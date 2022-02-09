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РФ збирається перекрити райони Чорного та Азовського морів ніби для навчань. Це схоже на блокаду, - Клименко. КАРТА

РФ збирається перекрити райони Чорного та Азовського морів ніби для навчань. Це схоже на блокаду, - Клименко. КАРТА

Росія заявила про перекриття районів Чорного та Азовського морів для ракетних та артилерійських навчань з 13 по 19 лютого.

Про це пише у фейсбуці журналіст Андрій Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ось так виглядають заявлені РФ перекриття районів Чорного та Азовського морів для ракетних та артилерійських навчань - починаючи з 21:00 (UTC) 13/02/2022 по 21:00 (UTC) 19/02/2022. Ніяких коридорів для проходу торговельних суден не передбачено. (Такого за останні 8 років не було)", - написав Клименко.

Журналіст опублікував карту, згідно з якою Чорне мору збираються перекрити до межі територіального моря України, а Азовське - від узбережжя окупованого Криму до узбережжя Краснодарського краю.

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Він зазначив, що це дуже схоже на підготовку морської блокади українських портів.

"Це треба зупинити. На найвищому міжнародному рівні. А паніки не треба тому, що при слові "блокада" першими будуть змінювати свої плани судновласники... Треба обєднати всі зусилля. Зараз", - додав Клименко.

Автор: 

Азовське море (1619) блокада (738) росія (66465) Чорне море (1679) Клименко Андрій журналіст (61) Морська блокада рф (19)


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Топ коментарі
+104
Якщо б не заморозили на 2,5 роки програму крилатих ракет Нептун, то було б чим прорвати блокаду
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09.02.2022 19:40 Відповісти
+82
Таки да. За заморозку ракетной программы Украины на 2.5 года Зелю нужно судить по 111. статье. Или подвесить за крашенки на Крещатике. Мы бы уже имели 6-8 дивизионов, что полностью решало проблему.
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09.02.2022 19:51 Відповісти
+61
Для того, что бы такого не было, надо иметь флот, авиацию и береговые ракетные комплексы.
А не в жопу ***** заглядывать, как делает зеленский.
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09.02.2022 19:41 Відповісти
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До ***** Чорне море було мирним і ласкавим...
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10.02.2022 05:48 Відповісти
Та закрити для немитої усі протоки: чорноморські, балтійські та японські! Держава, що зневажає міжнародне право не має користуватися зручностями, які це право надає.
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10.02.2022 07:59 Відповісти
шо за "країна " така безглузда , люди такі негодяйчики , що це " капець " чи що ? чи все українське розумне та чесне вже поїхало до штатів , Британіі , Німеччини та Польщи ? що за бб.... на пагорбах Київа ? і всі рота скотчем закрили і Роялист на всіх ПОКЛАВ !!!!!
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10.02.2022 08:24 Відповісти
Є канал Чернавода-Дунай від Констанци до Дунаю. Можна перекинути обробку вантажів на Ізмаїл та Рені, Одесу лише є обмеження за розмірами суден
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10.02.2022 11:06 Відповісти
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