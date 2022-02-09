У МЗС РФ запропонували шлях деескалації: Забрати в України іноземну зброю і повернути позаблоковий статус

Деескалації в Україні можна досягти, якщо відкликати звідти західних військових інструкторів, вивезти іноземне озброєння і відмовитись від навчань з НАТО. Крім того, Україна має повернутися до нейтрального позаблокового статусу.

Про це заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Ми переконані, що добитися деескалації ситуації навколо України можна дуже швидко: для цього треба припинити постачання Україні озброєнь, відкликати з її території західних військових радників, інструкторів, припинити спільні навчання ЗСУ та країн НАТО, а також вивести всі раніше надане Києву озброєння за межі української території", - сказала Захарова на брифінгу.

Представник МЗС РФ нагадала, що напередодні на всій території України розпочалися масштабні командно-штабні навчання Збройних Сил. "Під час цих навчань відпрацьовуватимуться бойові застосування протитанкових ракетних комплексів Next Generation Light Anti-tank Weapon та Javelin, вони отримані з Британії та США, а також турецьких безпілотників Bayraktar", - зазначила Захарова.

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"Якщо говорити про регіональну безпеку в широкому контексті, то для її зміцнення НАТО слід, окрім іншого, оголосити про відмову від політики "відчинених дверей". Київ у свою чергу має повернутися до нейтрального позаблокового статусу, який був проголошений декларацією про суверенітет України від 16.07.1990 року", - додала спікер російського МЗС.