил с метафорами и аллегориями.))
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09.02.2022 20:42 Відповісти
Если бы вы смотрели статистику, то таких личностей которые их неблагополучный внесли огромный вклад в социум менее 1%, что на фоне общего количества почти ноль! А вот от благополучных в разы больше по статистике, это доказано. В состоятельной семье вероятность успешного ребенка в сотни раз выше, это доказано уже не однократно, потому то сейчас лучше один, но его выкормить и выучить, чем толпа на абум. Но всегда из толпы прогоревших выбирают одного успешного и носятся с ним как с памятником, но он это 0,0001% от всей толпы и он не показатель и скорее погрешность, чем закономерность. Это называется "ошибка выжившего", посмотрите на досуге. Это как один курил с детства и прожил 100 лет, а сколько померло, которые курили, почему это не говорят? Личность формируется в социуме и тому доказательство, когда детей воровали и выращивали их в другой культуре и они хоть и были например их славян, но вырастали арабами или немцами. Если ребенка поселить с собаками, то он будет гавкать и вырастет собакой. Если хотите нормальных детей, то они должны видеть нормальную жизнь, а не хотят нормальных детей, при этом в доме маты в три этажа, а потом дети еще с улицы притащат и вы хотите сказать что социум не влияет. Есть очень много работ по разбору психики. Я парня не выгораживаю и он сядет, но многих и спасут, на которых до этого не обращали внимания и хоть не много, но прижмут бардак, который может творится в частях.
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09.02.2022 21:02 Відповісти
Я и не утверждаю, что социум никак не влияет на становление личности, я утверждаю, что есть факторы на которые он (социум) влияния не имеет. Это разные утверждения. И то, что есть этот якобы 0,0001%- явное тому подтверждение. Его в принципе не могло бы быть, согласно вашей концепции.
Жизнь любого человека наполнена потрясениями и трудностями, порой на грани выносимого. Но реакция на одни и те же ситуации у разных людей может быть совершенно разной. Кто-то спивается и даже лезет в петлю от того, что ушла жена. А кто-то стойко переносит смерть самых близких или полный крах привычного жизненного уклада. Этими реакциями управляют сложные химические процесс и электрический ток между нейронами мозга. Физиология. Неконтролируемая ни личностью ни тем более социумом.
Не призвали бы этого Рябчука на срочку, этой трагедии конечно бы не произошло. Но разве стал бы этот Рябчук кем-то другим? И разве другой парень, призванный вместо него и столкнувшийся с такими же трудностями, непременно расстрелял бы сослуживцев? Ответ очевиден.
Безусловно нужно стремиться к улучшению качества социума, это уменьшит кол-во поводов для психических срывов неустойчивых личностей. Но говорить о том, что даже самое благополучное общество полностью избавит от подобных Рябчуков это самообман.
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09.02.2022 22:00 Відповісти
Не ровняйте никогда людей по себе, никогда, другие люди растут и развиваются в других условиях. От природы можно получить характер и темперамент, и при одной и той же ситуации разные люди будут реагировать по разному, флегматик - перетерпит, меланхолик - заплачет или даже повесится, сангвиник - будет на позитиве, а холерик - будет рвать и не метать и не будет терпеть. Вот холерик моментально раскручивается, если накипит, то его не остановить. Но опять же дальше реакция зависит как рос ребенок и потом в какие условия он попал. Сейчас у многие состояние нервного срыва, успокоительное в аптеках бьет рекорды продаж, знакомая в аптеке работает. А теперь дети растут в этих условиях, в условиях что война и что постоянная накачка, думаете это будет без последствий??? Через пару лет это все станет проявляться и это нужно понимать. Вина за эту трагедию лежит на врачах и на руководстве в первую очередь, и не нужно переводить стрелы. Я руководил людьми и если что случилось бы хоть с одним, то посадили бы меня, я ответственное лицо, за это мне платили деньги. Да и вы пишете про стрелка, то почитайте комментарии здесь, какие мраки люди пишут о других, что нужно кого то подзорвать, убить, отрезать причинное место, повесить, расстрелять и т.д., это всё люди пишут, а если почитать, то кажется что пишут изверги с большим опытом и это страшно, вот в этом социуме и растут дети, а потом многие удивляются как так получилось. Вы обычная единица, которая не решает ничего, ну написали и что? Вы понятно, но вы же в глобальном плане ничего не представляете вообще, если вы не политик высшего звена и можете принимать законы и влиять на большие массы людей.
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10.02.2022 15:50 Відповісти
По поводу мозга есть такой профессор Савельев, на досуге можете посмотреть его видео, там он всё популярно рассказывает. Человек рождается с наборов нейронов без связей, а память и личность это связи между нейронами, которые формируются в процессе жизнедеятельности. И память у нас, это не ток, а связи между нейронами, у одного нейрона от 20 000 до 100 000 связей. Что бы что то запомнить, мозг должен сформировать связи между нейронами, именно связи. У нас в голове не процессор кремниевый с транзисторами, а сложная биохимическая машина, которая достаточно хорошо изучена. Так вот когда человек видит мир, то в мозгу формируются связи, а не импульсы, связи между нейронами - это и есть наша память и личность. Резали мозги маньяков и обычных людей и искали "зону маньяка" и не нашли, разница нет, разница только в структуре связей между нейронами и разности развития зон мозга, есть научные работы. Ленина могз резали и не нашли зоны гения, так еще нашли что мозг Ленина легче. Ребенок рождается с миллиардами нейронов без связей и как ребенок видит этот мир, так у него нейроны начинают связываться в группы и зоны, некоторые зоны меньше связываются, некоторые больше и это зависит от внешнего мира и информации, которую ребенок получает из внешнего мира, а уже примерно в 25 лет мозг имеет сотни миллиардов связей и называется это в итоге - ЛИЧНОСТЬ. Очень много видео есть как работает мозг.
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10.02.2022 16:08 Відповісти
Ну... до состояния аффекта можно даже вполне нормального довести, не только психически больного, только у каждого есть свой предел терпения. Скорей всего защита будет на это давить. Хотя вряд ли поможет существенно избежать наказания.
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09.02.2022 14:10 Відповісти
///
В ходе допроса подозреваемый объяснил, что военную службу в указанной части он приступил в конце октября 2021 года. По его словам, преступление было совершено им на почве неуставных отношений в виде психологического воздействия на него со стороны солдат старшего призыва, которое началось с конца ноября 2021 года и продолжалось до момента совершения преступления.
Это выражалось в систематическом пренебрежительном отношении к подозреваемому и травле его из-за сообщения им командирам о нарушении устава военнослужащими во время несения службы, принуждении старослужащими к выполнению подозреваемым работ по уборке помещений, что приводило к изнурению его организма.
Также подозреваемый объяснил, что непосредственно во время совершения преступления он находился в таком эмоциональном состоянии, как затмение сознания, злобе, что ограничивало его осознание и отчет тем действиям, которые он совершал.(??)(а добивал?)
Указанные обстоятельства будут проверяться при проведении психолого-психиатрической экспертизы.
При этом подозреваемый опроверг применение к нему физического насилия со стороны других военнослужащих и командиров.
В ходе проведения обследования подозреваемого установлено, что телесных повреждений у него нет, в состоянии алкогольного опьянения не находился.
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09.02.2022 14:12 Відповісти
Просто все це "адвокатські" відмазки і нічого більше
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09.02.2022 14:30 Відповісти
Это выражалось в систематическом пренебрежительном отношении к подозреваемому и травле его из-за сообщения им командирам о нарушении устава военнослужащими во время несения службы, принуждении старослужащими к выполнению подозреваемым работ по уборке помещений, что приводило к изнурению его организма.

 Тут адвокаты перестарались, там лосина на видео в кабинете откормленное. Лепить горбатого будут долго и нудно, сидеть в сизо лучше , чем в армейской.
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09.02.2022 16:11 Відповісти
Схоже на діверсію більше.
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09.02.2022 15:37 Відповісти
Кэп очевидность я смотрю в ДБР не просто так ЗП получает., нормальные люди и сами как минимум две версии могут сложить...
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09.02.2022 16:17 Відповісти
Умисним вбивством з <************** мотивів (п. 7 ч. 2 ст. 115) є умисне вбивство, вчинене на ґрунті явної неповаги до суспільства, нехтування загальнолюдськими правилами співжиття і нормами моралі, атак само умисне вбивство без будь-якої причини чи з використанням малозначного приводу.

Я не знаю, что тут еще выдумывать.
Он просто хотел их перестрелять, потому что гребаный психованый юный чсв-шник. При этом однозначно вменяемый на момент совершения преступления.
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09.02.2022 16:59 Відповісти
дві причини: нестатутні відносини, психічне захворювання.
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10.02.2022 02:02 Відповісти
 
 