ЗМІ повідомили, що Байден схвалив план евакуації американців з України. В Білому домі заперечують
За інформацією журналістів, план передбачає, що у Польщі розмістять військових, які створять наметові табори й КПП. В Білому домі твердять, що не планують масової евакуації американців з України.
Про це з посиланням на чиновників пише видання The Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Гордон".
За його даними, в Україні зараз перебуває приблизно 30 тис. громадян США. В разі вторгення РФ американців будуть евакуювати військовослужбовці 82 повітрянодесантної дивізії армії США, розміщені у Польщі. Найближчими днями вони почнуть створювати контрольно-пропускні пункти, наметові табори та інші тимчасові споруди на польсько-українському кордоні, пише видання.
Його джерело наголосило, що американським військовим не дозволено проникати на територію України. Їхнє завдання полягає в тому, щоб надати Польщі матеріально-технічну підтримку і допомогти скоординувати евакуацію американців, які прибудуть до цієї країни з України.
Журналісти зазначили, що адміністрація Байдена хоче уникнути повторення помилок евакуації американців з Афганістану у 2021 році.
Білий дім спростував інформацію про нібито розгортання в Польщі військової місії для допомоги в масовій евакуації американських громадян, пише "Укрінформ".
"Ми постійно оцінюємо поточну ситуацію безпеки та плануємо дії в разі надзвичайних обставин, як ми завжди це робимо, але, щоби було зрозуміло, ми не плануємо масової евакуації американських громадян з України", – зауважив у середу журналістам офіційний представник адміністрації США.
У цьому контексті він повторив слова президента Байдена, який закликав американців в Україні вже зараз повертатися до США.
Речниця Білого дому Джен Псакі наголосила, що позиція адміністрації США щодо оцінок загрози з російського боку або небезпеки для американських громадян в Україні залишається незмінною вже кілька тижнів. Вона додала, що Держдепартамент уже давно закликав американських громадян подумати про власну безпеку в Україні.
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Розумні люди,отримавши об'єктивні дані,що вірогідність початку війни дуже висока,прораховують десятки варіантів розвутку подій,і для кожного з цих варіантів складють план дій.План евакуації можливо не знадобиться,але він повинен бути.
«Мы можем предполагать худшее только в том случае, если он не подчинится тем же стандартам, которых его собственная партия требовала от прошлой администрации»
Республиканцы настаивают на том, чтобы Байден прошел когнитивное тестирование, поскольку недавние опросы показали, что американцы не уверены в психической пригодности президента к должности. Бывший врач президента, член палаты представителей Ронни Джексон, штат Техас, во вторник отправил Байдену письмо с 37 его коллегами из Республиканской партии, в котором выразил их «озабоченность» «текущим когнитивным состоянием» Байдена.
«Мои коллеги и я снова просим президента Байдена немедленно пройти формальный когнитивный скрининговый экзамен, такой как Монреальский когнитивный тест (MOCA)»
«Как бывший врач трех президентов Соединенных Штатов, я знаю, что требуется умственно и физически для выполнения обязанностей главнокомандующего и главы государства», - продолжил Джексон. «Джо Байден постоянно доказывал мне и всему миру, что что-то не так. Американский народ заслуживает абсолютной уверенности в когнитивных способностях своего президента». Джексон сказал, что прохождение Байденом «когнитивного теста станет важным первым шагом» к тому, чтобы убедить американцев в том, что президент подходит для этой должности, или «к выявлению и надлежащему лечению симптомов нарушений, которые согласуются с различными когнитивными заболеваниями, такими как болезнь Альцгеймера, сосудистые заболевания». слабоумие, болезнь Паркинсона или рассеянный склероз».
«Это не партийный вопрос. Когда я обсуждал с президентом Трампом прохождение когнитивного теста, он стремился заверить американский народ и положить конец фейковым новостям», - написал бывший президентский врач. «Почему президент Байден не сделает то же самое?»
В январе 2018 года Джексон рассказывал, что бывший президент США Дональд Трамп проходил полное клиническое обследование, в том числе тест на когнитивные способности. У Трампа были великолепные результаты тестов: он набрал 30 пунктов из 30 возможных по Монреальской шкале оценки когнитивных функций (при этой системе оценки нормой считаются все результаты выше 26 пунктов).
«Мы можем предполагать худшее только в том случае, если он не подчинится тем же стандартам, которых его собственная партия требовала от прошлой администрации», - добавил он. «Прецедент создан». В письме законодатели написали, что «считают, что, независимо от пола, возраста или политической партии, все президенты должны следовать примеру бывшего президента Трампа, документируя и демонстрируя здоровые умственные способности».
«Ассоциация Альцгеймера перечисляет «изменения настроения и личности», в том числе более «легкую расстроенность», как один из десяти признаков умственного упадка», - написали они. «Вы продемонстрировали такое изменение настроения во время заседания кабинета министров 24 января 2022 года, когда вы, по-видимому, не знали, что ваш микрофон был включен после того, как вы закончили вступительное слово, и назвали репортера Белого дома «глупым сукиным сыном». --' в ответ на вопрос, который он задал об инфляции". Законодатели также указали на спотыкание Байдена, когда он пытался сказать, сколько американцев получили повторную прививку от COVID-19, и написали, что оплошности - это «не просто недавняя тенденция», заявив, что «умственное снижение и забывчивость президента стали более очевидными». за последние два года».
Тридцать семь законодателей присоединились к письму Джексона, в том числе члены республиканского руководства, председатель Республиканской конференции Палаты представителей, член палаты представителей Элис Стефаник из Нью-Йорка, вице-председатель конференции Республиканской партии Майк Джонсон из Луизианы, председатель Республиканского исследовательского комитета член палаты представителей Джим Бэнкс из Индианы, а также несколько члены Кокуса врачей Республиканской партии.
с американскмим гражданами и
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Directed by
ROBERT B. WEIDE