Десятий літак доставив із США 80 тонн боєприпасів для ЗСУ, - Резніков. ФОТО

Другий за сьогодні літак доставив в Україну партію військової допомоги від США.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в аеропорті Бориспіль день "відкритих дверей"! Відразу за 9-м птахом зі Сполучених Штатів Америки прилетів й 10-й птах. Ще понад 80 тонн боєприпасів для Збройних Сил України від наших партнерів!", - написав Резніков у фейсбуці.

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