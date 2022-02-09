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Новини Війна
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Глава МЗС Великої Британії Трасс прибула до Москви для перемовин щодо ситуації довкола України

Глава МЗС Великобританії Елізабет Трасс прибула із офіційним візитом до Москви.

Про це повідомило сьогодні посольство країни у Москві, інформує Цензор.НЕТ.

"Міністр закордонних справ прибула до Москви для переговорів із міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим з питань України", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Глава МЗС Великої Британії Трасс перед візитом до РФ: Москва не повинна сумніватися в силі нашої відповіді

Глава МЗС Великої Британії Трасс прибула до Москви для перемовин щодо ситуації довкола України 01

Автор: 

Велика Британія (5687) Лавров Сергій (1615) росія (66465) Трасс Елізабет (172)


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Топ коментарі
+8
Надеюсь после встречи с полуадичалыми ордынцами бриты сразу вышлют нам с пару десятков грузовых военных бортов с вкусняшками для ВСУ.
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09.02.2022 17:43 Відповісти
+6
Вітаємо британських друзів на українській землі...WELCOME...
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09.02.2022 17:26 Відповісти
+5
тяжело ей будет после макроновского обсерона
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09.02.2022 17:31 Відповісти
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Почему ни на танке ???
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09.02.2022 17:26 Відповісти
по паРашi вогонь !

https://mcdn.tvzvezda.ru/storage/news_other_images/2021/12/01/c16c791036a64fa6b05c8238a5f8ac1e.jpg
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09.02.2022 18:47 Відповісти
Вітаємо британських друзів на українській землі...WELCOME...
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09.02.2022 17:26 Відповісти
"опимист" в шапке из мёртвого ягнёнка напрягает .
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09.02.2022 17:30 Відповісти
тяжело ей будет после макроновского обсерона
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09.02.2022 17:31 Відповісти
Пусть узнает как там дела с Новичком? Сколько путиноиды накопили этой херни?
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09.02.2022 17:35 Відповісти
Надеюсь после встречи с полуадичалыми ордынцами бриты сразу вышлют нам с пару десятков грузовых военных бортов с вкусняшками для ВСУ.
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09.02.2022 17:43 Відповісти
це як добрий та злий коп,нехай виберають,чи просто відповзти чи отримати пздюліну та відповзти..
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09.02.2022 17:44 Відповісти
Господь с тобой - Элизабет!
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09.02.2022 17:52 Відповісти
Лиза, предупреди сразу этих дебилов, что все их наворованные денежки и дома, квартиры уйдут в пользу британской короны. От жадности эти падлы захлебнутся собственным говном
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09.02.2022 18:13 Відповісти
Лиза? Ты с ней пил на брудершафт?
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09.02.2022 18:51 Відповісти
Цілую твої ноги Ліза

Ох *бтыть, куда я попал? Уходим, светает... ©
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09.02.2022 18:53 Відповісти
Смерть дикой азиопской паРаше!

Рули, Британия !

https://youtu.be/FoHgSLp19YE

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09.02.2022 18:35 Відповісти
Не боится леди Трасс заглянуть в глаза Лаврова ? И правильно , волков бояться - в лес не ходить . Пусть кремлядь боится !
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09.02.2022 19:37 Відповісти
"Глава МЗС Великої Британії Трасс прибула до Москви для перемовин щодо ситуації довкола України"
_"Ситуация", вообще-то, вокруг расии, а не Украины! Ибо агрессор, источник угрозы и бед - это расия!
_Написавший заголовок идиот даже не задумался что он сказал этими словами.
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09.02.2022 20:57 Відповісти
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!!!!
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10.02.2022 16:19 Відповісти
 
 