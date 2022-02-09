Форуми "Україна післязавтра" з розробки плану розвитку України відбудуться у регіонах – Данилюк, Клімкін, Рябошапка

Провідні державні управлінці, наукові фахівці, бізнесмени та громадські діячі з усіх куточків України починають роботу над детальним планом перезавантаження і розвитку України.

Про це розповіли співзасновники Центру національної стійкості та розвитку Олександр Данилюк, Павло Клімкін і Руслан Рябошапка на відкритті форуму "Україна післязавтра", який проходить 9 лютого у Києві.

Як зазначив Олександр Данилюк, після кожних виборів для країни відкривається вікно можливостей, що триває приблизно рік.

"Його не можна вчергове втратити. А для цього потрібний чіткий план перезавантаження і розвитку України і сильна команда. Мета форуму "Україна післязавтра" - вже сьогодні започаткувати розробку такого плану, щоб з першого дня можна було приймати швидкі та ефективні рішення в інтересах держави і людей", – наголосив він.

Руслан Рябошапка додав, що до розробки плану дій планують залучити професіоналів із досвідом з усієї України.

"Форуми "Україна післязавтра" незабаром пройдуть по всій Україні. До роботи над планом дій будуть залучені люди з практичним досвідом та знаннями з усіх регіонів. Це представники громадськості, бізнесу, науковці, люди з позитивними кейсами у державному управлінні та місцевому самоврядуванні", - розповів Рябошапка.

За словами Павла Клімкіна, мета цього заходу не створити утопічний документ, що не буде мати нічого спільного з реальним станом справ, а надати чіткий покроковий план, який дасть зрозумілі відповіді на питання безпеки, справедливості і добробуту.

"Ми переконані, що ті, хто розроблятимуть цей план, матимуть можливість його реалізувати. Бо інакше свій план щодо України реалізує Путін", - наголосив Клімкін.

До форуму також долучилися провідні фахівці у сфері безпеки, економіки, освіти, охорони здоров’я, права, боротьби з корупцією, журналісти, представники громадськості та народні депутати. Серед них Андрій Загороднюк, Геннадій Зубко, Сергій Фурса, Юрій Бутусов, Лілія Гриневич, Олег Сенцов, Борислав Береза та інші.

Нагадуємо, заснували Центр національної стійкості та розвитку Міністр фінансів (2016-2018) та Секретар РНБО (2019) Олександр Данилюк, Міністр закордонних справ (2014-2019) Павло Клімкін та Генеральний прокурор (2019-2020) Руслан Рябошапка.