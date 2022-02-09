У Кіровоградській обласній лікарні відремонтують усі відділення та побудують операційний блок, - ОДА

У Кіровоградській обласній клінічній лікарні незабаром з’явиться сучасний операційний блок.

Про це повідомили у пресслужбі Кіровоградської ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

За програмою "Велике будівництво" у медзакладі також капітально відремонтують фактично усі відділення. Наразі уже почалися роботи з виготовлення проєктно-кошторисної документації.

"Планується капітальний ремонт гематологічного відділення, реконструкція системи електропостачання з влаштуванням резервних електростанцій ковідних відділень, теплового пункту під котельню та приміщення харчоблоку", - розповіли в ОДА.

Як зазначила очільниця області Марія Чорна, реалізація проєкту має на меті створення якісних умов для персоналу та пацієнтів лікарні, шляхом проведення комплексної модернізації опорного закладу охорони здоров’я в області.

В ОДА також зауважили, що цей об’єкт будівництва перебуває на особистому контролі голови області.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що у межах програми Володимира Зеленського планують відновити 48 обласних лікарень. У 29 з них побудують вертолітні майданчики.

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