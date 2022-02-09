Росії потрібно 1-2 тижні, щоб завершити підготовку до масштабного наступу, - Conflict Intelligence Team

РФ продовжує швидкими темпами стягувати війська до українського кордону. Підготовчі дії для потенційного масштабного наступу можуть бути завершені за тиждень чи два.

Про це експерт Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов розповів "Громадському радіо", інформує Цензор.НЕТ.

Він розповів, що до кордону перекидають техніку "Росгвардії", яка в разі окупації може займатися контролем за окупованими містами та боротися з партизанами. Техніка, яка ще в квітрі минулого року приїхала з Сибіру, вже знаходиться на Брянщині - в десятках кілометрів від Чернігівської області. Перекидають також "Буки" та "Іскандери", додав аналітик.

"це все — один довготривалий план, який має звершитися невідомо коли. Ми не знаємо, що в них є ще, що ще може з’явитися. За нашими спостереженнями, потрібні ще тиждень-два, аби завершити можливі підготовчі дії для потенційного масштабного наступу", - сказав Михайлов.

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За його словами, загалом Росія збирається розвернути на кордоні 100 батальйонних тактичних груп.

"Це від 60 тисяч до 100 тисячі добре підготованих контрактників, які будуть готові до певних операцій. Тобто приблизно це той авангард, який буде залучений", - пояснив Михайлов.

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