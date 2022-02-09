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Новини
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Україна вимагає особистих вибачень від словацького депутата за облитий водою прапор, - Кулеба

Україна вимагає особистих вибачень від словацького депутата за облитий водою прапор, - Кулеба

Якщо причетний до інциденту з прапором словацький депутат від ультраправої партії "Народна партія Наша Словаччина" Андрей Медвецьки не вибачиться особисто, Україна знайде нагоду гідно відповісти на цей зневажливий крок.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив на пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Будь-яке нешанобливе поводження з державною символікою України є категорично неприпустимим. І тому я негайно, дізнавшись про цей факт, доручив посольству Україні у Словаччині висловити протест, так як це робиться у цих ситуаціях, і вимагати вибачення від тієї людини, яка це зробила", - зазначив Кулеба.

Кулеба зауважив, що станом на момент розмови, його не інформували, що депутат вибачився за свій вчинок.

Дивіться: Депутат у парламенті Словаччини вилив воду на прапор України. ВIДЕО

"Ми такі речі не забуваємо. Ніхто не буде зневажливо ставитися до України і української державної символіки. І хоча ми люди не злопам’ятні, ми не пробачаємо таких зневажливих кроків. І знайдемо нагоду гідно відповісти на цей вчинок, якщо ця людина сама не принесе свої вибачення", - підкреслив міністр.

Глава української дипломатії акцентував, що інцидент із українським прапором не був антиукраїнською акцією, наголосивши, що це зробила опозиція під час розгляду не українського питання, а угоди між Словаччиною і США щодо використання військової інфраструктури.

Також читайте: Посольство України засуджує інцидент із прапором нашої країни у парламенті Словаччини: Вимагаємо вибачень!

"З урядом Словаччини у нас чудові відносини, все добре, і на українсько-словацькі відносини цей інцидент не вплине", - констатував Кулеба.

Нагадаємо, депутат у парламенті Словаччини вилив воду на прапор України. За його дії вибачився міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок.

Автор: 

МЗС (4203) Словаччина (1138) прапор (488) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+6
Андрюха,про Чауса слышал ?
не затягивай,короче..
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09.02.2022 21:26 Відповісти
+5
Тупі, зелені клоуни !!!

Не вибачень, а відповідальності по статті наруга над державним прапором України!
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09.02.2022 21:56 Відповісти
+4
Ты не хочешь извиниться за ту свору ворюг, которые пришли к власти(включая тебя)? Ась, Кулеба? Требуешь - соответствуй. А на нет и суда нет. Он плевал на чужой флаг, вы же топчетесь по собственной стране. А это куда как хуже..
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09.02.2022 21:40 Відповісти
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Андрюха,про Чауса слышал ?
не затягивай,короче..
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09.02.2022 21:26 Відповісти
Флаг переверните!
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09.02.2022 21:35 Відповісти
Ты не хочешь извиниться за ту свору ворюг, которые пришли к власти(включая тебя)? Ась, Кулеба? Требуешь - соответствуй. А на нет и суда нет. Он плевал на чужой флаг, вы же топчетесь по собственной стране. А это куда как хуже..
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09.02.2022 21:40 Відповісти
альо, кулєба. шо там з фінляндізацією макрона?
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09.02.2022 21:41 Відповісти
Кулеба не Кадырка,если бы он потребовал то словацкий ватан извинился бы давно. даже Сам Величайший президент Зебабуся извинялся.
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09.02.2022 21:41 Відповісти
Від словацького депутатата вимагають вибачинь і це правельно ,тільки чому не потребують вибачинь від бісноватого бацки ,який стільки вилив образ і брехні про Украіну і жодноі реакціі ,я вже не кажу про рашиську наволоч (різні там :толстой ,жирік ,лавров ,захарова та інші паскуди) та що там говорити депутат ВР ківа звертаєтся до рашиських пропагандонів що б ті окупували Украіну і для чого тоді СБУ ?
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09.02.2022 21:45 Відповісти
депутат то шавка-хай бродить .Що там з відповіддю бульбофюреру,що зовсім "береги попутав" і найвеличнішу зебабусю безхребетною назвав.
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09.02.2022 21:45 Відповісти
Тупі, зелені клоуни !!!

Не вибачень, а відповідальності по статті наруга над державним прапором України!
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09.02.2022 21:56 Відповісти
Воно то треба Україні від того лайна вибачення?
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09.02.2022 22:01 Відповісти
На миротворец и срочно
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09.02.2022 22:25 Відповісти
словатчина повинна відповісти... а ця жаба словацько-рашістська побачить інше.
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09.02.2022 22:30 Відповісти
Эти уроды сбегут в мордор сразу же, как только восстановится нормальная проукраинская власть. Лишь бы 73% мудрого нарида не проголосовали за очередного троянского осла путлера.
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10.02.2022 00:07 Відповісти
Москали в ответочку уже обосцалибы, а тут терпи красавица....
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09.02.2022 23:36 Відповісти
Уже нужно Нам по примеру Израиля - Создать спецслужбу которая будет находить такого рода упырей по всему Миру кто посмел оскорбить или унизить Украину и - показательно казнить..
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10.02.2022 00:05 Відповісти
И что дадут Украине извинения,мокшанская пропоганда и так их не покажет и не озвучит.А реагировать на его действия должна словатская власть.
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10.02.2022 06:58 Відповісти
"...І знайдемо нагоду гідно відповісти на цей вчинок, якщо ця людина сама не принесе свої вибачення", - підкреслив міністр. Джерело:

маячня. це не про державу, це про "по-пацанські".
держава це не про вибачення, держава це про відповідальність за злочин.
а оскільки КК України містить статтю 338 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text наруга над державними символами, то мали б порушити кримінальне провадження щодо цього депутата з усіма відповідними наслідками.
тоді це була б державницька позиція міністра зовнішніх справ, а не бидляче мекання в підворітті.
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10.02.2022 09:04 Відповісти
Пусть министр с венграми демонстрирует свою быстроту реакции и решительность
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10.02.2022 11:35 Відповісти
 
 