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Новини
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Партія "Слуга народу" скликає конференцію Київської міськорганізації для ухвалення рішення щодо Трубіцина, якого на хабарі затримало НАБУ

Партія

Голова партії "Слуга народу" Олени Шуляк скликає позачергову конференцію Київської міської організації партії для розгляду інциденту з викриттям в отриманні хабаря депутата Київської міської ради від політсили Владислава Трубіцина.

Про це повідомила речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук у своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми вважаємо, що політична відповідальність повинна бути набагато швидшою, ніж кримінальна чи адміністративна. Особливо за діяння, які можна розглядати як корупційні", - заявила Шуляк.

За її словами, у партії чекають "всебічного та ретельного розслідування справи антикорупційними та правоохоронними органами". Також Шуляк висловила сподівання, що професійна та неупереджена робота детективів НАБУ, прокурорів САП, суддів та адвокатів "дозволить отримати справедливий вирок – обвинувальний чи виправдальний".

Також читайте: "Слугу народу" Трубіцина, близького до голови ОП Єрмака, затримали на хабарі, - Бутусов

Водночас політик висловила думку, що викриття Трубіцина як депутата Київради від "Слуги народу" в отриманні неправомірної вигоди є "підтвердженням того факту, що у владі міста процвітає корупція, в якій замішані підлеглі міського голови".

"Сподіваюся, реакція міського голови Києва на корупцію в комунальних підприємствах буде такою ж швидкою", - додала Шуляк.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Депутат Київради із спільниками затримані на хабарі 1,26 млн грн, - НАБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Слуга народу (2822) Шуляк Олена (129) Трубіцин Владислав (57)


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Топ коментарі
+14
А чего ее собирать? ЕЕ разгонять надо обоссаной тряпкой как зеленую гнусную помойку.
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09.02.2022 22:03 Відповісти
+14
Ja NeUmerHerwam


@neumerherwam

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09.02.2022 22:08 Відповісти
+12
Боже,где это отребье по наберали???Даже воровать нормально не умеют!
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09.02.2022 22:05 Відповісти
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Посыпались !!!!
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09.02.2022 21:58 Відповісти
Ні.
https://www.pravda.com.ua/news/2022/02/9/7323427/
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09.02.2022 22:02 Відповісти
Голова партії "Слуга народу" Олени Шуляк .
Вона, що сіамський близнюк?
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09.02.2022 23:30 Відповісти
А чего ее собирать? ЕЕ разгонять надо обоссаной тряпкой как зеленую гнусную помойку.
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09.02.2022 22:03 Відповісти
НА ПОРУКИ? НЕ?
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09.02.2022 22:14 Відповісти
рафік нє віноват!
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09.02.2022 22:04 Відповісти
Боже,где это отребье по наберали???Даже воровать нормально не умеют!
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09.02.2022 22:05 Відповісти
КАК ГОВОРИТСЯ, ни с3.14дить, ни покараулить............. босота
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09.02.2022 22:15 Відповісти
100%!!!!!

"Та коррупция, которая сохраняется при нынешней власти является, во многом, вынужденной - главным образом, потому, что власти приходится воровать, дабы на эти деньги хоть отчасти информационно и организационно противостоять атаке объединённых путинско-олигархических информационных войск..."
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10.02.2022 00:21 Відповісти
Нічого йому не буде. НеЛох своїх не здає...
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09.02.2022 22:06 Відповісти
Не надо торопиться. А то Арахами погорячился с Трухиным, а ДБР полгода мурыжило его дело и есть результат: и не был он за рулем, и полицейские не подтвердили, и расследование утечки видео для служебного пользования. Верте в силу ОП.
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09.02.2022 22:06 Відповісти
Повідомлять, що він не "Слуга" і ніхто з "слуг" не "бере" сам хабарів бо всі не дають відмовитися.
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09.02.2022 22:07 Відповісти
Зеленые каннибалы принесут в жертву своего коллегу-каннибала?
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09.02.2022 22:07 Відповісти
Ja NeUmerHerwam


@neumerherwam

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09.02.2022 22:08 Відповісти
команда аналов...
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09.02.2022 22:37 Відповісти
Будуть думати як відмазати колєгу.
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09.02.2022 22:08 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Doj8iC1OrjE https://www.youtube.com/watch?v=Doj8iC1OrjE

Конференція слуг
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09.02.2022 22:12 Відповісти
А шо з Кудьміних?
І Трухіна Шуляк одноособово з партії виключила. Чому вона тут взяла задню?
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09.02.2022 22:12 Відповісти
ну все понятно, очередного Зеленого поймали на взятке, но виноват в это Кличко, главное первым крикнуть - мы тут ни причем)) ай шайтаны))
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09.02.2022 22:13 Відповісти
хвалить будут?
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09.02.2022 22:14 Відповісти
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09.02.2022 22:15 Відповісти
https://zaxid.net/******************************************************************************************* Майже всі слідчі Львівського райуправління поліції подали рапорти на звільнення Масове звільнення поліцейські пояснюють тиском нового керівника управління


===========================================

Докерувались зелені покращувачі!
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09.02.2022 22:16 Відповісти
Яка "партія"? Її не існує. 1000 "членів" на всю Україну.
В кварталі95 більше кловунів.
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09.02.2022 22:18 Відповісти
Третий за неделю.
Новые литса!!!
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09.02.2022 22:19 Відповісти
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09.02.2022 22:22 Відповісти
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09.02.2022 22:22 Відповісти
Сантехник киевский@santehnikki



Звідки стільки урок в метро?
На одній гілці, на інший...
Масова амністія шолє?
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09.02.2022 22:27 Відповісти
Вот результат того, что понаизбирали людей без достаточного политического опыта.
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09.02.2022 22:28 Відповісти
а ти ж не каєшся, зебіл
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09.02.2022 22:51 Відповісти
А ты не врубаешься и будешь голосовать за воров, но с достаточным опытом.
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09.02.2022 23:07 Відповісти
Йому платять
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10.02.2022 00:39 Відповісти
Да, это уже не новости, так, будни СН.
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09.02.2022 22:29 Відповісти
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09.02.2022 22:33 Відповісти
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09.02.2022 22:34 Відповісти
лютий


@_vodo_ley

·
https://twitter.com/_vodo_ley/status/1491505975504818193 19 мин



В ответ
https://twitter.com/ukrpravda_news @ukrpravda_news

Жахливо тупі, жахливо потворні і жахливо жалюгідні. Дуже банально, перепрошую, але це дійсно, дорвавшіся до влади Шарікови.



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09.02.2022 22:35 Відповісти
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09.02.2022 22:39 Відповісти
если зелох борцун с коррупцией, почему в его партии основные зашквары
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09.02.2022 22:49 Відповісти
они же все еманутые, понабирали шваль со всей украины лишьбынепорошенка, а теперь что с этим делать....
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09.02.2022 22:54 Відповісти
Ділова пропозиція для Руху опору капітуляції: Вони там на 12 лютого збір в столиці оголосили,то паралельно хай прийдуть на конференцію цієї зе піздоти і розженуть те збіговисько недоумків. А мер Кличко з муніципалами має забезпечити транспортування слуг зебені "тихенько до лісу".
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09.02.2022 23:10 Відповісти
Вони зпвжди були серед українців ця мала пейсата меншина, просто зараз вони відверто захопили впаду і не пвдпускають близько нікого "дурень зате свій кровний".В них проходить навіть рекомендація кровної повії.
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10.02.2022 10:39 Відповісти
 
 