Глава МЗС Великої Британії Трасс прибула до Москви для перемовин щодо ситуації довкола України
Глава МЗС Великобританії Елізабет Трасс прибула із офіційним візитом до Москви.
Про це повідомило сьогодні посольство країни у Москві, інформує Цензор.НЕТ.
"Міністр закордонних справ прибула до Москви для переговорів із міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим з питань України", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+8 Михаил Грушевский
показати весь коментар09.02.2022 17:43 Відповісти Посилання
+6 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар09.02.2022 17:26 Відповісти Посилання
+5 Anton Grinblat #491066
показати весь коментар09.02.2022 17:31 Відповісти Посилання
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Ох *бтыть, куда я попал? Уходим, светает... ©
Рули, Британия !
https://youtu.be/FoHgSLp19YE
_"Ситуация", вообще-то, вокруг расии, а не Украины! Ибо агрессор, источник угрозы и бед - это расия!
_Написавший заголовок идиот даже не задумался что он сказал этими словами.