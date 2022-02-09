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Новини
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Байден поговорив із Макроном після його візитів до Росії та України, - Білий дім

Байден поговорив із Макроном після його візитів до Росії та України, - Білий дім

Президент США Джо Байден провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном після візиту французького лідера до Росії та України.

Про це повідомила представниця Білого дому Джен Псакі, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Президент поговорив із президентом Макроном цього ранку", - сказала Псакі на пресконференції в Білому домі.

Вона зазначила, що очікує й на інші розмови президента з європейськими колегами протягом цього тижня.

Нагадаємо, 7 лютого президент Франції Макрон зустрічався в Москві з президентом Путіним. Їхні переговори тривали понад п'ять годин. Деескалація довкола України була центральною темою візиту французького президента.

Читайте: Макрон дав Путіну "приватні обіцянки" щодо нейтрального статусу України, - Daily Mail

8 лютого Макрон зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

Автор: 

Байден Джо (2893) Псакі Джен (148) Макрон Емманюель (1535)


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Топ коментарі
+8
если Мануэльчик думает,что Франция где-то очень далеко,так пусть послушает Рыгоравича,тот обешшал за пару дней в аккурат на Ла-Манш с бульбомётами высадиться..
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09.02.2022 21:57 Відповісти
+5
Надеюсь напихал полну жопу корнишонов
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09.02.2022 22:22 Відповісти
+4
Путин определил Украине Нормандский формат, и никакой другой, потому как Франция и Германия злейшие и последовательные противники Украины в евроинтеграции и вступлению в НАТО.
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09.02.2022 22:10 Відповісти
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Сейчас кацапосми напишут, мол Макрон с Байденом согласовали финляндизацию Украины
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09.02.2022 21:51 Відповісти
багато дав би за запис бесіди !
Діду сподіваюсь гарно вставив засранцю за самодіяльність
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10.02.2022 00:54 Відповісти
Хотдогiв в дупу напихав
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10.02.2022 08:17 Відповісти
если Мануэльчик думает,что Франция где-то очень далеко,так пусть послушает Рыгоравича,тот обешшал за пару дней в аккурат на Ла-Манш с бульбомётами высадиться..
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09.02.2022 21:57 Відповісти
Не говорити з ним треба, а перевіряти рахунки. Саркозі спалився, а він був матьорий, і це мале спалиться рано чи пізно.
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09.02.2022 22:10 Відповісти
Путин определил Украине Нормандский формат, и никакой другой, потому как Франция и Германия злейшие и последовательные противники Украины в евроинтеграции и вступлению в НАТО.
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09.02.2022 22:10 Відповісти
Одне питання - що і куди вставив дідусь?
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09.02.2022 22:18 Відповісти
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09.02.2022 22:19 Відповісти
Вот что значит пообщаться с зеленым бедоносцем
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09.02.2022 22:23 Відповісти
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09.02.2022 22:31 Відповісти
Надеюсь напихал полну жопу корнишонов
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09.02.2022 22:22 Відповісти
поставил любителя бабушек на вид? Давай, Дядя Джо, - с мудаками так и надо!
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09.02.2022 22:45 Відповісти
і ляща дав...щоб не песдюнькав
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09.02.2022 22:57 Відповісти
 
 