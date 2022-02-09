"Ми запускаємо онлайн-канали довіри, щоб урятувати дітей від самогубств і різних форм насилля", - прокурор Усенко

Офіс генпрокурора ініціював створення в соцмережах online-каналів довіри для неповнолітніх жертв злочинів і свідків злочинів.

Про це в інтерв’ю Цензор.НЕТ розповіла начальник Департаменту захисту прав дітей та протидії насильству Офісу Генпрокурора Юлія Усенко.

За її словами, до цього проєкту долучилися, окрім прокурорів, поліцейські й приватні психологи, які працюватимуть на громадських засадах.

"Разом ми запускаємо онлайн-канали довіри, щоб урятувати дітей від самогубств і різних форм насилля, - пояснила вона. - У серпні минулого року було підписано меморандум на рівні Запорізької області про пілотування такого проєкту. Що в нього входить? Це розроблення програмного продукту, технічного рішення, яке забезпечуватиме роботу цих каналів у соціальних мережах і месенджерах. Це Вайбер, Телеграм, Інстаграм і ТікТок.

Наприкінці січня планувалося проведення навчання прокурорів, слідчих і психологів. Але, на жаль, захворіли тренери – і старт проєкту довелося трохи відкласти".

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Усенко розповіла, що спочатку з дитиною спілкуватиметься психолог. Його завдання – налагодити комунікацію так, щоб дитина могла йому довіряти і розуміла, що їй дійсно допоможуть. І якщо вона повідомить, що відносно неї вчиняється злочин, важливо дізнатися, де саме вона перебуває. Оскільки, поки що у правоохоронців немає технічної змоги це відслідкувати. Спеціалісти намагаються напрацювати і таке технічне рішення.

"Ці канали не закриті територіально. Якщо хтось із дітей з іншої області побачить в інтернеті рекламу і захоче отримати консультацію, жодних обмежень немає, - додала прокурор. - Єдине питання – оперативне реагування. Ми зараз теж над цим працюємо, щоб зробити мережу швидкої передачі інформації, бодай на рівні прокурорів.

Взагалі по алгоритму роботи – це кімната, в якій перебувають стаціонарно психолог і ювенальний поліцейський. Режим роботи вони зараз обрали з другої години дня до десятої вечора, проаналізувавши активність дітей.Та якщо їх навіть на місці не буде, змога з ними зв’язатися однаково буде. Передбачено ще присутність прокурора, це питання ми зараз вивчаємо".

З текстом інтерв'ю Юлії Усенко можна ознайомитись за посиланням.