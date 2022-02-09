Росії потрібно 1-2 тижні, щоб завершити підготовку до масштабного наступу, - Conflict Intelligence Team
РФ продовжує швидкими темпами стягувати війська до українського кордону. Підготовчі дії для потенційного масштабного наступу можуть бути завершені за тиждень чи два.
Про це експерт Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов розповів "Громадському радіо", інформує Цензор.НЕТ.
Він розповів, що до кордону перекидають техніку "Росгвардії", яка в разі окупації може займатися контролем за окупованими містами та боротися з партизанами. Техніка, яка ще в квітрі минулого року приїхала з Сибіру, вже знаходиться на Брянщині - в десятках кілометрів від Чернігівської області. Перекидають також "Буки" та "Іскандери", додав аналітик.
"це все — один довготривалий план, який має звершитися невідомо коли. Ми не знаємо, що в них є ще, що ще може з’явитися. За нашими спостереженнями, потрібні ще тиждень-два, аби завершити можливі підготовчі дії для потенційного масштабного наступу", - сказав Михайлов.
За його словами, загалом Росія збирається розвернути на кордоні 100 батальйонних тактичних груп.
"Це від 60 тисяч до 100 тисячі добре підготованих контрактників, які будуть готові до певних операцій. Тобто приблизно це той авангард, який буде залучений", - пояснив Михайлов.
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ведь ей еще лет 500 репарации платить..
А если колонной военной техники, да еще в нынешних условиях, то 70 км плавно превращаются в 3 дня.
Речь ведь о 70 км чтобы только добраться до границы с Украиной.
А вот и https://www.facebook.com/100050007860542/videos/300992918761093/ дорога , по которой хотелось бы увидеть, как у вас получится за 1 час 70 км преодолеть.
контрактниківдохлих касабів.
ЯНЕЛОХ ІБН НЮХ ОМАНСЬКИЙ
як арабського шейха...
Нам то деваться некуда, позади семья и кров. Будем вас учить "братской" любви.
само воно сидить на сотннях мільярдів, це власні кошти
нападати чи не нападати?
воно зара сидить в кремлі а гавно стікає з голови.
не нападе, втратить довіру задрочених, обманутих мокшів.
нападе, будуть такі санкції що його ж люди-мільярдери знесуть його нах...й,
з диржаком в сраці як саддама.
от делема, ****...
маразматичное ***** повышает ставки надеясь, что коллективный запад дрогнет и ему не прийдется ни сливаться ни атаковать
Лагерь российских военных в Ростовской области. (видео)
Где-то примерно так сейчас во всём регионе. Воевать в таких условиях или уже сильно поздно, или еще очень рано. Так что с зимним дранг нах вестом Кремль уже явно опоздал. Придется ждать летнего сезона.
Путинский предшественник вот совсем не зря отложил свой победный блицкриг на июнь - в другое время природная оборонительная полоса сама затормозит любое вторжение.
https://www.facebook.com/100050007860542/videos/300992918761093/
Китай и его интересы от войны Украины и РФ и его экспансии на всю Западную Сибирь. Германия, РФ и Китай. Унижение Макрона в Москве.
Белорусские учения "Союзная решимость", это демонстрация для Запада. Против Украины идёт подготовка со стороны ОРДЛО.
Минск нельзя выполнить это угроза государства Украины. Из минска РФ уже давно вышла раздачей паспортов на Донбассе. Видео - полностью смотреть тут
https://www.youtube.com/watch?v=J1QtOJHkk1k&ab_channel=PolitekaOnline
ТОБТО НЕАВАНГАРД будуть вже неконтрактники.