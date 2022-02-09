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У МЗС РФ запропонували шлях деескалації: Забрати в України іноземну зброю і повернути позаблоковий статус

У МЗС РФ запропонували шлях деескалації: Забрати в України іноземну зброю і повернути позаблоковий статус

Деескалації в Україні можна досягти, якщо відкликати звідти західних військових інструкторів, вивезти іноземне озброєння і відмовитись від навчань з НАТО. Крім того, Україна має повернутися до нейтрального позаблокового статусу.

Про це заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Ми переконані, що добитися деескалації ситуації навколо України можна дуже швидко: для цього треба припинити постачання Україні озброєнь, відкликати з її території західних військових радників, інструкторів, припинити спільні навчання ЗСУ та країн НАТО, а також вивести всі раніше надане Києву озброєння за межі української території", - сказала Захарова на брифінгу.

Представник МЗС РФ нагадала, що напередодні на всій території України розпочалися масштабні командно-штабні навчання Збройних Сил. "Під час цих навчань відпрацьовуватимуться бойові застосування протитанкових ракетних комплексів Next Generation Light Anti-tank Weapon та Javelin, вони отримані з Британії та США, а також турецьких безпілотників Bayraktar", - зазначила Захарова.

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"Якщо говорити про регіональну безпеку в широкому контексті, то для її зміцнення НАТО слід, окрім іншого, оголосити про відмову від політики "відчинених дверей". Київ у свою чергу має повернутися до нейтрального позаблокового статусу, який був проголошений декларацією про суверенітет України від 16.07.1990 року", - додала спікер російського МЗС.

Автор: 

МЗС рф (972) Захарова Марія (362)


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Топ коментарі
+133
шлях деескалації: Забрати в РФ ядерну зброю і роздіти рашку на 2 десятки колоній під протекторатом Запада
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09.02.2022 17:03 Відповісти
+110
О, финляндизация.... Засунь себе в жопу!
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09.02.2022 17:02 Відповісти
+101
та не вопрос.
После того как вы отведете войска, вернете крым и донбас и заплатите репарации.
Не вижу проблемы.
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09.02.2022 17:03 Відповісти
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09.02.2022 21:59 Відповісти
У МЗС РФ запропонували шлях деескалації: Забрати в України іноземну зброю і повернути позаблоковий статус Джерело:

РАША - ПІШЛА НА ПАРАШУ
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09.02.2022 22:02 Відповісти
ідіоти
хіба можна повернути в протилежний бік напрям руху течії ріки?
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09.02.2022 23:36 Відповісти
Кацапня впевнена,що в Україні впораються,як в Білорусії чи в Казахстані,Але як же вони помиляються,якщо дійсно так вважають.сьогодні Україна і московія-два смертельно ворожі світи і це на десятиліття
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09.02.2022 22:15 Відповісти
От Украины встречное предложение.
Выдать Адольфа Владимировича и всю верхушку для суда в Гааге, отводите войска в казармы, возвращаете Крым, восстанавливаете разрушенную треть Донбасса, выплачиваете репарации и прекращаете совать свой длинный нос в дела соседей. Мостик не забудьте после себя прибрать. Нам он нах не нужен.
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09.02.2022 22:18 Відповісти
Путин - ПНХ.
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09.02.2022 22:20 Відповісти
Маша, хряпни стакан и сходи на}{уй
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09.02.2022 22:23 Відповісти
РФ пора запретить поставки героина из Аргентины и Афганистана. Они там все упоротые руководство кремля под коксом, неадекватные.
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09.02.2022 23:39 Відповісти
Не хочу писать много слов со звездочками, но думаю все и так догадываются, что ***** нужно сосать постоянно.
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09.02.2022 22:27 Відповісти
А віддати Крим і Донбас, відвести війська? І тільки потім ставити якісь вимоги?
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09.02.2022 22:29 Відповісти
Похоже на московии закончились другие идеи и отступать то некуда, блеф до гроба и повторение одной и той же мантры. Но, тут как то не прокатит уже ничего.
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09.02.2022 22:33 Відповісти
внеблоковый статус был в 2014-м - результат? Беда, война и тысячи жертв. Теперь только в НАТО
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09.02.2022 22:43 Відповісти
https://www.facebook.com/brtcomua?__cft__[0]=AZX5M5HGUN0ejYx0279LmgauCq081dioExuyZd5fEXI80llDE7RMAzvhMvnNNQnnu4ZtRNrXtRcuWmJ4KH1MlXvmXTxPFpowkSBIIMDe0zkck--sX7fCTITEwBTSZOhd6g9rrfX5aOtvoRbgkrELDR6TLGjQSK2SMCmcewosA2U-aw&__tn__=-UC%2CP-y-R Юрий Касьянов

https://www.facebook.com/brtcomua/posts/4902743349786280?__cft__[0]=AZX5M5HGUN0ejYx0279LmgauCq081dioExuyZd5fEXI80llDE7RMAzvhMvnNNQnnu4ZtRNrXtRcuWmJ4KH1MlXvmXTxPFpowkSBIIMDe0zkck--sX7fCTITEwBTSZOhd6g9rrfX5aOtvoRbgkrELDR6TLGjQSK2SMCmcewosA2U-aw&__tn__=%2CO%2CP-y-R 3 ч. ·

Россия через свой МИД предложила "план деэскалации":
Украина возвращается в нейтральный внеблоковый статус, никакого НАТО, никаких учений с НАТО, никаких инструкторов и советников из стран НАТО, и никакого иностранного оружия - все привезённые нам плюшки возвращаются обратно.

Прекрасный план. Стоит согласиться. Но есть небольшие встречные пожелания:

1. Россия, как добропорядочный сосед, не имеющий злых намерений (в чем мы не сомневаемся ни минуты), выходит из ОДКБ, выводит свои войска из ПМР, Абхазии, Южной Осетии, Армении и Беларуси.

2. Стремясь утвердиться на высоких гуманистических позициях, Россия отказывается от ядерного оружия, провозглашая навсегда безъядерный и внеблоковый статус.

3. Россия выводит свои войска с Донбасса. Компенсирует Украине экономические потери, связанные с войной. Оплачивает претензии украинских граждан, потерявших жильё, работу, здоровье, близких.

4. Россия возвращает Крым Украине, выводит с полуострова свои войска и флот, а также выплачивает контрибуцию и компенсирует экономические потери украинским предприятиям и гражданам. Отдельно - моральные страдания.

5. Россия записывает в своей Конституции обязательство никогда не угрожать Украине, и не размещать солдат ближе 500 км от украинской границы.

6. Россия обязуется на веки вечные продавать Украине газ и нефть по цене не выше 50% от рыночной. На Рождество и День независимости - бесплатно.

7. Украинский язык объявляется вторым государственным в России. Официальным приветствием признаётся "Слава Украине!"

Я ничего не забыл?...
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09.02.2022 22:45 Відповісти
Разобрать керченский мост
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09.02.2022 23:05 Відповісти
Както так поруски - а ***** в рот раша не хочет?... Привыкли же уже сосать... то пусть и сосут.
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09.02.2022 22:57 Відповісти
Чому нас вчить історія:

Так Иван Пересветов призывает царя завоевать Казань «военники удалые посылать на улусы на казанские да велети их жечи и людей сечи и пленити»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8#cite_note-12 [12] , мотивируя это тем, что: «А слышал есми про тую землю, про Казанское царство у многих военников, которые в царстве Казанском бывали, что про неё говорят, применяют ея к подрайской земле угодьем великим» «хотя бы таковая землица угодная и в дружбе была, ино было бы не мочно терпети за такое угодие»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8#cite_note-13 [13]

Так що байки про "исключительно оборонительные войны" та про "хотят ли русские войны" нехай залишать легковірним (Зімбабве, Вануату, Нікарагуа). Ми цім побрехенькам не віримо...
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09.02.2022 23:18 Відповісти
это ответ Путлеру, то что он там кукарекал про Украину!
Терпи моя "красавица Рассия." аххах-ха.-))) Поставки военной помощи будут продолжаться. Это не ваше дело кацапы! Пусть оккупант РФ заберет свои войска, все вооружения, военную технику с украинской территории Донецка и Луганска, Крыма. И откажется от ядерного оружия.
Захирова давай до свиданья!)
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09.02.2022 23:35 Відповісти
Упоротые твари !
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10.02.2022 00:25 Відповісти
щяс, разбежались.
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10.02.2022 02:11 Відповісти
"Забрати в України іноземну зброю і

повернути позаблоковий статус"....

Чи Московія навзамін поверне Крим? Не може

ж гра йти тільки до одних воріт. Якщо ж ні - що

ви, хлопці, пиз...е!!!
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10.02.2022 04:27 Відповісти
Кремль, а попка не слипнется?
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10.02.2022 05:11 Відповісти
Фашистка Захарова назвала сім умов відведення військ РФ від України. Спікер МЗС ворожої нам РФ М. Захарова назвала умови припинення масового перекидання окупаційних військ РФ до кордонів України. Вона висунула Україні та НАТО умови для деескалації ситуації. "Добитися деескалації ситуації навколо України... можна дуже просто", - сказала представниця країни-агресора. Вона висунула 7 умов, які покликані залишити Україну без захисту:
1- припинення постачання озброєнь Україні.
2- виведення з України західних військових інструкторів і радників.
3- відмова від спільних навчань ЗСУ та країн НАТО.
4- вивіз з України раніше поставлених озброєнь.
5- відмова НАТО від політики "відчинених дверей".
6- повернення України до нейтрального позаблокового статусу.
7- виконання Україною Мінських угод, виконання їх у варіанті, який є вигідним для Москви. Це прямі переговори Києва з ватажками терористами "Л/ДНР", а також надання окупованим кремлем територіям особливого державного статусу, який закріпить там окупаційну владу Москви.
Всі ці 7 злочинні умови вони настільки ворожі нам, що їх навіть розглядати та вивчати Україна взагалі не буде......
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10.02.2022 06:32 Відповісти
Я самый центровой гопник этого района,погоняло "ху...ло",требую чтобы полиция вывела всех своих сотрудников с моего района,конфисковало все гражданское оружие у этих терпил,и вобще больше никак не вмешивалось в мои дела на районе.После выполнения этих требований я со своими пацанами придумаем следующии.
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10.02.2022 07:47 Відповісти
Да на буй их послать с ехидной улыбкой и все. А крым, либо сами отдадут, либо сами заберем.
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10.02.2022 11:55 Відповісти
А КОГДА МАСК МАРС ОСВОИТ, ЧТО БУДУТ ОНИ ХОТЕТЬ !?)
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10.02.2022 13:20 Відповісти
Жила была маленькая московия, мирная, никого не трогающая. И тихо мирно, добром и лаской собрала вокруг себя 1/6 суши планеты Земля... Вот такая сказка...
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10.02.2022 14:03 Відповісти
Угу...это та страна которая никогда не воевала и не вела захватнических воин. А 1/6 суши сама по себе у Московии появились.просыпается как то Московия глядь, а земель на 1/6 части суши. И все народы которые населяли эти земли референдумы честные проводили, ага
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12.02.2022 02:13 Відповісти
Станом на 24.08.1991 р. Україна має і позаблоковий статус, і ядерний статус, і велику армію. Вернемо все взад!))
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10.02.2022 15:39 Відповісти
алкоголичка!!!!! а хер тебе на воротник от НАТО.....
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10.02.2022 16:17 Відповісти
Яка ж все таки падла це РФ!
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12.02.2022 09:12 Відповісти
Дав би я Машці в ротяку чорну,але страшна вона ....як ядерна війна!
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15.02.2022 11:21 Відповісти
Україна якщо взяла зброю,то вже х...й віддасть!
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15.02.2022 11:23 Відповісти
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