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Пенсіонери та люди з інвалідністю зможуть оплатити ліки та комунальні послуги за допомогою "COVID-тисячі"

Пенсіонери та люди з інвалідністю зможуть оплатити ліки та комунальні послуги за допомогою

Кабінет Міністрів розширив програму єПідтримка. Незабаром люди з інвалідністю І та ІІ груп зможуть витратити отримані в межах програми кошти на ліки. А люди з інвалідністю цих груп та особи від 60 років - на оплату житлово-комунальних послуг.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Вразливі групи громадян зможуть витратити 1000 грн на соціальні потреби. Окрім того, ми стимулюємо українців посилити свій захист від COVID-19 та зробити бустерне щеплення, і вже з середини березня почнемо виплачувати їм додатково 500 грн", - зазначив заступник міністра економіки України Олександр Грибан.

На сьогодні програмою єПідтримка вже скористалися понад 8,2 млн громадян. Загалом з початку її запуску на картки українців перераховано 8,25 млрд грн, а 2,7 млрд грн з отриманих коштів громадяни вже витратили .

Найпопулярнішими за видами витрат є:

- книжкові магазини – 948 млн грн;
- кінотеатри – 597 млн грн;
- театри, концерти та розважальні послуги – 312 млн грн
- залізничні та авіа пасажирські перевезення – 302 млн грн;
- спорт – 302 млн грн;
- ліки - 227 млн грн;
- освітні послуги, шкільне приладдя, спорттовари - 88 млн грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Термін дії "COVID-тисячі" продовжили до 9 місяців, за "бустерну" дозу громадяни отримають додаткові 500 грн

Автор: 

вакцина (4419) виплати (1080) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Дайте лучше пенсионерам пенсии судей, а судьям пенсионеров и никакие ваши тысячи не нужны будут.
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09.02.2022 14:30 Відповісти
Да пошли вы лесом со своими подачками -- воры и лжецы.
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09.02.2022 15:16 Відповісти
Обещанного 3 года ждать? Ждете когда подохнем? Дулю вам!Земельный закон- закон грабежа владельцев паев.Богданы,Бахматюки,Сольские грабят селян и их потомков!!Обезземеливают..
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09.02.2022 15:19 Відповісти
Так лять,сами оплатите сначала себе лекарства и коммуналку за зебобину тысячу,а пенсы у вас поучатся ,дегенераты
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09.02.2022 16:16 Відповісти
Спасибо рехформатору! Скоро пенсионеры будут питаться по смартфону.....Ленка вместе с Клапатенкой уже и меню приготовили.
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09.02.2022 16:57 Відповісти
А что не пенсионеры в лекарствах не нуждаются? Младше 60 значит только кино и книги, а могли бы и всем разрешить лекарства на тысячу купить. Или в 58 лет здоровее чем в 60? У меня мама пенсионер по спец сетке, ей 55, но здоровье она на заводе неплохо потеряла. А соседка в 70 здоровее всех здоровых. Так при чем возраст? В чем логика?
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09.02.2022 18:18 Відповісти
 
 