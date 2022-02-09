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Новини
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Чергове засідання ТКГ відбулося без зрад і проривів, чекаємо на результати переговорів в Берліні, - Гармаш

Чергове засідання ТКГ відбулося без зрад і проривів, чекаємо на результати переговорів в Берліні, - Гармаш

Чергове засідання Тристоронньої контактної групи відбулося без "зрад і проривів".

Про це учасник української делегації у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Закінчилося засідання ТКГ. Без "зрад" і проривів. Напередодні зустрічі радників Нормандської четвірки, політика сторін - і Росії, і України - залишилася незмінною. Москва, як і раніше, - "не сторона конфлікту"; ми, як і раніше, не визнаємо такий статус за ОРДЛО", - повідомив Гармаш.

За його словами, керівник СММ ОБСЄ посол Чевік заявив, що ситуація зі свободою пересування місії до ОРДЛО погіршилася. Він охарактеризував обмеження СММ до окремих районів Луганської області словом "блокада". ОРДЛО пояснило ці обмеження "турботою про безпеку членів місії".

Гармаш також повідомив, що на гуманітарній підгрупі "республіки" вигадали новий привід не відкривати КПВВ.

"Дейнего з Ніканоровою вимагають прямих контактів санітарних лікарів ОРДЛО та України "для вирішення проблеми коронавірусних обмежень". Це звучить дивно, оскільки ще наприкінці року Україна зі свого боку зняла всі обмеження для в'їзду, пов'язані з COVID-19. Ми не вимагаємо жодних довідок про вакцинацію. Тому незрозуміло, як наші санітарні лікарі можуть вплинути на те, щоб ОРДЛО зняли такі обмеження зі свого боку. Просто зніміть їх як ми, і все", - наголосив представник української делегації.

Також окупанти блокують питання обміну.

"Те саме щодо обміну. Незважаючи на те, що обмін усіх на всіх, без будь-яких передумов, прямо записано у Мінських угодах, вони вимагають то процесуального очищення тих, кого ми їм вже передали, то взагалі ухвалення закону про амністію. Хоча одне з одним абсолютно не в'яжеться, тобто просто немає політичної волі зробити те, що Росія зобов'язалася виконати, підписавшись під "Мінськом", - підкреслив Гармаш.

На його думку, незважаючи на дипломатичну активність навколо "Мінська", засідання було "середньостатистичним".

"Завтра зустріч радників Н-4 у Берліні. Якщо там придумають якесь "єдине бачення" Мінських угод, то можливе позачергове засідання політичної підгрупи ТКГ вже найближчими днями. Якщо ні, то чергове засідання ТКГ відбудеться аж 2 березня. Чекаємо на підсумки Берліна", – додав Гармаш.

Автор: 

Тристороння контактна група (827) КПВВ (330) Гармаш Сергій (136)


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Топ коментарі
+9
Да заканчивайте вы уже эту Ермаковскую маструбацию, ни к чему хорошему для Украины эта процедура не приведет.
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09.02.2022 20:24 Відповісти
+7
Чим більше вони повторюють без зрад, тим більше я починаю думати що вони себе так втішають і щось там не чисто
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09.02.2022 20:26 Відповісти
+5
Не дуже віриться в слова цього Гармаша, який боїться вишиванок, віри та мови більше ніж хутінського наступу.
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09.02.2022 20:34 Відповісти
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Да заканчивайте вы уже эту Ермаковскую маструбацию, ни к чему хорошему для Украины эта процедура не приведет.
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09.02.2022 20:24 Відповісти
Чим більше вони повторюють без зрад, тим більше я починаю думати що вони себе так втішають і щось там не чисто
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09.02.2022 20:26 Відповісти
Не дуже віриться в слова цього Гармаша, який боїться вишиванок, віри та мови більше ніж хутінського наступу.
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09.02.2022 20:34 Відповісти
Ближчі 25-30 років не буде "проривів" ні в ТКГ, ні в Н-4. Будуть створюватись нові робочі групи, підгрупи, сторони будуть "зближувати позиції", "робити ще один крок вперед", "уточнювати підходи"... Але в реальності нічого не буде відбуватись. Все це вже було в переговорах по Придністровью (тривають 30 років), по Нагірному Карабаху (тривали 25 років). І нічим не завершилось. РФ не для того несла іміджеві та економічні втрати, коли у 2014 лізла на Донбас, щоб потім з якогось переляку звідти звалити. Звалити з Донбасу вона може тільки у випадку, якщо впарить його Україні на кремлівських умовах.
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09.02.2022 20:39 Відповісти
В следующий раз возьмите туда Чауса и Лысого с Квартала. Симбиоз ничего и ретро...
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09.02.2022 20:39 Відповісти
то что ОРДЛО вообще там рты свои открывают для пояснення уже зрада .
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09.02.2022 20:40 Відповісти
чего то товарищ Жириновский заболел конкретно, все войной хотел идти на Украину, но теперь скорая увезла
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09.02.2022 20:40 Відповісти
75% поражения легенів
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09.02.2022 20:45 Відповісти
А туда ли маланцу Спутник укололи?
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09.02.2022 20:47 Відповісти
Карма. Чекаємо на госпіталізацію з летальним исходом Скабєєвої, Соловйова та інших посіпак путлера...
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09.02.2022 20:49 Відповісти
Нема чого чекати. Продовжуйте товкти воду в ступі. Це єдине, до чого ви здатні. Хоча б капітуляцію не підписали - таємно від народу України.
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10.02.2022 04:19 Відповісти
 
 