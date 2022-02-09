Форуми "Україна післязавтра" з розробки плану розвитку України відбудуться у регіонах – Данилюк, Клімкін, Рябошапка
Провідні державні управлінці, наукові фахівці, бізнесмени та громадські діячі з усіх куточків України починають роботу над детальним планом перезавантаження і розвитку України.
Про це розповіли співзасновники Центру національної стійкості та розвитку Олександр Данилюк, Павло Клімкін і Руслан Рябошапка на відкритті форуму "Україна післязавтра", який проходить 9 лютого у Києві.
Як зазначив Олександр Данилюк, після кожних виборів для країни відкривається вікно можливостей, що триває приблизно рік.
"Його не можна вчергове втратити. А для цього потрібний чіткий план перезавантаження і розвитку України і сильна команда. Мета форуму "Україна післязавтра" - вже сьогодні започаткувати розробку такого плану, щоб з першого дня можна було приймати швидкі та ефективні рішення в інтересах держави і людей", – наголосив він.
Руслан Рябошапка додав, що до розробки плану дій планують залучити професіоналів із досвідом з усієї України.
"Форуми "Україна післязавтра" незабаром пройдуть по всій Україні. До роботи над планом дій будуть залучені люди з практичним досвідом та знаннями з усіх регіонів. Це представники громадськості, бізнесу, науковці, люди з позитивними кейсами у державному управлінні та місцевому самоврядуванні", - розповів Рябошапка.
За словами Павла Клімкіна, мета цього заходу не створити утопічний документ, що не буде мати нічого спільного з реальним станом справ, а надати чіткий покроковий план, який дасть зрозумілі відповіді на питання безпеки, справедливості і добробуту.
"Ми переконані, що ті, хто розроблятимуть цей план, матимуть можливість його реалізувати. Бо інакше свій план щодо України реалізує Путін", - наголосив Клімкін.
До форуму також долучилися провідні фахівці у сфері безпеки, економіки, освіти, охорони здоров’я, права, боротьби з корупцією, журналісти, представники громадськості та народні депутати. Серед них Андрій Загороднюк, Геннадій Зубко, Сергій Фурса, Юрій Бутусов, Лілія Гриневич, Олег Сенцов, Борислав Береза та інші.
Нагадуємо, заснували Центр національної стійкості та розвитку Міністр фінансів (2016-2018) та Секретар РНБО (2019) Олександр Данилюк, Міністр закордонних справ (2014-2019) Павло Клімкін та Генеральний прокурор (2019-2020) Руслан Рябошапка.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Через день-два, в офис этих программистов ввалятся боевики из ДБР, конфискуют серверы, компьютеры, все возможные документы.
Будут открыты уголовные дела по всем возможным статьям.
Начнут кошмарить всех сотрудников, их семьи, друзей и просто знакомых.
И будут владельцы этой компании проклинать тот день, когда они приняли решение начать работать в сфере IT, вместо того, что бы открыть автосервис или кафе...
Из-за налоговой реформы украинцы забрали из банков 65 млрд гривен, - экономист Кухар Источник:
Збираються форуми, штовхають спічі про "перезавантаження", і ні одна курва на них не скаже правду, бо кожен з цих "проффесіоналів" думає перш за все за свою шкуру, а не за загальні інтереси держави.
Ну який суддя, наприклад, відмовиться від положеному йому по закону 150...500 тис.грн зарплати і пенсії в 100...300тис.грн на місяць по закону про Судоустрій, хоч цей закон і явно суперечить фундаментальному принципу Конституції про рівноправ'я громадян. Тобто "для всіх громадян - один закон".
Держава ніколи не буде демократичною, міцною і справедливою, якщо будуть існувати такі антиконституційні закони, які ділять громадян країни на касти, які живуть по окремим для кожної касти законам. Така держава приречена на деградацію і загибель. І якщо ви про це мовчите, значить весь ваш проект брехливий з самого початку. З самого початку націлений лише на здобуття влади, пільг і привілей, які дає ця влада її носіям в нерівноправних суспільствах. А всі слова про "перезавантаження" - лютий треш.