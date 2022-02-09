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Новини Агресія Росії проти України Війна
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"Якщо Путін атакує Київ, має бути негайна реакція - атака на Москву", - Валенса

Президент Польщі у 1990—1995 роках Лех Валенса вважає, що "весь світ має мобілізуватися, щоб не допустити нападу на Україну", і що лідер РФ Володимир Путін "зайшов надто далеко".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це він заявив в інтерв'ю для Rzeczpospolita.

"Я дуже поважав Путіна і підтримував його – казав, що Росія має проблеми, але це велика країна. Але цього разу він зайшов занадто далеко", – сказав Валенса.

Він вважає, що Європі "не можна відступати", тому що "кожна наступна атака буде ще гіршою".

"Весь світ має мобілізуватися і запобігти нападу на Україну. Якщо Путін атакує Київ, має бути негайна реакція – атака на Москву", – сказав ветеран польської політики.

У відповідь на запитання журналіста, що в такому разі буде із зав'язаними на співпрацю з Росією інтересами Німеччини та Франції, Валенса відповів, що "ці інтереси все одно будуть зруйновані, якщо дозволити Путіну напасти на Україну".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Польща розташує додаткові війська США на своїй території поруч з Україною, - міністр оборони Блащак. ФОТОрепортаж

Політик вважає, що для підтримки України "Польща має зробити все можливе, навіть оголосити набір добровольців".

"Це наш спільний інтерес – жодного кроку назад", – сказав Валенса.

У 2018 році Лех Валенса сказав, що з Росією не потрібно сваритися, а слід домовитися.

На тлі загрози вторгнення Росії вирішили постачати зброю Україні США, Велика Британія, Канада, Польща та країни Балтії. Чехія вирішила подарувати Україні 4 тисячі артилерійських снарядів.

8 лютого американський військовий аташе за посольства в Києві заявив: США збільшать військову допомогу Україні в рази у разі потреби.

Валенса Лех (14) Польща (8666) путін володимир (24226)


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Топ коментарі
+57
Вот Валенса вменяемый мужик, не то что Ленька Кравчук. Кстати как он там?
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09.02.2022 15:00 Відповісти
+43
ці народи просто мають хорошу пам'ять,вони дуже добре пам'ятають скільки горя принесла їм радянска окупація
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09.02.2022 15:03 Відповісти
+36
Поляки і прибалти все таки не сцикуни, це досить войовничі народи.
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09.02.2022 15:00 Відповісти
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Вот Валенса вменяемый мужик, не то что Ленька Кравчук. Кстати как он там?
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09.02.2022 15:00 Відповісти
Кравчук никогда бы не сказал про бамбить маскву...: "бомбить маскву? да вы что? вы в своем уме?"...
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09.02.2022 15:12 Відповісти
100%. У комуняк приховували все. Треба було поміж слів правду шукати.
Може вже

Із своїм богами Леніним і сталіним зустрівся
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09.02.2022 15:15 Відповісти
Да всрался этот кравчук!
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09.02.2022 15:26 Відповісти
Як тільки вистрелить хоч один снаряд, ракета з Кацапстану по Україні, треба негайно вдарити по їх території, де тільки можна дістати...?Любими видами зброї, яка є у нас на озброєнні! Історія вчить що ні смерть дітей, плач, стенанія, кров і сльози тих на кого вони напали їх ніколи не зупиняло, і не зупинить...!! Тільки їх смерть, великі втрати, жертви відплати , можуть зупинити наших одвічних ворогів! Земля має горіти під їх ногами, кожен дім, хата, місто, село має бути фортецею , а кожен метр землі, на який ступить нога ворога, має стати йому могилою!
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09.02.2022 16:12 Відповісти
Мы руских детей будем убивать не больно, по этому пусть не переживают
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09.02.2022 17:01 Відповісти
Як тільки вистрелить хоч один снаряд, ракета з Кацапстану по Україні, треба негайно вдарити по їх території, де тільки можна їх дістати...?Любими видами зброї, яка є у нас на озброєнні! Історія вчить, що ні смерть дітей, плач, "стенанія", кров і сльози, мольба тих на кого вони напали їх ніколи не зупиняло, і не зупинить...!! Тільки їх смерть, великі втрати, жертви відплати , можуть зупинити наших одвічних ворогів! Земля має горіти під їх ногами, кожен дім, хата, місто, село має бути фортецею , а кожен метр землі, на який ступить нога ворога, має стати йому могилою!
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09.02.2022 18:35 Відповісти
Наш человек
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09.02.2022 15:00 Відповісти
и на воронежскую АЄС
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09.02.2022 15:00 Відповісти
Это слишком близко к нам)
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09.02.2022 15:36 Відповісти
Если ветер будет дуть с Юга...то можно...
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09.02.2022 15:47 Відповісти
Так и Курскую с таким же успехом) Не... У них в тылах хватает вкусняшек) И они должны знать, что в случае чего, то им прилетит ОТВЕТКА)
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09.02.2022 15:51 Відповісти
Поляки і прибалти все таки не сцикуни, це досить войовничі народи.
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09.02.2022 15:00 Відповісти
ці народи просто мають хорошу пам'ять,вони дуже добре пам'ятають скільки горя принесла їм радянска окупація
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09.02.2022 15:03 Відповісти
Чого ж в наших така погана пам'ять, що до 2014 вважали кацапів "аднім народом"? Багато і досі так вважають.
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09.02.2022 15:14 Відповісти
П'ята колона плюс українські гніди чекають Путіна в Україні та й всіляко шкодять!
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09.02.2022 15:28 Відповісти
нєпомнящім косабом сильно підзіпсували націю(
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09.02.2022 15:42 Відповісти
В отличие от проституток мадьяр, которые во всех мировых войнах инстинктивно выбирают проигрышную сторону
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09.02.2022 19:15 Відповісти
У вас сегодня браты, завтра не браты. То Израиль Цахал пример, то уже и не очень.
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09.02.2022 16:13 Відповісти
Rino. Воинственность и антисцикунство указанных уважаемых Народов каким веком обозначаете?
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09.02.2022 16:10 Відповісти
Ну, хоч би15-м. Коли твоїх предків -тевтонів, під Грюнвальдом розбили вщент. Чи ти вже забув? У 20-хроках 19ст,коли Пілсудський так вжарив червонопузим,що Будьон Михайлович СемЬонний, у засратому галіфе тікав аж за Дон
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09.02.2022 17:21 Відповісти
20ст
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09.02.2022 17:23 Відповісти
Леху Валенсі-респект...
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09.02.2022 15:01 Відповісти
Если война то любые диверсии в глубоком тылу врага будут его деморализовать. Воевать так воевать пока саму Мацкву не сжечь
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09.02.2022 15:01 Відповісти
Абсолютно верно. Полномасштабная война, снимает с Украины все моральные ограничители. Желающих повзрывать на рассии будет очень много, более того можно координироватся с чечнцами, дагестанцами....
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09.02.2022 15:04 Відповісти
Заходы чеченов в Мацкву покажутся детскими шалостями в сравнении с тем когда туда зайдут украинские диверсанты.
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09.02.2022 15:08 Відповісти
Ці придурки не зупинилися перед вибухами в московських будинках - не зупиняться перед використанням ядерної зброї. Це треба пам'ятати. Є кращій шлях - заморозка коштів Путіна та його кола.
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09.02.2022 15:34 Відповісти
самый чувствительный удар - вывод из строя хотя бы 50-70 % ликёро-водочных заводов на рф..
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09.02.2022 15:05 Відповісти
это "фошизм" и "руssофобия". надо всю доступную водку забрасывать к ним - тогда они никуда не полезут от такого "источника".
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09.02.2022 15:15 Відповісти
Все шантажисты во все времена вначале пугают. А потом приводят свои угрозы в действие, потому что бесконечно пугать невозможно. Потому что логика развития событий заставляет их доказывать свою силу не только на словах. Заставляет их ее демонстрировать. Демонстрировать все больше и больше, постепенно сползая от угроз к действию. Рано или поздно количество переходит в качество. Рано или поздно угроза исполнить теракт оборачивается терактом…
Поэтому останавливать шантажистов надо в самом начале. Пока они еще не «накачали мускулы» и не свыклись с мыслью о собственной избранности. Об их праве решать: кого карать, а кого миловать, кому жить, а кого отдать на заклание во имя достижения их понятных только им целей…
Надо останавливать!»
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09.02.2022 15:05 Відповісти
история никого ничему еще не научила, к сожалению. хотя вроде 21 век, аналитики, биг дата, суперкомпьютеры и т.п. (конечно есть вариант что все это успешно используется только в противоположном направлении, дескать, если нельзя препятствовать то нужно возглавить)
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09.02.2022 15:15 Відповісти
Ото на росії зараз спалахне пожежа, на тиждень мабуть вистачить
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09.02.2022 15:07 Відповісти
у истории своеобразное чувство юмора: поляки и литовцы, триста-пятсот лет тому не без успеха нагибающие украину, сейчас самые горячие наши друзья в деле укрощения "старшего брата"-дебила. да и турки, в принципе, подтягиваются уже.
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09.02.2022 15:07 Відповісти
Брєд якийсь, кажіть уже про всю хронологічну вісь від 9-го століття до 21-го.

Наприклад, Русь (всі самі густонаселені князівства Київське, Чернігівське, Галицьке, Переяслівське та Волинське - що по суті Україна) після навали Орди, добровільно перейшли в склад ВКЛ. І гарно себе там почували. Ходили на Московію. Писали руською мовою (саме мовою, не язьіком) - яка по суті була праукраїнською (та протобілоруською) мовою.
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09.02.2022 15:27 Відповісти
Литовци с украинцами жили в унии, никакой национальной дискриминации не било. Руско-литовское княжество таким же литовским как и украинским.
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09.02.2022 15:38 Відповісти
тебе не говорили,что это чистый спам?читай
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09.02.2022 16:04 Відповісти
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09.02.2022 15:13 Відповісти
...МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРЕСТУПНИК!...
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09.02.2022 16:30 Відповісти
Нема вже у світі таких чоловіків, нема мужніх джентльменів.
Вирощені на порнографії можуть тільки собою займатись.
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09.02.2022 15:14 Відповісти
Невже дійшло щось до ще одного симпатика путіна? Пане Валенсо, ваші схвальні реверанси в бік путіна були ганебними як для поляка. Ви й зараз не втрималися від "...Я дуже поважав Путіна і підтримував його - казав, що Росія має проблеми, але це велика країна...". Ніби це виправдовує те, що він робив, починаючи з 2014р. І раніше у Сакартвело. Тому do dupy теперішню вашу підтримку...
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09.02.2022 15:14 Відповісти
По всім військовим правилам дипломати давно б мали заспокоїтись зі своїм пацифі-мом. Дипломатія тоді, коли нема якогось порозуміння. У нас картина війни, а не конфлікту.В нашій ситуації Захід викручує нам руки ще з 2014 року.
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09.02.2022 15:18 Відповісти
золотые слова...
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09.02.2022 15:19 Відповісти
Для початку було б непогано накласти арешт на всі рахунки дружин, дітей, внуків і батьків всіх топ російських чиновників в Європі і США, а також їх під домашній арешт.
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09.02.2022 15:19 Відповісти
який арешт?! копняками "на родину к радным бирезкам". от тоді москальські елітні діточки самі батьків придушать
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09.02.2022 16:00 Відповісти
лишить русских виз. Это сработает на 100% !
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09.02.2022 16:04 Відповісти
Давно вже не ходили з поляками до Москви, а вони Сусаніна ще помнять, не всі що мозги обкурили.
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09.02.2022 15:20 Відповісти
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09.02.2022 15:21 Відповісти
Радиационно-опасные объекты в Москве на карте
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09.02.2022 15:28 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/27966854.html Дивіться, як цікаво виходить



Жінкам пече від усіх цих "красиві жінки - наш туристичний бренд", "прийде весна, жінки почнуть роздягатися". Жінок нудить від мудрих порад в підручниках - про вiктимну поведінку та якої довжини має бути спідниця, щоб тебе не зґвaлтували.

У жінок горить від кожного коментаря "сама винна", "а чого вона до нього поїхала" під історією про безкарне зґвaлтyвання неповнолітньої дівчинки.

Але ж цінності на хліб не намажеш. Який фемінізм, які права жінок, у нас війна, давайте якось потім. Зачекайте зі своїм гapacментом, вiктiблeймінгом, відчепіться зі своєю Стамбульською конвенцією.

А потім з печери вилазить ***** і випльовує "Нравится, не нравится, терпи, моя красавица". Але вже не стосовно жінки, а стосовно цілої України.

А потім президент України у відповідь йому мимрить щось про "в терпінні - мудрість", "від нашого терпіння залежить ескалація", "наше терпіння впливає на провокації". Ще трохи і почне розповідати про довжину спідниці та "а чого вона з ним поїхала, не знала, чим все закінчиться?".

https://www.facebook.com/100001052772642/posts/5182873568424351/ Христина Морозова
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09.02.2022 15:28 Відповісти
Кацапія повинна бути знищена! І тоді все людство може жити спокійно.
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09.02.2022 15:34 Відповісти
Знав що він дурень але не що він повний ідіот.Мало того що він для ***** красавиця так він ще і принизив всіх українських жінок зробивши їх хвойдами яким потрібно платити.
І це зробив Президент України.Може і свою жінку продасть виставивши її за 8 гривень як що ***** його ,,дере,, безкоштовно.
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09.02.2022 15:42 Відповісти
Зеленский по расии никогда не ударит.
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09.02.2022 15:34 Відповісти
"Повинно бути ....по "шнуру"
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09.02.2022 15:38 Відповісти
и главное - кацапов в плен не брать... пусть каждый первый сдохнет...
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09.02.2022 15:50 Відповісти
Да весь мир оказывается еще 1995-м видем что ***** зашло слышком далеко(Лех Валенсе) но никто так и ничего непытался из этим сделать.Мало того лишили Украину ядерного статуса гарантировав ей неприкосновенность и целосность страны.А также насрало на Украину когда,,гарант целосности,,окупировал Крым.
Так что ничего удивительного не будет в том если Украину сдадут ***** в обмен на материальные блага своих стран не учитывая того что аппетит приходит во время еды и их ожидает тоже самое.
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09.02.2022 15:58 Відповісти
Нарешті, думав ніхто з політиків це не запропонує. Респект, Валенса!

Світ повинен відкрити очі і побачити, що фюрер2 готовий поглинати країну за країною. Санкції йому до сраки, повне ембарго, свіфт-, погроза неминучих дзеркальних відповідей…тільки за цей шантаж, за погрози ЯЗ, за вбивства, за МН-17.

Якщо він такий ******ий - його зупинить хазяїн, Китаю ядерна війна точно не потрібна, як і іншим державам.
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09.02.2022 16:05 Відповісти
В разі чого, українці дуже швидко, напротязі кількох хвилин, відшукають в шахтах ракету з відпрацьованим ураном замість бойової частини, здатну долетіти до мааааZZкви. Там над цією клоакою, висипати цей порошок х-лу на голову. На цьому місці що років з 500 ніщо не житиме.
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09.02.2022 16:05 Відповісти
Реликт... Но какой! Отсидел в 80-е, вышел, стал Президентом. На расее его до сих пор иначе как агентом ЦРУ не называют. Ну ума у них никогда не хватало. И гордыни слишком много. Думают, что раз против них - то не сам, там ЦРУ однозначно. А говорит верно. При ударе по Украине - удар нато по Беларуси, с поворотом на Чернигов, Полтаву, далее до Мелитополя решал бы все проблемы со всей российской армией. И чем дальше бы она влезла в Украину, тем успешнее бы решал.
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09.02.2022 16:15 Відповісти
Ото хло, недорозумєниє по нашому, хоче 1997 рік, або 1991 рік, або 1905. Все в минуле, все в діди. Але він не розуміє, що гівно в унітазі змивається проти часової стрілки
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09.02.2022 16:17 Відповісти
Мокши, ви як гівно претесь проти часу
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09.02.2022 16:20 Відповісти
Вже пора змінювати риторику - як що ***** не виведе усіх свинопсів із України за три тижня, ... (далі по тексту)...
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09.02.2022 16:31 Відповісти
Вот это отлично!
В случае нападения на нас, Польша начнет бомбардировку Москвы.
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09.02.2022 16:42 Відповісти
Мы сегодня Смотрим на Россию

Такими же глазами , какими смотрел на СССР весь мир.

Хорошо что мы видим разницу.

Между злобной, ущербной, дебильной, агрессивной зомбированной Россией и всей цивилизацией.

Видим весь пропагандистский бред, ложь и манию величия у обгаженного бомжа.(С)
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09.02.2022 17:28 Відповісти
Мужик , не то что эти с Франции и Германии
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09.02.2022 17:31 Відповісти
"Якщо Путін атакує Київ, має бути негайна реакція - атака на Москву"- слушна пропозиція, але її уже зараз мають проголосити наші друзі.
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09.02.2022 18:45 Відповісти
Дуже логічно і розумно . Спалена Москва - влаштує всіх нормальних людей і стане запорукою МИРУ .
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09.02.2022 19:25 Відповісти
чому це Мануель Макрон не сказав ? Тіпа - можем повторіть
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09.02.2022 19:34 Відповісти
це я про 1812 рік
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09.02.2022 19:34 Відповісти
Дед явно впал в маразм. Какая атака на москву? Уровень боеспособности НАТО - налететь толпой на какой - нибудь Ирак или Ливию с почти полным отсутствием и небоеспособностью устаревшего ПВО и остальным вооружением эпохи 60-х. Даже в Сирии обосрались, как только пуйло туда влез, причем весьма ограниченным силами. О грозном ультиматуме "Асад должен уйти" уже никто и не вспоминает. Как и с Северной Кореей. Грозились - грозились, даже флот подгоняли, да и всё. Очко-то оно не железное...
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09.02.2022 23:01 Відповісти
Як бiженка смiлвiл--и ответ за сбитый самолет в кучу
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09.02.2022 23:12 Відповісти
раша - должна быть уничтожена!!!!!
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10.02.2022 15:26 Відповісти
"Я очень уважал Путина и поддерживал его - говорил, что у России проблемы, но это большая страна.
.....................................................................................................................................................................................................................

Если бы не вы и такие как вы,то и карлик бы остался карликом.Обойдёмся без ваших советов.
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10.02.2022 16:25 Відповісти
Вы хотите,что бы гомно разлетелось по всему миру?
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10.02.2022 16:29 Відповісти
 
 