Майбутнє України має вирішувати Україна, а не хтось інший, - міністр оборони Польщі Блащак
Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак вчергове підтримав Україну та наголосив, що передання військової техніки, зокрема боєприпасів та ПЗРК Grom, є ще одним прикладом польської підтримки.
Блащак заявив, що ухвалена урядом постанова стосується передачі Україні сучасної зброї, виробленої в Польщі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.
Керівник Міноборони Польщі зауважив, що це ще один вчинок, який підтверджує, що Варшава підтримує Київ.
"Майбутнє України має вирішувати Україна, а не хтось інший. В інтересах безпеки нашої країни, щоб Україна була незалежною і суверенною державою", - наголосив глава Міноборони Польщі.
Нагадаємо, постанова польського уряду передбачає безоплатне передання Україні військової техніки. Збройні Сили України отримають компоненти військового майна ЗС Польщі. Відомство вже проаналізувало і дійшло висновку, що передача техніки Україні не знизить боєготовності польських військових.
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1.Кордони Росії закінчуються там де дають по **"льнику!
2.Жодні домовленості з Росією не вартують туалетного паперу на якому вони написані!
Тому, чим швидше і краще захід озброїть Україну тим більша імовірність того що орки далі не полізуть!