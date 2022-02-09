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Потрібно вжити антикризових заходів, щоб не допустити дефіциту дизпалива для ЗСУ, - керівник виконкому "УДАР Віталія Кличка" Палатний

Потрібно вжити антикризових заходів, щоб не допустити дефіциту дизпалива для ЗСУ, - керівник виконкому

Влада має негайно вжити заходів, щоб ліквідувати дефіцит дизельного пального і не допустити нової хвилі енергетичної кризи. Перелік необхідних заходів міститься в економічному плані дій "УДАРу Віталія Кличка".

 Про це заявив керівник виконкому партії Артур Палатний на своїй сторінці у Facebook.

"Через залежність від Росії та Білорусі і відсутність диверсифікації поставок дизпалива під загрозою - не лише початок весняних польових робіт і залізничні перевезення, але й обороноздатність України. Влада має негайно вжити заходів, щоб ліквідувати дефіцит стратегічно важливого пального і не допустити чергової хвилі енергетичної кризи", - заявив Палатний.

Він нагадав, що дизельне пальне використовують у великій кількості Збройні Сили України, "Укрзалізниця", сільгоспвиробники та інші галузі.

"Під час загострення ситуації на кордонах з Росією безперебійне постачання пального для ЗСУ – питання національної безпеки. Тож, без перебільшення, це стратегічно важливий продукт для України. І одна з дуже вразливих больових точок для України", - зазначив Артур Палатний.

Він підкреслив, що "УДАР Віталія Кличка" розробив економічний плані дій "Захист. Безпека. Розвиток", в якому сформулював першочергові кроки.

"Потрібно терміново створити запас дизеля на 45 днів. А резерв пального у Держрезерві має бути такого обсягу, щоб компенсувати можливі дефіцити пального мінімум 2 місяці. Також потрібно негайно диверсифікувати імпорт палива, провести закупівлі додаткових об’ємів у західних держав. У найкоротші терміни треба відновити роботу українських нафтопереробних заводів - Одеського, Дрогобицького та Надвірнянського НПЗ, які зараз знаходяться у власності держави і не працюють", - наголосив Палатний.

Автор: 

УДАР (89) Палатний Артур (16)


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Топ коментарі
+6
Ігруну на роялі самі знаєте чим це абсолютно не цікаво.
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09.02.2022 16:13 Відповісти
+5
"мудрий нарід" обрав "зе владу" саме для створення дефіциту в Україні у всіх сферах життя .Створення дефіциту для українського народу , є не що інше ,як гібридна діяльність рашистів,через своїх "слуг" в Україні
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09.02.2022 16:23 Відповісти
+3
Перестає московія і її посіпаки бульбаші продавати нам дизель і Україна на лопатках!
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09.02.2022 16:13 Відповісти
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Ігруну на роялі самі знаєте чим це абсолютно не цікаво.
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09.02.2022 16:13 Відповісти
Він е-бабусями опікується...
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09.02.2022 16:21 Відповісти
І Палатний вже при дєлє. Цікаво : Англія передала Україні безкоштовно 100 крилатих ракет морського і повітряного базування для ураження кораблівЧ,Ф..
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09.02.2022 16:21 Відповісти
Перестає московія і її посіпаки бульбаші продавати нам дизель і Україна на лопатках!
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09.02.2022 16:13 Відповісти
Потрібно запросити західний бізнес , запустити НПЗ, організувати логістику для доставки нафти,я розумію ,що цього нажаль небуде бо олігархи проти.Їм начхати.Єсмартфон,******,єдідусь-ось це що відбувається з країною.
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09.02.2022 16:19 Відповісти
у нас на металл порезали почти все НПЗ, еле бздит бенин НПЗ но на нём делают только 76 + бодяжат тех спирт и получают 95 evro, технология там ещё брежневская, а вкладываться бородатая бабушка не спешит, за дизель вообще не слышал чтоб где то делали, он всегда был привозной.
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09.02.2022 16:39 Відповісти
тому я і кажу запросити тих хто зможе запустити в Україні виробництво та налагодити ланцюжок поставки нафти ,ринок у нас не маленький їх повинно це зацікавити, але ж де той хто повинен проявити ініціативу?
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09.02.2022 16:46 Відповісти
нам не нужно налаживать поставку нефти, у нас нефти и газа как грязи, есть районы на западной Украине которые тонут в нефти, проще говоря её выкачивают из подвалов насосами. Но есть животные которые уже лет по 30 сидят на потоках, им не выгодно что то добывать и производить, им выгодно сидеть на трубе и снимать сливки.
По количеству добытого газа мы давно обогнали саудитов с катарами, вы можете сами проверить поинтересовавшись сколько заехало буровых установок хотя бы за прошлый год
так что сказки про газа нема дизеля нема и только ********* нам поможет и труба лукашенки - это давно спланировано и продумано до мелочей.
Иногда я подумываю как Украина полностью обеспечивала ********* газом до 90 годов?? и чей газ сейчас продаётся в Европу?? как там секелёв пел в песне)) как закрутим кран и замёрзнут хохлы))) а он сейчас открытый???
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09.02.2022 17:09 Відповісти
"мудрий нарід" обрав "зе владу" саме для створення дефіциту в Україні у всіх сферах життя .Створення дефіциту для українського народу , є не що інше ,як гібридна діяльність рашистів,через своїх "слуг" в Україні
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09.02.2022 16:23 Відповісти
Але винуватий хто?))
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09.02.2022 16:30 Відповісти
Порошенко !
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09.02.2022 16:47 Відповісти
Диверсантов московитов, убивших на малайзийском боинге почти 300 человек, тоже амнистируют?
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09.02.2022 16:29 Відповісти
Конєчно.
Нєт.
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09.02.2022 16:54 Відповісти
Лукошенко - чудит!!!! Он ипанутый!!! Уверен все под контролем!!!! Не паникуйте!
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09.02.2022 16:35 Відповісти
не отвлекайте, зеля занят *********
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09.02.2022 16:42 Відповісти
А где роль дерьмокомандующего? министра обороны? Где и чем занимается КабМин? И очень интересно сколько депутатов ВР из "стада негодяев" сейчас находятся в Украине?
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09.02.2022 16:48 Відповісти
"Президент обеспечивать Армию дизтопливом." Ну сколько лайков соберет такой видосик?
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09.02.2022 20:19 Відповісти
да ...до чого котиться україна ,коли такі палатні починають розсусолювати на державницькі теми.Була б нормальна держава то це б чудо давним давно си діло б пожиттево.А воно тут розсуждає про державницькі справи.Кличко заплатить своїм рейтингом за це що взяв в списки таку нікчемного кримінального елемента
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10.02.2022 09:50 Відповісти
 
 