Подали понад 500 клопотань про внесення в реєстр педофілів, - прокурор Усенко

Робота з наповнення так званого реєстру педофілів триває на стадії його промислової експлуатації. Він поки що не працює так, як це має бути, щоб керівники закладів освіти могли звертатися із запитами й отримувати інформацію. Адже основна мета в тому, щоб керівники освітніх закладів, якщо до них хтось влаштовується на роботу, могли перевірити, чи людину не було раніше засуджено за злочини щодо статевої свободи і статевої недоторканності малолітніх осіб.

Про це в інтерв’ю Цензор.НЕТ розповіла начальник Департаменту захисту прав дітей та протидії насильству, Офісу Генпрокурора Юлія Усенко.

"Робота з наповнення реєстру триває. У 2021 році ювенальні прокурори подали понад 500 клопотань про внесення засуджених осіб за злочини проти статевої свободи й недоторканості щодо малолітніх. Наразі в реєстр внесено понад 350 таких осіб. Робота з наповнення реєстру триває на стадії його промислової експлуатації", - зазначила прокурор.

Коли саме реєстр запрацює на повну силу вона не знає, оскільки цим питанням опікується Міністерство юстиції.

За словами Усенко, для того, щоб внести інформацію у цей реєстр, має бути відповідне формулювання у вироку. Але певний час судова система не реагувала на появу реєстру і в вироках судді не прописували, що інформація про особу повинна до нього вноситися. Тому прокурорам довелося подавати відповідні клопотання.

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"І коли в Офісі генпрокурора 1 червня минулого року відбулася координаційна нарада, присвячена винятково дітям, там були присутні представники Верховного Суду, які поінформували, що надіслали в суди першої і апеляційної інстанцій інформаційні листи, аби вони могли сформувати з цього приводу єдину судову практику, - додала Усенко. - Прокурори теж у дебатах на це орієнтують, а також реагують на рішення, де не було прописано про реєстр. Щодо рішень, де таких формулювань не було, прокурори вносять клопотання".

З повним текстом інтерв'ю Юлії Усенко можна ознайомитись за посиланням.