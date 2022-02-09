В Раді є 5 законів, які потрібно буде ухвалити, щоб зрушити ситуацію по "Мінську". Це й амністія бойовиків, і перехідне правосуддя, - нардеп "Голосу" Рудик
Зараз немає ні колективного Заходу, ні конкретно якоїсь людини або країни, яка б змусила Путіна виконати свою частину Мінських угод.
Про це заявила лідерка партії "Голос" Кіра Рудик, інформує Цензор.НЕТ.
"Щодо "Мінську" і будь-яких кроків щодо нього, дійсно, у Верховній Раді вже давно повзуть такі чутки щодо того, що є 5 законів, які потрібно буде ухвалити для того, щоб зрушити ситуацію по "Мінську" з мертвої точки. Цих законів ніхто не бачив, але всі знають, як вони мають виглядати. Це, звичайно, зміни до Конституції, це вибори, це амністія бойовиків, це економічний статус і все, що стосується, дійсно, перехідного правосуддя", - пояснила нардеп.
Рудик наголосила, що "Голос" не голосуватиме за жоден з них.
"Ну давайте уявімо так, от ми з вами президент якийсь, нам потрібно виконати "Мінськ", ну от як ми це фізично зробимо в той момент, коли Росія не виконує свою частину, коли немає зараз ні колективного Заходу, ні конкретно якоїсь людини або країни, яка б змусила Путіна виконати свою частину? В останній день роботи Верховної Ради, крайній", - підсумувала вона.
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природный отбор.... дефектовка и выбраковка приматов....
Я написал то, что написал.
Нахрена ты вместо этого придумываешь что-то совершенно противоположное ?
Тебе бы к психиатру, который объяснит, что банан - это иногда просто банан.
Даже если накрыть это кодло не удастся этих амнистированных будут находить и убивать на улицах...а это будет хаос ещё тот...а "Миротворец" превратится в "Кровавую книгу возмездия" и фамилии Моно-сброда будут в ней тоже и разбирается кто из вас хороший а кто плохой не будет времени...Думайте перед тем что делаете - и о последствиях ваших действий...
Мы уже видели что делала Франция в Грузии...и что делает Германия сейчас... если прогнётесь начинайте покупать недвижимость в Рашке...но и это вам не поможет...Между восстанием Студентов и Ветеранов - огромная разница...
5. …підтверджують щодо України їх зобов'язання не застосовувати ядерну зброю проти будь-якої держави-учасника Договору про нерозповсюдження https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 ядерної зброї , що не володіє ядерною зброєю, крім випадку нападу на них, їх території або залежні території, їх збройні сили або їх союзників з боку такої держави разом з державою, яка володіє ядерною зброєю або пов'язаним з ним союзною угодою.
6. Російська Федерація, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії , Сполучені Штати Америки та Україна будуть проводити консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань.
Через те, що в англійському та українському текстах меморандуму існує різниця: тоді як в українському варіанті назва звучить як «Меморандум про гарантії безпеки…», в англійському - «Memorandum on Security Assurances» (тобто «безпекові запевнення»), а «запевнення» не несе конкретного змісту, то Будапештський меморандум не має жодного механізму гарантування безпеки
Для кожного прибацаного міняти Конституцію? Хрен їм разом з редькою.
НЕТ и только НЕТ амнистии коллаборантам, российским оккупантам.
НЕТ особых статусов-автономий, ради погибших.
НЕТ особых статусов-автономий, ради их родных отцов, матерей, детей и всех украинцев.
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПОГИБШИМ ПАТРИОТАМ УКРАИНЫ
Сепары убили 5000 солдат и офицеров Украины, что бы войти в состав Украины , республиками с особыми правами и амнистией для тех кто убивал, резал в застенках украинских солдат?
Погодився зеля на молебні, але лоба йому поб'ють ..
У меня один маленький, но конкретный вопрос - а эти ватнички из ОРДЛО будут призываться и служить в украинской армии с оружием в руках?