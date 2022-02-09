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Новини Війна
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Запасів паливно-мастильних матеріалів у ЗСУ достатньо, як і варіантів їх поповнення, - Міноборони

Запасів паливно-мастильних матеріалів у ЗСУ достатньо, як і варіантів їх поповнення, - Міноборони

Блокування одного з наявних маршрутів постачання паливно-мастильних матеріалів не вплине на боєздатність Збройних сил України.

Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті Міністерства оборони України, інформує Цензор.НЕТ.

У відомстві наголосили, що на сьогодні необхідні запаси ПММ відповідно до потреб, сформованих Генеральним штабом ЗСУ, забезпечені.

Одночасно Міноборони здійснює комплекс заходів щодо диверсифікації джерел та забезпечення практичної можливості постачань ПММ різними маршрутами, з різних регіонів Європи та всього світу, щоб гарантувати їх безперебійність та збільшення обсягів за необхідності. Зокрема, йдеться про постачання і залізничним, і морським транспортом.

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"Ми за всіма напрямами працюємо над підвищенням можливостей ЗСУ. Нагадаємо, у плані закупівель передбачені кошти, зокрема, на модернізацію паливної інфраструктури, закупівлю паливних модулів та розширення парку резервуарів. Зазначу: запасів паливно-мастильних матеріалів у ЗСУ достатньо, як і варіантів поповнення із країн-партнерів", - повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

Автор: 

армія (3782) Міноборони (7519) оборона (4856) паливо (898) Резніков Олексій (1447)


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Топ коментарі
+7
Достатньо для чого? Для заїзду у бокси? А варіанти поповнення - заправки Бабломойського з наступною оплатою втридорога, як у 2014-му?
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09.02.2022 17:56 Відповісти
+6
То є,то немає,я навіть здогадуюсь хто бреше...
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09.02.2022 17:48 Відповісти
+4
Зеленській розраховує на трофейні ешелони з паливом і масову здачу московітських танків з повними баками?
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09.02.2022 17:48 Відповісти
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В Беларуси закупать не вариант, они в любой момент могут перекрыть поставки, а это может поставить Украину в неприятную ситуацию.
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09.02.2022 17:43 Відповісти
Нужно ведро соляры,что бы танк только завезти .
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09.02.2022 17:50 Відповісти
И матюков в 2р больше...
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09.02.2022 17:58 Відповісти
Два
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09.02.2022 18:14 Відповісти
Кто-то доказал обратное?
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09.02.2022 18:16 Відповісти
Румыния член НАТО имеет кучу НПЗ, гоните румынский бензин и ДП
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09.02.2022 17:48 Відповісти
Зеленській розраховує на трофейні ешелони з паливом і масову здачу московітських танків з повними баками?
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09.02.2022 17:48 Відповісти
Не, какие трофейные эшелоны если их будут "лететь и бамбить" (С) ?
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09.02.2022 17:57 Відповісти
То є,то немає,я навіть здогадуюсь хто бреше...
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09.02.2022 17:48 Відповісти
Хто ж тоді у нас прибріхує?
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09.02.2022 17:52 Відповісти
Достатньо для чого? Для заїзду у бокси? А варіанти поповнення - заправки Бабломойського з наступною оплатою втридорога, як у 2014-му?
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09.02.2022 17:56 Відповісти
после высказываний о 10-летних контрактах....как-то слабо верится этому стратегу...
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09.02.2022 17:59 Відповісти
верю!
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09.02.2022 18:00 Відповісти
То-то я смотрю, что меня в ООС ограничивают поездки и е**т за километраж.
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09.02.2022 18:03 Відповісти
А в відсотках від потреби можна ......
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09.02.2022 18:06 Відповісти
Цікаво, а що нам скаже стаття на витрати ? Є така ж, правда ? Скільки грошей виділено на закупівлю палива ?
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09.02.2022 18:09 Відповісти
Питання не тільки в грошах. Минулого року було на пальне 5 млрд. , а контрактів уклали на 2,7 млрд.
Якщо рахувати в тонах , купили 44% від того , що було в 2020.
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09.02.2022 20:31 Відповісти
молодцы, зеленский спец. даже праффеси.анал.
а що було б як би ***** напало. ну так 3-5 тижнів тому,
коли в ВСУ було 17% палива від потреб?
от розкажіть нам, українцям, що було б???
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09.02.2022 18:10 Відповісти
Танки грязи не боятся! Байрактарам соляра не нужна!
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09.02.2022 18:38 Відповісти
согласен, но:
турки, байрактары.
сша джевелин
англия нл какой то не помню
прибалты то же
а что наши, млять?
ЧТО?????****.
даже соляру,
и ту скиздили.
у нас лучший в мире танк, неплохие пзрк и лучшая дальнобойная, крупнокалиберная снайперка.
где оно???
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09.02.2022 19:16 Відповісти
За різними типами пального відсоток різний. Найгірше - зимовий дизель .
Але скільки цієї зими (((((
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09.02.2022 20:33 Відповісти
а питання не в якості чи марці пального.
питання, що його не було,
від слова ВЗАГАЛІ.
от те що в баках було, і все
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09.02.2022 21:18 Відповісти
«Оборот внешней торговли между странами составил 12,3 миллиарда долларов, увеличившись по сравнению с 2020 годом на 22,8%», - говорится в сообщении.

Отмечается, что поставки из России выросли почти на 29%, до 8,1 млрд долл., а поставки из Украины - на 12,5%, до 4,2 млрд долл.

Заметим, что лидерами среди продуктов поставки из России в Украину есть уголь (1,55 млрд долл., рост в 1,5 раз), готовые нефтепродукты (1,24 млрд долл.), сжиженный газ (960 млн долл., рост в 3,5 раз), кокс (230 млн долл. рост в 6,2 раза), а также аммиак, полиэтилен и полипропилен, стекло, растворители и пластмасса (от 60 до 100 млн долл.)
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09.02.2022 18:35 Відповісти
https://t.me/budem_bambit/894
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09.02.2022 19:59 Відповісти
 
 