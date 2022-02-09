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На засідання РНБО в Харкові запросили мерів міст: Зеленський хоче показати, що саме він є організатором тероборони, - Бутусов

На засідання РНБО в Харкові запросили мерів міст: Зеленський хоче показати, що саме він є організатором тероборони, - Бутусов

У п'ятницю у Харкові проводитиметься виїзне засідання РНБО. На засідання буде запрошено мерів міст.

Про це на своїй сторінці у фейсбуку написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Мета засідання – інформаційно-політична.

1. Перекрити негатив від заяви президента Володимира Зеленського в американських ЗМІ про можливу окупацію Харкова російськими військами у разі великої війни заявою, що Харків не здаватимуть агресорам.

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2. Зібрати мерів різних міст та показати, що саме президент Зеленський, а не голова асоціації мерів Віталій Кличко є організатором територіальної оборони (Зеленського турбує Кличко як один із опонентів на виборах, у Києві у "слуг народу" найнижчий показник підтримки).

3. Надіслати сигнал, що Зеленський займається питаннями оборони. Буквально два тижні тому президент закликав усіх готуватися до травневих свят та шашликів, зараз ОП планує надіслати інший сигнал, що ми готуємось до рішучого опору", - розповів журналіст.

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"На жаль, на порядку денному РНБО немає поки що навіть питання, яке є пріоритетним - про збільшення фінансування Міноборони та тероборони у зв'язку зі зростанням військової загрози. Фінансування ЗСУ абсолютно не відповідає наявним викликам, забезпечення ТРО просто нижче за будь-яку критику, там все тримається на ентузіазмі та самовідданості наших людей (при цьому, на "Єбабусю" будуть виділені мільярди платників податків, на телеканал "Дом" лише у грудні виділили 533 мільйони гривень платників податків). Мерам дадуть зрозуміти, що забезпечувати тероборону вони мають за рахунок місцевих бюджетів", - додав Бутусов.

Автор: 

Зеленський Володимир (24584) Кличко Віталій (3536) місцеве самоврядування (326) РНБО (2303) Харків (5747) Бутусов Юрій (3622) тероборона (392)


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Топ коментарі
+20
Засідання РНБО перетворилось на цирк шапіто, подивимось хто з мерів приїде.
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09.02.2022 15:46 Відповісти
+18
Якби Кличко чекав вказівок уклоніста-рецидивіста про тероборону, то її б не було.
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09.02.2022 15:55 Відповісти
+15
Ближній світ Харків!
Навіщо багатьом мерам пертись через всю Україну в Харків, якщо в Київ добиратись ближче?
Але ж шоу презіка вимагають жертв.
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09.02.2022 15:54 Відповісти
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Собирает всех мэров на шашлыки?
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09.02.2022 15:45 Відповісти
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09.02.2022 16:34 Відповісти
вот именно !

Харьков уже сдан рашистам Бубачкой
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09.02.2022 17:08 Відповісти
а может 79 раз верховный будет проводить СНБО в подполье, в лесу ?

заодно и шашлычки можно замутить
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09.02.2022 17:14 Відповісти
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09.02.2022 17:38 Відповісти
у Франції горить фабрика по виборництву грошей !

хорошо горит !
после моцного рукопожатия Мікрона с Бубочкой...
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09.02.2022 18:12 Відповісти
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09.02.2022 17:27 Відповісти
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09.02.2022 17:30 Відповісти
Верховный Главнокомандующий Зеленский командует всей армией. По другому и быть не может.
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09.02.2022 15:46 Відповісти
Граючи причинним місцем на піаніно.
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09.02.2022 15:48 Відповісти
...мудрістем)
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09.02.2022 15:51 Відповісти
10 тисяч штатних одиниць заповняться швидко. А як там справи з рядовими? Черги є?
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09.02.2022 15:53 Відповісти
Сходи запишись у тероборону і все узнаєш на місці.
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09.02.2022 15:55 Відповісти
Ти вже записався? Чи ти по клавішам спєц?
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09.02.2022 16:00 Відповісти
Верховным главнокомандующим командует Игорь Валерьевич. И это многое объясняет.
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09.02.2022 16:41 Відповісти
Засідання РНБО перетворилось на цирк шапіто, подивимось хто з мерів приїде.
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09.02.2022 15:46 Відповісти
Стратегія тероборони пів-шостого може бути описана в одному реченні.
- Всім по мобільному телефону, *******, і вперед на передову по "гарному" асфальту.
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09.02.2022 15:46 Відповісти
педаля пасанет 100%
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09.02.2022 15:47 Відповісти
Всьо правільно,гдє должен бить палкаводєц?Впєрєді на бєлом конє...
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09.02.2022 15:49 Відповісти
Маладец Вова, я дам вам парабеллум.
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09.02.2022 15:50 Відповісти
тогда я не поленюсь выкопать для Вовачки маленький дальний окопчик для этого дела....
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09.02.2022 17:16 Відповісти
Он как новобранец главнокомандующий, сам должен выкопать и ещё в противогазе.
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09.02.2022 18:30 Відповісти
Вова берет ружье.
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09.02.2022 15:50 Відповісти
Пане Бутусове, все це називається словом ХУЦПА.
і альтернативна комісія блаЗЄнських щодо "ваґнерґейту"
і збір підписів блаЗЄнськими щодо засідання ВР у справі "трухина"...

блаЗЄнські все перетворюють на лайно. Саме так це треба оцінювати і писати саме так.
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09.02.2022 15:52 Відповісти
був цар Мідас, а ми маємо сцара Підраса
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09.02.2022 17:47 Відповісти
Мидараса. Всек му не прикоснутся превращается в гуано
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09.02.2022 19:54 Відповісти
маю мрію, аби якась випадкова кацапська бомба накрила зе-лупу з дєрьмаком - аби навіть дрантя з цих уродів не залишилося...
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09.02.2022 15:53 Відповісти
Мрійник! А не боїшся потрапити під уламки?
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09.02.2022 16:23 Відповісти
Бубочка боїться тероборони, як і будь-якої організованості суспільства.
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09.02.2022 15:53 Відповісти
А хто уповноважував Кличка організовувати тероборону в інших містах? Його сфера відповідальності - м.Київ. А в сільських громадах теж Асоціація міст буде займатися теробороною? Є чітка вертикаль: президент - ОДА - РДА - громади.
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09.02.2022 15:54 Відповісти
Якби Кличко чекав вказівок уклоніста-рецидивіста про тероборону, то її б не було.
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09.02.2022 15:55 Відповісти
Її дійсно не було до Зеленського. Тільки зараз тероборона починає працювати.
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09.02.2022 15:59 Відповісти
До Зеленского никто и не верил, что Россия может напасть на Киев.
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09.02.2022 16:02 Відповісти
Чого він чекав три роки?
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09.02.2022 16:02 Відповісти
І загроза від рашки більшою не стала, ніж раніше.
Якщо вірити зеленському, данилову, рєзнікову та його заступниці із сотнями тисяч ЗП Гані Мулір.
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09.02.2022 16:18 Відповісти
* Муляр
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09.02.2022 16:18 Відповісти
Мурло

У серпні 2021 року Маляр було https://ua.interfax.com.ua/news/general/759767.html призначено заступницею міністра оборони України.
На місцевих виборах 2020 року балотувалась до Київради від партії https://www.chesno.org/party/1991/ "Слуга народу" , не була обрана.
З 2007 року працює https://kmkdka.com/reestr-advokativ-kieva/advokat/2384 адвокаткою .
Керівниця https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/43284433/ ГО "Центр правових та кримінологічних досліджень" .

що робить політична невдаха адвокат в Мін. оборони ?
чи МО вже якась адвокатся контора на чолі із Рєзніковим ?
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09.02.2022 17:22 Відповісти
Він Пукіну в очі все зазирав-зазирав, щось шукав в них, мабуть...
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12.02.2022 19:19 Відповісти
А сонце теж по команді васлюка сходить .?))))
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09.02.2022 16:07 Відповісти
Только для олега петровича
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09.02.2022 19:56 Відповісти
Ближній світ Харків!
Навіщо багатьом мерам пертись через всю Україну в Харків, якщо в Київ добиратись ближче?
Але ж шоу презіка вимагають жертв.
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09.02.2022 15:54 Відповісти
а в последнее время так ваще проводилось селекторное совещание...
нафига инфекцию разносить ))))) он даже г-н Эрдоган не выдержал (дай ему Аллах здоровья)
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09.02.2022 16:25 Відповісти
Организация теробороны- пиар чистой воды ! На время занятий людям должны выдавать настоящее современное оружие.
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09.02.2022 15:56 Відповісти
Зеленский не показывает, а отвлекает на себя внимания, пока его семитская шайка орудует во главе с Беней-каломойщиком, мародерствует и разграбливает страну.
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09.02.2022 15:57 Відповісти
ХАЙ З СОБОЮ ПІАНІНО ПРИХВАТЯТЬ
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09.02.2022 15:59 Відповісти
Всё равно, все знают, что Кличко его опередил... Зачем так обсыраться каждый раз... Неужели нельзя хоть какого то нормального советника подобрать, или мозг от кокса отрофирован....
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09.02.2022 16:02 Відповісти
Цель Зеленского перетянуть на себя полномочия и превратить их в что-то максимально неэффективное и неработоспособное. План простой. Зеленский перетягивает власть и переходит к следующей жертве.
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09.02.2022 16:04 Відповісти
Чтобы в тот момент когда он будет капитуляцию подписывать, никто рядом и пискнуть не посмел.
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09.02.2022 16:19 Відповісти
Не думаю что за этим какая-то цель. Просто Зеленский не терпит конкуренции. Это уязвляет его творческое эго.
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09.02.2022 16:22 Відповісти
Сколько лет Кличко уже мэр Киева? С 2014 года, т.е. 8 лет! А тероборона возникла только сейчас. что очень странно, учитывая, что война в Украине идет с 2014 года.
В любом случае организаторами теробороны являются Данилов и Зеленский по мнению народа Украины. Порошенко и Кличко с 2014 года ничего в этом направлении не сделали. Как и в блокировке пророссийских каналов, уголовном преследовании Медведчука и т.п.
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09.02.2022 16:37 Відповісти
не говори от имени народа. зебил
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09.02.2022 16:57 Відповісти
Образцово-показательное выездное собрание РНБО
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09.02.2022 16:03 Відповісти
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09.02.2022 16:14 Відповісти
все до чого не торкнеться - перетворюється в лайно,

цар Пидас...
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09.02.2022 17:29 Відповісти
таки да !

Ой, смереко
Розкажи мені, смереко
Чом ростеш ти так далеко
Чарівна моя смереко
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09.02.2022 17:30 Відповісти
Він є звичайний блазень,а не організатор хоч чогось.
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09.02.2022 16:18 Відповісти
Дивно. Не має тер.оборони-винний Президент. Створюється тер. оборона- Президент тут ні до чого.
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09.02.2022 16:20 Відповісти
Тяжко зрозуміти роль Кличка в розбудові сил територіальної оборони України. У кого є бачення цього процесу- поділіться.
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09.02.2022 16:25 Відповісти
тот кто приказал "не стрелять"... будет пиариться на тер/обороне ???
оригинального ничего нет!!! - законы шоубизнеса соблюдены!
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09.02.2022 16:27 Відповісти
Сказочный безмозглый Долбайоб во главе шоблы воровитой!
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09.02.2022 16:30 Відповісти
ЗЛН-ЕРМк ПНХ!!!
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09.02.2022 16:30 Відповісти
Зачем "хотеть показывать" то, что и так очевидно? 😂
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09.02.2022 16:31 Відповісти
Горячая линия Тер . Обороны трубку никто не берет!!! Местный военкомат сказал - мы не имеем отношения к тер. обороне!!!
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09.02.2022 16:31 Відповісти
Понты! Пиар...Квартал 95 .....
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09.02.2022 16:37 Відповісти
А буде із тих збіговиськ якийсь толк ?
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09.02.2022 16:38 Відповісти
пусть идет к Гепе на шашлыки)
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09.02.2022 16:40 Відповісти
Как харьковчанка, я очень рада, что заседание РНБО по теробороне проводится именно в Харькове. И меня интересуют мэры городов и городков-райцентров именно Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Херсонской и других прилегающих к России и ОРДЛО областей. Чтобы нее было новых Славянска и Дебальцево, чтобы мы были уверены, что в каждом украинском городке есть тероборона, контролируемая украинской армией. Даже если мэр там - друг Мураева или Добкина.
А Кличко может по скайпу поучаствовать в заседании РНБО. Киев лучше всех городов Украины защищен от российской агрессии, Кличко даже делать ничего особо не нужно. И так все общеукраинские военные структуры находятся в Киеве.
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09.02.2022 16:44 Відповісти
а хотели пэтрыка пристроить?
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09.02.2022 16:49 Відповісти
В суммарной направленности комментов не сомневался,частенько заглядывая на сайт для ориентировки в бурной укрполитжизни - поэтому читать их все не стал. Друг подтвердил мои предположения...Есть повод задуматься-что избрать для слежения за новостями ммм....менее узконаправленное?
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09.02.2022 17:13 Відповісти
Ну за что нам такое ?Иди пляши,шути,играй на рояле...Делай то, что у тебя получается
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09.02.2022 17:33 Відповісти
Ему придется рот завязать мэрам.Он рискует нарваться на неприятность.Выслушает все.Не все мэры одинаково приятны.
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09.02.2022 19:26 Відповісти
может броников Харьковчанам подкинет
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09.02.2022 20:11 Відповісти
Мерзавец на каком клейма негде ставить.
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09.02.2022 20:28 Відповісти
Дайте йому повязку,щоб надів на лоба - Я неприший к кобилі хвіст.
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09.02.2022 20:40 Відповісти
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10.02.2022 01:06 Відповісти
 
 