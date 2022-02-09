Чергове засідання ТКГ відбулося без зрад і проривів, чекаємо на результати переговорів в Берліні, - Гармаш

Чергове засідання Тристоронньої контактної групи відбулося без "зрад і проривів".

Про це учасник української делегації у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Закінчилося засідання ТКГ. Без "зрад" і проривів. Напередодні зустрічі радників Нормандської четвірки, політика сторін - і Росії, і України - залишилася незмінною. Москва, як і раніше, - "не сторона конфлікту"; ми, як і раніше, не визнаємо такий статус за ОРДЛО", - повідомив Гармаш.

За його словами, керівник СММ ОБСЄ посол Чевік заявив, що ситуація зі свободою пересування місії до ОРДЛО погіршилася. Він охарактеризував обмеження СММ до окремих районів Луганської області словом "блокада". ОРДЛО пояснило ці обмеження "турботою про безпеку членів місії".

Гармаш також повідомив, що на гуманітарній підгрупі "республіки" вигадали новий привід не відкривати КПВВ.

"Дейнего з Ніканоровою вимагають прямих контактів санітарних лікарів ОРДЛО та України "для вирішення проблеми коронавірусних обмежень". Це звучить дивно, оскільки ще наприкінці року Україна зі свого боку зняла всі обмеження для в'їзду, пов'язані з COVID-19. Ми не вимагаємо жодних довідок про вакцинацію. Тому незрозуміло, як наші санітарні лікарі можуть вплинути на те, щоб ОРДЛО зняли такі обмеження зі свого боку. Просто зніміть їх як ми, і все", - наголосив представник української делегації.

Також окупанти блокують питання обміну.

"Те саме щодо обміну. Незважаючи на те, що обмін усіх на всіх, без будь-яких передумов, прямо записано у Мінських угодах, вони вимагають то процесуального очищення тих, кого ми їм вже передали, то взагалі ухвалення закону про амністію. Хоча одне з одним абсолютно не в'яжеться, тобто просто немає політичної волі зробити те, що Росія зобов'язалася виконати, підписавшись під "Мінськом", - підкреслив Гармаш.

На його думку, незважаючи на дипломатичну активність навколо "Мінська", засідання було "середньостатистичним".

"Завтра зустріч радників Н-4 у Берліні. Якщо там придумають якесь "єдине бачення" Мінських угод, то можливе позачергове засідання політичної підгрупи ТКГ вже найближчими днями. Якщо ні, то чергове засідання ТКГ відбудеться аж 2 березня. Чекаємо на підсумки Берліна", – додав Гармаш.