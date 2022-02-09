Директор ДБР Сухачов про відеозапис з Трухіним із місця ДТП: Є ознаки вчинення нардепом кримінального правопорушення

Державне бюро розслідувань розуміє відповідальність перед суспільством щодо встановлення істини у ДТП з машиною народного депутата України Олександра Трухіна, тому ретельно досліджує всі факти.

Про це заявив директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов на засіданні комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Як зазначається, очільник ДБР зауважив, що аварія сталася 23 серпня, а матеріали кримінального провадження надійшли від Нацполіції до Державного бюро розслідувань лише 2 вересня 2021 року, тобто на десятий день після дорожньо-транспортної пригоди.

Він додав, що у будь-якій ДТП ключову роль відіграють саме первинні заходи, проведені на місці події, зокрема: встановлення свідків, забезпечення збереження слідів, встановлення інших джерел інформації про подію.

Тож слідчими ДБР довелось працювати з інформацією, яка була виявлена та документально зафіксована працівниками Нацполіції на початковому етапі розслідування.

"У цій ситуації слідчими ДБР проведено кропітку аналітичну та рутинну роботу для покрокового встановлення всіх обставин дорожньо-транспортної пригоди. Оскільки ми розуміли всю відповідальність перед громадянським суспільством у цьому резонансному запиті на справедливість", - запевняє директор ДБР.

За його словами, оперативно-слідча група ДБР відпрацювала увесь маршрут руху автомобіля від Полтави до місця дорожньо-транспортної пригоди, який складає відрізок у 300 кілометрів.

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Уздовж цього маршруту встановлено понад 1000 камер спостереження, розташованих на АЗС, автосалонах, житлових будинках, опорах систем спостереження органів місцевої влади, з яких оглянуто та проаналізовано 30 годин відеозаписів.

За результатами зафіксовано рух автомобіля "Audi-A8" з міста Полтава до міста Бориспіль. З найбільш наближених за часом до моменту ДТП ділянок автодороги, зокрема у населеному пункті Борщів Київської області та у місті Борисполі по вулиці Київський шлях, 23 на камерах спостереження чітко зафіксовано, що за кермом вказаного автомобіля перебуває особа в одязі червоного кольору.

"Водночас відеозаписи з камер спостереження від вказаного місця до самого місця скоєння ДТП слідчими ДБР не отримано. На запит ДБР підрядна організація офіційно повідомила, що у зв’язку з проведенням ремонту автодороги та заміни дорожньої інфраструктури, системи відеоспостереження на цій ділянці були тимчасово демонтовані", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що у ході слідства було допитано 12 осіб, як учасників події, так і очевидців, з них 8 осіб допитані безпосередньо слідчими ДБР. Були проведені судові експертизи: молекулярно-генетична, автотехнічні, транспортно-трасологічна, судово-медичні.

"Щодо відеозапису, оприлюдненому 1 лютого 2022 року на сайті видання "Українська правда", Директор ДБР наголосив, що 25 серпня 2021 року слідчим Національної поліції було направлено запит до Управління патрульної поліції у місті Києві про надання записів з відеореєстраторів поліцейських, які перебували на місці ДТП. Проте, відповідь надана не була. 3 вересня 2021 року слідчий ДБР повторно, у тому числі й на електронну адресу Управління патрульної поліції, направив запит про надання записів з відеореєстраторів поліцейських з проханням забезпечити збереження цих відеозаписів", - зазначають у ДБР.

Зауважується, що 28 вересня 2021 року, тобто майже місяць з часу отримання запиту, Управлінням патрульної поліції у місті Києві надано відповідь про те, що 30-денний строк зберігання відеозаписів минув, у зв’язку з чим вони видалені.

"Через оприлюднення на вебсайті "Української правди" фрагментів відеозаписів з відеореєстраторів поліцейських, 2 лютого 2022 року Державним бюро розслідувань скеровано лист на адресу Національної поліції із проханням провести службову перевірку за фактами відмови у наданні відеозаписів з нагрудних відеореєстраторів поліцейських. А також неправомірного розголошення службової інформації та можливого внесення завідомо неправдивих відомостей до листа на адресу ДБР", - додають в Бюро.

Крім того, повідомляється, що Сухачов також зауважив, що окремі фрагменти відеозаписів, оприлюднених ЗМІ, можуть свідчити про наявність ознак вчинення народним депутатом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України (пропозиція надання неправомірної вигоди службовій особі).

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У зв’язку з цим слідчий ДБР звернувся до Офісу Генерального прокурора щодо прийняття рішення щодо внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення народним депутатом України.

Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня 2021 року о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.

7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".

1 лютого 2022 року журналісти опублікували відео з камер поліцейських. На кадрах видно, що Трухін намагався полишити місце аварії. Він переліз через огорожу та рушив у ліс. А коли поліцейські не дали йому піти - спробував їх підкупити. Депутат розповів, що у нього із собою сумка, в якій 150 тис. Та пропонував ці гроші за право піти з місця ДТП.

2 лютого Трухіна виключили з партії "Слуга народу". Він заявив, що "у стані шоку наговорив багато дурниць" та що йому "соромно", а також заявив про готовність скласти мандат.