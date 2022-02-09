Глава МЗС Великої Британії Трасс перед візитом до РФ: Москва не повинна сумніватися в силі нашої відповіді

Глава МЗС Великої Британії Елізабет Трасс відвідає Росію та планує закликати Кремль припинити агресію проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу уряду Великої Британії.

"Це перший візит міністра закордонних справ Великобританії за понад чотири роки. Під час дводенної поїздки міністр закордонних справ зустрінеться з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, щоб чітко пояснити, що єдиний шлях вперед – це припинити агресію і почати змістовні переговори", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Трасс наполягатиме на тому, щоб Росія дотримувалася міжнародних угод, які вона вже підписала, включаючи Гельсінкський Заключний акт ОБСЄ, Мінські протоколи та Будапештський меморандум, які гарантують дотримання незалежності та суверенітету України.

"Велика Британія налаштована відстоювати свободу та демократію в Україні. Я відвідую Москву, щоб закликати Росію шукати дипломатичне рішення і чітко дати зрозуміти, що чергове вторгнення Росії в суверенну державу принесе серйозні наслідки для всіх причетних. Росія не повинна сумніватися в силі нашої відповіді. Ми неодноразово говорили, що будь-яке подальше вторгнення призведе до серйозних витрат, у тому числі через узгоджений пакет санкцій. У Росії тут є вибір. Ми наполегливо заохочуємо їх до взаємодії, деескалації та вибору шляху дипломатії", - наголосиа Трасс.

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