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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Глава МЗС Великої Британії Трасс перед візитом до РФ: Москва не повинна сумніватися в силі нашої відповіді

Глава МЗС Великої Британії Трасс перед візитом до РФ: Москва не повинна сумніватися в силі нашої відповіді

Глава МЗС Великої Британії Елізабет Трасс відвідає Росію та планує закликати Кремль припинити агресію проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу уряду Великої Британії.

"Це перший візит міністра закордонних справ Великобританії за понад чотири роки. Під час дводенної поїздки міністр закордонних справ зустрінеться з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, щоб чітко пояснити, що єдиний шлях вперед – це припинити агресію і почати змістовні переговори", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Трасс наполягатиме на тому, щоб Росія дотримувалася міжнародних угод, які вона вже підписала, включаючи Гельсінкський Заключний акт ОБСЄ, Мінські протоколи та Будапештський меморандум, які гарантують дотримання незалежності та суверенітету України.

"Велика Британія налаштована відстоювати свободу та демократію в Україні. Я відвідую Москву, щоб закликати Росію шукати дипломатичне рішення і чітко дати зрозуміти, що чергове вторгнення Росії в суверенну державу принесе серйозні наслідки для всіх причетних. Росія не повинна сумніватися в силі нашої відповіді. Ми неодноразово говорили, що будь-яке подальше вторгнення призведе до серйозних витрат, у тому числі через узгоджений пакет санкцій. У Росії тут є вибір. Ми наполегливо заохочуємо їх до взаємодії, деескалації та вибору шляху дипломатії", - наголосиа Трасс.

Також читайте: Глава МЗС Великої Британії Трасс у четвер відвідає Москву для обговорення ситуації довкола України, - The Times

Автор: 

Велика Британія (5687) росія (66465) Трасс Елізабет (172)


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Топ коментарі
+4
Відвідування кремлівського упиря- це глибоке нерозуміння ментальності бандито-чекиста Путина. Виходить якось "я за вами гналась три дні і три ночи, щоб сказати як ви мені байдужі".
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09.02.2022 15:32 Відповісти
+4
Ситуация вокруг Украины является также угрозой нацбезопасности Болгарии: заявление министра обороны страны.
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09.02.2022 15:43 Відповісти
+3
Брити-чавіть смердючого бункерного клопа...
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09.02.2022 15:25 Відповісти
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А Пуйло слухає та їсть...
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09.02.2022 15:24 Відповісти
Брити-чавіть смердючого бункерного клопа...
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09.02.2022 15:25 Відповісти
В Лондоне считают, что Макрон вышел за рамки НАТО.
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09.02.2022 15:29 Відповісти
Стосовно Російської Федерації, то дипломатія має полягати у юридичних аспектах її ліквідації.
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09.02.2022 15:31 Відповісти
Відвідування кремлівського упиря- це глибоке нерозуміння ментальності бандито-чекиста Путина. Виходить якось "я за вами гналась три дні і три ночи, щоб сказати як ви мені байдужі".
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09.02.2022 15:32 Відповісти
Как умные люди говорят: "Проблема которую можно решить за деньги, это не Проблема, это прросто расходы"
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09.02.2022 16:26 Відповісти
***** з бункеру витягуйте
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09.02.2022 15:36 Відповісти
Ситуация вокруг Украины является также угрозой нацбезопасности Болгарии: заявление министра обороны страны.
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09.02.2022 15:43 Відповісти
А он сомневается и будет сомневатся. Даже более того скорее всего знает, что ЕС серьйозных санкций не введет, благодаря известно каким странам
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09.02.2022 15:45 Відповісти
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09.02.2022 15:50 Відповісти
8 и 9 февраля в Украину прибыл груз с военно-технической помощью из Великобритании - военные грузы и оборудование для сил территориальной обороны ВСУ.
Интересно что может быть.
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09.02.2022 15:52 Відповісти
Нічого особливого... декілька тисяч мобільних воєнторгів.
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09.02.2022 16:03 Відповісти
Зачем к душевнобольным ездить? Делайте своё дело, поставляйте нам оружие, готовьте санкции и информационно кошмарьте русских емель.
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09.02.2022 16:00 Відповісти
не соглашусь, после бесхребетного французского Микрона, Трасс должна показать пуйлу настоящую Европу, чтобы у ботокса не было иллюзий от Германии, Франции и Венгрии.
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09.02.2022 16:13 Відповісти
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09.02.2022 16:07 Відповісти
Посещение Британией мокшандии не самое разумный поступок.
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09.02.2022 16:12 Відповісти
Коротко и ясно.
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09.02.2022 16:12 Відповісти
 
 