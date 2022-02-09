Літак з Великої Британії привіз спорядження для загонів тероборони, зокрема бронежилети та шоломи, - Резніков. ФОТОрепортаж
Літак з військовою допомогою для України від Британії, який прибув вдень 9 лютого, привіз спорядження для загонів територіальної оборони.
Як пише Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.
За його словами, це "товари військового призначення і спорядження", серед іншого - бронежилети та шоломи.
"Дякуємо партнерам за непохитну політичну і дипломатичну підтримку та військову допомогу", - додав Резніков.
Топ коментарі
+94 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар09.02.2022 16:04 Відповісти Посилання
+57 olele
показати весь коментар09.02.2022 18:00 Відповісти Посилання
+47 Алекс Мышкевич
показати весь коментар09.02.2022 16:22 Відповісти Посилання
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генерал Марченко під слідством за "погані" броніки, а по факту, як і інші військові - за працю із Гетьманом Порохом !
внаслідок цього, за три роки не купленого жодного броніка та каски, хоча в Україні є декілька фірм які їх робили і забеспечували армію Пороха
просити те, що могли і повинні були зробити самі -
повна ганьба для ЗЕ-ленського і нас - терпіл !!!
https://www.flightradar24.com/*******/2ac1d4d7
2.У меня есть мой старый бундесовский...
алень ти нарьян-марський !
жуй свій ягель в парашке і не суйся в Україну !
Плюс надо скорые и мед помощь.
отакой у нас 79 раз Верховный ЗЕльоный
Типа таких.
примеры:
в швейцарской армии до недавних пор использовались обычные велосипеды.
а операция по взятию японцами Сингапура в второй мировой вообще супер:
японцы высадились в нескольких сотнях километров от Сингапура, по полному бездорожью в сезон дождей на велосипедах (с мешочком риса и винтовкой) за два месяца подошли к Сингапуру и меньшими силами взяли его !
Военные вишли на боевую точку, велики спрятали, дело сделали и быстро ушли.
Кацап- брехливьій раб *********** на швабре.
**********&кацапи - ПНХ.
****.
Смерть дикой азиопской паРаше!
Слава Українi !
Рули, Британия !
https://youtu.be/FoHgSLp19YE
https://calmproductions.com/images/thumbs/0000605_rule-britannia-2-cd-set.jpeg
Ну хто б сумнівався...