"Якщо Путін атакує Київ, має бути негайна реакція - атака на Москву", - Валенса

Президент Польщі у 1990—1995 роках Лех Валенса вважає, що "весь світ має мобілізуватися, щоб не допустити нападу на Україну", і що лідер РФ Володимир Путін "зайшов надто далеко".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це він заявив в інтерв'ю для Rzeczpospolita.

"Я дуже поважав Путіна і підтримував його – казав, що Росія має проблеми, але це велика країна. Але цього разу він зайшов занадто далеко", – сказав Валенса.

Він вважає, що Європі "не можна відступати", тому що "кожна наступна атака буде ще гіршою".

"Весь світ має мобілізуватися і запобігти нападу на Україну. Якщо Путін атакує Київ, має бути негайна реакція – атака на Москву", – сказав ветеран польської політики.

У відповідь на запитання журналіста, що в такому разі буде із зав'язаними на співпрацю з Росією інтересами Німеччини та Франції, Валенса відповів, що "ці інтереси все одно будуть зруйновані, якщо дозволити Путіну напасти на Україну".

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Політик вважає, що для підтримки України "Польща має зробити все можливе, навіть оголосити набір добровольців".

"Це наш спільний інтерес – жодного кроку назад", – сказав Валенса.

У 2018 році Лех Валенса сказав, що з Росією не потрібно сваритися, а слід домовитися.

На тлі загрози вторгнення Росії вирішили постачати зброю Україні США, Велика Британія, Канада, Польща та країни Балтії. Чехія вирішила подарувати Україні 4 тисячі артилерійських снарядів.

8 лютого американський військовий аташе за посольства в Києві заявив: США збільшать військову допомогу Україні в рази у разі потреби.