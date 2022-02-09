ДБР розглядає три версії стрілянини на "Південмаші": нестатутні відносини, психічне захворювання, робота на дестабілізацію в країні

Військовослужбовець Нацгвардії Артемій Рябчук, який учинив стрілянину на "Південмаші", відмовився від свідчень, наданих ним раніше, слідство розглядає три версії скоєння злочину підозрюваним: нестатутні відносини, психічне захворювання, виконання доручення інших осіб.

Про це повідомив директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов у середу, виступаючи на засіданні парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності, інформує Цензор.НЕТ із посилання на "Інтерфакс-Україна".

"3 лютого 2022 року підозрюваний змінив захисника та подав заяву про відмову від усіх свідчень, наданих під час досудового розслідування раніше", - сказав директор ДБР.

Сухачов повідомив, що станом на сьогодні слідство висунуло три версії.

"Перша основна – це скоєння підозрюваним злочину через нестатутні відносини. Друга – скоєння підозрюваним злочину через те, що він страждає на психічне захворювання, перебував у стані афекту. Третя – скоєння підозрюваним злочину за дорученням інших осіб, недержавних організацій для дискредитації системи правоохоронних органів в Україні, дестабілізації правопорядку в країні", - наголосив він.

Сухачов також зазначив, що підозрюваний у своїх свідченнях раніше повідомив, що скоїв злочин на ґрунті нестатутних відносин, що виражалося у систематичному зневажливому ставленні та цькуванні.

"Підозрюваний пояснив, що безпосередньо під час скоєння злочину він перебував у такому емоційному стані, як затемнення свідомості, злість, що обмежувало його свідомість та усвідомлення тих дій, які він вчиняв. Зазначені обставини перевірятимуть під час проведення психолого-психіатричної експертизи", - сказав директор ДБР.

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За його словами, підозрюваний спростував застосування до нього фізичного насильства з боку інших військовослужбовців і командирів.

Сухачов повідомив, що під час проведення обстеження підозрюваного встановлено, що тілесних ушкоджень у нього немає, у стані алкогольного сп'яніння він також не був.

Заступник генерального прокурора Максим Якубовський, відповідаючи на запитання парламентаріїв про те, у який спосіб потрапило в інтернет відео зі скоєнням злочину, повідомив, що це перевіряють у межах кримінального провадження, відкритого за фактом розголошення даних досудового розслідування (ст. 387 КК України). Також, за його словами, окремо відбувається розслідування щодо дій поліцейських – допиту Рябчука відразу після його затримання.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 27 січня близько 3:40 у Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць застрелив чотирьох військовослужбовців та одну цивільну жінку, ще п'ятеро людей дістали поранення. Стрілок з автоматичною зброєю втік з місця злочину. Близько 9.30 його затримали в м.Підгороднє.

У військовослужбовців стріляв нацгвардієць Артемій Рябчук з Одещини, 2001 року народження. Наразі слідчі Державного бюро розслідувань повідомили йому про підозру у вбивстві, дезертирстві та викраденні зброї. На суді із обрання запобіжного заходу він визнав свою провину. Суд відправив Рябчука до СІЗО.