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Новини
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Рябчук не скаржився на приниження і нестатутні відносини у військовій частині, - в.о.командувача НГУ Лебідь

Рябчук не скаржився на приниження і нестатутні відносини у військовій частині, - в.о.командувача НГУ Лебідь

Нацгвардієць Артемій Рябчук не звертався з приводу нестатутних відносин в його військовій частині №3021.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомив в.о. командувача Національної гвардії Юрій Лебідь на засіданні комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

"Він (Рябчук. – Ред.) не звертався до командування батальйону, роти чи командування частини з якимись вимогами або з тим, що його якось принижують, на нього тиснуть. Він не звертався на гарячу лінію - є така гаряча лінія в Нацгвардії, і там досить багато звернень в тому числі й від військовослужбовців строкової служби", - розповів Лебідь.

На уточнююче запитання депутатів, чи були такі звернення Рябчука з приводу нестатутних відносин не щодо нього персонально, а щодо його колег по службі Лебідь відповів: "По тій інформації, що я маю, не було".

В.о. командувача НГУ підтвердив, що у військовій частині, де служив Рябчук, було два випадки самогубства, і вони сталися раніше.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Злість, несправедливість... Терпів, терпів і...", - Рябчук розповів, чому розстріляв товаришів по службі в Дніпрі. ВIДЕО

"Не було зафіксовано там нестатутних відносин. Було два випадки самогубств - один - в 2017 році, а другий - в 2018", - сказав він.

Лебідь повідомив, що у 2020 та 2021 роках фактично все командування військової частини №3021 було змінено, залишився там лише заступник командира частини з озброєння і техніки.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 27 січня близько 3:40 у Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць застрелив чотирьох військовослужбовців та одну цивільну жінку, ще п'ятеро людей дістали поранення. Стрілок з автоматичною зброєю втік з місця злочину. Близько 9.30 його затримали в м.Підгороднє.

У військовослужбовців стріляв нацгвардієць Артемій Рябчук з Одещини, 2001 року народження. Наразі слідчі Державного бюро розслідувань повідомили йому про підозру у вбивстві, дезертирстві та викраденні зброї. На суді із обрання запобіжного заходу він визнав свою провину. Суд відправив Рябчука до СІЗО.

Дніпро (3323) стрілянина (1799) Національна гвардія (1590) Рябчук (33) Лебідь Юрій (2)


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Топ коментарі
+6
Ахаха, що за нісенітниці)) Звісно в.о. командувача не буде підставляти себе і все керівництво)) Йому сказати що скаржився щоб посадили керівництво?
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09.02.2022 14:38 Відповісти
+5
Те, що він не жалівся, нічого це не визначає, з власного досвіду, солдати терпіли, а потім, хто біжав з розташування, хто різав вени, хто морду бив, хто стрелив, не доповідаючи про це начальству.
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09.02.2022 14:41 Відповісти
+4
Керівництво повинно міняти. Рябчук доповів начальству, що двоє солдатів билися. Керівництво не відреагувало, замість цього назвало його стукачом, а потім і солдати почали його цькувати. Результат 6 трупів, а тепер керівництво НГ бреше що він не доповідав.
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09.02.2022 15:09 Відповісти
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Ахаха, що за нісенітниці)) Звісно в.о. командувача не буде підставляти себе і все керівництво)) Йому сказати що скаржився щоб посадили керівництво?
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09.02.2022 14:38 Відповісти
Те, що він не жалівся, нічого це не визначає, з власного досвіду, солдати терпіли, а потім, хто біжав з розташування, хто різав вени, хто морду бив, хто стрелив, не доповідаючи про це начальству.
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09.02.2022 14:41 Відповісти
А "біжав" і "стрелив" це сленг якого регіону України?
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09.02.2022 18:00 Відповісти
Українська літературна.
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09.02.2022 18:24 Відповісти
Яких років правила?
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09.02.2022 19:26 Відповісти
І шо.
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09.02.2022 20:08 Відповісти
ШО це по харківському
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09.02.2022 20:16 Відповісти
У нас на Полтавщині змалку шокають.
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09.02.2022 21:43 Відповісти
Полтавщина велика. У Гадяцькому за 50 років ні разу не чув ні БІЖАВ ні СТРІЛИВ.
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09.02.2022 22:27 Відповісти
За 50 років на Полтавщині, я чув і не такий суржик, а слово стрелив мене навіювали мабуть буковинські казки і воно мені подобається.
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09.02.2022 23:29 Відповісти
СТРЕЛИВ, ТРАПКА (ганчірка) я чув від товариша з Балти Одеської області.
Добраніч.
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09.02.2022 23:47 Відповісти
Навзаєм.
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10.02.2022 00:00 Відповісти
Оце перднув - та-ак перднув... За-ачот !!!
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09.02.2022 14:43 Відповісти
Зараз керівництво частини буде зі шкіри лізти покриваючи себе.
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09.02.2022 14:43 Відповісти
В н-ском танковом полку учения. Танки пошли через речку под водой.

Всё шло по-плану ,пока вдруг одна машина не стала.Через какое-то время выплыл один из экипажа( Т-55) -- молодой заряжающий - первого периода. Стали спрашивать - « что случилось?» Он отвечал -« не помню» Тягачами вытащили машину на берег. Командиры рванули в танк. А там -- оставшиеся трое сидят со сорванными масками от противогазов с регенпатронам. Сначала не поняли, а потом ,уже в части солдаты объяснили командирам :« Он был «молодой» и его этим понукали и унижали. Вот он и наказал их.Танк когда заглох и остановился, начали затоплять . Одели маски и готовились к всплытию, в этот момент закидной и посрывал маски, а сам ушел через нижний люк мехвода. Всё ясно , но доказать вину -- невозможно. После этого случая в полку среди экипажей «внеуставные» прекратились, а молва пошла дальше. Но это среди «железа» ,
а в китайских (м/с) ротах остался старый принцип.
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09.02.2022 14:48 Відповісти
Это ты про кацапских танкистов рассказываешь ? Или про кого ?
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09.02.2022 14:56 Відповісти
Такой большой, а в сказки веришь.
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09.02.2022 14:59 Відповісти
ты хоть представляешь как с места водителя танка - "быстро и неожиданно" переместится к трем остальным членам экипажа и "неожиданно" сорвать у них маски?

а потом уйти "через нижний люк мехвода".. угу.. в речке, по дну..
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09.02.2022 16:16 Відповісти
В Альтенграбове , при выпуске мехводов, без отметки ,
что прошёл эвакуацию в затопленном танке, класс не присваивали.
А танковых полках были ямы, где стояли коробки , по типу танка
и раз в период проходили , перед учениями это упражнение.
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09.02.2022 19:51 Відповісти
Дедовщина перекочевала с Совка на все 100 процентов....к сожалению. У каждого психика и понимания справедливости свои... Вот пацанчик и положил обидчиков.... Если ничего в ВСУ не изменят...это будет не последний раз.
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09.02.2022 14:58 Відповісти
А кто должен "изменить"?
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09.02.2022 15:00 Відповісти
Уголовный кодекс! И порка начальства частей...
Плюс для таких случаев нужна анонимная линия доверия и защита потерпевшего от дедовской козлоты и начальства
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09.02.2022 15:03 Відповісти
В боевых условиях таких случаев будет тьма...когда салаги просто будут стрелять козлоты в спины)
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09.02.2022 15:04 Відповісти
1. УК у нас полное говно. Калька с СССРовского с небольшими апгрейдами. УК не соответствует Конституции. Менять (точнее утверждать) новый УК должны наши, прости господи, народные депутаты. А пчелы против мёда, как извесно, не бывают. Поэтому в УК за угон авто могут насыпать 10 лет, а гопник во дворе избил тебя - мелкое хулиганство до 3-х лет.
2. "Пороть командиров частей" должен кто? А зачем это ему? Если пороть не будет, то ему будет что?
3. "Анонимные линии доверия" не работают нигде и никогда ... в Украине. Лично проверял неоднократно.
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09.02.2022 15:58 Відповісти
Керівництво повинно міняти. Рябчук доповів начальству, що двоє солдатів билися. Керівництво не відреагувало, замість цього назвало його стукачом, а потім і солдати почали його цькувати. Результат 6 трупів, а тепер керівництво НГ бреше що він не доповідав.
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09.02.2022 15:09 Відповісти
А що повинно було зробити керівництво по версії Рябчука з забіяками -розстріляти,чи по руці відрубати.Бесіду ж мабуть провели,більше не бились,значить позитивного результату досягнули.
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09.02.2022 16:22 Відповісти
Ні повинно було зробити так як зробили, обізвати Рябчука стукачом і всім содатам розказати, що він повідомив про бійку, щоб його загнобили до того щоб він взяв в руки автомат і пішов мститися.
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09.02.2022 16:26 Відповісти
Ну стукачів зневажають в любому колективі,та й про те що командири його начали його обзивати розповідаєте лише ви і решта сумнівних джерел,які нікому нецікаві...Армія це якраз та організація де не командири задвольняють бажання Артемія,а він чітко виконує їх накази і розпорядження.І ви і Артемій ,якщо знаєте букви і складаєте з них слова та речення повинні таке розуміти.
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09.02.2022 16:48 Відповісти
"Армія це якраз та організація де не командири задвольняють бажання Артемія,а він чітко виконує їх накази і розпорядження".
Тоді в армію треба набирати тупе бидло з IQ менше 20 яке і буде безапеляційно виконувати чужі забаганки. А такі як Артемій мають жити серед нормальних людей.

Добре що я не служив в цій ублюдській армії.
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09.02.2022 17:26 Відповісти
Армія це найстаріша організація в світі,в якій за тисячоліття напрацьовані правила та норми поведінки для того щоб вона була ефективною.Техніка для військових завжди випереджала прогрес і саме тому в військових вишах навчають декільком спеціальностям.Тому ви забули поставити цифру 1 при визначенні IQ,зпереду.Також це допоможе зрозуміти що розмовляючої риби то казка,а мама дома, і після 18р вам нічого не повинна,Рось то річка,трава - зелена,футбольний м'яч -круглий, а в армії начальники керують підлеглими.На жаль ваш рівень IQ поки що не дотягує щоб це осягнути....Ви зі своєю напівбрехнею, невмотивованою брудною лайкою в бік людей які вас захищають не є "нормальною людиною",ви є як і Артемій звичайний соціопат,тому краще маніпулюйте з частинами свого тіла а не свідомістю інших людей.
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09.02.2022 18:04 Відповісти
Да дедовщина... А вахтерша которую он бил душил и застрелил ,устроила бабавщину. Этот скот стрелял в женщин.
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09.02.2022 15:17 Відповісти
Этот как ты говоришь скот был в состоянии аффекта...и это докажет на суде даже ВЕТЕРИНАР!
СКОТЫ это те кто его до этого решения довели ...
Лично ты на это пошел бы? Так шо завали свое хавло терпила...
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09.02.2022 15:24 Відповісти
Я служил в СА ДМБ 1989 .со всеми национальности СССР.была и дедовщина и землячество. Но тем и отличается мужик от скота .что давал присягу.стойко и бодро переносить все тяготы и лишения воинской службы.а это говно поплыло обижали их величество,так сильно что оно застрелило женщин.а косить на состояние афекта это адвокатские штучки. Так что терпило прикуси жало , тебя видно жизнь не учила ,что опасно грубить не знакомым людям.
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09.02.2022 16:37 Відповісти
Лишения воинской службы это стирать чужые портки и получать лящей в параше? Интересные у тебя дядя представления о воинской службе)
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09.02.2022 16:48 Відповісти
По твоим воинским убеждениям и разок раком не беда для воителя) я с тобой в разведку не пошел бы)
Тебе шо своим портки стирать не грех...шо врагу...

Шо поделаешь) такова воинская служба!)
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09.02.2022 16:52 Відповісти
А жінка, що не така людина як інші, для чого ти акцентуєш увагу на її статі? Фу-фу-фу сексист на цензорі затесався.
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09.02.2022 16:02 Відповісти
Феминистки уже заплетали небось весь монитор) даёшь бабовщину в женские ряды!)
Это же шо ж? Дедовщина есть....а бабовщину нет? Шкандаль на весь мир...
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09.02.2022 16:07 Відповісти
За дедовщину нужно давать реальные сроки...а не рассказывать басни Бременского леса
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09.02.2022 15:00 Відповісти
Так бы деды посидели под шконкой пару лет...а теперь 6 трупов...покалеченная жизнь пацаненка...и сказки от руководства части прикрывающих свои и генеральские сраки
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09.02.2022 15:14 Відповісти
Ну ты ,,Геракл обосранный'',ты есть правокатор ,и такое-же скот ,как и убийца
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10.02.2022 11:55 Відповісти
"Реальные сроки" нужно давать командирам. Причем бОльшие, чем исполнителям. Тогда есть надежда на изменение ситуации.
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09.02.2022 16:00 Відповісти
А кому пожаловаться -- маме
За жалобу будут гнобыть в два раза больше
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09.02.2022 15:15 Відповісти
Бабы тут причем? Шо вы несёте? Какая дедовщина? Он валил всех подряд. Ему было пофиг в кого стрелять . Тут не в дедовщине дело . Тут надо СБУ подключать.
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09.02.2022 15:20 Відповісти
З цим в.о. толку не буде!
Воно не розуміє, що для наведення порядку у військовій частині офіцерам потрібно брати на себе відповідальність за дії підлеглих, а не шукати винних серед них за свою безвідповідальність!
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09.02.2022 15:24 Відповісти
"Не було зафіксовано там нестатутних відносин. Було два випадки самогубств - один - в 2017 році, а другий - в 2018", - сказав він.

Поверхневий аналіз дає наступні висновки:
якщо нормою (тобто нестатутні відносини відсутні і бійці скоюють самогубство з особистих психологічних проблем) вважається одне самогубство на рік у військовій частині - нема питаннь, значить в усіх інших частинах має спостерігатися така сама ситуація.

Якщо в інших війьскових підрозділах такого не відбувається, значить в.о. командувача - *****..ва гнида і тварюка значно гірша за рябчука
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09.02.2022 16:00 Відповісти
А кому он там мог жаловаться, тебе г-нДону? Тем. что пытали? Чтобы потом что, вы организовали самоубийство? Офицерье деньги требовало, само же эти издевательства и ввело. Кому, кому и как, он там мог жаловаться? Если даже телефоны отбирали.
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09.02.2022 16:47 Відповісти
Выродок должен сдохнуть!
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10.02.2022 12:00 Відповісти
 
 