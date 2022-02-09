Партія "Слуга народу" скликає конференцію Київської міськорганізації для ухвалення рішення щодо Трубіцина, якого на хабарі затримало НАБУ
Голова партії "Слуга народу" Олени Шуляк скликає позачергову конференцію Київської міської організації партії для розгляду інциденту з викриттям в отриманні хабаря депутата Київської міської ради від політсили Владислава Трубіцина.
Про це повідомила речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук у своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми вважаємо, що політична відповідальність повинна бути набагато швидшою, ніж кримінальна чи адміністративна. Особливо за діяння, які можна розглядати як корупційні", - заявила Шуляк.
За її словами, у партії чекають "всебічного та ретельного розслідування справи антикорупційними та правоохоронними органами". Також Шуляк висловила сподівання, що професійна та неупереджена робота детективів НАБУ, прокурорів САП, суддів та адвокатів "дозволить отримати справедливий вирок – обвинувальний чи виправдальний".
Водночас політик висловила думку, що викриття Трубіцина як депутата Київради від "Слуги народу" в отриманні неправомірної вигоди є "підтвердженням того факту, що у владі міста процвітає корупція, в якій замішані підлеглі міського голови".
"Сподіваюся, реакція міського голови Києва на корупцію в комунальних підприємствах буде такою ж швидкою", - додала Шуляк.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.pravda.com.ua/news/2022/02/9/7323427/
Вона, що сіамський близнюк?
"Та коррупция, которая сохраняется при нынешней власти является, во многом, вынужденной - главным образом, потому, что власти приходится воровать, дабы на эти деньги хоть отчасти информационно и организационно противостоять атаке объединённых путинско-олигархических информационных войск..."
@neumerherwam
Конференція слуг
І Трухіна Шуляк одноособово з партії виключила. Чому вона тут взяла задню?
===========================================
Докерувались зелені покращувачі!
В кварталі95 більше кловунів.
Новые литса!!!
Звідки стільки урок в метро?
На одній гілці, на інший...
Масова амністія шолє?
@_vodo_ley
·
https://twitter.com/_vodo_ley/status/1491505975504818193 19 мин
В ответ
https://twitter.com/ukrpravda_news @ukrpravda_news
Жахливо тупі, жахливо потворні і жахливо жалюгідні. Дуже банально, перепрошую, але це дійсно, дорвавшіся до влади Шарікови.