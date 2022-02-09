У МЗС РФ запропонували шлях деескалації: Забрати в України іноземну зброю і повернути позаблоковий статус
Деескалації в Україні можна досягти, якщо відкликати звідти західних військових інструкторів, вивезти іноземне озброєння і відмовитись від навчань з НАТО. Крім того, Україна має повернутися до нейтрального позаблокового статусу.
Про це заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
"Ми переконані, що добитися деескалації ситуації навколо України можна дуже швидко: для цього треба припинити постачання Україні озброєнь, відкликати з її території західних військових радників, інструкторів, припинити спільні навчання ЗСУ та країн НАТО, а також вивести всі раніше надане Києву озброєння за межі української території", - сказала Захарова на брифінгу.
Представник МЗС РФ нагадала, що напередодні на всій території України розпочалися масштабні командно-штабні навчання Збройних Сил. "Під час цих навчань відпрацьовуватимуться бойові застосування протитанкових ракетних комплексів Next Generation Light Anti-tank Weapon та Javelin, вони отримані з Британії та США, а також турецьких безпілотників Bayraktar", - зазначила Захарова.
"Якщо говорити про регіональну безпеку в широкому контексті, то для її зміцнення НАТО слід, окрім іншого, оголосити про відмову від політики "відчинених дверей". Київ у свою чергу має повернутися до нейтрального позаблокового статусу, який був проголошений декларацією про суверенітет України від 16.07.1990 року", - додала спікер російського МЗС.
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РАША - ПІШЛА НА ПАРАШУ
хіба можна повернути в протилежний бік напрям руху течії ріки?
Выдать Адольфа Владимировича и всю верхушку для суда в Гааге, отводите войска в казармы, возвращаете Крым, восстанавливаете разрушенную треть Донбасса, выплачиваете репарации и прекращаете совать свой длинный нос в дела соседей. Мостик не забудьте после себя прибрать. Нам он нах не нужен.
https://www.facebook.com/brtcomua/posts/4902743349786280?__cft__[0]=AZX5M5HGUN0ejYx0279LmgauCq081dioExuyZd5fEXI80llDE7RMAzvhMvnNNQnnu4ZtRNrXtRcuWmJ4KH1MlXvmXTxPFpowkSBIIMDe0zkck--sX7fCTITEwBTSZOhd6g9rrfX5aOtvoRbgkrELDR6TLGjQSK2SMCmcewosA2U-aw&__tn__=%2CO%2CP-y-R 3 ч. ·
Россия через свой МИД предложила "план деэскалации":
Украина возвращается в нейтральный внеблоковый статус, никакого НАТО, никаких учений с НАТО, никаких инструкторов и советников из стран НАТО, и никакого иностранного оружия - все привезённые нам плюшки возвращаются обратно.
Прекрасный план. Стоит согласиться. Но есть небольшие встречные пожелания:
1. Россия, как добропорядочный сосед, не имеющий злых намерений (в чем мы не сомневаемся ни минуты), выходит из ОДКБ, выводит свои войска из ПМР, Абхазии, Южной Осетии, Армении и Беларуси.
2. Стремясь утвердиться на высоких гуманистических позициях, Россия отказывается от ядерного оружия, провозглашая навсегда безъядерный и внеблоковый статус.
3. Россия выводит свои войска с Донбасса. Компенсирует Украине экономические потери, связанные с войной. Оплачивает претензии украинских граждан, потерявших жильё, работу, здоровье, близких.
4. Россия возвращает Крым Украине, выводит с полуострова свои войска и флот, а также выплачивает контрибуцию и компенсирует экономические потери украинским предприятиям и гражданам. Отдельно - моральные страдания.
5. Россия записывает в своей Конституции обязательство никогда не угрожать Украине, и не размещать солдат ближе 500 км от украинской границы.
6. Россия обязуется на веки вечные продавать Украине газ и нефть по цене не выше 50% от рыночной. На Рождество и День независимости - бесплатно.
7. Украинский язык объявляется вторым государственным в России. Официальным приветствием признаётся "Слава Украине!"
Я ничего не забыл?...
Так Иван Пересветов призывает царя завоевать Казань «военники удалые посылать на улусы на казанские да велети их жечи и людей сечи и пленити»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8#cite_note-12 [12] , мотивируя это тем, что: «А слышал есми про тую землю, про Казанское царство у многих военников, которые в царстве Казанском бывали, что про неё говорят, применяют ея к подрайской земле угодьем великим» «хотя бы таковая землица угодная и в дружбе была, ино было бы не мочно терпети за такое угодие»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8#cite_note-13 [13]
Так що байки про "исключительно оборонительные войны" та про "хотят ли русские войны" нехай залишать легковірним (Зімбабве, Вануату, Нікарагуа). Ми цім побрехенькам не віримо...
Терпи моя "красавица Рассия." аххах-ха.-))) Поставки военной помощи будут продолжаться. Это не ваше дело кацапы! Пусть оккупант РФ заберет свои войска, все вооружения, военную технику с украинской территории Донецка и Луганска, Крыма. И откажется от ядерного оружия.
Захирова давай до свиданья!)
повернути позаблоковий статус"....
Чи Московія навзамін поверне Крим? Не може
ж гра йти тільки до одних воріт. Якщо ж ні - що
ви, хлопці, пиз...е!!!
1- припинення постачання озброєнь Україні.
2- виведення з України західних військових інструкторів і радників.
3- відмова від спільних навчань ЗСУ та країн НАТО.
4- вивіз з України раніше поставлених озброєнь.
5- відмова НАТО від політики "відчинених дверей".
6- повернення України до нейтрального позаблокового статусу.
7- виконання Україною Мінських угод, виконання їх у варіанті, який є вигідним для Москви. Це прямі переговори Києва з ватажками терористами "Л/ДНР", а також надання окупованим кремлем територіям особливого державного статусу, який закріпить там окупаційну владу Москви.
Всі ці 7 злочинні умови вони настільки ворожі нам, що їх навіть розглядати та вивчати Україна взагалі не буде......