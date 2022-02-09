Іран сприймає виплати компенсацій як завершення історії з катастрофою МАУ, - Джапарова

Виплати компенсацій родинам загиблих Іран сприймає як завершальний етап історії з катастрофою літака Міжнародних авіаліній України під Тегераном.

Про це повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За словами чиновниці, Координаційна група від самого початку заявила, що обговорюватиме питання компенсацій у багатосторонньому форматі задля забезпечення рівного підходу до усіх жертв катастрофи, незалежно від їхнього громадянства. Про це постійно нагадувалось Ірану під час кожного з трьох двосторонніх раундів.

"Ми вважаємо, що Іран сприймає питання виплати компенсацій як завершальний крок, який необхідно зробити задля перегортання останньої сторінки цієї історії. Для цього Іран намагається створити обставини, за яких він зможе сказати, що усі вимоги, які покладаються на нього міжнародним правом, виконані: Фінальний звіт опубліковано, кримінальне розслідування проведено, компенсації сім’ям запропоновані. Все, справа закрита, поїхали далі", - зауважила Джапарова.

За її словами, Координаційній групі доводиться постійно нагадувати, що до Фінального звіту було 90 сторінок неврахованих зауважень, "кримінальне розслідування було непрозорим, що наштовхує на висновок, що 10 невідомих нам осіб призначили цапами-відбувайлами, а компенсації, які Іран пропонує родинам загиблих, є введенням в оману світового співтовариства".

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Джапарова відзначила, що Іран застосовує будь-які доступні для нього способи, зокрема погрози родинам, які відмовляються від пропонованих грошей, щоб, "з однієї сторони, продемонструвати світовому співтовариству свою законослухняність, а з іншої – звинуватити Координаційну групу в нібито "політизації" переговорного процесу".

Вона наголосила, що виплата компенсацій сім`ям загиблих, хоч і є необхідним кроком, але не може стати єдиною мірою відповідальності Ірану.

"У іншому разі, видаватиметься, що вартість людського життя має чіткий грошовий вираз, і може стати наперед визначеною сумою так званого "відступного" для наступних катастроф. Це неприпустимо для цивілізованого світу. Тому родини жертв можуть спробувати отримати ex gratia виплати у розмірі 150 тис. дол. США у будь-який момент. Що стосується компенсацій, які Іран винен державі Україна – це залежить від розвитку подій на міжнародно-правовому треку", - підкреслила заступниця очільника МЗС.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучання в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

У лютому 2021 року канадські ЗМІ повідомили, що секретний запис з Ірану вказує, що влучання ракети в літак МАУ могло бути навмисним.

В Ірані заявили, що військова прокуратура завершила розслідування, готується обвинувальний акт, справу найближчим часом передадуть до суду.

21 травня стало відомо, що Вищий суд Онтаріо дійшов висновку, що два ракетні удари по українському літаку невдовзі після зльоту з аеропорту столиці Ірану Тегерану 8 січня року 2020 "були навмисними".

21 листопада 2021 року в Ірані військовий суд почав розглядати справу щодо збиття літака МАУ.