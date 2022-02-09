Клименко про ДТП з Трухіним: До інформації з бодікамери патрульного Петрика мали доступ близько ста осіб

До інформації з нагрудної камери патрульного поліцейського з місця ДТП за участю нардепа "Слуги народу" Олександра Трухіна мали доступ близько сотні поліцейських, визначити, хто саме зняв інформацію із сервера, неможливо.

Про це заявив голова Нацполіції Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Щодо камер. На момент оформлення ДТП працювала справді одна камера… на співробітнику управління патрульної поліції Києва Петрику", - сказав він.

Голова Нацполіції зазначив, що на момент вчинення ДТП не було інформації про те, чи це є злочин.

"23 серпня, напередодні Дня Незалежності, ми обслуговували іноземні делегації, дуже швидко та старанно намагалися всі ДТП, які були в Києві та передмісті, оформляти, щоб не створювати незручностей для гостей та іноземних делегацій, які прибували з аеропорту "Бориспіль". Тому інформацію про те, що сталася ДТП на в'їзді до Києва, ми отримали, а про те, що один із можливих фігурантів – народний депутат, ми отримали вже за кілька годин", - розповів Клименко.

За його словами, коли поліцейські прибули на місце ДТП, "усі двері автомобіля були відчинені й учасники ДТП перебували на проїжджій частині або біля неї".

Читайте: Патрульний Петрик після допиту в ДБР: Погроз від керівництва немає, Трухін після ДТП на зв'язок зі мною не виходив

Голова Нацполіції продовжив, що за процедурою інформацію з бодікамер знімає працівник IT на сервер: "Але тут є один нюанс. Ті камери, які використовували працівники поліції ще до нового року, є малобюджетними, поставлені вони до Нацполіції, зокрема, через міжнародну технічну допомогу ще чотири-п’ять років тому".

Тобто, як пояснив він, із цієї камери технічно можна зняти інформацію: "До серверів має доступ дуже багато працівників поліції. Це й айтішники, і співробітники моніторингу, і співробітники підрозділу адмінпрактики".

"Що це означає? Що в Києві доступ до цієї інформації мало близько 100 осіб... Логування (записування файлів журналу, які містять інформацію про події в хронологічному порядку. - Ред.) на той момент не було... Тому визначити, хто конкретно зняв інформацію із сервера, на сьогодні неможливо", - заявив Клименко.

Лише у вересні Нацполіція вийшла з пропозицією закупити відеокамери, з яких неможливо зняти інформацію, під логінами зберігаються дані про те, хто завантажив цю інформацію на сервер і зняв її.

"Жоден співробітник поліції, якого було опитано на сьогодні в управлінні патрульної поліції, не може чітко сказати, що тим відео хтось у ті дні цікавився. Це звичайна ДТП", - наголосив голова Нацполіції.

Також читайте: Поліцейські під час допиту не підтвердили інформацію про пропозицію хабаря від нардепа Трухіна, - директор ДБР Сухачов

Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня 2021 року о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.

7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".

1 лютого 2022 року журналісти опублікували відео з камер поліцейських. На кадрах видно, що Трухін намагався полишити місце аварії. Він переліз через огорожу та рушив у ліс. А коли поліцейські не дали йому піти - спробував їх підкупити. Депутат розповів, що у нього із собою сумка, в якій 150 тис. Та пропонував ці гроші за право піти з місця ДТП.

2 лютого Трухіна виключили з партії "Слуга народу". Він заявив, що "у стані шоку наговорив багато дурниць" та що йому "соромно", а також заявив про готовність скласти мандат.

Також читайте: Директор ДБР Сухачов про відеозапис з Трухіним із місця ДТП: Є ознаки вчинення нардепом кримінального правопорушення