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Новини Війна
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Літак з Великої Британії привіз спорядження для загонів тероборони, зокрема бронежилети та шоломи, - Резніков. ФОТОрепортаж

Літак з військовою допомогою для України від Британії, який прибув вдень 9 лютого, привіз спорядження для загонів територіальної оборони.

Як пише Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

За його словами, це "товари військового призначення і спорядження", серед іншого - бронежилети та шоломи.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": До України прибув літак з військовою допомогою від Великої Британії. ВIДЕО

"Дякуємо партнерам за непохитну політичну і дипломатичну підтримку та військову допомогу", - додав Резніков.

Літак з Великої Британії привіз спорядження для загонів тероборони, зокрема бронежилети та шоломи, - Резніков 01
Літак з Великої Британії привіз спорядження для загонів тероборони, зокрема бронежилети та шоломи, - Резніков 02

Автор: 

Велика Британія (5687) Резніков Олексій (1447) тероборона (392)


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Топ коментарі
+94
Бритам-черговий респект...
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09.02.2022 16:04 Відповісти
+57
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09.02.2022 18:00 Відповісти
+47
а нам - повна ганьба !!!!!!!!!!!!

генерал Марченко під слідством за "погані" броніки, а по факту, як і інші військові - за працю із Гетьманом Порохом !
внаслідок цього, за три роки не купленого жодного броніка та каски, хоча в Україні є декілька фірм які їх робили і забеспечували армію Пороха

просити те, що могли і повинні були зробити самі -
повна ганьба для ЗЕ-ленського і нас - терпіл !!!
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09.02.2022 16:22 Відповісти
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Бритам-черговий респект...
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09.02.2022 16:04 Відповісти
а нам - повна ганьба !!!!!!!!!!!!

генерал Марченко під слідством за "погані" броніки, а по факту, як і інші військові - за працю із Гетьманом Порохом !
внаслідок цього, за три роки не купленого жодного броніка та каски, хоча в Україні є декілька фірм які їх робили і забеспечували армію Пороха

просити те, що могли і повинні були зробити самі -
повна ганьба для ЗЕ-ленського і нас - терпіл !!!
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09.02.2022 16:22 Відповісти
Ну "гетьман"-то вже занадто...Достатньо "просто Порох".
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09.02.2022 18:26 Відповісти
Не занадто , а нормально 😡
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10.02.2022 01:34 Відповісти
Пам'ятаємо про культ особистості і про гетьманську історію України.
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10.02.2022 07:17 Відповісти
Ну "Порох" - то уже занадто. Достатньо просто '' Бульдозерист"
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10.02.2022 07:13 Відповісти
Я чего же Вы, терпилы, за зеленского голосовали ?
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09.02.2022 19:28 Відповісти
Пане Щуревич, і чиї це фірми які роблять таке "добро" для армії? Вже на таких фірмах заказували і купували рюкзаки для нацгвардії.Чи не так? Все таки на ті самі граблі краще стати ногами?І якщо хоч один бронежилет , після дощу,пробиває куля, то ти захочеш подібний одягнути в дощ???
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10.02.2022 15:09 Відповісти
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09.02.2022 18:00 Відповісти
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09.02.2022 18:01 Відповісти
і розвідувально-командний Boeing E-8C крутить кола на траверзі Криму
https://www.flightradar24.com/*******/2ac1d4d7
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09.02.2022 18:08 Відповісти
с Рамштайна
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09.02.2022 20:51 Відповісти
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09.02.2022 18:43 Відповісти
Як всетаки в Україні бракує моди ходити під парасолею в сніг чи в сонячну погоду, ніби вже не такі бідні як в ссср були і парасолі легкодоступні всім, але всеодно мода так і не появилась.
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09.02.2022 22:05 Відповісти
А причем тут мода, хочешь ходить с зонтиком - ходишь, в чем проблема то
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10.02.2022 02:04 Відповісти
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10.02.2022 19:46 Відповісти
И бронелифчик нашей Монике...
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09.02.2022 16:08 Відповісти
Ей броне-памперс нужен.
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09.02.2022 16:09 Відповісти
... а также бронепеньюар, бронечулки и бронелабутены
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09.02.2022 16:14 Відповісти
а тугие стринги в ягодичках? на ютубе гей-видосик есть)) так забавно танцуют только для кого
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09.02.2022 16:29 Відповісти
Это ты про женушку свою? Ей надо !!!! И себе за одно прикупи!
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09.02.2022 16:36 Відповісти
1.Моника не моя (это было бы только моей проблемой), а наша, к сожалению...
2.У меня есть мой старый бундесовский...
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09.02.2022 16:53 Відповісти
Хватить одного парабелума з одним патроном
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09.02.2022 20:28 Відповісти
На місці главкому мені б було соромно.
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09.02.2022 16:09 Відповісти
Не бреши! Кацапи сорому не мають.
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09.02.2022 18:25 Відповісти
Якби ще британці прислали нормального головнокомандувача, от вже ціни б їм не було.
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09.02.2022 16:09 Відповісти
Головнокомандувач ЗС України генерал-лейтенант Валерій Залужний
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09.02.2022 16:14 Відповісти
Я про верховного, прости Господи.
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09.02.2022 16:26 Відповісти
Порошенка потрібно призначити головнокомандуючим.
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09.02.2022 16:17 Відповісти
Ага. Уже был. Кроме отвода войски и мирнного плана ничего больше не умел
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09.02.2022 16:21 Відповісти
Зараз заспамять . Підняв руку на саме святе.
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09.02.2022 16:24 Відповісти
і тебе туди ж ботяра ЗЕ-льоная !
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09.02.2022 16:28 Відповісти
Не знаєш як ? Навчити?
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09.02.2022 16:35 Відповісти
розскажи нам, українцям ще що небудь про "зрадника Шоколадного",

алень ти нарьян-марський !
жуй свій ягель в парашке і не суйся в Україну !
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09.02.2022 16:25 Відповісти
Ты, ***, дыбил зеленомордый.... Отвод войск начался только при твоем ссыкле, клоуне и шмаркле.
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09.02.2022 16:28 Відповісти
Ну зебилы про это уже забыли.
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09.02.2022 19:35 Відповісти
не брешіть.
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09.02.2022 16:41 Відповісти
Зебанат, при Пороху на нульовці постіно давали прикурити рашистам і розвідка працювала, яку твої зевсілюки просто взяли та ліквідували!
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09.02.2022 19:46 Відповісти
Велика подяка нашим британським друзям! Друзі пізнаються в біді!
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09.02.2022 16:10 Відповісти
Дякуємо! 🇺🇦🤝🇬🇧
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09.02.2022 16:16 Відповісти
Немецких касок мы будем ждать ещё год 100 500...
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09.02.2022 16:17 Відповісти
Да и то все придут с маячками от ФСБ-КГБ и их друзей из ШТАЗИ
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09.02.2022 16:18 Відповісти
Пусть себе оставят.
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09.02.2022 16:22 Відповісти
Надо автомобили, джипи и легкие авто типа баги.
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09.02.2022 16:18 Відповісти
Если будет война Украине понадобится спец техника: Пожарные, экскаваторы, краны (будут разрушены дома и з под завалов надо будет доставать людей) авто для подвоза воды...
Плюс надо скорые и мед помощь.
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09.02.2022 16:21 Відповісти
...и 150 новых французских электротягив но дорогах Великого Крадивныцтва

отакой у нас 79 раз Верховный ЗЕльоный
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09.02.2022 16:43 Відповісти
Оце німці могли б нам прислати, сохранив верность геноссе %уйлу. Списані натовські медички саме те
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09.02.2022 16:48 Відповісти
Дякуємо.
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09.02.2022 16:22 Відповісти
Many thanks to the UK for their support,
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09.02.2022 16:25 Відповісти
Ещё надо легкие проходимые електро велосипеды, Они помогут быстро и тихо подъехать сделать задачу и быстро и тихо уйти с позиции.
Типа таких.
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09.02.2022 16:27 Відповісти
С гранатомётом на плече. бахнул и лесами полями ушел.
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09.02.2022 16:30 Відповісти
незабудьте упомянуть, про губозакаточные машинки и бюджетные ручные прищепки для массовой раздачи в качестве бонуса за вступление в ТО.
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09.02.2022 16:46 Відповісти
вообще-то интересный вариант для ССО, диверсантов и легкой пехоты теробороны.

примеры:
в швейцарской армии до недавних пор использовались обычные велосипеды.
а операция по взятию японцами Сингапура в второй мировой вообще супер:
японцы высадились в нескольких сотнях километров от Сингапура, по полному бездорожью в сезон дождей на велосипедах (с мешочком риса и винтовкой) за два месяца подошли к Сингапуру и меньшими силами взяли его !
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09.02.2022 16:58 Відповісти
Да такой велик тихий маленький скорость до 50 км/ч выедет на любую горку, проедет по бездорожью.
Военные вишли на боевую точку, велики спрятали, дело сделали и быстро ушли.
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09.02.2022 17:18 Відповісти
А как он без багажника? Хотя местные умельцы приварят если чё.
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09.02.2022 17:04 Відповісти
разные варианты есть, можно немного модифицировать.
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09.02.2022 17:21 Відповісти
Шикарний лісапєт!
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10.02.2022 01:43 Відповісти
В американській армії є навіть ДИЗЕЛЬНІ мотоцикли!!!
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10.02.2022 19:50 Відповісти
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09.02.2022 16:30 Відповісти
Тем временем немчура серет в свои 5000 касок.
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09.02.2022 16:33 Відповісти
сбылась мечта кацапов о неграх НАТО на земле Украины
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09.02.2022 16:41 Відповісти
США и ВБ спасают Украину, исправляя просеры и разворовывание оборонного бюджета ЗЕ-бандой.
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09.02.2022 16:51 Відповісти
Броники продать, на полученные деньги построить дорогу Каховка-Жашкив.
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09.02.2022 17:03 Відповісти
путин-*****.
Кацап- брехливьій раб *********** на швабре.
**********&кацапи - ПНХ.
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09.02.2022 18:21 Відповісти
thanks UK
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09.02.2022 17:33 Відповісти
А ЗЕторчка Е-бабушка в приоритете.
****.
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09.02.2022 17:40 Відповісти
Спасибо союзникам ...
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09.02.2022 17:46 Відповісти
Головне НІКОЛИ не забути хто зброєю допомогав а хто їздив до ***** та казав "вялікая русская нація.... " чи щось таке, та мовчки вислухував побрехеньки хворого *****путина.
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09.02.2022 18:20 Відповісти
.

Смерть дикой азиопской паРаше!

Слава Українi !


Рули, Британия !

https://youtu.be/FoHgSLp19YE

https://calmproductions.com/images/thumbs/0000605_rule-britannia-2-cd-set.jpeg
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09.02.2022 18:39 Відповісти
по паРашi вогонь !

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09.02.2022 18:45 Відповісти
God save The Queen...
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09.02.2022 18:54 Відповісти
Анимаскальська атифашиська коаліція.
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09.02.2022 19:01 Відповісти
Якщо подивитися на УП відео вигрузки спорядження з британського літака,то стає стидно за дебілізм служб аеропорту.Один автопогрузчик,замість трьох вигружає терміновий вантаж,тим самим затримуючи повернення дорогого літака.Ганьба.
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09.02.2022 19:17 Відповісти
Це займає не так вже і багато часу. До того, скоріш за все, в них це єдиний навантажувач.
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09.02.2022 20:01 Відповісти
зелені тварюки не знайшли 20 000$ на пару нових навантажувачів?
Ну хто б сумнівався...
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09.02.2022 21:21 Відповісти
THANK ! ДЯКУЄМО ! DANKE !
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09.02.2022 19:29 Відповісти
Зеленского с дерьмаком заберите и где то над Атлантикой сбросьте в море!
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09.02.2022 19:37 Відповісти
А довбані німці навіть обіцяні 5000 сраних шоломів не можуть поставити.
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09.02.2022 19:58 Відповісти
Так от ржавчины надо отчистить.какие от кайзера какие от гитлера
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09.02.2022 21:24 Відповісти
Дякуємо британцям!
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09.02.2022 20:41 Відповісти
Дякуємо Великій Британії за підтримку та військову допомогу!!!
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09.02.2022 21:18 Відповісти
Да это не Германия
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09.02.2022 21:23 Відповісти
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09.02.2022 22:09 Відповісти
Велика нація великої держави з великим серцем!
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10.02.2022 01:48 Відповісти
Дякуємо за підтримку!!!🇬🇧🇺🇦
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10.02.2022 07:44 Відповісти
Слава Украине!
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10.02.2022 08:06 Відповісти
Смотри-ка, как англичане поменялись! Семь лет озабоченности разного калибра демонстрировали, а тут - самолёт за самолётом. Не иначе, как на них подействовал пресловутый "пинок Байдена". Так как с Петром недавно случалось
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10.02.2022 11:18 Відповісти
не тебе ватница это решать.....
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10.02.2022 15:36 Відповісти
Позор Зеленьку який нічого окрім розвалу(Таран) для армії не зробив!
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10.02.2022 12:33 Відповісти
Порох, а нумо скажи, твоя фабрика в м. Ліпецьк (рф) працює чи ні?
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16.04.2022 20:12 Відповісти
 
 