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Ідею "фінляндизації" України обговорюють у дипломатичних колах, - New York Times

Ідею

Президент Франції Емманюель Макрон заперечував, що використовував термін "фінляндизація" щодо України, однак в дипломатичних колах все більше обговорюється така ідея.

Про це пише видання New York Times, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент Франції Емманюель Макрон у понеділок використав термін часів холодної війни, сказавши журналістам під час польоту до Москви, що "фінляндизація" України була "однією з моделей на столі" для послаблення напруженості з Росією. У вівторок, стоячи поруч із президентом України Володимиром Зеленським у Києві, Макрон заперечував цю репліку, яка, здавалося, поставила його в суперечку не лише з українцями, а й зі США. Але ця ідея знову обговорюється в дипломатичних колах", - пише видання.

NYT пояснює, що термін "фінлядизаці" означає суворий нейтралітет Фінляндії під час холодної війни, закріпленийо в договорі з Москвою 1948 року, коли напруженість між Радянським Союзом і Заходом була на високому рівні. Договір гарантував Фінляндії, що на відміну від інших країн Східної Європи, вона не зіткнеться з радянським вторгненням, але натомість вона погодилася залишатися поза НАТО і дозволила сусідньому гіганту здійснювати значний вплив на її внутрішню та зовнішню політику.

"Деякі експерти стверджують, що "фінляндизація" є найкращим курсом, який може Україна обрати. Кремль чітко усвідомлює, що Фінляндія, яка колись була нейтральною буферною державою між Радянським Союзом і НАТО, наразі стала набагато менш нейтральною, тяжіючи у бік Заходу після розпаду Радянського Союзу", - додало видання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я ніколи не застосовував термін "фінляндизація" щодо України, - Макрон

Автор: 

НАТО (6638) росія (66465) Фінляндія (1339)


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Топ коментарі
+57
Хто подав цю ідею ? І чому вирішують БЕЗ нас ?
Уявіть нашу долю вирішують чужі люди, поки зеленський в ******* бавиться.
Ну це капець просто !
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09.02.2022 16:58 Відповісти
+49
Йух у белки видели? Мы уже были нейтральными. Результаты нейтральности девятый год отрыгиваем кровью
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09.02.2022 16:59 Відповісти
+44
як можна вірити кацапам! Єдиний шлях - це стати сильними
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09.02.2022 17:07 Відповісти
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Ну загнули!!! Жабоїди взагалі нюх втратили, чи як?
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09.02.2022 18:22 Відповісти
Вже були ми Фінляндією до 2014 року.

Все погано скінчилося. Тепер будемо партнерами США та НАТО.
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09.02.2022 18:41 Відповісти
"....Договір гарантував Фінляндії, що на відміну від інших країн Східної Європи, вона не зіткнеться з радянським вторгненням, але натомість вона погодилася залишатися поза НАТО і дозволила сусідньому гіганту здійснювати значний вплив на її внутрішню та зовнішню політику..." Джерело: Макрон, а як на рахунок "фінляндизація" Франції і Німеччини? Хоча вибачте, ви і так вже "фінляндизирувались" під Росію дальше нікуди. Тоді друге питання: "Хто тебе с... звав вирішувати долю України без України?" Сидів тихенько і сидів би ... ні приперлось і почало висказувати ідеї, які влаштовують Росію, а не Україну, сволота ...
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09.02.2022 19:02 Відповісти
Думаю, що можна погодитись на фінляндізацію, після того, як на руїнах Кремля виросте бур'ян.
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09.02.2022 19:04 Відповісти
Правильно ***** макрону тикало і в хєр не ставило. Підар цей макрон.
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09.02.2022 19:05 Відповісти
Як там Будапештський меморандум себе почуває?

Яка в біса "фінлядизація"?
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09.02.2022 19:10 Відповісти
Сосіть х#й "фінлянтизатори" ссикливі.
Українці будуть чинити опір рашисста-нацистам!
Америка, Британія, Канада допоможуть !
Треба ігнорувати Францію й Німеччину - вони хвойди *****.
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09.02.2022 19:11 Відповісти
финляндизация и нейтральность были возможны до осени 2013 года...возможно, и то не факт.

после 2014 года, после аннексии Крыма и оккупации части Донбасса, это невозможно априори.

такую возможность перечеркнула сама паРаша своими преступлениями против Украины и

мирового порядка.

паРаша и ее подпевалы, ПНХ все!

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09.02.2022 19:12 Відповісти
Вообще-то не вопрос. На..уй из донбасса и Крыма с компенсациями. И можно подумать о нейтральности
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09.02.2022 19:34 Відповісти
Это не остановит москалей. Для них, Украины нет.
Всё что говорят в кремле - это постоянное враньё.
Манергейм.
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09.02.2022 20:19 Відповісти
Ну зачем что-то придумывать? Есть прекрасный Будапештский договор. Давайте начнем с его соблюдения! А там посмотрим.
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09.02.2022 20:24 Відповісти
ХОРОШИЙ ПУТИН - ЭТО МЕРТВЫЙ ПУТИН.
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09.02.2022 20:29 Відповісти
В Финляндии 3 миллиона населения. В Украине 40 млн. Поэтому любые договоры в этом направлении лишены смысла. Украина сильнее написанного на бумаге!
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09.02.2022 20:31 Відповісти
Ага, навіть так.
І які ж це конкретно дипломатичні кола це обговорюють ?

Німецькі і французькі, як завжди ?
Чи й інші, крім британських та польських ?
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09.02.2022 20:44 Відповісти
є ще один термін "************",це коли воно згине
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09.02.2022 20:50 Відповісти
Украина уже выбрала свой путь, он закреплён в конституции. Все остальное можете себе в зад засунуть и отправляться в пешее эротическое путешествие.
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09.02.2022 20:58 Відповісти
Нехай цапи, німці та жабоїди стають нейтральними.
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09.02.2022 21:08 Відповісти
другий раз кацапи нас не обманять.
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09.02.2022 23:38 Відповісти
Видається, що, обговорюючи Україну, саму Україну при цьому не стурбуваліся спитати.
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10.02.2022 04:30 Відповісти
На то они и политики.Обговаривать они могут что угодно.В том числе и "финляндизацию" как обсолютно не приемлемый вариант после событий 14г.Главное примет тот или иной вариант наше общество.После выборов 19г. у меня большие сомнения в адекватности наших людей.
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10.02.2022 08:04 Відповісти
пара париж снова - делить на 2 зоны.....
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10.02.2022 16:16 Відповісти
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