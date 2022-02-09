РФ збирається перекрити райони Чорного та Азовського морів ніби для навчань. Це схоже на блокаду, - Клименко. КАРТА

Росія заявила про перекриття районів Чорного та Азовського морів для ракетних та артилерійських навчань з 13 по 19 лютого.

Про це пише у фейсбуці журналіст Андрій Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ось так виглядають заявлені РФ перекриття районів Чорного та Азовського морів для ракетних та артилерійських навчань - починаючи з 21:00 (UTC) 13/02/2022 по 21:00 (UTC) 19/02/2022. Ніяких коридорів для проходу торговельних суден не передбачено. (Такого за останні 8 років не було)", - написав Клименко.

Журналіст опублікував карту, згідно з якою Чорне мору збираються перекрити до межі територіального моря України, а Азовське - від узбережжя окупованого Криму до узбережжя Краснодарського краю.

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Він зазначив, що це дуже схоже на підготовку морської блокади українських портів.

"Це треба зупинити. На найвищому міжнародному рівні. А паніки не треба тому, що при слові "блокада" першими будуть змінювати свої плани судновласники... Треба обєднати всі зусилля. Зараз", - додав Клименко.