Ідею "фінляндизації" України обговорюють у дипломатичних колах, - New York Times

Президент Франції Емманюель Макрон заперечував, що використовував термін "фінляндизація" щодо України, однак в дипломатичних колах все більше обговорюється така ідея.

Про це пише видання New York Times, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент Франції Емманюель Макрон у понеділок використав термін часів холодної війни, сказавши журналістам під час польоту до Москви, що "фінляндизація" України була "однією з моделей на столі" для послаблення напруженості з Росією. У вівторок, стоячи поруч із президентом України Володимиром Зеленським у Києві, Макрон заперечував цю репліку, яка, здавалося, поставила його в суперечку не лише з українцями, а й зі США. Але ця ідея знову обговорюється в дипломатичних колах", - пише видання.

NYT пояснює, що термін "фінлядизаці" означає суворий нейтралітет Фінляндії під час холодної війни, закріпленийо в договорі з Москвою 1948 року, коли напруженість між Радянським Союзом і Заходом була на високому рівні. Договір гарантував Фінляндії, що на відміну від інших країн Східної Європи, вона не зіткнеться з радянським вторгненням, але натомість вона погодилася залишатися поза НАТО і дозволила сусідньому гіганту здійснювати значний вплив на її внутрішню та зовнішню політику.

"Деякі експерти стверджують, що "фінляндизація" є найкращим курсом, який може Україна обрати. Кремль чітко усвідомлює, що Фінляндія, яка колись була нейтральною буферною державою між Радянським Союзом і НАТО, наразі стала набагато менш нейтральною, тяжіючи у бік Заходу після розпаду Радянського Союзу", - додало видання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я ніколи не застосовував термін "фінляндизація" щодо України, - Макрон