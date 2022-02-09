Чернігівський мер Атрошенко вимагає розслідувати, як смерть Полякова пов’язана з його свідченнями щодо "конвертів" для "слуг народу" у Раді

Справжня причина смерті народного депутата з 206 округу Антона Полякова може бути пов’язаною з його свідченнями НАБУ щодо викриття схем "зарплат у конвертах".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав мер Чернігова Владислав Атрошенко на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні рівно 4 місяці з дня трагічної загибелі нардепа Антона Полякова. Вже понад 3 місяці минуло з часу, коли в Раді створили Тимчасову слідчу комісію з питань розслідування смерті народного депутата. Але відтоді суспільство не почуло правди. Влада мовчить, тому що справжня причина смерті нардепа може зруйнувати "слугам" схему "конвертного" фінансування нардепів. За даними ЗМІ, за кілька днів до загибелі Антон Поляков давав свідчення проти депутатів, які брали "конверти" з грошима у вбиральнях Верховної Ради", - заявив Атрошенко.

Він зазначив, що суспільство чимдалі частіше чує про хабарництво "слуг народу" та покривання хабарників.

"Чим далі від дати смерті Полякова, тим більше спливає важливих подробиць щодо специфіки "роботи" нинішньої влади. "Нові люди", як ми дізналися, дуже швидко опанували і почали активно впроваджувати старі підходи. Ледь не щодня поліція повідомляє про все нові й нові випадки хабарництва в лавах "слуг". І не лише хабарництва, але й покривання хабарників. Наприкінці січня ЗМІ повідомили про чергове затримання "слуги народу" Кузьміних, якого зловили на хабарі у понад пів мільйона гривень за постачання медобладнання для Житомирських лікарень", - зазначив мер Чернігова.

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Атрошенко вважає, що правоохоронці мають розслідувати, як смерть Полякова пов’язана з його свідченнями в НАБУ щодо "конвертів" для "слуг народу".

"Переконаний, для новообраного депутата з 206 округу має стати справою честі домогтися завершення розслідування щодо смерті Антона Полякова та, зокрема, як вона була пов’язана з його викриттям конвертних схем у Раді. Разом з тим я вимагаю, щоб свідчення Полякова в НАБУ були долучені до публічного звіту ТСК Ради", - написав Атрошенко.

Нагадаємо, вранці 8 жовтня 2021 року стало відомо, що нардепа Антона Полякова знайдено мертвим. Нардепа Полякова знайшли непритомним у таксі патрульні поліцейські, які зупинили машину за порушення ПДР. Поліція повідомила, що встановлює обставини смерті нардепа - розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть". Водночас у Раді заявили, що надходить дедалі більше інформації про дивні обставини смерті Полякова: "Це не схоже на попередні висновки про зупинку серця".

За даними розтину, які оприлюднила прокуратура, смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.

Народна депутатка від "Слуги народу" Галина Янченко написала, що смерть нардепа Полякова настала внаслідок реакції алкоголю і метадону.

Пізніше стало відомо, що слідство розглядає дві версії смерті нардепа Полякова: самостійне вживання метадону або отруєння.