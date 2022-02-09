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Новини П'яна ДТП "слуги народу" Трухіна
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Поліцейські під час допиту не підтвердили інформацію про пропозицію хабаря від нардепа Трухіна, - директор ДБР Сухачов

Поліцейські під час допиту не підтвердили інформацію про пропозицію хабаря від нардепа Трухіна, - директор ДБР Сухачов

Поліцейські, яких допитали співробітники Державного бюро розслідувань, не підтвердили інформацію про пропозицію неправомірної вигоди народним депутатом Олександром Трухіним після скоєння ДТП.

Про це заявив директор ДБР Олексій Сухачов сьогодні під час засідання парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Щодо можливої пропозиції надання Трухіним неправомірної вигоди. Під час повторного допиту поліцейські повідомили, що особисто їм кошти як неправомірну вигоду не пропонували", - запевняє Сухачов.

Читайте також: Трухін на місці ДТП: Я тихесенько зараз до лісу піду. ВIДЕО

Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня 2021 року о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.

7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".

1 лютого 2022 року журналісти опублікували відео з камер поліцейських. На кадрах видно, що Трухін намагався полишити місце аварії. Він переліз через огорожу та рушив у ліс. А коли поліцейські не дали йому піти - спробував їх підкупити. Депутат розповів, що у нього із собою сумка, в якій 150 тис. Та пропонував ці гроші за право піти з місця ДТП.

2 лютого Трухіна виключили з партії "Слуга народу". Він заявив, що "у стані шоку наговорив багато дурниць" та що йому "соромно", а також заявив про готовність скласти мандат.

Автор: 

ДТП (4495) цензура (364) ДБР (3590) Трухін Олександр (159) Сухачов Олексій (61)


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Топ коментарі
+81
Добре, що не зізналися, що це вони підкинули Трухіну сумку з грошима. ********* цирк на наші гроші.
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09.02.2022 14:35 Відповісти
+57
Та да. Зелень уже не просто сцит всем в глаза. У нее уже зеленая диарея. Фонтан из фекалий.
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09.02.2022 14:42 Відповісти
+32
І ще зізналися що це вони пропонували Трухіну 150 тис. і погрожуючи хотіли загнати його до лісу.
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09.02.2022 14:41 Відповісти
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Добре, що не зізналися, що це вони підкинули Трухіну сумку з грошима. ********* цирк на наші гроші.
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09.02.2022 14:35 Відповісти
Та да. Зелень уже не просто сцит всем в глаза. У нее уже зеленая диарея. Фонтан из фекалий.
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09.02.2022 14:42 Відповісти
Так на видео всё видно жжжжжжж
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09.02.2022 14:50 Відповісти
Вот и я о том же. Ничего, сейчас срочно переснимут на "Довженко". Главное -- хероя довести до той-же кондиции.
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09.02.2022 14:53 Відповісти
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09.02.2022 15:24 Відповісти
Та "ЗЕленим" вірить - себе не поважать!"
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09.02.2022 15:04 Відповісти
яка в тебе посада в ДБР? Ну, хоч за писаря - платять?
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09.02.2022 15:11 Відповісти
альо, поліція !

хабар у 150 к баксів доказати не можливо, згоден.
але ж ми всій бачили, що труха пропонувала "щось" і поліцейському і всім присутнім.
хай це будуть печеньки чи жвачки - пропозиція неправомірної вигоди наліцо !
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09.02.2022 15:09 Відповісти
Та подожди ещё..
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09.02.2022 15:09 Відповісти
***** во всей красе .
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09.02.2022 15:18 Відповісти
А мені цікав, ч для всіх громадян ДБР підпрацьовує адвокатами, чи робить це ажен деньі які за цю роботу у них розцінки. Також цікаво, чи ця робо а робиться, як основна, чи все-таки це - підробіток.
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09.02.2022 15:44 Відповісти
Не дивіться вгору відео!
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09.02.2022 14:36 Відповісти
Нас розводять. Немає ніякого відео.
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09.02.2022 15:21 Відповісти
Ну він же тихенько в ліс пішов, залишився тільки чоловік в "червоному".
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09.02.2022 14:37 Відповісти
автопілот у червоній футболці
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09.02.2022 15:13 Відповісти
Всіляко намагаються відмазати, та ще більше замазуються.
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09.02.2022 14:37 Відповісти
ннавіть не кажіть:

дурні обісрались, а зараз розмазують гівно по всій сраці преЗЕка та служок

Порох набагато розумніший був -
смердючий бігуш наплів про свинарчуків, він їх одразу й відсторонив,
хоча, як виявилось, вони були невинні
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09.02.2022 15:12 Відповісти
Унтер-офицерша налгала вам, будто бы я ее высек; она врет, ей-богу врет. Она сама себя высеклаю
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09.02.2022 14:38 Відповісти
ГБР превратилось в настолько ручных псов зеленого клоуна, что после его смещения от власти эту структуру нужно ликвидировать полностью, а всему начальству запретить пожизненно работать в правоохранительных органах!
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09.02.2022 14:39 Відповісти
Запреть работать вообще, пусть нелегально в охране супермакретов пылятся.
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09.02.2022 14:40 Відповісти
и не стыдно позориться то? новый "антикоррупционный" орган так дискредитировать? Позорище..
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09.02.2022 14:39 Відповісти
150 тис. вкусняшок пропонував ,а 150 тис. грошей ні!
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09.02.2022 14:40 Відповісти
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09.02.2022 14:40 Відповісти
Вот оно чё! Тогда всё становится на свои места
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09.02.2022 15:59 Відповісти
І ще зізналися що це вони пропонували Трухіну 150 тис. і погрожуючи хотіли загнати його до лісу.
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09.02.2022 14:41 Відповісти
копы просто обоср#лись
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09.02.2022 22:33 Відповісти
хуцпа от дбр. отмазывают "слугу" из последних сил - только фантазии маловато.
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09.02.2022 14:41 Відповісти
Хуцпа при зеле стала уже альфой и омегой политической жизни страны..
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09.02.2022 14:54 Відповісти
Це навіть Мар'яна Безуглая підтвердила особисто після засідання комісії )))
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09.02.2022 14:41 Відповісти
Мар'яна Безуглая тупая безобразная политическая проститутка, с которой порядочный политик/человек срать не сядет на одном гектаре.

*****, зачем я это написал? зачем я вообще я думал об этом? ведь вдруг Мар'яна Безуглая приснится ночью, срочну иду за фитоседом и седавитом, зачем мне этот кошмар? и эта шмар?
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09.02.2022 19:48 Відповісти
О, зараз журналісти з поліцейськими ще й моральні збитки відшкодують!
"Труфік нє вчьом неувінават" (с)
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09.02.2022 14:42 Відповісти
"Вы не понимаете, на видео это другое"(с) )))
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09.02.2022 14:43 Відповісти
******* ти придурок, де ти лізеш?????? КАМЕРА ПОЧУЛА а поліціанті ні!!!!!!!!! Цирк на дроті!!!!!!!!
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09.02.2022 14:44 Відповісти
Они понимают что в стране 73% аутистов
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09.02.2022 14:52 Відповісти
Хтось пам"ятає скільки коштує бюджету України утримання цього збіговаська зелених виродків під назвою ДБР?
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09.02.2022 14:44 Відповісти
зарплаты у этих уродов от права по 140 000 гривен, эти деньги забраны от бесплатного питания наших детей в школах, от безопасности на границах, от медиков, от бесплатного лечения
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09.02.2022 14:53 Відповісти
ці зарплати входять в обороний бюджет України, яким зелені уроди хваляться, що найбільший в історії України, аж 6% від ВВП.
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09.02.2022 15:09 Відповісти
Зеля и его шобла продолжает нагло ссать людям в лицо 🤷‍♂️
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09.02.2022 14:44 Відповісти
А если говорить честно, то такой дискредитации силовых органов, как при Зеленском, не было ни при одном президенте. Вся силовая вертикаль превратилась в сплошной Квартал 95.
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09.02.2022 14:45 Відповісти
Обычная мафия.
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09.02.2022 14:51 Відповісти
Маланская
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09.02.2022 14:54 Відповісти
Эта банда пришла грабить Украину . Господь всё видит...
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09.02.2022 15:24 Відповісти
Ну,зато приложение создал!Это уже отлично,как для новичка!Зе-молодец!
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09.02.2022 14:46 Відповісти
А корабельній сосні 14 лямів відслюнявили за бабада...
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09.02.2022 14:47 Відповісти
Обтекаем! Скоро они как дважды два докажут , что видеозапись сфабрикована! Во как отмазывают! А мы терпим!
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09.02.2022 14:47 Відповісти
- да он тне виноват этот трухитн. опускайте его...

- может отпускайте?

- нет
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09.02.2022 14:49 Відповісти
Еще день-два и окажется, что за рулем ауди ДТП совершил тот самый полицейский Сергей Петрик...
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09.02.2022 14:49 Відповісти
Удобненько так ГБР про видео "забыла". Наверное потому, что "видеоматериал" не удалось уболтать/запугать
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09.02.2022 14:53 Відповісти
Вы кому больше верите?
Их честным словам или своим лживым глазам?)
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09.02.2022 14:57 Відповісти
Рафик нивчем не виноват
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09.02.2022 14:59 Відповісти
Вот и начали разваливать.
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09.02.2022 15:02 Відповісти
Нічого в них не вийде, бо є відео з камери поліцейського.
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09.02.2022 15:04 Відповісти
Там він давав взятку $150 000
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09.02.2022 15:10 Відповісти
а ≪герой≫ Петрик чего это не подтвердил ?
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09.02.2022 15:14 Відповісти
Значит с ним уже поработали.
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09.02.2022 15:21 Відповісти
кто ??? Предложение взятки , это уже незаконченное преступление и ≪герой≫ Петрик в тот день должен был составить две бумаги : 1- протокол о ДТП 2- заява на Трухина о предложении дачи взятки . Вопрос , где герой рассказов Авакова Петрик ?
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09.02.2022 15:30 Відповісти
Просто полицейский не стал брать взятку, а попытка дать взятку это и есть преступление.
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09.02.2022 15:33 Відповісти
согласен полностью . Заява что предлагали где ?
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09.02.2022 20:22 Відповісти
Было видео и нет видео.....
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09.02.2022 15:10 Відповісти
А понту цього Трухіна прикривати і заробляти собі антирейтинг.
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09.02.2022 15:06 Відповісти
А хіба пропозиція хабаря нардепом - підслідність ДБР, а не НАБУ? А хіба на плівці нічого не чути про хабар? Чого вони лізуть не в свою парафію?
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09.02.2022 15:06 Відповісти
Ну вот и всё.
Всё предсказуемо и так, как и должно быть на территории уничтоженных КОРРУПЦИЕЙ государственных институтов: "Невиновен!"
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09.02.2022 15:08 Відповісти
Никакие видео не помогут. Трухин не виновен! Закон только для рабов.
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09.02.2022 15:08 Відповісти
зюзя - блювотне чмо
і все витікає з цього
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09.02.2022 15:11 Відповісти
короче Петрик не герой повести Авакова ≪Верьте мне люди≫ , хотя надежда была , но она в лес ушла .
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09.02.2022 15:12 Відповісти
А была ли авария?
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09.02.2022 15:14 Відповісти
Поліцейські під час допиту не підтвердили інформацію про пропозицію хабаря від нардепа Трухіна, - директор ДБР Сухачов Джерело: Бо дуже чесні та принципові
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09.02.2022 15:15 Відповісти
Ніякого ДТП з Трухіним не було. Це нам усім привидилося. Але канхвети хтось таки з'їв
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09.02.2022 15:17 Відповісти
на нет и суда нет (с)
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09.02.2022 15:20 Відповісти
"...что лично им денежные средства в качестве неправомерной выгоды не предлагали"

хотелось бы видеть формулировку вопроса и ответа из протоколов. потому что если так задавался вопрос, то да, несомненно, трухин на видео предлагал 150 тысяч печенек. И это естесственно не о взятке.

Уроды.
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09.02.2022 15:21 Відповісти
Эти "враги народа" так заврались, что на белое и внятное, врут,врут и врут. Как вы уже забрали народ своим враньём бесконечным и грабежом ежедневным
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09.02.2022 15:21 Відповісти
ну не стоит быдло приравнивать к народу. народ знал всё ещё в 2019,а быдло оно и есть и будет быдлом. ему дали 1000 для погашения коммуналки,да ещё смартфон на шару обещают,так оно и поверит во что угодно!
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09.02.2022 15:30 Відповісти
Есть известная история, когда фотограф заснял как Аль Капоне впихивает нож в какого-то чувака. На "суде" суд согласился, что на фотографии ясно же видно: Аль Капоне спасает бедного человека, вытягивая нож из его тела.
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09.02.2022 15:23 Відповісти
Эмигрировать всем нормальным совестливым порядочным людям. Без вариантов.
БУДУЩЕГО ЗДЕСЬ НЕТ.
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09.02.2022 15:24 Відповісти
Скоро скажут что патрульный был за рулём и предлагал Депутату сто пятьдесят штук, которые он на колядовал
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09.02.2022 15:24 Відповісти
цей злодій коли свідчив брехав? чи казав правду?
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09.02.2022 15:24 Відповісти
а то что трухня на видео печеньки предлагает в сумке,то это мы не так поняли...
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09.02.2022 15:27 Відповісти
Трухіна там ще не канонізували?
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09.02.2022 15:27 Відповісти
короче сажайте ментов за обнародование пленок и в суд на "честь и достоинство", по 150тыс с каждого содрать и закрывайте уже дело.
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09.02.2022 15:38 Відповісти
блин, то ли я дебил, то ли я глухой, то ли я под наркотой, НО не раз смотрел втдео, и слышал ч уст труханова о сумке с баксами которые полицаи могут остаить себе... наверное я просто тупой..
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09.02.2022 15:43 Відповісти
Это подстроили порохоботы. А на самом деле всё было не так
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09.02.2022 15:58 Відповісти
Пи..ец. Если народ это "схавает" в очередной раз, то в этой стране делать нечего. Такого убожества, которое правит почти 3 года, Украина ещё не видела. Чем дольше попускать земразоту, тем ближе конец нашей страны и независимости.
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09.02.2022 15:50 Відповісти
Ну вот. За рулём не он, взятки не предлагал. А как могло быть иначе?
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09.02.2022 15:55 Відповісти
Державне бюро поховання справедливості.
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09.02.2022 15:58 Відповісти
Зелені тупо накручують пружину суспільної ненависті своєю брехнею, рагульством та злодійством. На що вони сподіваються??? Розумна людина не може зрозуміти логіку таких дій. Адже янукович був зовсім недавно, буквально вчора...
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09.02.2022 16:01 Відповісти
ха-ха-ха-ха, понеслось - на камерах за рулем ауди не труха, взятки он не предлагал, а в лес просился поссать))) а чо у него такая сумма кэша с собой была - несколько пар кросс Balenciaga собирался прикупить))) я ж говорил, мразоты))
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09.02.2022 16:21 Відповісти
Хотели они новых лиц и новой власти - а получили Старую власть да ещё в двойном размере...Вас предупреждали = но вы не слушали...
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09.02.2022 17:16 Відповісти
якщо вже такі заяви роблять правоохоронні органи, то нічо не залишається як звернутись до скотландярду чи фбр, а тоді до лондонського суду
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09.02.2022 17:27 Відповісти
ПОЛІЦЕЙСЬКІ НЕПІДТВЕРДИЛИ ДАЧІ ХАБАРА, БО ,ВЖЕ МОЖУТЬ КУПИТИ ПО КВАРТИРІ ПІСЛЯ СПІЛКАВАННЯ З ТРУХІНИМ!!!!
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09.02.2022 18:15 Відповісти
Если вы видите, что дождь идет вопреки прогнозу погоды, не верьте дождю.
Весь этот ежедневный треш мы видим только потому, что зеля просто ублюдочный *******, а не "новие лица"!!!!!! Если коротко описать ситуацию.
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09.02.2022 22:19 Відповісти
******** балет, а відео з боді-камери поліцейського то вже не доказ? А, вибачте, зараз поліцейський Сергій Петрик зізнається, що відео було змонтоване ним для того щоб підставити Трухіна.
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09.02.2022 23:14 Відповісти
 
 