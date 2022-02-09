Потрібно вжити антикризових заходів, щоб не допустити дефіциту дизпалива для ЗСУ, - керівник виконкому "УДАР Віталія Кличка" Палатний

Влада має негайно вжити заходів, щоб ліквідувати дефіцит дизельного пального і не допустити нової хвилі енергетичної кризи. Перелік необхідних заходів міститься в економічному плані дій "УДАРу Віталія Кличка".

Про це заявив керівник виконкому партії Артур Палатний на своїй сторінці у Facebook.

"Через залежність від Росії та Білорусі і відсутність диверсифікації поставок дизпалива під загрозою - не лише початок весняних польових робіт і залізничні перевезення, але й обороноздатність України. Влада має негайно вжити заходів, щоб ліквідувати дефіцит стратегічно важливого пального і не допустити чергової хвилі енергетичної кризи", - заявив Палатний.

Він нагадав, що дизельне пальне використовують у великій кількості Збройні Сили України, "Укрзалізниця", сільгоспвиробники та інші галузі.

"Під час загострення ситуації на кордонах з Росією безперебійне постачання пального для ЗСУ – питання національної безпеки. Тож, без перебільшення, це стратегічно важливий продукт для України. І одна з дуже вразливих больових точок для України", - зазначив Артур Палатний.

Він підкреслив, що "УДАР Віталія Кличка" розробив економічний плані дій "Захист. Безпека. Розвиток", в якому сформулював першочергові кроки.

"Потрібно терміново створити запас дизеля на 45 днів. А резерв пального у Держрезерві має бути такого обсягу, щоб компенсувати можливі дефіцити пального мінімум 2 місяці. Також потрібно негайно диверсифікувати імпорт палива, провести закупівлі додаткових об’ємів у західних держав. У найкоротші терміни треба відновити роботу українських нафтопереробних заводів - Одеського, Дрогобицького та Надвірнянського НПЗ, які зараз знаходяться у власності держави і не працюють", - наголосив Палатний.