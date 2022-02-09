Запасів паливно-мастильних матеріалів у ЗСУ достатньо, як і варіантів їх поповнення, - Міноборони
Блокування одного з наявних маршрутів постачання паливно-мастильних матеріалів не вплине на боєздатність Збройних сил України.
Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті Міністерства оборони України, інформує Цензор.НЕТ.
У відомстві наголосили, що на сьогодні необхідні запаси ПММ відповідно до потреб, сформованих Генеральним штабом ЗСУ, забезпечені.
Одночасно Міноборони здійснює комплекс заходів щодо диверсифікації джерел та забезпечення практичної можливості постачань ПММ різними маршрутами, з різних регіонів Європи та всього світу, щоб гарантувати їх безперебійність та збільшення обсягів за необхідності. Зокрема, йдеться про постачання і залізничним, і морським транспортом.
"Ми за всіма напрямами працюємо над підвищенням можливостей ЗСУ. Нагадаємо, у плані закупівель передбачені кошти, зокрема, на модернізацію паливної інфраструктури, закупівлю паливних модулів та розширення парку резервуарів. Зазначу: запасів паливно-мастильних матеріалів у ЗСУ достатньо, як і варіантів поповнення із країн-партнерів", - повідомив міністр оборони Олексій Резніков.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Якщо рахувати в тонах , купили 44% від того , що було в 2020.
а що було б як би ***** напало. ну так 3-5 тижнів тому,
коли в ВСУ було 17% палива від потреб?
от розкажіть нам, українцям, що було б???
турки, байрактары.
сша джевелин
англия нл какой то не помню
прибалты то же
а что наши, млять?
ЧТО?????****.
даже соляру,
и ту скиздили.
у нас лучший в мире танк, неплохие пзрк и лучшая дальнобойная, крупнокалиберная снайперка.
где оно???
Але скільки цієї зими (((((
питання, що його не було,
від слова ВЗАГАЛІ.
от те що в баках було, і все
Отмечается, что поставки из России выросли почти на 29%, до 8,1 млрд долл., а поставки из Украины - на 12,5%, до 4,2 млрд долл.
Заметим, что лидерами среди продуктов поставки из России в Украину есть уголь (1,55 млрд долл., рост в 1,5 раз), готовые нефтепродукты (1,24 млрд долл.), сжиженный газ (960 млн долл., рост в 3,5 раз), кокс (230 млн долл. рост в 6,2 раза), а также аммиак, полиэтилен и полипропилен, стекло, растворители и пластмасса (от 60 до 100 млн долл.)