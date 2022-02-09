На засідання РНБО в Харкові запросили мерів міст: Зеленський хоче показати, що саме він є організатором тероборони, - Бутусов
У п'ятницю у Харкові проводитиметься виїзне засідання РНБО. На засідання буде запрошено мерів міст.
Про це на своїй сторінці у фейсбуку написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Мета засідання – інформаційно-політична.
1. Перекрити негатив від заяви президента Володимира Зеленського в американських ЗМІ про можливу окупацію Харкова російськими військами у разі великої війни заявою, що Харків не здаватимуть агресорам.
2. Зібрати мерів різних міст та показати, що саме президент Зеленський, а не голова асоціації мерів Віталій Кличко є організатором територіальної оборони (Зеленського турбує Кличко як один із опонентів на виборах, у Києві у "слуг народу" найнижчий показник підтримки).
3. Надіслати сигнал, що Зеленський займається питаннями оборони. Буквально два тижні тому президент закликав усіх готуватися до травневих свят та шашликів, зараз ОП планує надіслати інший сигнал, що ми готуємось до рішучого опору", - розповів журналіст.
"На жаль, на порядку денному РНБО немає поки що навіть питання, яке є пріоритетним - про збільшення фінансування Міноборони та тероборони у зв'язку зі зростанням військової загрози. Фінансування ЗСУ абсолютно не відповідає наявним викликам, забезпечення ТРО просто нижче за будь-яку критику, там все тримається на ентузіазмі та самовідданості наших людей (при цьому, на "Єбабусю" будуть виділені мільярди платників податків, на телеканал "Дом" лише у грудні виділили 533 мільйони гривень платників податків). Мерам дадуть зрозуміти, що забезпечувати тероборону вони мають за рахунок місцевих бюджетів", - додав Бутусов.
Будь ласка, зачекайте...
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Харьков уже сдан рашистам Бубачкой
заодно и шашлычки можно замутить
хорошо горит !
после моцного рукопожатия Мікрона с Бубочкой...
- Всім по мобільному телефону, *******, і вперед на передову по "гарному" асфальту.
і альтернативна комісія блаЗЄнських щодо "ваґнерґейту"
і збір підписів блаЗЄнськими щодо засідання ВР у справі "трухина"...
блаЗЄнські все перетворюють на лайно. Саме так це треба оцінювати і писати саме так.
Якщо вірити зеленському, данилову, рєзнікову та його заступниці із сотнями тисяч ЗП Гані Мулір.
У серпні 2021 року Маляр було https://ua.interfax.com.ua/news/general/759767.html призначено заступницею міністра оборони України.
На місцевих виборах 2020 року балотувалась до Київради від партії https://www.chesno.org/party/1991/ "Слуга народу" , не була обрана.
З 2007 року працює https://kmkdka.com/reestr-advokativ-kieva/advokat/2384 адвокаткою .
Керівниця https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/43284433/ ГО "Центр правових та кримінологічних досліджень" .
що робить політична невдаха адвокат в Мін. оборони ?
чи МО вже якась адвокатся контора на чолі із Рєзніковим ?
Навіщо багатьом мерам пертись через всю Україну в Харків, якщо в Київ добиратись ближче?
Але ж шоу презіка вимагають жертв.
нафига инфекцию разносить ))))) он даже г-н Эрдоган не выдержал (дай ему Аллах здоровья)
В любом случае организаторами теробороны являются Данилов и Зеленский по мнению народа Украины. Порошенко и Кличко с 2014 года ничего в этом направлении не сделали. Как и в блокировке пророссийских каналов, уголовном преследовании Медведчука и т.п.
цар Пидас...
Ой, смереко
Розкажи мені, смереко
Чом ростеш ти так далеко
Чарівна моя смереко
оригинального ничего нет!!! - законы шоубизнеса соблюдены!
А Кличко может по скайпу поучаствовать в заседании РНБО. Киев лучше всех городов Украины защищен от российской агрессии, Кличко даже делать ничего особо не нужно. И так все общеукраинские военные структуры находятся в Киеве.