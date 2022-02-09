Рябчук не скаржився на приниження і нестатутні відносини у військовій частині, - в.о.командувача НГУ Лебідь
Нацгвардієць Артемій Рябчук не звертався з приводу нестатутних відносин в його військовій частині №3021.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомив в.о. командувача Національної гвардії Юрій Лебідь на засіданні комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.
"Він (Рябчук. – Ред.) не звертався до командування батальйону, роти чи командування частини з якимись вимогами або з тим, що його якось принижують, на нього тиснуть. Він не звертався на гарячу лінію - є така гаряча лінія в Нацгвардії, і там досить багато звернень в тому числі й від військовослужбовців строкової служби", - розповів Лебідь.
На уточнююче запитання депутатів, чи були такі звернення Рябчука з приводу нестатутних відносин не щодо нього персонально, а щодо його колег по службі Лебідь відповів: "По тій інформації, що я маю, не було".
В.о. командувача НГУ підтвердив, що у військовій частині, де служив Рябчук, було два випадки самогубства, і вони сталися раніше.
"Не було зафіксовано там нестатутних відносин. Було два випадки самогубств - один - в 2017 році, а другий - в 2018", - сказав він.
Лебідь повідомив, що у 2020 та 2021 роках фактично все командування військової частини №3021 було змінено, залишився там лише заступник командира частини з озброєння і техніки.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 27 січня близько 3:40 у Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць застрелив чотирьох військовослужбовців та одну цивільну жінку, ще п'ятеро людей дістали поранення. Стрілок з автоматичною зброєю втік з місця злочину. Близько 9.30 його затримали в м.Підгороднє.
У військовослужбовців стріляв нацгвардієць Артемій Рябчук з Одещини, 2001 року народження. Наразі слідчі Державного бюро розслідувань повідомили йому про підозру у вбивстві, дезертирстві та викраденні зброї. На суді із обрання запобіжного заходу він визнав свою провину. Суд відправив Рябчука до СІЗО.
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Добраніч.
Всё шло по-плану ,пока вдруг одна машина не стала.Через какое-то время выплыл один из экипажа( Т-55) -- молодой заряжающий - первого периода. Стали спрашивать - « что случилось?» Он отвечал -« не помню» Тягачами вытащили машину на берег. Командиры рванули в танк. А там -- оставшиеся трое сидят со сорванными масками от противогазов с регенпатронам. Сначала не поняли, а потом ,уже в части солдаты объяснили командирам :« Он был «молодой» и его этим понукали и унижали. Вот он и наказал их.Танк когда заглох и остановился, начали затоплять . Одели маски и готовились к всплытию, в этот момент закидной и посрывал маски, а сам ушел через нижний люк мехвода. Всё ясно , но доказать вину -- невозможно. После этого случая в полку среди экипажей «внеуставные» прекратились, а молва пошла дальше. Но это среди «железа» ,
а в китайских (м/с) ротах остался старый принцип.
а потом уйти "через нижний люк мехвода".. угу.. в речке, по дну..
что прошёл эвакуацию в затопленном танке, класс не присваивали.
А танковых полках были ямы, где стояли коробки , по типу танка
и раз в период проходили , перед учениями это упражнение.
Плюс для таких случаев нужна анонимная линия доверия и защита потерпевшего от дедовской козлоты и начальства
2. "Пороть командиров частей" должен кто? А зачем это ему? Если пороть не будет, то ему будет что?
3. "Анонимные линии доверия" не работают нигде и никогда ... в Украине. Лично проверял неоднократно.
Тоді в армію треба набирати тупе бидло з IQ менше 20 яке і буде безапеляційно виконувати чужі забаганки. А такі як Артемій мають жити серед нормальних людей.
Добре що я не служив в цій ублюдській армії.
СКОТЫ это те кто его до этого решения довели ...
Лично ты на это пошел бы? Так шо завали свое хавло терпила...
Тебе шо своим портки стирать не грех...шо врагу...
Шо поделаешь) такова воинская служба!)
Это же шо ж? Дедовщина есть....а бабовщину нет? Шкандаль на весь мир...
За жалобу будут гнобыть в два раза больше
Воно не розуміє, що для наведення порядку у військовій частині офіцерам потрібно брати на себе відповідальність за дії підлеглих, а не шукати винних серед них за свою безвідповідальність!
Поверхневий аналіз дає наступні висновки:
якщо нормою (тобто нестатутні відносини відсутні і бійці скоюють самогубство з особистих психологічних проблем) вважається одне самогубство на рік у військовій частині - нема питаннь, значить в усіх інших частинах має спостерігатися така сама ситуація.
Якщо в інших війьскових підрозділах такого не відбувається, значить в.о. командувача - *****..ва гнида і тварюка значно гірша за рябчука