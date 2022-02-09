Україна вимагає особистих вибачень від словацького депутата за облитий водою прапор, - Кулеба

Якщо причетний до інциденту з прапором словацький депутат від ультраправої партії "Народна партія Наша Словаччина" Андрей Медвецьки не вибачиться особисто, Україна знайде нагоду гідно відповісти на цей зневажливий крок.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив на пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Будь-яке нешанобливе поводження з державною символікою України є категорично неприпустимим. І тому я негайно, дізнавшись про цей факт, доручив посольству Україні у Словаччині висловити протест, так як це робиться у цих ситуаціях, і вимагати вибачення від тієї людини, яка це зробила", - зазначив Кулеба.

Кулеба зауважив, що станом на момент розмови, його не інформували, що депутат вибачився за свій вчинок.

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"Ми такі речі не забуваємо. Ніхто не буде зневажливо ставитися до України і української державної символіки. І хоча ми люди не злопам’ятні, ми не пробачаємо таких зневажливих кроків. І знайдемо нагоду гідно відповісти на цей вчинок, якщо ця людина сама не принесе свої вибачення", - підкреслив міністр.

Глава української дипломатії акцентував, що інцидент із українським прапором не був антиукраїнською акцією, наголосивши, що це зробила опозиція під час розгляду не українського питання, а угоди між Словаччиною і США щодо використання військової інфраструктури.

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"З урядом Словаччини у нас чудові відносини, все добре, і на українсько-словацькі відносини цей інцидент не вплине", - констатував Кулеба.

Нагадаємо, депутат у парламенті Словаччини вилив воду на прапор України. За його дії вибачився міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок.