ДБР розглядає три версії стрілянини на "Південмаші": нестатутні відносини, психічне захворювання, робота на дестабілізацію в країні
Військовослужбовець Нацгвардії Артемій Рябчук, який учинив стрілянину на "Південмаші", відмовився від свідчень, наданих ним раніше, слідство розглядає три версії скоєння злочину підозрюваним: нестатутні відносини, психічне захворювання, виконання доручення інших осіб.
Про це повідомив директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов у середу, виступаючи на засіданні парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності, інформує Цензор.НЕТ із посилання на "Інтерфакс-Україна".
"3 лютого 2022 року підозрюваний змінив захисника та подав заяву про відмову від усіх свідчень, наданих під час досудового розслідування раніше", - сказав директор ДБР.
Сухачов повідомив, що станом на сьогодні слідство висунуло три версії.
"Перша основна – це скоєння підозрюваним злочину через нестатутні відносини. Друга – скоєння підозрюваним злочину через те, що він страждає на психічне захворювання, перебував у стані афекту. Третя – скоєння підозрюваним злочину за дорученням інших осіб, недержавних організацій для дискредитації системи правоохоронних органів в Україні, дестабілізації правопорядку в країні", - наголосив він.
Сухачов також зазначив, що підозрюваний у своїх свідченнях раніше повідомив, що скоїв злочин на ґрунті нестатутних відносин, що виражалося у систематичному зневажливому ставленні та цькуванні.
"Підозрюваний пояснив, що безпосередньо під час скоєння злочину він перебував у такому емоційному стані, як затемнення свідомості, злість, що обмежувало його свідомість та усвідомлення тих дій, які він вчиняв. Зазначені обставини перевірятимуть під час проведення психолого-психіатричної експертизи", - сказав директор ДБР.
За його словами, підозрюваний спростував застосування до нього фізичного насильства з боку інших військовослужбовців і командирів.
Сухачов повідомив, що під час проведення обстеження підозрюваного встановлено, що тілесних ушкоджень у нього немає, у стані алкогольного сп'яніння він також не був.
Заступник генерального прокурора Максим Якубовський, відповідаючи на запитання парламентаріїв про те, у який спосіб потрапило в інтернет відео зі скоєнням злочину, повідомив, що це перевіряють у межах кримінального провадження, відкритого за фактом розголошення даних досудового розслідування (ст. 387 КК України). Також, за його словами, окремо відбувається розслідування щодо дій поліцейських – допиту Рябчука відразу після його затримання.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 27 січня близько 3:40 у Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць застрелив чотирьох військовослужбовців та одну цивільну жінку, ще п'ятеро людей дістали поранення. Стрілок з автоматичною зброєю втік з місця злочину. Близько 9.30 його затримали в м.Підгороднє.
У військовослужбовців стріляв нацгвардієць Артемій Рябчук з Одещини, 2001 року народження. Наразі слідчі Державного бюро розслідувань повідомили йому про підозру у вбивстві, дезертирстві та викраденні зброї. На суді із обрання запобіжного заходу він визнав свою провину. Суд відправив Рябчука до СІЗО.
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Кстати ,незадумались откуда у него ДВА адвоката??? Не всякий смертный себе может позволить на такой долгий срок ОДНОГО, а у лосяры их два.
О..ительная версия. Вот ещё;
1. чтобы МВФ не дал денег
2. чтобы США не дали вооружение
3. чтобы у Путина был предлог войти и бороться с неуставными взаимоотношениями на Южмаше.
О какой неуставщине речь, если чудовище стреляло в людей, с которыми даже не было знакомо, включая двух женщин.
Такие мрачные индивидуумы всю свою жизнь представляют потенциальную опасность. Особенно познавшие «вкус крови». Только пожизненная изоляция от общества! С лечением или без- это дело третье.
Я тоже служил. При чём в части, где причудливым образом сплелись уставщина и дедовщина. Я через это достойно прошел и демобилизовался в должности зам.ком.взвода. Но были случаи когда «молодые» резали вены, бежали из части и просто срывались на истерику. Наверняка у кого-то возникало желание пристрелить обидчика. Но на реализацию подобных психических импульсов адекватная личность никогда не решится. И уж тем более не пойдёт на массовое убийство ни к чему не причастных людей. Это абсолютно явный признак бракованного фундамента. И исправить такую патологию к сожалению не возможно. А самое плохое, что её не возможно заблаговременно выявить.
Надеюсь не переборщил с метафорами и аллегориями.))
Жизнь любого человека наполнена потрясениями и трудностями, порой на грани выносимого. Но реакция на одни и те же ситуации у разных людей может быть совершенно разной. Кто-то спивается и даже лезет в петлю от того, что ушла жена. А кто-то стойко переносит смерть самых близких или полный крах привычного жизненного уклада. Этими реакциями управляют сложные химические процесс и электрический ток между нейронами мозга. Физиология. Неконтролируемая ни личностью ни тем более социумом.
Не призвали бы этого Рябчука на срочку, этой трагедии конечно бы не произошло. Но разве стал бы этот Рябчук кем-то другим? И разве другой парень, призванный вместо него и столкнувшийся с такими же трудностями, непременно расстрелял бы сослуживцев? Ответ очевиден.
Безусловно нужно стремиться к улучшению качества социума, это уменьшит кол-во поводов для психических срывов неустойчивых личностей. Но говорить о том, что даже самое благополучное общество полностью избавит от подобных Рябчуков это самообман.
В ходе допроса подозреваемый объяснил, что военную службу в указанной части он приступил в конце октября 2021 года. По его словам, преступление было совершено им на почве неуставных отношений в виде психологического воздействия на него со стороны солдат старшего призыва, которое началось с конца ноября 2021 года и продолжалось до момента совершения преступления.
Это выражалось в систематическом пренебрежительном отношении к подозреваемому и травле его из-за сообщения им командирам о нарушении устава военнослужащими во время несения службы, принуждении старослужащими к выполнению подозреваемым работ по уборке помещений, что приводило к изнурению его организма.
Также подозреваемый объяснил, что непосредственно во время совершения преступления он находился в таком эмоциональном состоянии, как затмение сознания, злобе, что ограничивало его осознание и отчет тем действиям, которые он совершал.(??)(а добивал?)
Указанные обстоятельства будут проверяться при проведении психолого-психиатрической экспертизы.
При этом подозреваемый опроверг применение к нему физического насилия со стороны других военнослужащих и командиров.
В ходе проведения обследования подозреваемого установлено, что телесных повреждений у него нет, в состоянии алкогольного опьянения не находился.
Тут адвокаты перестарались, там лосина на видео в кабинете откормленное. Лепить горбатого будут долго и нудно, сидеть в сизо лучше , чем в армейской.
Я не знаю, что тут еще выдумывать.
Он просто хотел их перестрелять, потому что гребаный психованый юный чсв-шник. При этом однозначно вменяемый на момент совершения преступления.