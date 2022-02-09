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Новини Війна
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Десятий літак доставив із США 80 тонн боєприпасів для ЗСУ, - Резніков. ФОТО

Другий за сьогодні літак доставив в Україну партію військової допомоги від США.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

Десятий літак доставив із США 80 тонн боєприпасів для ЗСУ, - Резніков 01

"Сьогодні в аеропорті Бориспіль день "відкритих дверей"! Відразу за 9-м птахом зі Сполучених Штатів Америки прилетів й 10-й птах. Ще понад 80 тонн боєприпасів для Збройних Сил України від наших партнерів!", - написав Резніков у фейсбуці.

Також читайте: У ЗСУ озброєння вже більше, ніж потенційних мішеней. Але небо захищене неідеально, ми над цим працюємо, - Резніков

Автор: 

боєприпаси (2309) оборона (4856) США (23618) Резніков Олексій (1447)


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Топ коментарі
+71
Боже храни Америку!!!!
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09.02.2022 21:45 Відповісти
+38
По данним опитувань 72% американців за поставки зброї ЗСУ. 58% американців підтримують вступ України в Нато. Лише 15 % проти. Народ США за Україну. Двох партійна підтримка в Когрессі за збільшення Допомоги Україні. Дєд Джо за. Одне Пуйло в паРашці проти .
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09.02.2022 21:56 Відповісти
+37
а запланировано еще 35 самолетов с оружием
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09.02.2022 21:47 Відповісти
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Боже храни Америку!!!!
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09.02.2022 21:45 Відповісти
По данним опитувань 72% американців за поставки зброї ЗСУ. 58% американців підтримують вступ України в Нато. Лише 15 % проти. Народ США за Україну. Двох партійна підтримка в Когрессі за збільшення Допомоги Україні. Дєд Джо за. Одне Пуйло в паРашці проти .
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09.02.2022 21:56 Відповісти
В самій Україні відсоток підтримки вступу до НАТО менший. Концені люди.
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09.02.2022 22:30 Відповісти
столько же,не надо вводить в заблуждение.
и вообще,процентный состав людей,поддерживающих те или иные вопросы, по всей Земле примерно одинаков.за исключением ,конечно,лапотников
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09.02.2022 22:47 Відповісти
САМ ТИ "КІНЧЕНИЙ"
!
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10.02.2022 03:47 Відповісти
Проблема у тому, що США. нажаль, не мають права вирішувати за все НАТО. А тіж угорці - проти....
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10.02.2022 03:04 Відповісти
Наверно амереканцы все таки, братский народ
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10.02.2022 01:38 Відповісти
Ми дуже і щиро вдячні країнам НАТО, які фундаментально озброюють Україну! А а особливо вдячні США, за її організуючу роль в цій справі і небачене (з часів лєнд-лізу в срср) донорство для України!

Але... Але, якби "будяки ЗЄлі" попрохали в США хоча б дві системи HAAD та розмістити їх... - одну в районі Житомирщини, а другу в районі Полтавщини. то в росії моментально втатили б апетити на Україну...
А ще ліпше - якщо б вдалося отримати і третю THAAD, та розмістити її в районі між Кропивницьким-Херсоном, то в росії заборонили б під страхом смерті навіть дивитися в нашу сторону... мінімум на років 6-8 років... а не лише проводити роздавати тут своє скороспіле громадянство. Не кажучи вже про провокативні маневри біля наших кордонів. При цьому, камарилью Путіна помістили б під ШВЛ самі ординці - як невиліковно хворих...

За цей час (при умові, що з Банкової-Грушевського вивезуть балаган 95-го кварталу, а на зміну їм там виявляться професіонали-патріоти), в Україні можна було б розмістити по її периметру сітку систем з "Нептунів", які мали б дальність польоту 1,5-2 тисяч км. - а українське суспільство змогло б мирно розвиватися на користь його громадян.

Але ж не з нашим то щастям... у ЗЄлі...

Мрії і мрійливість... - в чому їх і усолода...
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10.02.2022 02:03 Відповісти
Ніколи до цього часу так не захоплювався птахами...
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09.02.2022 21:47 Відповісти
а запланировано еще 35 самолетов с оружием
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09.02.2022 21:47 Відповісти
А как приятно должно быть какому-нибудь Доржику Батомункуеву из забайкальских ****** быть разорванным в клочья дорогущим Джавелином в европейской стране !
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09.02.2022 21:53 Відповісти
9 грами свинца, будут настоящими, заморскими и фирменными)))
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09.02.2022 21:58 Відповісти
Привет Улан-Удэ 😅😂🤣
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09.02.2022 22:00 Відповісти
Тьху...тьху...тьху....щоб не зглазити...
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09.02.2022 21:54 Відповісти
Главное что бы успели.
Но самое волнующее и напрягающее (лично для меня) неадекваты и откровенные предатели у руля Украины.
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09.02.2022 22:00 Відповісти
а посилання на джерело?
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10.02.2022 10:41 Відповісти
верь мне на слово и считай самолёты..
несколько дней назад было выступление Министра Обороны Резникова, который сообщил прессек о 45 самолетах военной помощи от США (сколько прилетит от UK - неизвестно)
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10.02.2022 13:16 Відповісти
Аминь!
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09.02.2022 21:47 Відповісти
Вижу над болотами зарево, походу пердаки у лишнехромосомных подгорают снова!!
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09.02.2022 21:48 Відповісти
Які там -пе.....ки,це ножі нижче попереку...
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09.02.2022 21:55 Відповісти
Дякуємо американцям і британцям за допомогу ,ось тільки президент не хоче помічати загрози яка нависла над Украіною ,який з тебе Верховний Головнокомандувач ?
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09.02.2022 21:49 Відповісти
Какие боеприпасы? Гумконвой.
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09.02.2022 21:51 Відповісти
в военторге распродажа!
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09.02.2022 21:55 Відповісти
І все везуть двохметрові патрони...
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09.02.2022 21:57 Відповісти
Это водосточная система, гумпомощь.
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09.02.2022 21:59 Відповісти
Читал на Фейсбуке, одно ***** из Симферополя, блеяло, что лучше бы американцы что-то для детей и школ поставляли. Его комментаторы по быстрому отправляли к ***** за этим крамом.
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09.02.2022 23:49 Відповісти
***** все це бачить і скрегоче зубами.
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09.02.2022 21:51 Відповісти
Вообще то - это уже 13 птах. Кто юзает flightradar тот знает 😉
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09.02.2022 21:52 Відповісти
Тепер по підрозділах ,а не в купу одну...
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09.02.2022 21:56 Відповісти
Взагаліто.......................... Іх там нєт ! Гумконвой!
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09.02.2022 21:59 Відповісти
Мангал чистит)
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09.02.2022 22:02 Відповісти
_Хорошо! Но помните: рашисты завозят вооружение, технику и БК составами! А летак 80 т. - это чуть меньше полутора вагонов (они по 60т.)
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09.02.2022 22:03 Відповісти
15 кг. джавеліна важать більше ніж 60 тон Т72.
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09.02.2022 22:08 Відповісти
У кацапа на платформе танк 60 тонн, а в американском самолете джавелин маленький, который уничтожает этот танк с экипажем
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09.02.2022 22:08 Відповісти
не с экипажем, а с пляцкими кацапами!
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09.02.2022 22:13 Відповісти
У них тоже птуры есть. Так что жареных с обеих сторон будет хоть отбавляй.
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10.02.2022 06:29 Відповісти
Питання в мотивації середньостатистичного бурята поїхати на шашлик у якості основної страви, а не просто укроп покосить.
Це ж стосується і літунів.
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10.02.2022 06:35 Відповісти
У наступающей стороны жареных будет гораздо больше.
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10.02.2022 08:15 Відповісти
Міноборони україни навело дані що в 2021 році перевірено, проведені регламентні роботи 11 тисяч зенітних керованих ракет. Модернізовано штук 400. А в 2014 році над Донбасом було збито две десятки бортів ЗСУ Осами, та Стрілами. Так що радянське зенітне озброєння буде непогано нищити і мокшанські борти.
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09.02.2022 22:12 Відповісти

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09.02.2022 22:11 Відповісти
Спвсибо США!
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09.02.2022 22:12 Відповісти
Параша будує не існуючий завод беспілотників https://fb.watch/b3QpyRTTaf/
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09.02.2022 22:17 Відповісти
Щиро дякуємо.
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09.02.2022 22:17 Відповісти
Хочется верить, что кацапское руководство осознает, что будет означать полномасштабная война в центре Европы...
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09.02.2022 22:22 Відповісти
Дякуємо союзнику за допомогу.
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09.02.2022 22:22 Відповісти
Как хорошо что Америка закончила в Афганистане. Тем бабуинам ничем не помочь.
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09.02.2022 22:23 Відповісти
вовремя США отвязались от Афгана
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09.02.2022 22:38 Відповісти
Вы думаете, америке легко будет помогать бабуинам в Украине?
А их тут хватает: президент, половина парламента, весь кабинет!
И на закуску, "приколисты", считающие что эта война их не касается!
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09.02.2022 22:38 Відповісти
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09.02.2022 22:34 Відповісти
даже не дивуюсь, що самолЬот Гереги з "антисептиками" із Кітаю Зєля зустрічала як коханого, а допомогу Україні від США - вошьдь шото морозиться відзначити своєю царственою увагою - хйлу ж бо це не до вподоби, а Зєля так же ж хотіла на колінях у нього посидіти..
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09.02.2022 22:34 Відповісти
Друзі пізнаються в біді
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09.02.2022 22:34 Відповісти
👍🇺🇦🇺🇸👍
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09.02.2022 22:52 Відповісти
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09.02.2022 22:54 Відповісти
Жаль, что https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/02/9/7323410/ Дания придумала гнилые отмазки, типа в просроченном ларьке, чтобы не дать Украине стингеры и оптику . Им лучше ее уничтожить, чем дать Украине.
Дайте нам, мы сами ее уничтожим!
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09.02.2022 22:55 Відповісти
от невже так складно написати, якого калібру набої? щоб народ знав, якими стволами запасатись, які магазини купляти та які підсумки до них. комунікація на найвищому рівні
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09.02.2022 23:55 Відповісти
бери ару не прогадаешь, все равно зсу будут на нее переходить
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10.02.2022 02:25 Відповісти
так, але якщо завтра війна, то де на неї набої шукати..
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11.02.2022 01:42 Відповісти
Тяжело будет *********** четвертому воевать со всем миром, даже союзников, как во время второй мировой нет, как впрочем и нет миллионов украинских солдат в армии саветов.
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09.02.2022 23:58 Відповісти
Э Союзники. Білорусь, Вірменія - це точно. Можливо ще Киргизстан та Таджикистан.
А ось за нас, ніхто воювати не стане, тільки ми самі.
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10.02.2022 00:52 Відповісти
Білорусь, Вірменія, Киргизстан...
Скільки у Киргизстана дивізій?
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10.02.2022 02:37 Відповісти
1-ша кінна..

2-га кінна..
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10.02.2022 03:54 Відповісти
АГА..

вірменськів вояки "славно навоювались".. В Карабаху

показали всю свою міць..

а ще як миротворці..в "нурсултані на ринку...
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10.02.2022 03:53 Відповісти
Вони при вяліком савкє не хотіли в армії служити, твоя моя непанимай, нехачу работать, а тут в бойових діях проти України, з підтримкою найпотужніших армій Заходу.
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10.02.2022 07:09 Відповісти
Еще Вануату и Зимбабве.
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10.02.2022 08:18 Відповісти
німцям у блокадний Берлін американці літаками також пересували все від їжі до вугілля майже рік , літаки сідали кожні 3 мінути , а вони " віддячили " навіть не можна скоротити рейс , не можна передавати зброю Україні .... ім план Маршала , а вони "стурбованість " , всі 8 років тільки маячня на користь плешивого ....
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10.02.2022 09:47 Відповісти
 
 