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У Кіровоградській обласній лікарні відремонтують усі відділення та побудують операційний блок, - ОДА

У Кіровоградській обласній лікарні відремонтують усі відділення та побудують операційний блок, - ОДА

У Кіровоградській обласній клінічній лікарні незабаром з’явиться сучасний операційний блок.

Про це повідомили у пресслужбі Кіровоградської ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

За програмою "Велике будівництво" у медзакладі також капітально відремонтують фактично усі відділення. Наразі уже почалися роботи з виготовлення проєктно-кошторисної документації.

"Планується капітальний ремонт гематологічного відділення, реконструкція системи електропостачання з влаштуванням резервних електростанцій ковідних відділень, теплового пункту під котельню та приміщення харчоблоку", - розповіли в ОДА.

Як зазначила очільниця області Марія Чорна, реалізація проєкту має на меті створення якісних умов для персоналу та пацієнтів лікарні, шляхом проведення комплексної модернізації опорного закладу охорони здоров’я в області.

В ОДА також зауважили, що цей об’єкт будівництва перебуває на особистому контролі голови області.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що у межах програми Володимира Зеленського планують відновити 48 обласних лікарень. У 29 з них побудують вертолітні майданчики.

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Автор: 

лікарня (1367) Велике будівництво (742) Кіровоградська область (586)


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При Порошенку в нас відремонтували майже всі школи, садки, амбулаторії та відділення. І ніхто на цьому не піарився. Бо цим займались місцеві органи влади в рамках децентралізації. Це їхнє повноваження ! Вони на місцях краще знають що і як ремонтувати.
Зеленському ГАНЬБА !
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09.02.2022 16:51 Відповісти
благодаря "великому крадивництву",в Борисполе не стало роддома.
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09.02.2022 17:02 Відповісти
Якби вже КРОПИВНИЦЬКИЙ
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09.02.2022 17:32 Відповісти
А персонал сокращаете... Оставшихся гоните в отпуск за свой счет...Спасибо Пороху за "реформу" доктора смерти и Зели за продолжение уничтожения медицины!
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09.02.2022 17:44 Відповісти
Ну хоч обласні лікарні залишили та й ще ремонтують, а у нас райцентра вже нема , і лікарні скоро не буде., зате буде смартфон і басейн , а може велика яма, бо вже грошей не вистачає на будівництво.
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09.02.2022 22:01 Відповісти
 
 