Адвокат у справі Майдану Сторожук: "Прошу суд забезпечити розгляд справи упродовж розумного строку. Строки спливають у 2024 році"

8 лютого у Святошинському суді Києва мало відбутися засідання у справі колишнього працівника львівського "Беркуту" Ростислава Пацеляка, якого обвинувачують у перешкоджанні роботі журналістам, перевищенні службових повноважень та протидії мирним зібранням 18 лютого 2014 року на вулиці Інститутській та у Кріпосному провулку в центрі Києва.

Проте, суддя відклав засідання через відсутність адвоката Пацеляка. Адвокат потерпілих заявила про затягування справи з боку захисниці екс"беркутівця", інформує Цензор.НЕТ.

На початку засідання суддя Анатолій Ясельський заявив, що адвокат обвинуваченого Наталя Вознюк надіслала до суду клопотання, де зазначила, що не може бути присутня у Святошинському суді, бо має інше засідання у Василькові, а тому просить перенести засідання стосовно її підзахисного Ростислава Пацеляка.

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Сам обвинувачений Пацеляк у залі суду заявив, що підтримує клопотання свого адвоката.

"Вона неодноразово повідомляла про засідання, яке мало відбутися у Василькові. Те, що нам розповідають, те, що нам треба ледве не щодня слухатись, вибачте, а коли пропускали прокурори і потерпілі? Не приходили. Я теж з’являвся на всі засідання. Мені теж треба годувати сім’ю і ходити на роботу" - додав обвинувачений.

У відповідь на заяву адвоката, прокуратура звернулась до судді, щоб визнати причину неприбуття захисника Пацеляка, як неповажну і порушити питання про дисциплінарну відповідальність в зв’язку неприбуттям.

Разом з цим, представник потерпілих у справі Світлана Сторожук подала до суду клопотання про дотримання розумних строків розгляду справи.

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"Я хочу звернути увагу, що в цій справі грубо і систематично порушуються права потерпілих. Розгляд справи систематично умисно затягується стороною захисту. Захисник була повідомлена про дату і час судового засідання заздалегідь. Причина її неявки не є поважною. Захисник з сьогоднішнього дня просить перенести судове засідання на кінець березня".

Сторожук також додала, що такі дії сторони захисту, на її думку, призводять до затягування судового процесу. "Строки притягнення до відповідальності спливають у лютому 2024 року. Якщо засідання і надалі будуть зриватися з такою ж періодичністю, то суд не встигне розглянути цю справу."

Також представниця потерпілих звернулась до судді з прохання забезпечити розгляд цієї справи упродовж розумного строку і призначати судові засідання в справі двічі на тиждень.

Заслухавши сторони, суддя відклав засідання.

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