Через податкову реформу українці забрали з банків 65 млрд гривень, – економіст Кухар

Тінізація економіки у 2021 році внаслідок "ініціатив" Податкового комітету перевищила бюджет інфраструктурних проєктів.

Про це написав економіст Михайло Кухар на своїй сторінці у Фейсбук, ґрунтуючись на офіційній статистиці Національного банку.

"65 млрд грн, або 1,5% ВВП було знято з рахунків готівкою за минулий рік, покинули межі банківської системи і більше не повернулися до неї. Ось вам один із найяскравіших доказів зростання тінізації економіки внаслідок перманентного тиску на громадян та бізнес ініціатив Податкового комітету", - написав Кухар.

Він також порахував, що в результаті податкових ініціатив влада бюджет недоотримала суму, яка дорівнює сумі, витраченій на проєкти інфраструктури.

"Всього в обігу приблизно 600 млрд готівкових гривень. Ця статика означає, що кожна готівкова гривня зробила 4+ обороти за рік, щоб досягти обороту з видачі/прийому в 2,6 трлн. грн. Примножуємо 65 млрд готівки, що пішли в тінь, на 4 обороти за рік і на 0,41 (41% фіскальний відсоток ВВП) - і отримуємо недоотриманих бюджетом понад 100 млрд гривень. 4 мільярди доларів недонадходжень до бюджету - ось ціна невмілої та абсурдної "фіскалізації" у 2021 році", - наголосив економіст.