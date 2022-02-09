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Майбутнє України має вирішувати Україна, а не хтось інший, - міністр оборони Польщі Блащак

Майбутнє України має вирішувати Україна, а не хтось інший, - міністр оборони Польщі Блащак

Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак вчергове підтримав Україну та наголосив, що передання військової техніки, зокрема боєприпасів та ПЗРК Grom, є ще одним прикладом польської підтримки.

Блащак заявив, що ухвалена урядом постанова стосується передачі Україні сучасної зброї, виробленої в Польщі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

Керівник Міноборони Польщі зауважив, що це ще один вчинок, який підтверджує, що Варшава підтримує Київ.

"Майбутнє України має вирішувати Україна, а не хтось інший. В інтересах безпеки нашої країни, щоб Україна була незалежною і суверенною державою", - наголосив глава Міноборони Польщі.

Нагадаємо, постанова польського уряду передбачає безоплатне передання Україні військової техніки. Збройні Сили України отримають компоненти військового майна ЗС Польщі. Відомство вже проаналізувало і дійшло висновку, що передача техніки Україні не знизить боєготовності польських військових.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща розташує додаткові війська США на своїй території поруч з Україною, - міністр оборони Блащак. ФОТОрепортаж

Автор: 

Польща (8663) Блащак Маріуш (111)


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Треба більше ПРО, але коштують вони йомайо...
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09.02.2022 14:07 Відповісти
Коротко вся суть співіснування з Росією враховуючи тисячолітній світовий досвід:
1.Кордони Росії закінчуються там де дають по **"льнику!
2.Жодні домовленості з Росією не вартують туалетного паперу на якому вони написані!
Тому, чим швидше і краще захід озброїть Україну тим більша імовірність того що орки далі не полізуть!
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09.02.2022 14:27 Відповісти
Покрокова інструкція https://www.youtube.com/watch?v=Ck7jNbG-gpM https://www.youtube.com/watch?v=Ck7jNbG-gpM

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09.02.2022 15:02 Відповісти
 
 