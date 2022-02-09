УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11836 відвідувачів онлайн
Новини Нормандські переговори
5 661 49

У Єрмака на переговорах у Берліні буде сильніша позиція, ніж у представника РФ, - Кулеба

У Єрмака на переговорах у Берліні буде сильніша позиція, ніж у представника РФ, - Кулеба

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак перебуватиме на переговорах політичних радників у "нормандському форматі" у Берліні у сильнішій позиції, ніж представник РФ Дмитро Козак.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Завтра відбудеться надзвичайно важливе засідання - у Берліні знову зустрінуться радники "нормандського формату", щоб вести переговори. І російський представник приїде туди у слабшій позиції, а відповідно український представник - керівник Офісу президента Андрій Єрмак - у сильнішій позиції саме завдяки тому, що дипломатія проробила цю роботу. І Козак знає, які будуть наслідки збройних дій для Росії, а ми знаємо, що ми не наодинці, що у нас зараз більш сильна позиція, ніж була деякий час тому", - сказав Кулеба.

Очільник МЗС наголосив, що пакет санкцій проти РФ уже сформовано.

"Він лежить на столі, і Москва знає, що це вже не розмови, це конкретні речі, які вдарять по її економіці та фінансовому сектору, особистим інтересам російських багатіїв... Я вважаю, що завдання щодо формування комплексного пакета стримування виконано, дипломатія свою роботу зробила, і тепер ціна нової хвилі агресії для РФ стала ще вищою", - зазначив Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Можу підтвердити зустріч радників лідерів країн Нормандського формату у Берліні 10 лютого, - речник уряду ФРН Бюхнер

Автор: 

Кулеба Дмитро (3604) нормандська четвірка (1526) Єрмак Андрій (1391)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+27
В той час коли Бурба відкрито заявляє що "козир" єрмак злив "впгнер" його сук...а на переговори відправляють🤬🤬🤬 ви їб...ті Зе під..ри???
показати весь коментар
09.02.2022 20:56 Відповісти
+21
ТИак Єрмак і є представником запоребрика на тих перемовинах. Хіба ні?
показати весь коментар
09.02.2022 20:54 Відповісти
+21
Як обридла ця бравурна маячня про велич, першість і досягнення. Як обридло це дуполизтво на державному рівні. І головне, без ЖОДНОЇ конкретики. Інформацію про перемоги-компроміси, звично отримаємо від кацапів, німців, французів, після того, як підпишуть ще якусь корисну "формулу штайнмаєра".
Хто такий дерьмак? Чому представляє Україну в міжнародних перемовинах?
показати весь коментар
09.02.2022 21:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ТИак Єрмак і є представником запоребрика на тих перемовинах. Хіба ні?
показати весь коментар
09.02.2022 20:54 Відповісти
В той час коли Бурба відкрито заявляє що "козир" єрмак злив "впгнер" його сук...а на переговори відправляють🤬🤬🤬 ви їб...ті Зе під..ри???
показати весь коментар
09.02.2022 20:56 Відповісти
Тут ще Бурба давав інтерв'ю Гордону язиком окупанта... Гордону не дивуюсь після ''поради'' нам-українцям відмовитись від Степана Бандери, але Бурбі духу не хватило залишаись зажди українцем?!...
показати весь коментар
09.02.2022 21:02 Відповісти
Комментарии излишни',!!!
показати весь коментар
09.02.2022 20:59 Відповісти
Я починаю напрягатись, коли Єрмак, Демченко чи Арахамія представляють Україну!...
показати весь коментар
09.02.2022 21:01 Відповісти
Коли вже в Україні будуть при владі справжні українці-патріоти?!
показати весь коментар
09.02.2022 21:20 Відповісти
когда мы их туда выберем
показати весь коментар
09.02.2022 21:23 Відповісти
Виберуть смартфоном...
показати весь коментар
09.02.2022 21:31 Відповісти
Обираймо українців патріотів і будемо мати, а не радімо смартфону для майбутньої фальсифікації виборів зенепорозумінням. Українців - націоналістів у владу !
показати весь коментар
09.02.2022 21:31 Відповісти
Я в першому турі голосував за Кошулинського, а в другому за Порошенка.
показати весь коментар
09.02.2022 21:36 Відповісти
Серед представників рф не буде зрадників. А в нас буде. То в кого сильніша позиція?
показати весь коментар
09.02.2022 21:03 Відповісти
Зрозуміло. шо в єрмака сильніши позиції:
- Козак є підлеглий Путіна:
- а єрмак і путіна холуй, і зелі начальник
показати весь коментар
09.02.2022 21:05 Відповісти
Так вот кто оказывается ********** в Украине, сам завхоз ермак, а мы всё думали, клоун у нас **********, а он оказываемся пешка, вот как получается.
показати весь коментар
09.02.2022 21:05 Відповісти
Японського імператора, до ХХ століття, піддані не бачили взагалі, доступ був суворо обмежений невеликою кількістю слуг та вищих сановників…

Китайського богдихана народ бачив лише на святкуванні «першої борозни», коли імператор проходив першу борозну, розпочинаючи землеробський цикл і присвячуючи її поклонінню Небу…

Зеленського народ бачить, останнім часом, тільки у «відосиках»…

Китайський та японський імператори жерли, пили, спали, срали і трахали наложниць, а керували країною розумні сановники.

Блазень робить те саме, за єдиним виключенням - «сановники» у нього такі самі дурні, як і він…

Питання - на якого біса «Зедебіли» його вибирали?...

 Анекдот написаний в 2019 році
показати весь коментар
09.02.2022 21:08 Відповісти
Він вміло робить все для розвалу України і своєї наживи. Тому по моєму висловлювання про те що "вкраде і втече (втікне) перед нашими очами.
показати весь коментар
09.02.2022 21:36 Відповісти
Он у нас почетный президент, ну там шашлычки организовать, на отдых съездить, видосик записать, иногда с журналистами встретиться.
показати весь коментар
09.02.2022 21:56 Відповісти
У агента кремля сильные позиции?
показати весь коментар
09.02.2022 21:07 Відповісти
Як обридла ця бравурна маячня про велич, першість і досягнення. Як обридло це дуполизтво на державному рівні. І головне, без ЖОДНОЇ конкретики. Інформацію про перемоги-компроміси, звично отримаємо від кацапів, німців, французів, після того, як підпишуть ще якусь корисну "формулу штайнмаєра".
Хто такий дерьмак? Чому представляє Україну в міжнародних перемовинах?
показати весь коментар
09.02.2022 21:10 Відповісти
Я теж,нічого не розумію,крім того,що у нас президент-тупий валянок!
показати весь коментар
09.02.2022 21:17 Відповісти
Відповідаю: дєрьмак - куратор Зєлєнского. Він представляє Україну (насправді - власні інтереси і інтереси невеликої групки злодіїв, колаборантів і малоросів) тому, що так вирішило 73 відсотки недалекого населення(не громадян), яке проживає в Україні і президентом України вибрало того самого Зєлєнского.
показати весь коментар
09.02.2022 21:37 Відповісти
Дивлюсь я на цю владу,уже в окулярах...І нічого,крім мови в ній українського не бачу.
показати весь коментар
09.02.2022 21:16 Відповісти
Вибирали ж и да , то звідкіля там українці ?
показати весь коментар
09.02.2022 21:38 Відповісти
Как может завхоз Зеленского принимать участие в международных отношениях?! Он никто, ничто и зовут его никак! Позорят Украину снова! Что ж вы наделали, 73% умалишенных?!
показати весь коментар
09.02.2022 21:16 Відповісти
Ну, за сильную поизцию ему от ***** именной степлер подарят
показати весь коментар
09.02.2022 21:19 Відповісти
завхозу дермаку дали большую метлу для участия в переговорах
показати весь коментар
09.02.2022 21:24 Відповісти
ермак это кто?его полномочия влажная уборка в офисе. где министр иностранных дел?
клоун тот понятно отдыхает.
показати весь коментар
09.02.2022 21:26 Відповісти
Москалі з москалями домовляються?
показати весь коментар
09.02.2022 21:28 Відповісти
По моєму ж......и з жи.......и.
показати весь коментар
09.02.2022 21:40 Відповісти
Почему Ермак? Где опять Зеленский! Какого хрена Ермак сунет своё чувырло туда, где должен быть так называемый приЗЕдент? Кто голосовал за Ермака?
показати весь коментар
09.02.2022 21:30 Відповісти
Сильна позиція кажеш,ПЕРЕМОВИНИ веде Якійсь агент кремля, по прозвищу єрмак, з тихим ворогом германією, ще одним ворогом нового розливу францією і нашим головним ВОРОГОМ московією!!!!!! Клас, і про що ця четвірка домовиться??????????????
показати весь коментар
09.02.2022 21:35 Відповісти
***** це дурню твоя робота а не хєрмака.....його карандаші підносити
показати весь коментар
09.02.2022 21:42 Відповісти
Якось хєрово це(((
показати весь коментар
09.02.2022 21:45 Відповісти
А кто такой Ермак по должности? Какое отношение Ермак имеет к международным переговорам? Или у вылычнийшого, как в старой совецкой конторе- все занимаются несвойственными функциями?
показати весь коментар
09.02.2022 21:57 Відповісти
А в якій сильній позиції була Моніка Левінські..
показати весь коментар
09.02.2022 22:02 Відповісти
Так конечно у дерьмака очень сильная позиция - он готов стдать всю Украину целиком без единого выстрела, а кацапы хотят только половину.
показати весь коментар
09.02.2022 22:04 Відповісти
Кулеба, ты дурак? Вынь голову из песка, - двое русских будут решать за Украину... У них одна позиция, - нагнуть Украину.
показати весь коментар
09.02.2022 22:14 Відповісти
Кацапський агент «козир» має козирі проти кацапів. Оце ржака!
показати весь коментар
09.02.2022 22:18 Відповісти
Boris Borisenko


@BorisenkoBoris

·
https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1491506293856772096 20 мин



с фб.. Сплетничают, что Ермака в Офисе президента подчинённые называют Первый. Стесняюсь спросить, а кто ж тогда Зеленский? Первая? Или нулевой?
показати весь коментар
09.02.2022 22:37 Відповісти
Краще би у козака була міцніша позиція
показати весь коментар
09.02.2022 22:38 Відповісти
А я не уверен, что у Ермака и его хозяев из РФ вобще будут разные позиции.
показати весь коментар
09.02.2022 22:39 Відповісти
Чомусь нема довіри до Ермака.
показати весь коментар
09.02.2022 22:51 Відповісти
Дивись, Єрмачок-чок-чок, у нас народ гарячий: за підмахування кацапії можуть і ...
показати весь коментар
09.02.2022 23:05 Відповісти
Краще б єрмак зустрівся з жиріновським в одній палаті!!!!
показати весь коментар
09.02.2022 23:15 Відповісти
У Єрмака і Козака - позиція одна і та ж і вона продиктова виходячи з інтересів рашистського окупанта
показати весь коментар
09.02.2022 23:25 Відповісти
І російський представник приїде туди у слабшій позиції, у трусах, налегке,
а відповідно український представник - Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак -
у сильнішій позиції. Він лежить на столі, і Москва знає ..
показати весь коментар
09.02.2022 23:45 Відповісти
Почему Ермак! Кто он такой! Давайте уже я поеду, х@ли! Я хоть Украину не сдам..
показати весь коментар
10.02.2022 07:58 Відповісти
 
 