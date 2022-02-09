Запасів паливно-мастильних матеріалів у ЗСУ достатньо, як і варіантів їх поповнення, - Міноборони

Блокування одного з наявних маршрутів постачання паливно-мастильних матеріалів не вплине на боєздатність Збройних сил України.

Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті Міністерства оборони України, інформує Цензор.НЕТ.

У відомстві наголосили, що на сьогодні необхідні запаси ПММ відповідно до потреб, сформованих Генеральним штабом ЗСУ, забезпечені.

Одночасно Міноборони здійснює комплекс заходів щодо диверсифікації джерел та забезпечення практичної можливості постачань ПММ різними маршрутами, з різних регіонів Європи та всього світу, щоб гарантувати їх безперебійність та збільшення обсягів за необхідності. Зокрема, йдеться про постачання і залізничним, і морським транспортом.

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"Ми за всіма напрямами працюємо над підвищенням можливостей ЗСУ. Нагадаємо, у плані закупівель передбачені кошти, зокрема, на модернізацію паливної інфраструктури, закупівлю паливних модулів та розширення парку резервуарів. Зазначу: запасів паливно-мастильних матеріалів у ЗСУ достатньо, як і варіантів поповнення із країн-партнерів", - повідомив міністр оборони Олексій Резніков.