Житло - кімната на десятьох, на обід - бутерброд, - українці показали нелюдські умови на заробітках за кордоном

Працедавець має забезпечувати й обідом, але на гарячі страви розраховувати не варто.

Проживання в кімнаті вдесятьох, робота на шкідливому виробництві, а на обід – хіба що бутерброд. Все те, про що здебільшого замовчують закордонні працедавці, приймаючи на роботу – про це йдеться в сюжеті "5 каналу".

"Я чула історії, коли обіцяють, що будуть у кімнаті жити по дві-три людини, а живуть удесятьох. А якщо щось не влаштовує, то треба винаймати житло власним коштом. А звичайно, це витрати", - бідкається киянка Анастасія Яремченко.

"Зараз я вам покажу, в яких умовах живуть українці. Зокрема, я жив у таких умовах 2 роки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 – десять чоловік", – рахує ліжка в кімнаті заробітчанин Євген Багліков.

"Якщо роботодавець аграрій, і він десь, вибачте, в якихось польських чигирях, то звісно, що там буде житловий фонд, м’яко кажучи, не дуже сучасний", – застерігає експертка ринку праці Тетяна Пашкіна.

За контрактом, працедавець окрім житла, має забезпечувати й обідом. Однак навіть на гарячі страви розраховувати не варто. Зокрема, експертка Тетяна Пашкіна пояснює:

"Роботодавець надає житло і якесь харчування. Знов-таки, харчування – це не мішленівські зірки. Це прості речі. Можливо, сандвічі. Воно буде простецьке. Воно буде не завжди смачне".