Поліцейські під час допиту не підтвердили інформацію про пропозицію хабаря від нардепа Трухіна, - директор ДБР Сухачов
Поліцейські, яких допитали співробітники Державного бюро розслідувань, не підтвердили інформацію про пропозицію неправомірної вигоди народним депутатом Олександром Трухіним після скоєння ДТП.
Про це заявив директор ДБР Олексій Сухачов сьогодні під час засідання парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Щодо можливої пропозиції надання Трухіним неправомірної вигоди. Під час повторного допиту поліцейські повідомили, що особисто їм кошти як неправомірну вигоду не пропонували", - запевняє Сухачов.
Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня 2021 року о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.
За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.
Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.
У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.
7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".
1 лютого 2022 року журналісти опублікували відео з камер поліцейських. На кадрах видно, що Трухін намагався полишити місце аварії. Він переліз через огорожу та рушив у ліс. А коли поліцейські не дали йому піти - спробував їх підкупити. Депутат розповів, що у нього із собою сумка, в якій 150 тис. Та пропонував ці гроші за право піти з місця ДТП.
2 лютого Трухіна виключили з партії "Слуга народу". Він заявив, що "у стані шоку наговорив багато дурниць" та що йому "соромно", а також заявив про готовність скласти мандат.
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хабар у 150 к баксів доказати не можливо, згоден.
але ж ми всій бачили, що труха пропонувала "щось" і поліцейському і всім присутнім.
хай це будуть печеньки чи жвачки - пропозиція неправомірної вигоди наліцо !
вгорувідео!
дурні обісрались, а зараз розмазують гівно по всій сраці преЗЕка та служок
Порох набагато розумніший був -
смердючий бігуш наплів про свинарчуків, він їх одразу й відсторонив,
хоча, як виявилось, вони були невинні
*****, зачем я это написал? зачем я вообще я думал об этом? ведь вдруг Мар'яна Безуглая приснится ночью, срочну иду за фитоседом и седавитом, зачем мне этот кошмар? и эта шмар?
"Труфік нє вчьом неувінават" (с)
- может отпускайте?
- нет
Их честным словам или своим лживым глазам?)
Всё предсказуемо и так, как и должно быть на территории уничтоженных КОРРУПЦИЕЙ государственных институтов: "Невиновен!"
і все витікає з цього
хотелось бы видеть формулировку вопроса и ответа из протоколов. потому что если так задавался вопрос, то да, несомненно, трухин на видео предлагал 150 тысяч печенек. И это естесственно не о взятке.
Уроды.
БУДУЩЕГО ЗДЕСЬ НЕТ.
Весь этот ежедневный треш мы видим только потому, что зеля просто ублюдочный *******, а не "новие лица"!!!!!! Если коротко описать ситуацию.