В разі здачі інтересів України на "нормандському саміті" Марш єдності за Україну набуде протестного характеру, - Рух опору капітуляції

Рух опору капітуляції, спільно з іншими патріотичними організаціями і рухами, оголосили про проведення в суботу, 12 лютого, Маршу єдності за Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Захід розпочнеться о 14:00 в парку Шевченка і за попередніми планами організаторів завершиться на Майдані Незалежності.

Організатори наголошують, що у цей тривожний час українці повинні відкинути суперечності, об’єднатися і виступити разом проти російської загрози. Має відійти на другий план підтримка конкретної політичної сили, економічні переконання, колишні образи та розбіжності. Важливо виступити єдиним фронтом на захист України.

Мета маршу - демонстрація єдності перед спільною загрозою. Ми боротимемося за кожен клаптик нашої землі. Окупанти заплатять великою кров'ю за свою агресію.

Водночас Марш відбуватиметься за день після перемовин у Берліні в "нормандському форматі". Росія хоче визнання Україною своїх маріонеток і федералізації України шляхом надання автономії ОРДЛО. Організатори Маршу попереджають, що українці чинитимуть опір і зовнішньому ворогу, і внутрішній капітуляції. Тому Рух опору капітуляції наголошує, що краще забути про Мінські домовленості, а готувати міжнародний трибунал для Путіна.

І у випадку, якщо підсумком зустрічі у Берліні буде ухвалення капітуляційних рішень, Марш єдності за Україну розпочнеться відповідно оголошеного плану, проте його не буде завершено на Майдані Незалежності. План дій буде оголошено згодом. Марш стане початком широкого протесту. А опір капітуляції перестане бути декларативним.

Рух опору капітуляції заявляє про неприпустимість:

- примусу України до прямих переговорів з так званими "ЛДНР" чи до іншої форми їхньої легалізації;

- примусу до виконання умов Мінських домовленостей, нав'язаних Україні силою зброї;

- надання окупованим частинам Донеччини та Луганщини "особливого статусу" в будь-якій формі.

В зв'язку з складною епідеміологічною ситуацією організатори наголошують на необхідності дотримання санітарних норм, використання масок та антисептику. Також всіх, хто має ознаки ГРВІ, просять залишатися вдома, поширювати інформацію про захід і готуватися до подальшої боротьби.