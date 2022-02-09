Байден поговорив із Макроном після його візитів до Росії та України, - Білий дім
Президент США Джо Байден провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном після візиту французького лідера до Росії та України.
Про це повідомила представниця Білого дому Джен Псакі, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Президент поговорив із президентом Макроном цього ранку", - сказала Псакі на пресконференції в Білому домі.
Вона зазначила, що очікує й на інші розмови президента з європейськими колегами протягом цього тижня.
Нагадаємо, 7 лютого президент Франції Макрон зустрічався в Москві з президентом Путіним. Їхні переговори тривали понад п'ять годин. Деескалація довкола України була центральною темою візиту французького президента.
8 лютого Макрон зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським у Києві.
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