Літак з Великої Британії привіз спорядження для загонів тероборони, зокрема бронежилети та шоломи, - Резніков. ФОТОрепортаж

Літак з військовою допомогою для України від Британії, який прибув вдень 9 лютого, привіз спорядження для загонів територіальної оборони.

Як пише Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

За його словами, це "товари військового призначення і спорядження", серед іншого - бронежилети та шоломи.

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"Дякуємо партнерам за непохитну політичну і дипломатичну підтримку та військову допомогу", - додав Резніков.



