Пенсіонери та люди з інвалідністю зможуть оплатити ліки та комунальні послуги за допомогою "COVID-тисячі"

Кабінет Міністрів розширив програму єПідтримка. Незабаром люди з інвалідністю І та ІІ груп зможуть витратити отримані в межах програми кошти на ліки. А люди з інвалідністю цих груп та особи від 60 років - на оплату житлово-комунальних послуг.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Вразливі групи громадян зможуть витратити 1000 грн на соціальні потреби. Окрім того, ми стимулюємо українців посилити свій захист від COVID-19 та зробити бустерне щеплення, і вже з середини березня почнемо виплачувати їм додатково 500 грн", - зазначив заступник міністра економіки України Олександр Грибан.

На сьогодні програмою єПідтримка вже скористалися понад 8,2 млн громадян. Загалом з початку її запуску на картки українців перераховано 8,25 млрд грн, а 2,7 млрд грн з отриманих коштів громадяни вже витратили .

Найпопулярнішими за видами витрат є:



- книжкові магазини – 948 млн грн;

- кінотеатри – 597 млн грн;

- театри, концерти та розважальні послуги – 312 млн грн

- залізничні та авіа пасажирські перевезення – 302 млн грн;

- спорт – 302 млн грн;

- ліки - 227 млн грн;

- освітні послуги, шкільне приладдя, спорттовари - 88 млн грн.

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