На засідання РНБО в Харкові запросили мерів міст: Зеленський хоче показати, що саме він є організатором тероборони, - Бутусов

У п'ятницю у Харкові проводитиметься виїзне засідання РНБО. На засідання буде запрошено мерів міст.

Про це на своїй сторінці у фейсбуку написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Мета засідання – інформаційно-політична.

1. Перекрити негатив від заяви президента Володимира Зеленського в американських ЗМІ про можливу окупацію Харкова російськими військами у разі великої війни заявою, що Харків не здаватимуть агресорам.

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2. Зібрати мерів різних міст та показати, що саме президент Зеленський, а не голова асоціації мерів Віталій Кличко є організатором територіальної оборони (Зеленського турбує Кличко як один із опонентів на виборах, у Києві у "слуг народу" найнижчий показник підтримки).

3. Надіслати сигнал, що Зеленський займається питаннями оборони. Буквально два тижні тому президент закликав усіх готуватися до травневих свят та шашликів, зараз ОП планує надіслати інший сигнал, що ми готуємось до рішучого опору", - розповів журналіст.

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"На жаль, на порядку денному РНБО немає поки що навіть питання, яке є пріоритетним - про збільшення фінансування Міноборони та тероборони у зв'язку зі зростанням військової загрози. Фінансування ЗСУ абсолютно не відповідає наявним викликам, забезпечення ТРО просто нижче за будь-яку критику, там все тримається на ентузіазмі та самовідданості наших людей (при цьому, на "Єбабусю" будуть виділені мільярди платників податків, на телеканал "Дом" лише у грудні виділили 533 мільйони гривень платників податків). Мерам дадуть зрозуміти, що забезпечувати тероборону вони мають за рахунок місцевих бюджетів", - додав Бутусов.