У Єрмака на переговорах у Берліні буде сильніша позиція, ніж у представника РФ, - Кулеба
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак перебуватиме на переговорах політичних радників у "нормандському форматі" у Берліні у сильнішій позиції, ніж представник РФ Дмитро Козак.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Завтра відбудеться надзвичайно важливе засідання - у Берліні знову зустрінуться радники "нормандського формату", щоб вести переговори. І російський представник приїде туди у слабшій позиції, а відповідно український представник - керівник Офісу президента Андрій Єрмак - у сильнішій позиції саме завдяки тому, що дипломатія проробила цю роботу. І Козак знає, які будуть наслідки збройних дій для Росії, а ми знаємо, що ми не наодинці, що у нас зараз більш сильна позиція, ніж була деякий час тому", - сказав Кулеба.
Очільник МЗС наголосив, що пакет санкцій проти РФ уже сформовано.
"Він лежить на столі, і Москва знає, що це вже не розмови, це конкретні речі, які вдарять по її економіці та фінансовому сектору, особистим інтересам російських багатіїв... Я вважаю, що завдання щодо формування комплексного пакета стримування виконано, дипломатія свою роботу зробила, і тепер ціна нової хвилі агресії для РФ стала ще вищою", - зазначив Кулеба.
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- Козак є підлеглий Путіна:
- а єрмак і путіна холуй, і зелі начальник
Китайського богдихана народ бачив лише на святкуванні «першої борозни», коли імператор проходив першу борозну, розпочинаючи землеробський цикл і присвячуючи її поклонінню Небу…
Зеленського народ бачить, останнім часом, тільки у «відосиках»…
Китайський та японський імператори жерли, пили, спали, срали і трахали наложниць, а керували країною розумні сановники.
Блазень робить те саме, за єдиним виключенням - «сановники» у нього такі самі дурні, як і він…
Питання - на якого біса «Зедебіли» його вибирали?...
Анекдот написаний в 2019 році
перемоги-компроміси, звично отримаємо від кацапів, німців, французів, після того, як підпишуть ще якусь корисну"формулу штайнмаєра".
Хто такий дерьмак? Чому представляє Україну в міжнародних перемовинах?
клоун тот понятно отдыхает.
@BorisenkoBoris
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https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1491506293856772096 20 мин
с фб.. Сплетничают, что Ермака в Офисе президента подчинённые называют Первый. Стесняюсь спросить, а кто ж тогда Зеленский? Первая? Или нулевой?
а відповідно український представник - Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак -
у сильнішій позиції. Він лежить на столі, і Москва знає ..