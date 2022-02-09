УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5466 відвідувачів онлайн
Новини П'яна ДТП "слуги народу" Трухіна
5 669 30

Клименко про ДТП з Трухіним: До інформації з бодікамери патрульного Петрика мали доступ близько ста осіб

Клименко про ДТП з Трухіним: До інформації з бодікамери патрульного Петрика мали доступ близько ста осіб

До інформації з нагрудної камери патрульного поліцейського з місця ДТП за участю нардепа "Слуги народу" Олександра Трухіна мали доступ близько сотні поліцейських, визначити, хто саме зняв інформацію із сервера, неможливо.

Про це заявив голова Нацполіції Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Щодо камер. На момент оформлення ДТП працювала справді одна камера… на співробітнику управління патрульної поліції Києва Петрику", - сказав він.

Голова Нацполіції зазначив, що на момент вчинення ДТП не було інформації про те, чи це є злочин.

"23 серпня, напередодні Дня Незалежності, ми обслуговували іноземні делегації, дуже швидко та старанно намагалися всі ДТП, які були в Києві та передмісті, оформляти, щоб не створювати незручностей для гостей та іноземних делегацій, які прибували з аеропорту "Бориспіль". Тому інформацію про те, що сталася ДТП на в'їзді до Києва, ми отримали, а про те, що один із можливих фігурантів – народний депутат, ми отримали вже за кілька годин", - розповів Клименко.

За його словами, коли поліцейські прибули на місце ДТП, "усі двері автомобіля були відчинені й учасники ДТП перебували на проїжджій частині або біля неї".

Читайте: Патрульний Петрик після допиту в ДБР: Погроз від керівництва немає, Трухін після ДТП на зв'язок зі мною не виходив

Голова Нацполіції продовжив, що за процедурою інформацію з бодікамер знімає працівник IT на сервер: "Але тут є один нюанс. Ті камери, які використовували працівники поліції ще до нового року, є малобюджетними, поставлені вони до Нацполіції, зокрема, через міжнародну технічну допомогу ще чотири-п’ять років тому".

Тобто, як пояснив він, із цієї камери технічно можна зняти інформацію: "До серверів має доступ дуже багато працівників поліції. Це й айтішники, і співробітники моніторингу, і співробітники підрозділу адмінпрактики".

"Що це означає? Що в Києві доступ до цієї інформації мало близько 100 осіб... Логування (записування файлів журналу, які містять інформацію про події в хронологічному порядку. - Ред.) на той момент не було... Тому визначити, хто конкретно зняв інформацію із сервера, на сьогодні неможливо", - заявив Клименко.

Лише у вересні Нацполіція вийшла з пропозицією закупити відеокамери, з яких неможливо зняти інформацію, під логінами зберігаються дані про те, хто завантажив цю інформацію на сервер і зняв її.

"Жоден співробітник поліції, якого було опитано на сьогодні в управлінні патрульної поліції, не може чітко сказати, що тим відео хтось у ті дні цікавився. Це звичайна ДТП", - наголосив голова Нацполіції.

Також читайте: Поліцейські під час допиту не підтвердили інформацію про пропозицію хабаря від нардепа Трухіна, - директор ДБР Сухачов

Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня 2021 року о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.

7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".

1 лютого 2022 року журналісти опублікували відео з камер поліцейських. На кадрах видно, що Трухін намагався полишити місце аварії. Він переліз через огорожу та рушив у ліс. А коли поліцейські не дали йому піти - спробував їх підкупити. Депутат розповів, що у нього із собою сумка, в якій 150 тис. Та пропонував ці гроші за право піти з місця ДТП.

2 лютого Трухіна виключили з партії "Слуга народу". Він заявив, що "у стані шоку наговорив багато дурниць" та що йому "соромно", а також заявив про готовність скласти мандат.

Також читайте: Директор ДБР Сухачов про відеозапис з Трухіним із місця ДТП: Є ознаки вчинення нардепом кримінального правопорушення

Автор: 

ДТП (4495) Нацполіція (15325) Клименко Ігор (505) Трухін Олександр (159)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+19
я незрозумів -проблема в тому що відео потрапило в загальний доступ????
показати весь коментар
09.02.2022 16:10 Відповісти
+17
Я щось не розумію, вони розслідують який злочин: аварію та хабарництво трухіра чи хто злив відеозапис???
показати весь коментар
09.02.2022 16:13 Відповісти
+17
Да, проблема именно в этом. Все остально еподчистили, и даже кино сняли с чуваком в красном за рулем, едущим по тому же маршруту в авто с тем же госномером.
показати весь коментар
09.02.2022 16:13 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
я незрозумів -проблема в тому що відео потрапило в загальний доступ????
показати весь коментар
09.02.2022 16:10 Відповісти
Да, проблема именно в этом. Все остально еподчистили, и даже кино сняли с чуваком в красном за рулем, едущим по тому же маршруту в авто с тем же госномером.
показати весь коментар
09.02.2022 16:13 Відповісти
значит уже знали,что кто то снял инфу с камеры .иначе зачем ту кинуху снимать?
показати весь коментар
09.02.2022 17:19 Відповісти
С какого перепугу?)
показати весь коментар
09.02.2022 16:44 Відповісти
А може він сам наказав видалити...
показати весь коментар
09.02.2022 16:56 Відповісти
"визначити, хто саме зняв інформацію із сервера, неможливо" - но ведь зеленому ослу в клоунском колпаке очень хочется это знать да?
показати весь коментар
09.02.2022 16:11 Відповісти
Ето нє моча-ето Божья роса...
показати весь коментар
09.02.2022 16:12 Відповісти
Вы не внимательно новость прочли?))) Клименко прямым текстом ПОСЛАЛ всех зеленый уродов, пытающихся найти того кто слил инфу о ПРЕСТУПЛЕНИИ трухина)
показати весь коментар
09.02.2022 16:43 Відповісти
Я щось не розумію, вони розслідують який злочин: аварію та хабарництво трухіра чи хто злив відеозапис???
показати весь коментар
09.02.2022 16:13 Відповісти
Шукають хто злив звичайно. Злочин Трухіна взагалі нікому нецікавий.
показати весь коментар
09.02.2022 16:23 Відповісти
Якась дешева відмазка - ніхто не знав, не чув не бачив. Може варто дати повноваження правоохоронців журналістам?
показати весь коментар
09.02.2022 16:13 Відповісти
Та вже давно і Трухін і Монастирський і дбрівське прикриття повинно сидіти. Ворог же на кордоні, а вони тирять і кришують.
показати весь коментар
09.02.2022 16:14 Відповісти
Короче, из-за плохих камер можно скопировать видео, но теперь нельзя и это больше не повторится.
показати весь коментар
09.02.2022 16:19 Відповісти
І ніхто з тих 100 осіб не бачив факту спроби дачі хабара ? )))
показати весь коментар
09.02.2022 16:19 Відповісти
"визначити, хто саме зняв інформацію із сервера, неможливо"
Ну, да. Виконавці не цікаві, а хто дав наказ, зрозуміло. Невже не зрозуміло, що то зелені "господарі життя"
показати весь коментар
09.02.2022 16:19 Відповісти
Хто зняв - не важливо.
Важливо - хто наказав.
показати весь коментар
09.02.2022 16:19 Відповісти
Бреше, що була одна камера в наряді. Є відухи, де Петрика видно в повний зріст; значить, була ще й друга камера.
показати весь коментар
09.02.2022 16:21 Відповісти
та там уже все шефиры-сценаристы выдумывают очередную порцию даже не лапши а уже (пардон) соплей на уши...только чтобы еще больше скрыть явные вещи и обвинить именно копов, а не мудака - кошелек "слуг"... (если уже нашли запись с челом в красном срулем))) то далі буде))))
показати весь коментар
09.02.2022 16:34 Відповісти
О чём он вообще чешет? Кто снял информацию...кто не снял ..100 человек..камеры малобюджетные...Когда трухину подозрение предъявят? Никогда? Ну так и говорите. Твари.
показати весь коментар
09.02.2022 16:29 Відповісти
"Що це означає? Що в Києві доступ до цієї інформації мало близько 100 осіб... Логування (записування файлів журналу, які містять інформацію про події в хронологічному порядку. - Ред.) на той момент не було... Тому визначити, хто конкретно зняв інформацію із сервера, на сьогодні неможливо", - заявив Клименко. Джерело:

К куче пиз...ша, добавили этот, я понимаю что клименко нуб в этом, но ведь в стране не все идиоты, любой пук на компе, можно сопоставить с данными камер наблюдения, которых в заведении где снимали инфу с бодикамеры в избытке, ПОСЕКУНДНО.
показати весь коментар
09.02.2022 16:34 Відповісти
"Мы имели дело с обычным админнарушением",
С каких это пор дача взятки пилициянту при исполнении стала "админнарушением"?
показати весь коментар
09.02.2022 16:47 Відповісти
Ось так,вже все зам'яли. Поліцейські, яких повторно допитали співробітники ДБР, не підтвердили інформацію про пропозицію їм хабаря нардепом Трухіним.(джерело комітет ВР з питань правоохоронної діяльності)
показати весь коментар
09.02.2022 16:53 Відповісти
а камера підтвердила...
показати весь коментар
09.02.2022 17:19 Відповісти
Що за жаргон? Що означає "зняв інформацію із сервера"? Видалив? Викрав і розмістив? Те що не вдалося сховати шила в мішку? Аваков - чорт?
показати весь коментар
09.02.2022 16:59 Відповісти
Самое обидное то , что эта свора паразитов живет за счет налогоплательщиков и ворует из бюджета народа , и никакой ответственности!
показати весь коментар
09.02.2022 17:49 Відповісти
Це відео мало бути з самого початку. Хтось його приховав, щоб потім продати подорожче!
В поліції, нажаль, ще дуже багато мусорів...
показати весь коментар
09.02.2022 18:39 Відповісти
Трухін наш пяний херой,правда незалежна експертиза ще робиться,правда вже півроку пройшло.
показати весь коментар
09.02.2022 20:23 Відповісти
 
 