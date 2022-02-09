"Глава МЗС Великої Британії Трасс прибула до Москви для перемовин щодо ситуації довкола України"

Глава МЗС Великобританії Елізабет Трасс прибула із офіційним візитом до Москви.

Про це повідомило сьогодні посольство країни у Москві, інформує Цензор.НЕТ.

"Міністр закордонних справ прибула до Москви для переговорів із міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим з питань України", - йдеться у повідомленні.

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