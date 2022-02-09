"Якщо Путін атакує Київ, має бути негайна реакція - атака на Москву", - Валенса
Президент Польщі у 1990—1995 роках Лех Валенса вважає, що "весь світ має мобілізуватися, щоб не допустити нападу на Україну", і що лідер РФ Володимир Путін "зайшов надто далеко".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це він заявив в інтерв'ю для Rzeczpospolita.
"Я дуже поважав Путіна і підтримував його – казав, що Росія має проблеми, але це велика країна. Але цього разу він зайшов занадто далеко", – сказав Валенса.
Він вважає, що Європі "не можна відступати", тому що "кожна наступна атака буде ще гіршою".
"Весь світ має мобілізуватися і запобігти нападу на Україну. Якщо Путін атакує Київ, має бути негайна реакція – атака на Москву", – сказав ветеран польської політики.
У відповідь на запитання журналіста, що в такому разі буде із зав'язаними на співпрацю з Росією інтересами Німеччини та Франції, Валенса відповів, що "ці інтереси все одно будуть зруйновані, якщо дозволити Путіну напасти на Україну".
Політик вважає, що для підтримки України "Польща має зробити все можливе, навіть оголосити набір добровольців".
"Це наш спільний інтерес – жодного кроку назад", – сказав Валенса.
У 2018 році Лех Валенса сказав, що з Росією не потрібно сваритися, а слід домовитися.
На тлі загрози вторгнення Росії вирішили постачати зброю Україні США, Велика Британія, Канада, Польща та країни Балтії. Чехія вирішила подарувати Україні 4 тисячі артилерійських снарядів.
8 лютого американський військовий аташе за посольства в Києві заявив: США збільшать військову допомогу Україні в рази у разі потреби.
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Може вже
Із своїм богами Леніним і сталіним зустрівся
Поэтому останавливать шантажистов надо в самом начале. Пока они еще не «накачали мускулы» и не свыклись с мыслью о собственной избранности. Об их праве решать: кого карать, а кого миловать, кому жить, а кого отдать на заклание во имя достижения их понятных только им целей…
Надо останавливать!»
Наприклад, Русь (всі самі густонаселені князівства Київське, Чернігівське, Галицьке, Переяслівське та Волинське - що по суті Україна) після навали Орди, добровільно перейшли в склад ВКЛ. І гарно себе там почували. Ходили на Московію. Писали руською мовою (саме мовою, не язьіком) - яка по суті була праукраїнською (та протобілоруською) мовою.
Вирощені на порнографії можуть тільки собою займатись.
Жінкам пече від усіх цих "красиві жінки - наш туристичний бренд", "прийде весна, жінки почнуть роздягатися". Жінок нудить від мудрих порад в підручниках - про вiктимну поведінку та якої довжини має бути спідниця, щоб тебе не зґвaлтували.
У жінок горить від кожного коментаря "сама винна", "а чого вона до нього поїхала" під історією про безкарне зґвaлтyвання неповнолітньої дівчинки.
Але ж цінності на хліб не намажеш. Який фемінізм, які права жінок, у нас війна, давайте якось потім. Зачекайте зі своїм гapacментом, вiктiблeймінгом, відчепіться зі своєю Стамбульською конвенцією.
А потім з печери вилазить ***** і випльовує "Нравится, не нравится, терпи, моя красавица". Але вже не стосовно жінки, а стосовно цілої України.
А потім президент України у відповідь йому мимрить щось про "в терпінні - мудрість", "від нашого терпіння залежить ескалація", "наше терпіння впливає на провокації". Ще трохи і почне розповідати про довжину спідниці та "а чого вона з ним поїхала, не знала, чим все закінчиться?".
https://www.facebook.com/100001052772642/posts/5182873568424351/ Христина Морозова
І це зробив Президент України.Може і свою жінку продасть виставивши її за 8 гривень як що ***** його ,,дере,, безкоштовно.
Так что ничего удивительного не будет в том если Украину сдадут ***** в обмен на материальные блага своих стран не учитывая того что аппетит приходит во время еды и их ожидает тоже самое.
Світ повинен відкрити очі і побачити, що фюрер2 готовий поглинати країну за країною. Санкції йому до сраки, повне ембарго, свіфт-, погроза неминучих дзеркальних відповідей…тільки за цей шантаж, за погрози ЯЗ, за вбивства, за МН-17.
Якщо він такий ******ий - його зупинить хазяїн, Китаю ядерна війна точно не потрібна, як і іншим державам.
В случае нападения на нас, Польша начнет бомбардировку Москвы.
Такими же глазами , какими смотрел на СССР весь мир.
Хорошо что мы видим разницу.
Между злобной, ущербной, дебильной, агрессивной зомбированной Россией и всей цивилизацией.
Видим весь пропагандистский бред, ложь и манию величия у обгаженного бомжа.(С)
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Если бы не вы и такие как вы,то и карлик бы остался карликом.Обойдёмся без ваших советов.