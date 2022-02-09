Партія "Слуга народу" скликає конференцію Київської міськорганізації для ухвалення рішення щодо Трубіцина, якого на хабарі затримало НАБУ

Голова партії "Слуга народу" Олени Шуляк скликає позачергову конференцію Київської міської організації партії для розгляду інциденту з викриттям в отриманні хабаря депутата Київської міської ради від політсили Владислава Трубіцина.

Про це повідомила речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук у своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми вважаємо, що політична відповідальність повинна бути набагато швидшою, ніж кримінальна чи адміністративна. Особливо за діяння, які можна розглядати як корупційні", - заявила Шуляк.

За її словами, у партії чекають "всебічного та ретельного розслідування справи антикорупційними та правоохоронними органами". Також Шуляк висловила сподівання, що професійна та неупереджена робота детективів НАБУ, прокурорів САП, суддів та адвокатів "дозволить отримати справедливий вирок – обвинувальний чи виправдальний".

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Водночас політик висловила думку, що викриття Трубіцина як депутата Київради від "Слуги народу" в отриманні неправомірної вигоди є "підтвердженням того факту, що у владі міста процвітає корупція, в якій замішані підлеглі міського голови".

"Сподіваюся, реакція міського голови Києва на корупцію в комунальних підприємствах буде такою ж швидкою", - додала Шуляк.

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