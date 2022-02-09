В Раді є 5 законів, які потрібно буде ухвалити, щоб зрушити ситуацію по "Мінську". Це й амністія бойовиків, і перехідне правосуддя, - нардеп "Голосу" Рудик

Зараз немає ні колективного Заходу, ні конкретно якоїсь людини або країни, яка б змусила Путіна виконати свою частину Мінських угод.

Про це заявила лідерка партії "Голос" Кіра Рудик, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо "Мінську" і будь-яких кроків щодо нього, дійсно, у Верховній Раді вже давно повзуть такі чутки щодо того, що є 5 законів, які потрібно буде ухвалити для того, щоб зрушити ситуацію по "Мінську" з мертвої точки. Цих законів ніхто не бачив, але всі знають, як вони мають виглядати. Це, звичайно, зміни до Конституції, це вибори, це амністія бойовиків, це економічний статус і все, що стосується, дійсно, перехідного правосуддя", - пояснила нардеп.

Рудик наголосила, що "Голос" не голосуватиме за жоден з них.

"Ну давайте уявімо так, от ми з вами президент якийсь, нам потрібно виконати "Мінськ", ну от як ми це фізично зробимо в той момент, коли Росія не виконує свою частину, коли немає зараз ні колективного Заходу, ні конкретно якоїсь людини або країни, яка б змусила Путіна виконати свою частину? В останній день роботи Верховної Ради, крайній", - підсумувала вона.

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