Можу підтвердити зустріч радників лідерів країн Нормандського формату у Берліні 10 лютого, - речник уряду ФРН Бюхнер

Зустріч радників з зовнішньо політичних питань України, Німеччини, Франції та Росії пройде в четвер, 10 лютого.

Це підтвердив речник федерального уряду ФРН Вольфганг Бюхнер, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Можу підтвердити зустріч політичних радників Нормандського формату 10.02 в Берліні", - сказав Бюхнер.

Він зазначив, що ця зустріч є продовженням переговорів 26 січня в Парижі, першої зустрічі за довгий час. У французькій столиці відбувся інтенсивний обмін, який, за словами речника, засвідчив, що Україна та Росія продовжують вважати Мінські угоди засадою для подальших переговорів.

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"Усі учасники підтвердили готовність докладати зусиль щодо зменшення нинішніх розбіжностей в поглядах для подальшого поступу. Про це, зокрема, йтиметься під час завтрашніх переговорів", - сказав Бюхнер.

Німеччина, заявив представник уряду, сильно ангажована у Нормандському форматі, в якому має особливу відповідальність та разом із Францією робить особливий внесок у досягнення деескалації напруженості в і навколо України.

"Ми потребуємо врешті-решт поступу у виконанні Мінських угод", - заявив Бюхнер. Він назвав гуманітарну ситуацію на Донбасі "гнітючою" та зазначив, що уряд ФРН вітає всі кроки, які ведуть "у правильному напрямку".

За інформацією ЗМІ, зустріч радників має розпочатися о 13:00 за берлінським часом.

Нагадаємо, делегації України, Німеччини, Франції та Росії на переговорах очолюють відповідно Андрій Єрмак, Єнс Плетнер, Емманюель Бонн і Дмитро Козак.