ЗМІ повідомили, що Байден схвалив план евакуації американців з України. В Білому домі заперечують

За інформацією журналістів, план передбачає, що у Польщі розмістять військових, які створять наметові табори й КПП. В Білому домі твердять, що не планують масової евакуації американців з України.

Про це з посиланням на чиновників пише видання The Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Гордон".

За його даними, в Україні зараз перебуває приблизно 30 тис. громадян США. В разі вторгення РФ американців будуть евакуювати військовослужбовці 82 повітрянодесантної дивізії армії США, розміщені у Польщі. Найближчими днями вони почнуть створювати контрольно-пропускні пункти, наметові табори та інші тимчасові споруди на польсько-українському кордоні, пише видання.

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Його джерело наголосило, що американським військовим не дозволено проникати на територію України. Їхнє завдання полягає в тому, щоб надати Польщі матеріально-технічну підтримку і допомогти скоординувати евакуацію американців, які прибудуть до цієї країни з України.

Журналісти зазначили, що адміністрація Байдена хоче уникнути повторення помилок евакуації американців з Афганістану у 2021 році.

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Білий дім спростував інформацію про нібито розгортання в Польщі військової місії для допомоги в масовій евакуації американських громадян, пише "Укрінформ".

"Ми постійно оцінюємо поточну ситуацію безпеки та плануємо дії в разі надзвичайних обставин, як ми завжди це робимо, але, щоби було зрозуміло, ми не плануємо масової евакуації американських громадян з України", – зауважив у середу журналістам офіційний представник адміністрації США.

У цьому контексті він повторив слова президента Байдена, який закликав американців в Україні вже зараз повертатися до США.

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Речниця Білого дому Джен Псакі наголосила, що позиція адміністрації США щодо оцінок загрози з російського боку або небезпеки для американських громадян в Україні залишається незмінною вже кілька тижнів. Вона додала, що Держдепартамент уже давно закликав американських громадян подумати про власну безпеку в Україні.