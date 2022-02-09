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Росії потрібно 1-2 тижні, щоб завершити підготовку до масштабного наступу, - Conflict Intelligence Team

Росії потрібно 1-2 тижні, щоб завершити підготовку до масштабного наступу, - Conflict Intelligence Team

РФ продовжує швидкими темпами стягувати війська до українського кордону. Підготовчі дії для потенційного масштабного наступу можуть бути завершені за тиждень чи два.

Про це експерт Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов розповів "Громадському радіо", інформує Цензор.НЕТ.

Він розповів, що до кордону перекидають техніку "Росгвардії", яка в разі окупації може займатися контролем за окупованими містами та боротися з партизанами. Техніка, яка ще в квітрі минулого року приїхала з Сибіру, вже знаходиться на Брянщині - в десятках кілометрів від Чернігівської області. Перекидають також "Буки" та "Іскандери", додав аналітик.

"це все — один довготривалий план, який має звершитися невідомо коли. Ми не знаємо, що в них є ще, що ще може з’явитися. За нашими спостереженнями, потрібні ще тиждень-два, аби завершити можливі підготовчі дії для потенційного масштабного наступу", - сказав Михайлов.

Читайте: РФ збирається перекрити райони Чорного та Азовського морів ніби для навчань. Це схоже на блокаду, - Клименко. КАРТА

За його словами, загалом Росія збирається розвернути на кордоні 100 батальйонних тактичних груп.

"Це від 60 тисяч до 100 тисячі добре підготованих контрактників, які будуть готові до певних операцій. Тобто приблизно це той авангард, який буде залучений", - пояснив Михайлов.

Дивіться: Базовий сценарій РФ - нагнітання без застосування збройної сили, - Кулеба. ВIДЕО

Автор: 

росія (66478)


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Топ коментарі
+91
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09.02.2022 21:13 Відповісти
+62
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09.02.2022 21:35 Відповісти
+47
НСК"Олимпийский"хочет захватить 40 млн.страну???Даже есле каждый сотый возьмёт оружие это уже 1:4.Так что пусть "сосут,без применения ядерного оружия шансы мизер ..Но испытания предстаят ТЯЖЕЛЫЕ(((
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09.02.2022 21:22 Відповісти
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09.02.2022 21:13 Відповісти
Реальна небезпека - поява кілометрових колон гаубиць калібру 152 мм та РСЗВ.
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09.02.2022 21:22 Відповісти
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09.02.2022 21:35 Відповісти
падишах красафчик палючился дон.....
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09.02.2022 21:49 Відповісти
Хай катсапи відсмокчуть в останній раз
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09.02.2022 21:14 Відповісти
Та вони у ***** смокчуть вде більше 20-ти років
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10.02.2022 10:28 Відповісти
Фактично 1 доба, бо вже побудовані мережі зв`язку, які стоять навколо кордону України на відстані 7 до 70 км. Що таке 70 км - це година руху.
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09.02.2022 21:15 Відповісти
Да. Уже почти всё готово. Они даже подвезли далекобойные установки для страховки.
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09.02.2022 21:18 Відповісти
ну,*******,раньше кацапня начнёт - раньше закончит..
ведь ей еще лет 500 репарации платить..
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09.02.2022 21:22 Відповісти
Мережі звязку, це рельси підвішені? Тада да.
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09.02.2022 21:23 Відповісти
Если по чистому асфальту, да еще на машине, то соглашусь.
А если колонной военной техники, да еще в нынешних условиях, то 70 км плавно превращаются в 3 дня.
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09.02.2022 22:11 Відповісти
это при условии,что все NLAWы промазали мимо,а пленную кацапню накормили борщом с салом,и отпустили с Богомъ,вернув оружие и боеприпасы..
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09.02.2022 22:21 Відповісти
Какие NLAWы на рассейской территории?
Речь ведь о 70 км чтобы только добраться до границы с Украиной.
А вот и https://www.facebook.com/100050007860542/videos/300992918761093/ дорога , по которой хотелось бы увидеть, как у вас получится за 1 час 70 км преодолеть.
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09.02.2022 22:51 Відповісти
да и правда,откуда бы им там взяться ?
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09.02.2022 23:08 Відповісти
Єтіть-калатіть, бункєрная бабушка прадалжаєт панти калатіть...
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09.02.2022 21:18 Відповісти
І опиниться старушка паРашка біля розбитого корита.
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09.02.2022 21:24 Відповісти
...от тільки чорнозем розвезе, хмаровиння натягне і розвєрзнуцца хлябі нєбєс
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09.02.2022 21:19 Відповісти
А прогнози погоди з кожним днем все більш оптимістичніші для України.
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09.02.2022 21:26 Відповісти
та да!
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09.02.2022 21:29 Відповісти
Від 60 тисяч до 100 контрактників дохлих касабів.
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09.02.2022 21:20 Відповісти
Большие видимо будут похороны в Рашке ...скоро......
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09.02.2022 21:22 Відповісти
НСК"Олимпийский"хочет захватить 40 млн.страну???Даже есле каждый сотый возьмёт оружие это уже 1:4.Так что пусть "сосут,без применения ядерного оружия шансы мизер ..Но испытания предстаят ТЯЖЕЛЫЕ(((
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09.02.2022 21:22 Відповісти
ну это тоже только авангард, дальше они потащат остальных, там отребья которому заняться в регионах нечем хватает
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09.02.2022 21:53 Відповісти
Если удасться отбиться от Авангарда с макс.потерями для них,то отребье попреться на площадь где Членин лежит или начнет качать ситуацию в своих местных ******!!!И не какая *********, Соловьев и ко не поможет....Но ещё раз повторюсь Нам тоже крепко ДОСТАНЕТСЯ!(
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09.02.2022 22:02 Відповісти
патріоти-силовики, не дайте Зєлє та його банді втікти і бажано щоб всі ці засланці залишилися живі та здорові аби відсидіти повний термін за ВСЕ..
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09.02.2022 21:23 Відповісти
Эта подготовка - принуждение к капитуляции, но беда в том, что Крымом и Донбассом волк сыт не будет и все уступки порождают новые хотелки. Весь расчет , что Украина дрогнет до начала обострения военных действий.
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09.02.2022 21:24 Відповісти
свиноконтрактников в Чечне стыдили особенно сильно,в Украине будет покруче..
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09.02.2022 21:24 Відповісти
Росгвардия вся сгорит нахер. Толку с нее?
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09.02.2022 21:24 Відповісти
против этих надо вооружаться пластиковыми стаканчиками, они наиболее чувствительны к ним
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09.02.2022 21:54 Відповісти
алкашкой кацапне запастись надо! похороны да панехиды много алкашки уйдет на это!
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09.02.2022 21:28 Відповісти
Никаких ни видео, ни фото, как обычно поверим на слово )))
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09.02.2022 21:30 Відповісти
Мне вот интересно, кто такие эти conflict intelligence team и почему они так удачно вылезают со своими "расследованиями", только когда нужно повысить градус накала. Что в апреле прошлого года так было, что сейчас. А в остальное время от них ни слуху ни духу.
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09.02.2022 21:47 Відповісти
Очередные иксперды-пустомели!
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10.02.2022 07:36 Відповісти
Может тебе ещё и фильм двух серийный? Пшло отсюда лаптеногое
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09.02.2022 21:53 Відповісти
Сто БТГ хватит для начала вторжения и захвата небольшой территории , а дальше , что ? Капитуляции не будет , для продолжения наступления в РФ придется обьявить мобилизацию , дело єто не бьістрое , да и непопулярное . Скорее всего , продолжается игра "в єскалацию" , кто моргнет первьій . Но у Украиньі нет вьібора , воевать страна будет в любом случае . Может , в Кремле вспомнили , в результате чего капитулировала Япония летом 1945 г и планируют повторить? Не хотелось бьі даже думать о таком , но других вариантов победить Украину у Расеи нет .
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09.02.2022 21:34 Відповісти
Отходы АЭС в боеголовки и ответить. Помирать так с излучением "любви" к рф.
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09.02.2022 21:48 Відповісти
Достаточно саркофаг заминировать и транслировать дожидаясь попутного ветра
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09.02.2022 22:07 Відповісти
А потом ветер переменится. И где вас таких набирают....
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10.02.2022 07:38 Відповісти
Ласкаво просимо до ПЕКЛА.
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09.02.2022 21:38 Відповісти
Значить, у нєлоха ще менше часу для впровадження в силу плана "Є-бабуся"
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09.02.2022 21:40 Відповісти
називай правильно, коректно та велично...
ЯНЕЛОХ ІБН НЮХ ОМАНСЬКИЙ
як арабського шейха...
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09.02.2022 21:45 Відповісти
Давай расеяне, вперёд и уря, во славу ***********.
Нам то деваться некуда, позади семья и кров. Будем вас учить "братской" любви.
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09.02.2022 21:40 Відповісти
трупенхуйлофюрер
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09.02.2022 22:02 Відповісти
Интересно каккую провокацию они придумали, что бы оправдать войну? Донбасят в рай отправят или свою же свиносабачятину, в условном воронеже
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09.02.2022 21:41 Відповісти
это как раз вообще неинтересно...
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09.02.2022 21:54 Відповісти
на кону у путіна більше 1,5 трільйона баксів, це общак.
само воно сидить на сотннях мільярдів, це власні кошти
нападати чи не нападати?
воно зара сидить в кремлі а гавно стікає з голови.
не нападе, втратить довіру задрочених, обманутих мокшів.
нападе, будуть такі санкції що його ж люди-мільярдери знесуть його нах...й,
з диржаком в сраці як саддама.
от делема, ****...
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09.02.2022 21:41 Відповісти
очень точное описание ситуйовины!
маразматичное ***** повышает ставки надеясь, что коллективный запад дрогнет и ему не прийдется ни сливаться ни атаковать
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09.02.2022 22:38 Відповісти
есть еще нюанс: если врачи ему сказали, что жить тебе пол года максимум... то оно может сделать что угодно, ему уже похер
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09.02.2022 23:16 Відповісти
Там хоть и диктатура, но не абсолютная - есть разные группы влияния с диаметрально противоположными точками зрения
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10.02.2022 07:43 Відповісти
Очень на это надеюсь, что эту крысу в кремле придушат тихонечко подушкой в кровати - и в мавзолей!
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10.02.2022 08:36 Відповісти
Не называйте фарш авангардом....
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09.02.2022 21:42 Відповісти
Мы знаем чего больше всего боиться росгвардия-пластиковые стаканчики.От их удара рашотаракыны падают и теряют боеспособность на долгое время
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09.02.2022 21:42 Відповісти
ПХЛ готовит себе подарок к 23.02
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09.02.2022 21:46 Відповісти
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09.02.2022 21:46 Відповісти

Лагерь российских военных в Ростовской области. (видео)

Где-то примерно так сейчас во всём регионе. Воевать в таких условиях или уже сильно поздно, или еще очень рано. Так что с зимним дранг нах вестом Кремль уже явно опоздал. Придется ждать летнего сезона.
Путинский предшественник вот совсем не зря отложил свой победный блицкриг на июнь - в другое время природная оборонительная полоса сама затормозит любое вторжение.

https://www.facebook.com/100050007860542/videos/300992918761093/
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09.02.2022 21:49 Відповісти
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09.02.2022 21:56 Відповісти
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09.02.2022 22:02 Відповісти
Меньше:от 2-х до 9 дней (12-19 февраля)! Судя по нереальным требованиям паРашке принципиальное решение принято, а окончательное даже ***** сам не знает когда ему покажется, что уже "пора" или наоборот " отбой"!
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09.02.2022 22:10 Відповісти
Не кизди. Твой высер подтверждает - это понты ипанутого дедушки, за которые сами кацы не очень то и дохнуть хотят.
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09.02.2022 23:25 Відповісти
А кто их (РАБОВ ымпериии) и когда спрашивал (хотят или не хотят, не РАБСКОЕ это дело решать), прикахут сдохнуть "за родину" (майно Бояр) и будут дохнуть миллионами (кто не захочет, тех растреляют заградотряды, а семью отставят без пайка на голодную смерть)!
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10.02.2022 05:04 Відповісти
Шойгу вже замовив контейнер з чорними пластиковими мішками 2х1 метр, через два тижні доїде.
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09.02.2022 22:11 Відповісти
Ось як параша будує завод беспілотників якого не існує.https://fb.watch/b3QpyRTTaf/
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09.02.2022 22:12 Відповісти
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09.02.2022 22:16 Відповісти
Коля дай мне сторис когда такой масштаб обучения был
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09.02.2022 22:33 Відповісти
10 дней сейчас будут определяющих. Может загореться земля под россиянами везде. Готовы они ради х...ла рискнуть. Который болен раком. Думаю нет. С какого х..я нападать на Украину. Но скорее всего это будет инциндент в море. Где х.. что докажешь
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09.02.2022 22:30 Відповісти
Всі проти росії вставайте! Почни з себе https://youtu.be/5pUfPc_OF_s бийте російських окупантів завжди!
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09.02.2022 22:30 Відповісти
Не ну вот сейчас точно нападут... Эту херню еще год можно крутить как минимум
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09.02.2022 22:34 Відповісти
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09.02.2022 22:35 Відповісти
Я давно говорил, что чтобы ни начинала строить кацапия - в итоге все равно получится ГУЛАГ.
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09.02.2022 22:53 Відповісти
После сбития боинга над Донецком думал все, поставят на место. 8 год расследования. Озабоченность только. Это все что нужно знать о современной Европе
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09.02.2022 22:47 Відповісти
мы помогли в расследовании - цемаха вернули рашке.. .вот все, что нужно знать о нашем современном президенте...
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10.02.2022 09:20 Відповісти
Думаю нашій тер обороні не потрібно лишній раз світитись і використовувати військовий одяг, для конспірації.
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09.02.2022 22:48 Відповісти
Все может начаться после 20 февраля..... после окончания олимпиады в Пекине. Либо могут перенести на март месяц . Если и начнется то сразу же на Донбассе... по пытаются расширить границы в пределах Донецка и Луганска.
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09.02.2022 23:14 Відповісти
В конце февраля начнется.
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09.02.2022 23:17 Відповісти
Та пуй там. Да и ник у тя - портяночный)) на понт сказали брать?)))
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09.02.2022 23:28 Відповісти
Зачем мне брать? Я просто смотрю на зеленого наркомана и понимаю, что он улетит, а ми будем не готови, как всегда.
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10.02.2022 10:17 Відповісти
20-чыслах февраля или начало марта.
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10.02.2022 01:16 Відповісти
Брысь под шконку, Ванга недоделанная
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10.02.2022 07:46 Відповісти
Не сци так питушок.
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10.02.2022 10:19 Відповісти
6й флот не просто так в середземному морі.винищувачі США можуть уражати противника не входячи в зону видимості.Хай москалі потім докажуть хто їх розхерачив.Це для Байдена принципово.Поразка неприпустима.
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09.02.2022 23:19 Відповісти
Так тоже самое говорили месяц назад
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09.02.2022 23:24 Відповісти
И то же самое скажут еще через месяц, два, шесть....
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10.02.2022 07:48 Відповісти
Толковый анализ военного эксперта Олега Жданова.
Китай и его интересы от войны Украины и РФ и его экспансии на всю Западную Сибирь. Германия, РФ и Китай. Унижение Макрона в Москве.

Белорусские учения "Союзная решимость", это демонстрация для Запада. Против Украины идёт подготовка со стороны ОРДЛО.
Минск нельзя выполнить это угроза государства Украины. Из минска РФ уже давно вышла раздачей паспортов на Донбассе. Видео - полностью смотреть тут

https://www.youtube.com/watch?v=J1QtOJHkk1k&ab_channel=PolitekaOnline
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10.02.2022 00:19 Відповісти
підготовлять підготовку та й підуть на йух в сторонку.
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10.02.2022 00:28 Відповісти
Натовцам не стоит мудрить! Сбросить на российские позиции новые айфоны и тысячи грин карт! И.. И российский солдат сделает правильный выбор!
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10.02.2022 00:49 Відповісти
Из осведомленных источников: Более 20 000 чеченов изгнанных из Чечни Кадыровым ,только и ждут вторжения, месть будет жестокая пусть даже и на украинской земле...Это шанс на независимость Ичкериии....
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10.02.2022 02:15 Відповісти
"Це від 60 тисяч до 100 тисячі добре підготованих контрактників, які будуть готові до певних операцій. Тобто приблизно це той авангард, який буде залучений" ..

ТОБТО НЕАВАНГАРД будуть вже неконтрактники.
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10.02.2022 04:57 Відповісти
Ипаная рашка
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10.02.2022 05:40 Відповісти
Огласите весь график нападений, а то я уже устал на календаре иголкой дырки колоть.
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10.02.2022 06:04 Відповісти
100 тис. здатні хіба, що Київ взяти, а що тоді робити зі всіма іншими обл. центрами? Для захоплення ВСІЄЇ України тре більше мільйона москалів. Так що москалиці народжуйте більше, бо пукіну катастрофічно не вистачає гарматного м'яса...
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10.02.2022 06:09 Відповісти
Не успевают......много накладок.....
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10.02.2022 06:52 Відповісти
Рукожопые чмыри никогда не будут готовы. А если психопат пошлет их на смерть то встретим как надо
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10.02.2022 09:02 Відповісти
Не будет никакого открытого вторжения Всё это понты. Ботокс быкует, борзеет То что мы сейчас видим это всего на всего логистика военных перебросок. Отрабатывают логистику на перспективу... Этими действиями ботокс просто проверяет реакцию США, НАТО и ЕС. Показывая что он издевается над ними. Ботокс гопник но не самоубийца..Так что нам нечего нервничать...Но готовыми мы быть должны к любому сценарию ..
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10.02.2022 09:27 Відповісти
 
 