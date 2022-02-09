Рябчук не скаржився на приниження і нестатутні відносини у військовій частині, - в.о.командувача НГУ Лебідь

Нацгвардієць Артемій Рябчук не звертався з приводу нестатутних відносин в його військовій частині №3021.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомив в.о. командувача Національної гвардії Юрій Лебідь на засіданні комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

"Він (Рябчук. – Ред.) не звертався до командування батальйону, роти чи командування частини з якимись вимогами або з тим, що його якось принижують, на нього тиснуть. Він не звертався на гарячу лінію - є така гаряча лінія в Нацгвардії, і там досить багато звернень в тому числі й від військовослужбовців строкової служби", - розповів Лебідь.

На уточнююче запитання депутатів, чи були такі звернення Рябчука з приводу нестатутних відносин не щодо нього персонально, а щодо його колег по службі Лебідь відповів: "По тій інформації, що я маю, не було".

В.о. командувача НГУ підтвердив, що у військовій частині, де служив Рябчук, було два випадки самогубства, і вони сталися раніше.

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"Не було зафіксовано там нестатутних відносин. Було два випадки самогубств - один - в 2017 році, а другий - в 2018", - сказав він.

Лебідь повідомив, що у 2020 та 2021 роках фактично все командування військової частини №3021 було змінено, залишився там лише заступник командира частини з озброєння і техніки.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 27 січня близько 3:40 у Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць застрелив чотирьох військовослужбовців та одну цивільну жінку, ще п'ятеро людей дістали поранення. Стрілок з автоматичною зброєю втік з місця злочину. Близько 9.30 його затримали в м.Підгороднє.

У військовослужбовців стріляв нацгвардієць Артемій Рябчук з Одещини, 2001 року народження. Наразі слідчі Державного бюро розслідувань повідомили йому про підозру у вбивстві, дезертирстві та викраденні зброї. На суді із обрання запобіжного заходу він визнав свою провину. Суд відправив Рябчука до СІЗО.