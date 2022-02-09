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Через податкову реформу українці забрали з банків 65 млрд гривень, – економіст Кухар

Через податкову реформу українці забрали з банків 65 млрд гривень, – економіст Кухар

Тінізація економіки у 2021 році внаслідок "ініціатив" Податкового комітету перевищила бюджет інфраструктурних проєктів.

Про це написав економіст Михайло Кухар на своїй сторінці у Фейсбук, ґрунтуючись на офіційній статистиці Національного банку.

"65 млрд грн, або 1,5% ВВП було знято з рахунків готівкою за минулий рік, покинули межі банківської системи і більше не повернулися до неї. Ось вам один із найяскравіших доказів зростання тінізації економіки внаслідок перманентного тиску на громадян та бізнес ініціатив Податкового комітету", - написав Кухар.

Він також порахував, що в результаті податкових ініціатив влада бюджет недоотримала суму, яка дорівнює сумі, витраченій на проєкти інфраструктури.

"Всього в обігу приблизно 600 млрд готівкових гривень. Ця статика означає, що кожна готівкова гривня зробила 4+ обороти за рік, щоб досягти обороту з видачі/прийому в 2,6 трлн. грн. Примножуємо 65 млрд готівки, що пішли в тінь, на 4 обороти за рік і на 0,41 (41% фіскальний відсоток ВВП) - і отримуємо недоотриманих бюджетом понад 100 млрд гривень. 4 мільярди доларів недонадходжень до бюджету - ось ціна невмілої та абсурдної "фіскалізації" у 2021 році", - наголосив економіст.

Автор: 

гроші (976) реформи (3214)


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Топ коментарі
+39
Ай да зе-професіонали!!!!! Хто там казав по 40% росту ВВП.
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09.02.2022 14:58 Відповісти
+28
Усе виходить навпаки. А чого ви хтіли, обираючи кловунів, пєдікюрщиків, тамадів, продавців піцци.
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09.02.2022 14:58 Відповісти
+24
полностью согласен. более того, ситуация будет ухудшаться все сильнее и сильнее. Блокировки счетов без объяснений причин, ограничения на пополнение карт, ужесточение финмониторинга и прочее просто заставит многих закрыть даже текущие счета и карточки в банках и перейти на расчеты в кэш..
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09.02.2022 14:59 Відповісти
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Ай да зе-професіонали!!!!! Хто там казав по 40% росту ВВП.
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09.02.2022 14:58 Відповісти
Ну так вроді на базі статистичних данних Нацбанку. При чому тут ОПЗЖ хвормула Надійшо - Забрано. Хоба і "від'ємний ріст".
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09.02.2022 15:27 Відповісти
Це не ВВП що його різними способами можна рахувати
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09.02.2022 15:29 Відповісти
Усе виходить навпаки. А чого ви хтіли, обираючи кловунів, пєдікюрщиків, тамадів, продавців піцци.
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09.02.2022 14:58 Відповісти
там ще весільний фотограф був..
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09.02.2022 15:17 Відповісти
Хотіли о класти податками майстрів з дешевого ремонту приміщень, надо них перукарів і вигулбвачів собак. 🤢
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09.02.2022 15:39 Відповісти
Голосуем на следующих выборах за Зеленского. Честь, ум, совесть. Не то что до него, там всякие..
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09.02.2022 18:17 Відповісти
полностью согласен. более того, ситуация будет ухудшаться все сильнее и сильнее. Блокировки счетов без объяснений причин, ограничения на пополнение карт, ужесточение финмониторинга и прочее просто заставит многих закрыть даже текущие счета и карточки в банках и перейти на расчеты в кэш..
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09.02.2022 14:59 Відповісти
Так уже много продаж идёт не с пополнением карт а только наложенным . Я про перекупов с Европы или Китая , кстати у них много чего бывает дешевле чем на том же АлиЭкспрессе
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09.02.2022 15:49 Відповісти
С наложкой там другая тема - очень много жулья сидит. жена пару раз попалась на такие разводы. суммы небольшие, но все ж таки. Я запретил в принципе что-то брать через инет не через наложку.
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09.02.2022 15:58 Відповісти
а вы лично сталкивались с ограничением пополнения карт? Вот я нет, мои знакомые тоже. пополняли на 20000 не себе и ни каких ограничений.
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09.02.2022 23:00 Відповісти
Все до чого торкнуться перетворюється на лайно.
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09.02.2022 15:37 Відповісти
скоро взагалі все заберуть, залишать тільки кишенькові!!!!!!!!!
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09.02.2022 15:01 Відповісти
ФОП в интернет-магазине делает кассу в ролтора миллиона. Но его обязали ставить РРО. А маршрутки, этот ужас населения, миллиардами стоигут взятки для чинуш... Но им просто ленты продают, под видам билетиков... Зебилы, вы дебилы!!!
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09.02.2022 15:04 Відповісти
А ще і бабусі-дідусі непитущі, які змогли собі зробити депозит на старість, так у них відібрали субсидії. То дідусі-бабцсі ті депозити і забрали назад під матрас.
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09.02.2022 15:05 Відповісти
Гетмацев просто уникум. Получить ярд от амнистии и просрать 65. Только зеленые помойщики способны на такие квартальные фокусы.
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09.02.2022 15:13 Відповісти
всего 50 лимонов налогов с амнистии - зедебилы получили )))))))
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09.02.2022 15:44 Відповісти
Мальчиши - Кибальчиши. Только бы ИМ ночь простоять да день продержаться.". ...
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09.02.2022 15:14 Відповісти
еще и кредитные деньги с карточек снимем. война все спишет. а может и банков тех уже не будет
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09.02.2022 15:15 Відповісти
Эта патамушта ани порахаботы подстовляут бубачку и аеличайшыго эконониста гетьманцыва
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09.02.2022 15:17 Відповісти
Ни копейки мародерам! Берём пример с президента, свои деньги нужно надёжно защитить от ворья!😁
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09.02.2022 15:18 Відповісти
це на бенкет на честь прощання з епохою бідності
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09.02.2022 15:18 Відповісти
Дальше еще хуже будет.... конченые зерехформаторы....дебилы
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09.02.2022 15:20 Відповісти
Полезных идиотов хватает и во власти. Только им этот идиотизм идет на личную пользу. В отличие от страны
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09.02.2022 15:22 Відповісти
У этой команды каждый день на счету.
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09.02.2022 15:30 Відповісти
при чем и в материальном обогащении - тоже ! )))
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09.02.2022 15:52 Відповісти
А какая разница? Хуже не будет! (с)
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09.02.2022 15:36 Відповісти
При таком ,, козлячем,, законотворчестве все уйдут в тень - что бы хоть как-то прожить. В нищей стране не может быть уровень налогов как в богатых, развитых странах. Нельзя наполнять бюджет только поднятием налогом, увеличением их количества и увеличением минималки ( уже больше чем в Турции) для наполнения пенсионного фонда. Пора кастрировать детей Коломойского. Если Коломойский получит в Штатах три пожизненных - ну Зе , как *********** и члену профсоюза хоть два должны дать обязательно.
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09.02.2022 15:39 Відповісти
Чё там, как омнистия протекает, много идиотов насобиралося?
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09.02.2022 15:48 Відповісти
зэотбросы почему не относите деньги клоуну он же вас амнистировал?
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09.02.2022 15:57 Відповісти
Начинаю метать икру по поводу денег. Наверное тоже нужно забрать.
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09.02.2022 16:11 Відповісти
в 2019м, ещё при Порохе, положил в банк несколько десятков тысяч кровных.. в 2021м не продлевал, всё снял, увидев "перспективы" своего вклада в эпоху конца бедности Зеля Ностра.. и уже вижу что не прогадал - эти клоуны сливают валютный запас Украины пошустрей Йаныка..
понавыбирали жлобы жлоба..(
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09.02.2022 16:17 Відповісти
Эти деньги ушли не в тень а на погашение роста цен и коммуналки.
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09.02.2022 16:47 Відповісти
Пора плотно заняться деятельностью бывшего помощника лубянского агента сивковича,это явно подрыв экономических основ государства,умышленный и продуманный.
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09.02.2022 16:50 Відповісти
Закручивать гайки, чтобы люди вышли из тени... Все предсказуемо, что пожар тушить бензином.
Тень лечится только одним способом - налоги опускаются до разумного уровня и тогда бизнес выходит из тени и люди несут деньги в банки, бо нет смысла играть в игры с государством.
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09.02.2022 17:14 Відповісти
Это привет Гетманцеву, лучшему ученику и последователю Кілі Азірова.
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09.02.2022 17:38 Відповісти
у клоуна так и задумано, это гибридный президент, который по указке кремля разваливает Украину изнутри
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09.02.2022 18:28 Відповісти
Во бред а до этого в 2020 то же самое но оно не было тенезацией или результатом реформ.
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09.02.2022 19:37 Відповісти
Окреме велике ДЯКУЮ видатному податКІВцю Гетьманцеву.
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09.02.2022 20:59 Відповісти
І це все побить Гетьманцев на догоду олігархам! Адже офшори вони не чіпають...
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10.02.2022 13:21 Відповісти
Какой дурак будет держать на депозите под 6%
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10.02.2022 18:44 Відповісти
 
 