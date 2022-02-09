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Новини Розслідування злочинів на Майдані
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Адвокат у справі Майдану Сторожук: "Прошу суд забезпечити розгляд справи упродовж розумного строку. Строки спливають у 2024 році"

Адвокат у справі Майдану Сторожук:

8 лютого у Святошинському суді Києва мало відбутися засідання у справі колишнього працівника львівського "Беркуту" Ростислава Пацеляка, якого обвинувачують у перешкоджанні роботі журналістам, перевищенні службових повноважень та протидії мирним зібранням 18 лютого 2014 року на вулиці Інститутській та у Кріпосному провулку в центрі Києва.

Проте, суддя відклав засідання через відсутність адвоката Пацеляка. Адвокат потерпілих заявила про затягування справи з боку захисниці екс"беркутівця", інформує Цензор.НЕТ.

На початку засідання суддя Анатолій Ясельський заявив, що адвокат обвинуваченого Наталя Вознюк надіслала до суду клопотання, де зазначила, що не може бути присутня у Святошинському суді, бо має інше засідання у Василькові, а тому просить перенести засідання стосовно її підзахисного Ростислава Пацеляка.

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Сам обвинувачений Пацеляк у залі суду заявив, що підтримує клопотання свого адвоката.

"Вона неодноразово повідомляла про засідання, яке мало відбутися у Василькові. Те, що нам розповідають, те, що нам треба ледве не щодня слухатись, вибачте, а коли пропускали прокурори і потерпілі? Не приходили. Я теж з’являвся на всі засідання. Мені теж треба годувати сім’ю і ходити на роботу" - додав обвинувачений.

У відповідь на заяву адвоката, прокуратура звернулась до судді, щоб визнати причину неприбуття захисника Пацеляка, як неповажну і порушити питання про дисциплінарну відповідальність в зв’язку неприбуттям.

Разом з цим, представник потерпілих у справі Світлана Сторожук подала до суду клопотання про дотримання розумних строків розгляду справи.

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"Я хочу звернути увагу, що в цій справі грубо і систематично порушуються права потерпілих. Розгляд справи систематично умисно затягується стороною захисту. Захисник була повідомлена про дату і час судового засідання заздалегідь. Причина її неявки не є поважною. Захисник з сьогоднішнього дня просить перенести судове засідання на кінець березня".

Сторожук також додала, що такі дії сторони захисту, на її думку, призводять до затягування судового процесу. "Строки притягнення до відповідальності спливають у лютому 2024 року. Якщо засідання і надалі будуть зриватися з такою ж періодичністю, то суд не встигне розглянути цю справу."

Також представниця потерпілих звернулась до судді з прохання забезпечити розгляд цієї справи упродовж розумного строку і призначати судові засідання в справі двічі на тиждень.

Заслухавши сторони, суддя відклав засідання.

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Автор: 

Київ (19794) майдан (764) суд (11762) злочини проти Майдану (309) Пацеляк Ростислав (7)


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Облиште. Якщо ви доручили, щоб система судила саму себе, то результат буде відомий. А адвокатові затягування процесу лише на користь: гроші надходитимуть довше, як оплата послуг...
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09.02.2022 15:36 Відповісти
А що,хіба в нашій нещасній країні є суд?
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09.02.2022 15:45 Відповісти
да мне, судье, покй когда он истекает, а вернее еще и лучше , чем дольше я тяну, тем больше бабла мне капнет (мысли судьи).. так что считай дело похерели..
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09.02.2022 15:46 Відповісти
Если бы наших судей допустили бы до Нюрнбергского трибунала....все нацысты померли бы от старости.....)
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09.02.2022 16:10 Відповісти
Интересно почему адвоката майдановцев слышно только по годовщинам?Как и обещание власти о наказании виновных.
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09.02.2022 16:25 Відповісти
 
 