Житло - кімната на десятьох, на обід - бутерброд, - українці показали нелюдські умови на заробітках за кордоном
Працедавець має забезпечувати й обідом, але на гарячі страви розраховувати не варто.
Проживання в кімнаті вдесятьох, робота на шкідливому виробництві, а на обід – хіба що бутерброд. Все те, про що здебільшого замовчують закордонні працедавці, приймаючи на роботу – про це йдеться в сюжеті "5 каналу".
"Я чула історії, коли обіцяють, що будуть у кімнаті жити по дві-три людини, а живуть удесятьох. А якщо щось не влаштовує, то треба винаймати житло власним коштом. А звичайно, це витрати", - бідкається киянка Анастасія Яремченко.
"Зараз я вам покажу, в яких умовах живуть українці. Зокрема, я жив у таких умовах 2 роки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 – десять чоловік", – рахує ліжка в кімнаті заробітчанин Євген Багліков.
"Якщо роботодавець аграрій, і він десь, вибачте, в якихось польських чигирях, то звісно, що там буде житловий фонд, м’яко кажучи, не дуже сучасний", – застерігає експертка ринку праці Тетяна Пашкіна.
За контрактом, працедавець окрім житла, має забезпечувати й обідом. Однак навіть на гарячі страви розраховувати не варто. Зокрема, експертка Тетяна Пашкіна пояснює:
"Роботодавець надає житло і якесь харчування. Знов-таки, харчування – це не мішленівські зірки. Це прості речі. Можливо, сандвічі. Воно буде простецьке. Воно буде не завжди смачне".
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Неначе люде подуріли,
Німі на панщину ідуть
І діточок своїх ведуть!..
І я, заплакавши, назад
Поїхав знову на чужину.
І не в однім отім селі,
А скрізь на славній Україні
Людей у ярма запрягли
Пани лукаві... Гинуть! Гинуть!
У ярмах лицарські сини,
А препоганії пани
Жидам, братам своїм хорошим,
Остатні продають штани...
Жаба давит. Вот и снимают заказуху, чтобы рабов запугать и платить им меньше.
Специалисты нормально зарабатыают. Семьи перевозят.
А разнорабочие без специальности - кто на что учился.
А про стаж пусть не трындит. Если официально работаешь стаж идёт той страны, в которой работаешь. И там не надо рабом на галерах впахивать 40!!! лет, чтобы получать минималку.
Мені знайомий каже, знайди мені водія автонавантажувача на склад, бо одні алкаші, наркомани і нероби приходять?! Як ти нормальних собі шукаєш?!
Я питаю скільки платиш ваділі штабелера... 12 000 на руки
Я кажу, а я 20 000 на руки ... Тому шансів знайти тобі нормального штабелерщика нема, бо за декілька кілометрів у Перемишлі платять взагалі від 35000 грн
Мусиш терпіти алконавтів, хоч хтось робить... З запоями правда
Три палети розібрати і в інстаграмі посидіти годинки чотири або бухнути втіхаря і подрімати... Щей гроші плати + обід і вечеря
Тут його син же спився чистим віскі!
Там обіди не дають, правда баби - листоноші від 65 років... Може йому то підійде!
а взагалі добра частина туди їде на 3 місяці і для них головне як найбільше годин працювати, а не у 5* готелях відпочивати.
Так что, no mercy!
А по поводу дяди - то я лучше буду работать на польского дядю и буду видеть, как мои налоги идут на развитие инфраструктуры Кракова, на парки, на озеленение, чем, в случае с Украиной, на офшоры Зелебородька и его друзей!
Считают эти условия лучше, чем в Украине?
И даже оплата в несколько раз выше
Кому не нравится,добро пожаловать цюрюк.