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Новини
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"Ми запускаємо онлайн-канали довіри, щоб урятувати дітей від самогубств і різних форм насилля", - прокурор Усенко

Офіс генпрокурора ініціював створення в соцмережах online-каналів довіри для неповнолітніх жертв злочинів і свідків злочинів.

Про це в інтерв’ю Цензор.НЕТ розповіла начальник Департаменту захисту прав дітей та протидії насильству Офісу Генпрокурора Юлія Усенко.

За її словами, до цього проєкту долучилися, окрім прокурорів, поліцейські й приватні психологи, які працюватимуть на громадських засадах.

"Разом ми запускаємо онлайн-канали довіри, щоб урятувати дітей від самогубств і різних форм насилля, - пояснила вона. - У серпні минулого року було підписано меморандум на рівні Запорізької області про пілотування такого проєкту. Що в нього входить? Це розроблення програмного продукту, технічного рішення, яке забезпечуватиме роботу цих каналів у соціальних мережах і месенджерах. Це Вайбер, Телеграм, Інстаграм і ТікТок.

Наприкінці січня планувалося проведення навчання прокурорів, слідчих і психологів. Але, на жаль, захворіли тренери – і старт проєкту довелося трохи відкласти".

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Усенко розповіла, що спочатку з дитиною спілкуватиметься психолог. Його завдання – налагодити комунікацію так, щоб дитина могла йому довіряти і розуміла, що їй дійсно допоможуть. І якщо вона повідомить, що відносно неї вчиняється злочин, важливо дізнатися, де саме вона перебуває. Оскільки, поки що у правоохоронців немає технічної змоги це відслідкувати. Спеціалісти намагаються напрацювати і таке технічне рішення.

"Ці канали не закриті територіально. Якщо хтось із дітей з іншої області побачить в інтернеті рекламу і захоче отримати консультацію, жодних обмежень немає, - додала прокурор. - Єдине питання – оперативне реагування. Ми зараз теж над цим працюємо, щоб зробити мережу швидкої передачі інформації, бодай на рівні прокурорів.

Взагалі по алгоритму роботи – це кімната, в якій перебувають стаціонарно психолог і ювенальний поліцейський. Режим роботи вони зараз обрали з другої години дня до десятої вечора, проаналізувавши активність дітей.Та якщо їх навіть на місці не буде, змога з ними зв’язатися однаково буде. Передбачено ще присутність прокурора, це питання ми зараз вивчаємо".

З текстом інтерв'ю Юлії Усенко можна ознайомитись за посиланням.

Автор: 

діти (5185) самогубство (649) Усенко Юлія (14) Офіс Генпрокурора (3306)


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саме придурошний тікток і доводить їх до такого
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09.02.2022 17:58 Відповісти
Во, у нас вiдроджуеться движуха Павликов Морозовых.
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09.02.2022 18:12 Відповісти
Раз боїмося малолітніх "стукачів", тоді треба дорослим, у випадку злочинних дій проти них, перестати звертатися до поліції, прокуратури та суду.
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09.02.2022 18:56 Відповісти
А разве без свидетелей открывается производство?
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09.02.2022 19:42 Відповісти
З дитинства та школи потрібно виховувати в дітях, у випадках злочинних дій проти них, вести себе, як дорослі - звертатися за допомогою до відповідних органів. Тоді батьки не будуть плакати на могилах понівечених злочинцями дітей. Не мовчи!
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09.02.2022 19:00 Відповісти
А то нічого, що ці органи гірше бандитів? До них звернутись, потім обдеруть тебе як липку. Для них це дурновата жертва сама прийшла, як вівця до вовка.
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09.02.2022 19:14 Відповісти
А хто в Україні вірить прокуратурі ? Немає віри, немає і довіри.
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09.02.2022 20:27 Відповісти
запускайте покращення матеріального стану людей, тоді більшість життєвих моментів будуть вирішуватися простіше і не доходити до крайнощів.... А так це одні "призывы, обещания, болтовня"... , бо бідне суспільство - це хворе суспільство!!!
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09.02.2022 20:43 Відповісти
 
 