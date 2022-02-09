Подали понад 500 клопотань про внесення в реєстр педофілів, - прокурор Усенко
Робота з наповнення так званого реєстру педофілів триває на стадії його промислової експлуатації. Він поки що не працює так, як це має бути, щоб керівники закладів освіти могли звертатися із запитами й отримувати інформацію. Адже основна мета в тому, щоб керівники освітніх закладів, якщо до них хтось влаштовується на роботу, могли перевірити, чи людину не було раніше засуджено за злочини щодо статевої свободи і статевої недоторканності малолітніх осіб.
Про це в інтерв’ю Цензор.НЕТ розповіла начальник Департаменту захисту прав дітей та протидії насильству, Офісу Генпрокурора Юлія Усенко.
"Робота з наповнення реєстру триває. У 2021 році ювенальні прокурори подали понад 500 клопотань про внесення засуджених осіб за злочини проти статевої свободи й недоторканості щодо малолітніх. Наразі в реєстр внесено понад 350 таких осіб. Робота з наповнення реєстру триває на стадії його промислової експлуатації", - зазначила прокурор.
Коли саме реєстр запрацює на повну силу вона не знає, оскільки цим питанням опікується Міністерство юстиції.
За словами Усенко, для того, щоб внести інформацію у цей реєстр, має бути відповідне формулювання у вироку. Але певний час судова система не реагувала на появу реєстру і в вироках судді не прописували, що інформація про особу повинна до нього вноситися. Тому прокурорам довелося подавати відповідні клопотання.
"І коли в Офісі генпрокурора 1 червня минулого року відбулася координаційна нарада, присвячена винятково дітям, там були присутні представники Верховного Суду, які поінформували, що надіслали в суди першої і апеляційної інстанцій інформаційні листи, аби вони могли сформувати з цього приводу єдину судову практику, - додала Усенко. - Прокурори теж у дебатах на це орієнтують, а також реагують на рішення, де не було прописано про реєстр. Щодо рішень, де таких формулювань не було, прокурори вносять клопотання".
З повним текстом інтерв'ю Юлії Усенко можна ознайомитись за посиланням.
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От жешь. А то что эта информация не может служить основанием для отказа в приеме на работу забыли?
Добавлять норму в КЗОТ нужно. А наш Конструкционный ее потом ещё и отменит
Реестра корупционеров нет и не будет, а если и будет то у них нет никаких запретов.
страна дебилов...